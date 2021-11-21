 የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚቃወመው ንቅናቄ | ኢትዮጵያ | DW | 22.11.2021

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ኢትዮጵያ

የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚቃወመው ንቅናቄ

 በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች #NOMore ብለው  የጀመሩት ንቅናቄ ምዕራባውያን ሃገራት በሌሎች ሃገራት የውስጥ ጉዳይ መንግሥት እስከመለወጥ የደረሰ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወሙ የሌሎች ሃገራት ዜጎችንም ድጋፍ ያገኘ መሆኑ ነው የሚታየው።

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የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚቃወመው ንቅናቄ

ኢትዮጵያውን በሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው በሚል የተቃወሙትን የውጭ መንግሥታት ጫና ማውገዛቸው ተጠናክሮ ቀጥሏል።  በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች #NOMore ብለው  የጀመሩት ንቅናቄ ምዕራባውያን ሃገራት በሌሎች ሃገራት የውስጥ ጉዳይ መንግሥት እስከመለወጥ የደረሰ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወሙ የሌሎች ሃገራት ዜጎችንም ድጋፍ ያገኘ መሆኑ ነው የሚታየው። ምዕራባውያን መንግሥታት በተለይም ዩናይትድ ስቴትስ ከወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ከመንግሥት ጋር የገቡትን ውዝግብ የተቃወሙ በተለያዩ ሃገራት የሚገኙ ኢትዮጵያን እና ትውልደ ኢትዮጵያ ከ20 በላይ ሃገራት ከተሞች ይኽን ንቅናቄ መሠረት ያደረገ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በሰልፉ ላይ ከኢትዮጵያውያን ጎን ሌሎችም መሰለፋቸው ነው የታየው። ስለሰልፉ አጠቃላይ መልእክት የብራስልሱ ዘጋቢያችንን አነጋግረነዋል። 


ሸዋዬ ለገሠ

ገበያው ንጉሤ

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የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚቃወመው ንቅናቄ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

85 per cent of displaced people from Waghemra Nationality Admin of Dahina woreda, who returned back to their places did not get food aid according to the Nationality Admin. deputy chief. The number of IDP’s from Waghemra who fled to Bahir Dar and Ebnat woreda of South Gondar was 60,000. Author: Alemenew Mekonnen / DW

ኢትዮጵያንና ህዝቧን የጎዳው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ 21.11.2021

«ጦርነት ከፈታው ወሬ የፈታው» እንደሚባለው ሰዎች በተሳሳተ መረጃ በጥላቻ ለበቀል ሲነሳሱ፣ለአደጋ ሲጋለጡ፣ ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ፣ ሲሸበሩ፣ሲጨነቁና ግራ ሲጋቡ ማየት የተለመደ ሆኗል። በአሁኑ ጊዜ የፕሮፓጋንዳው ጦርነት፣ በጦር ግንባር ከሚካሄደው በላይ እየተፋፋመ መሄድ ጦርነቱን ለማስቆም በሚደረጉ የሰላም ጥረቶች ላይም ተጽእኖ እያሳደረ ነው።

Yesuf Yassien, political analyst and Athour.

ሱዳን፣ የመፈንቅለ መንግሥት ሐገር 16.11.2021

ኢትዮጵያ  ዉስጥ የተደረገዉ የለዉጥ ተስፋ ባጭር ተቀጭቶ፣ ሐገሪቱ በጦርነት  ስትወድም ሱዳንም ከአዲስ ፖለቲካዊ ቀዉስ መዘፈቋ ከሶማሊያና ከኤርትራ ነባር ቀዉስ ጋር ተዳምሮ ምስራቅ አፍሪቃን የግጭት፣የቀዉስና የአለመረጋጋትና ቀጠና አድርጎታል

(210910) -- ADDIS ABABA, Sept. 10, 2021 (Xinhua) -- Bikila Hurisa, head of Ethiopia's ruling Prosperity Party's public and international relations, speaks during an interview with Xinhua in Addis Ababa, Ethiopia, Sept. 9, 2021. The U.S. intelligence agency's report on the origins of COVID-19 is misleading and can be cited as a showcase for politicizing scientific issues, Bikila Hurisa has said. (Photo by Michael Tewelde/Xinhua)

ለህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት መልስ 15.11.2021

ሕወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲነሳ የትግራይን ህዝብ «የውሸት መረጃ መጋት» እንደሚያስቀድም በጠ/ሚ ጽ/ቤት የዴሞክራሲ ስረዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚንስትሩ ዶ/ር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል።ዶቼቬለ ለዶ/ር ቢቂላ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች አንዱ«የኢትዮጵያ መንግስት በውድቀት ዋዜማ ላይ ነው » ስለሚለው የዶ/ር ደብረ ጽዮን መግለጫ ነበር ፤ 