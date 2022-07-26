 የምዕራባዉያን እና የሩስያ ዉዝግብ | ዓለም | DW | 29.09.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

የምዕራባዉያን እና የሩስያ ዉዝግብ

ሰባተኛ ወሩን የያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትና በዚህም ምክኒያት በምዕራባውያንና ሩሲያ መካከል የተፈጠረው የኢኮኖሚና፣ ዲፕሎማሲ ጦርነት በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን፤ ይህ ፍጥጫና አለመግባባት ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ክመቼውም ግዜ አሁን አሳስቢ ሆኗል።

ሩስያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ሊጣል ነዉ

ሰባተኛ ወሩን የያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትና በዚህም ምክኒያት በምዕራባውያንና ሩሲያ መካከል የተፈጠረው የኢኮኖሚና፣ ዲፕሎማሲ ጦርነት በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን፤ ይህ  ፍጥጫና አለመግባባት ወዴት  ሊያመራ እንደሚችል ክመቼውም ግዜ አሁን አሳስቢ ሆኗል።

ባለፈው የካቲት ወር መጨረሻ ሩሲያ በህግ ማስከበር ሰበብ ወደ ዩክሬን ዘልቃ ጦርነት ከከፍተች ወዲህ፤ የአውሮፓ ህብረት፤ አሜሪካና የሰባቱ ባለጸጋ አገሮች፤ በሩሲያ ላይ በርካታ የኢኮኖሚና ፖለቲካዊ እርምጃዎችን የወሰሰዱ ሲህን፤ ለዩክሬን ደግሞ በቢሊዮን የሚቆጠር የገንዘብና የወታደራዊ ትጥቅ እርዳታ ለግሰዋል። በተለይ የአውሮፓ ህብረትና አባል አገሮቹ ለዩክሬን በገፍ ከሚያቀርቡት ወታደራዊና የገንዘብ እርዳታ በተጨማሪ፤ ሩሲያ ጦርነቱን እንድታቆም ለማስገደድ እስካሁን ሰባት ዙር የማዕቀብ ውሳኔዎችን አስተላልፈዋል።

Ukraine | Krieg | Scheinreferenden

ሆኖም ግን ጦርነቱ ሊቆም ወይም ሊያበቃ ቀርቶ እንደውም ወደ ሌላ ግን ከፍተኛ ደረጃ እየገባና ማብቂያ ግዜውም  እየተራዘመ እንደሆነ ነው አሁን በተጨባጭ እየታየ ያለው። ባለፈው ሳምንት ደግሞ በሩሲያ በተያዙት፤ በዶኔስክ፤ ሉሃንስክ፤ ዛፖሪዛሂያና ክሄርሶን ግዛቶች፤ ህዝበ ውሳኔ ተካሂዶ ድምጽ ከሰጠው ህዝብ ከ87 ከመቶ በላይ ከሩሲያ ጋር ለመቀልቀል መወሰኑ እተገለጸነው። ፕሬዚዳንት ፑቲን በነገው ዕለት ለፓርማቸው በሚያደርጉት ንግግርም በህዝበ ውሳኔው ውጤት መሰረት እነዚህ ግዛቶች የሩሲያ አካል መሆናቸውን ያበስራሉ ተብሎ ይጠበቃል።

የአውሮፓ ህብረትና ምዕራባውያን ባጠቃላይ ግን፤ የህዝበ ውሳኔውን ሂደትና ውጤቱን ቀድመው በማውገዝ፤ እርምጃው የፕሬዝዳንት ፑቲንን ጦረኝነትና የመስፋፋት ፍላጎት የሚያረጋግጥ ነው በማለት በሩሲያ ላይ ተጨማሪ የማዕቀብና ሌሎች እርምጃዎችን እንደሚወስዱ እየገለጹ ነው። የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝድንት ወይዘሮ ኡርሱላ ቮንዴርሌየን፤ ፕሬዝዳንት ፑቲን የሚወስዷቸው እርምጃዎች እያካሂዱት ያለውን ህገወጥ ጦርነት እየገፉበት መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፤ በማለት ትናንት አዲስ የማዕቀብ ዕቅድ ይፋ አድርገዋል።ማዕቀቡ ፕሬዝዳንት ፕቲን በዩክሬን ግዛቶች ላካሂዱት ህገወጥ ህዝበ ውሳኔ፤ ጦርነቱን ለማስቀጠል ለተጠባብቂ ሀይላቸው ላደረጉት ጥሪና የኒውክለር ጦር መሳሪያ ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ላሰሙት ዛቻ አጸፋ ነው ተብሏል። ወይዘሮ ቮንዴር ለየን የዚህን ማዕቀብ አስፈላጊነትና ወቅታዊነት  ስገልጹም፤ “በዩክሬን የተካሄደውን ህዝበ ውሳኔ ተብየና ውጤቱን  አንቀበለውም። ክሬምሊን ይህን በማድረጉ ዋጋ እንዲከፍል ለማድረግ  ቁርጠኞች ነን፤ በማለት ፕሬዝደንት ፑቲን እነዚህን እርምጃዎች በመውሰድ በዩክሬን ላይ እየፈጸሙት ያለውን ህገ ወጥ ድርጊት የቀጠሉበት መሆኑን አረጋግጠዋል ብለዋል።

