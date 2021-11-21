የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚቃወመው ንቅናቄ  

በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች #NOMore ብለው የጀመሩት ንቅናቄ ምዕራባውያን ሃገራት በሌሎች ሃገራት የውስጥ ጉዳይ መንግሥት እስከመለወጥ የደረሰ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወሙ የሌሎች ሃገራት ዜጎችንም ድጋፍ ያገኘ መሆኑ ነው የሚታየው።
ኢትዮጵያውን በሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው በሚል የተቃወሙትን የውጭ መንግሥታት ጫና ማውገዛቸው ተጠናክሮ ቀጥሏል። በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች #NOMore ብለው የጀመሩት ንቅናቄ ምዕራባውያን ሃገራት በሌሎች ሃገራት የውስጥ ጉዳይ መንግሥት እስከመለወጥ የደረሰ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወሙ የሌሎች ሃገራት ዜጎችንም ድጋፍ ያገኘ መሆኑ ነው የሚታየው። ምዕራባውያን መንግሥታት በተለይም ዩናይትድ ስቴትስ ከወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ከመንግሥት ጋር የገቡትን ውዝግብ የተቃወሙ በተለያዩ ሃገራት የሚገኙ ኢትዮጵያን እና ትውልደ ኢትዮጵያ ከ20 በላይ ሃገራት ከተሞች ይኽን ንቅናቄ መሠረት ያደረገ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በሰልፉ ላይ ከኢትዮጵያውያን ጎን ሌሎችም መሰለፋቸው ነው የታየው። ስለሰልፉ አጠቃላይ መልእክት የብራስልሱ ዘጋቢያችንን አነጋግረነዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
ገበያው ንጉሤ