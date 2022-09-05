 የምዕራብ ኦሮሚያ የጸጥታ ይዞታ | ኢትዮጵያ | DW | 09.11.2022

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ኢትዮጵያ

የምዕራብ ኦሮሚያ የጸጥታ ይዞታ

ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ በሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ባለፉት ስምንት ቀናት በነቀምቴ በኩል ወደ ግምቢ፣ መንዲና አሶሳ የሚወስደው የመጓጓዣ አገልግሎት ተቋርጧል። በመንዲና እና አሶሳ የፍጆታ ዕቃዎች ዋጋ መጨመሩን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው።

«የፍጆታ ዕቃዎች አቅርቦት ተስተጓጉሏል»

 

ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ በሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ባለፉት ስምንት ቀናት በነቀምቴ በኩል ወደ ግምቢ፣ መንዲና አሶሳ የሚወስደው የመጓጓዣ አገልግሎት ተቋርጧል። በመንዲና እና አሶሳ የፍጆታ ዕቃዎች ዋጋ መጨመሩን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። በነጆና መንዲ ከተሞች ባንክን ጨምሮ ማኅበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ዝግ መሆናቸውም ተገልሷል።  በተለይም ከባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ጥቅምት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሸቀጥ የጫኑ ተሸከርካሪዎች ወደ አሶሳ መምጣት አለመቻላቸውን ነዋሪዎች ጠቁመዋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ ሀሚድ የፍጆታ ዕቃዎች በሌላ መስመር ወደ ክልሉ እየገቡ  ነው ብለዋል።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ በምዕራብ ወለጋና አካባቢው የሚስተስተዋለው የጸጥታ ችግር በንግድ፣ በመጓጓዣና ሌሎች ማኅበራዊ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ላይ ተጽህኖ እያሳደረ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሰሞኑን በነጆ መንዲና አካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ አሶሳና ካማሺ ከተማ የፍጆታ ዕቃዎች እየገቡ አለመሆኑንም ያነጋገርናቸው የመንዲ፣ ካማሺና የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች አመልክተዋል። የመንዲና ነጆ መንገድ ከተዘጋ ከሳምንት በላይ እንደሆነው የነገሩን አንድ በአሶሳ እንደሚገኙ የነገሩን የካማሺ ከተማ ነዋሪ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኔትወርክና ብልሽት ምክንያትም በአካባቢያቸው የባንክና ሌሎች ተቋማት ሥራ አቁሞ እንደነበር ተናግረዋል። ሰዎች ያለ እጀባ የሚንቀሳቀሱበትን አማራጭ መንገድ መንግሥት እንዲያመቻላቸውም ሀሳብ አቅርበዋል።   በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ወለጋው የጸጥታ ችግር እና የነዋሪዎች አቤቱታ

በምዕራብ ወለጋ ውስጥ በሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የፍጆታ ዕቃዎች ወደ አሶሳ እየገቡ እንዳልሆነ ያነጋርናቸው የከተማው ነዋሪዎችም ተናግረዋል፡፡ በአካባቢው በተለያየ ጊዜ የጸጥታ ችግር በሚከሰትበት ወቅት በፍጆታ ዕቃዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እንደሚስተዋል የገለጹት ነዋሪዎቹ የገበያ ዋጋ ለማረጋጋትና የጸጥታ ችግሩ ለመቅረፍ መንግሥት ዘላቂ መፍትሄ እንዲያበጅም ጠይቀዋል። 

Äthiopien | Straßenszene in Mendi

መንዲ ከተማ

የቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ ሀሙድ የፍጆታ ዕቃዎች ከቅብ ጊዜ ወዲህ በጸጥታ ችግር ምክንያት እየመጡ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ሆኖም የፍጆታ ዕቃዎችን ጨምሮ ሌላ የሰብአዊ ድጋፎች በሌላ አማራጭ መንገድ  ወደ ክልሉ እንዲገቡ እየተደረገ ነው ብለዋል።መፍትኄ ያልተበጀለት የምዕራብ ኦሮሚያ ጸጥታ

 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልና ምእራብ ወለጋ አዋሳኝ በሆነ መንዲ አካባቢ ሰሞኑን በነበረው የመንግሥት ጸጥታ ኃይሎች እና በሸማቂዎች መካከከል ወጊያ እንደነበር ሲዘገብ ቆይቷል። የምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደበላ ኦላና ሐሙስ ዕለት በሰጡን ማብራርያ በአካባቢ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር መኖሩ አረጋግጠዋል። ከባለፈው ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ በአሶሳ እና አካባቢው የስልክ እና ኢንትኔት አገልግትም ተቋርጦ የነበረ ሲሆን በትናንትው ዕለት ዳግም አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። አገልግሎቱት በብልሽት ምክንያት  ተቋርጦ መቆየቱንም ከኢትዩ ቴለኮም የምዕራብ ምዕራብ ሪጅን ጽሕፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል።

ነጋሳ ደሳለኝ 

ሸዋዬ ለገሠ

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«የፍጆታ ዕቃዎች አቅርቦት ተስተጓጉሏል»  

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መሻሻሉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን አስታውቁ፡፡ በዚህን ዓመት እስካሁን 157 ጸረ ሠላም የተባሉ ኃይሎች ላይ እርምጃ መውሰዱን እና 791 የሚደርሱት ሀይሎች ደግሞ መማረካቸውን ርዕሰ መስዳድሩ ተናግረዋል፡፡ ርዕሰ መስዳድሩ ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር በተደረገው ጥረት በአብዛኛው ስፋራዎች ሰላም እየሰፈነ ነዉ ብሏል።፡