Ukraine | Krieg | Wolodymyr Selenskyj | Telefonat mit Joe Biden

በህብረቱ በኩል የቀረበው ማዕቀብ በሩሲያ ነዳጅ ዋጋ ላይና ልዩ ልዩ የቴክኖሎጂ  ውጠቶችንና  የመለዋወጫ ዕቃውችን የሚያጠቃልል እንደሆነና፤ ይህም በርክታ ቢሊዮን ዶላር ሩሲያን እንደሚያሳጣት ተገልጿል። በተጨማሪም የአሁኑ ማዕቀብ የውሮፓ ዜግነት ያላቸውንና በሩሲያ ካምፓኒዎች በህላፊነት ወይም በቦርድ አባልነት የሚሰሩትን ግለሰቦችንም እንደሚያጠቃልል ተጠቅሷል። የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ሃላፊ ሚስተር ጆሴፕ ቦሪየል ይህንን ሲያብራሩ “በአሁኑ ማዕቀብ ሊሎችን ቁልፍ ተዋናያንን ወይም ሰራተኖችንም  እንጨምራለን። እነዚህ ሰራተኖች ደግሞ ሩሲያኖች ብቻ ሳይሆኑ የህብረቱ አባል አገሮች ዜጎች ሆነው ማዕቀቦቹ የተፈለገውን ውጤት እንዳያመጡ ሩሲያን የሚያግዙ ናቸው” ብለዋል። ይህ አዲሱ በሩሲያ ላይ ሊወሰን የታቀደው ማዕቀብ ተግባራዊ እንዲሆን ግን  በ27ቱ አባል አገሮች መጽደቅ ይኖርበታል። ይህ ደግሞ በተለይ በአሁኑ አዳዲስ በማዕቀቦች ላይ ጥያቄ የሚያነሱ አባል መንግስታት ብቅ እያሉ ባለበት ወቅት ቀላል እንደማይሆን ነው የሚገመተው።

EU Josep Borrell

ህዝበ ውሳኔውና ውጤቱ ግን ፕሬዝዳንት ፑቲን እነዚህን ግዛቶች የሩሲያ አካል ለማድረግና የሚያክሂዱት ጦርነትም የአገራቸውን ዳር ደንበር ለማስጠበቅ የሚደርጉት ህጋዊ ጦርነት እንደሆነ አድርገው ለመከራከር  ይጠቀሙበታል እየተባለ ነው። ከዚህ አንጻር አንዳንድ የፖለቲካ ተንትኖችና ታዛቢዎች፤ ይህ የሩሲያና ምዕራባውያን እሰጥ አገባና መካረር ፤ ዩክሬንን ፈጽሞ እያወደመ ያለውንና በአውሮፓም ከፍተኛ የኢኮኖሚ መናጋትና  የኑሮ ውድነት የፈጠረውን ጦርነት፤ እንዲቆም ሳይሆን  ይልቁንም እንዳያብሰውና እንዳያሰፋው ያሰጋል በማለት ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ።

ገበያው ንጉሴ

አዜብ ታደሰ

ታምራት ዲንሳ

Audios and videos on the topic

ሩስያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ሊጣል ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ 26.07.2022

ሩስያ ወደ አውሮጳ የምታስተላልፈውን ጋዝ መጠን እንደምትቀንስ ማሳሰቧ በሩስያ ዩክሬን ጦርነት ሰበብ የጋዝ አቅርቦት ቀውስ ለገጠማቸው የአውሮጳ ሀገራት በተለይም ለጀርመን ተጨማሪ ስጋት ሆኗል።ሩስያ ወደ አውሮጳ የምልከውን ጋዝ ከነገ ጀምሮ እቀንሳለሁ ማለቷ ሌሎች በርካታ ኪሳራዎችና ተጽእኖዎችም ማድረሱ አይቀርም። ይበልጥ ተጎጂዋ ደግሞ ጀርመን ናት።

የኢትዮጵያውያን ወጣቶች ወቅታዊ ስጋት

የኢትዮጵያውያን ወጣቶች ወቅታዊ ስጋት 26.08.2022

ጀርመን ውስጥ በቅርብ ጊዜ የተካሄደ የዳሰሳ ጥናት እንደሚያሳየው የአየር ንብረት ለውጥ፣ የዩክሬን ጦርነት እና የጀርመን የወደፊት እጣ ፈንታ ጀርመን ያሉ ወጣቶችን የሚያስጨንቋቸው ጉዳዮች ናቸው። ኢትዮጵያውያን ወጣቶችንስ? የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ፣ ሥራ አጥነት እና የኑሮ ውድነት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች የሚያስጨንቁ ጉዳዮች ናቸው።

26.07.2022 The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa for a working visit to Ethiopia. Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Demeke Mekonnen and other high-level government officials welcomed the Russian Foreign Minister upon his arrival at Bole International Airport. During his stay in Ethiopia, Lavrov is due to consult with high-ranking government officials on matters that will strengthen the ties between the two countries. It is to be recalled that Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Ethiopia paid a visit to Russia in 2021 to discuss collaboration and strengthen relationships. Similarly, Sergey Lavrov visited Addis Abeba in 2018 and signed agreements to boost relations between Ethiopia and Russia. The Russian foreign minister had earlier visited Egypt and the Republic of the Congo.

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ 26.07.2022

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላቭሮቭ ዲስ አበባ ገቡ። ላቭሮቭ በአዲስ አበባ ቆይታቸዉ ከኢትዮጵያና ከአፍሪቃ ህብረት ባለሥልጣናት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የላቭሮቭ የአፍሪቃ ሃገራት ጉብኝት ዓላማ የሩስያ ዩክሬንን ወረራ ተከትሎ ሩስያን ለማውገዝ ከምዕራባውያን ጎን ያልቆመውን የአፍሪቃን ክፍለ ዓለምና የሩስያን ግንኙነት ማጠናክር ነው።