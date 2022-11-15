የምክክር ኮሚሽን ቅርንጫፍ ቢሮዎች ሊከፍት ነዉ

ኮሚሽነሮቹ ባለፉት ዘጠኝ ወራቶች ተቋም ከማደራጀት ጀምሮ ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በመጓዝ የቅድመ ዝግጅት ሥራ ውስጥ መክረማቸውን በገለፁበት መግለጫቸው አጀንዳ ለመስጠት የሚደረግ እንቅስቃሴ እና ግጭቶች የገጠሟቸው ችግሮች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የኢትዮጵያ ሐገራዊ የምክክር ኮሚሽን በየክልሉና ዞኖች ቅርንጫፍ ፅሕፈት ቤቶችን ለመክፈት ማቀዱን አስታወቀ።ብሔራዊ ምክክሩ በያዝነዉ ሕዳር ወር ይደረጋል ተብሎ ከዚሕ ቀደም ተነግሮ ነበር።ይሁንና ኮሚሽኑ ዛሬ እንዳስታወቀዉ ፅሕፈት ቤቶችን በየክልሉ፣ የማስተባባሪያ ቢሮዎችን ደግሞ በየዞኖቹ ለመክፈት ገና ዕቅድ ላይ ነዉ።የኮሚሽኑ ባለስልጣናት እንዳሉት ቅርንጫፍ ፅሕፈት ቤቶቹ የሚከፈቱት በየዩኒቨርስቲዉ ነዉ።ኮሚሽኑ ሥራዉን ለማከናወን የሚያስፈልገዉ ገንዘብ የሚያገኘዉ ከመንግስት መሆኑን አስታዉቋልም።ይሁንና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የ80 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማግኘቱን ገልፅዋል።
እነዚህ በየ ክልሎች እና ዞኖች የሚከፈቱ ጽ/ቤቶች መገኛቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንደሚሆንም ኮሚሽኑ ዛሬ ለመገናኛ ብዙኃን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል።
የኮሚሽኑ የገንዘብ ምንጭ መንግሥት መሆኑን ግልጽ ያደረገው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ግን በገንዘብ ሚኒስቴር ውስጥ ለዚሁ ሲባል በተከፈተ ቋት ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ እንደሚጠቀም ተገልጿል። ከዚህ ውጭ ከማንኛውም አካል በቀጥታ ለኮሚሽኑ የሚቀርብን የገንዘብ ድጋፍ እንደማይቀበል ተገልጿል።
ትናንት በሰላም ሚኒስቴር የተቋቋመው ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት የኮሚሽኑን ሥራ የሚያግዝ እንጅ የሚያደናቅፍ ነው ብለን አናምንም በማለት ኮሚሽነሮቹ ተናግረዋል።
የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የበላይ ኃላፊዎች በስም ባይጠቅሷቸውም "አንዳንድ ወገኖች" ባሏቸው አካላት "አጀንዳ ለመስጠት የሚደረግ እንቅስቃሴ" ምኖሩን በመጥቀስ እንዲታረም አሳስበዋል።
በኢትዮጵያ ሊካሔድ በታቀደው አገራዊ ምክክር የሲቪክ ማኅበራት ሚና ምን ይሆናል?
የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮቹ ባለፉት ዘጠኝ ወራቶች ተቋም ከማደራጀት ጀምሮ ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በመጓዝ የቅድመ ዝግጅት ሥራ ውስጥ መክረማቸውን በገለፁበት መግለጫቸው አጀንዳ ለመስጠት የሚደረግ እንቅስቃሴ እና ግጭቶች የገጠሟቸው ችግሮች መሆናቸውን ጠቅሰዋል። የታጠቁ አካላት መሣሪያቸውን አስቀምጠው በውይይቱ እንዲሳተፉ ዛሬም ጥሪ እናቀርባለን ያሉት ኮሚሽነሮቹ በፌዴራል ደረጃ የሚደረገው ዋናው ውይይት በዚህ ዓመት አጋማሽ እንደሚደረግ ለዚህ በየ ክልሎች ጽ/ቤቶችን ለመክፈት ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ዓርዓያ ተናግረዋል።
"ጽ/ቤቶቻችንን በቅርቡ እንከፍታለን። ዋና ዋናዎቹ ሥራዎቻችን ክልል፣ ዞን እና ወረዳ ላይ ናቸው። ስለዚህ የክልል ጽ/ቤቶች ይኖሩናል፣ ማስተባበሪያ ቢሮዎች ደግሞ በዞኖች ይኖሩናል"
ትናንት የሰላም ሚኒስቴር ያቋቋመው ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት ይጠቅማል ያሉት የምክክር ኮሚሽኑ የበላይ ኃላፊዎች "ይህንን ሥራ የሚያግዝ እንጅ የኮሚሽኑን ሥራ የሚያደናቅፍ ነው ብለን አናምንም፣ የበለጠ ያግዛል" ብለዋል።
ሰላም የታጣባቸውና የደፈረሰባቸው አካባቢዎች ያለውን ሁኔታ ለማረጋጋት እና ወደ መስመር ለማስገባት ይጠቅማል ብለው እንደሚያምኑ አስታውቀዋል።
አጀንዳዎች ከሌሎች አካላት ሲመጡ ለምሳሌ የመን፣ አጀንዳዎች በኃያላን ሀገራት ሲቀረጹ የሚከሰት ማግለል ችግር ለምሳሌ ኢራቅ፣ መንግሥታት የብሔራዊ ምክክርን የኅልውናቸው ሥጋት አድርገው ሲያምኑ ለምሳሌ ሱዳን ብሔራዊ ምክክሮች ይከሽፋሉ ያሉት ኮሚሽነር አምባሳደር ሙሀሙድ ድሪር የኢትዮጵያው እንዳይከሽፍ በተስፋ መያዝ ይኖርብናል ከዚህ ውጪ አማራጭ የለም ብለዋል።
ከምክክር ሂደቱ ጎን ለጎን መንግሥት የሚያደርገው የድርድር ሂደት ከኮሚሽኑ ሥራ ጋር እንደማይጋጭ ጭምር።
"ከምክክር ሂደት ጎን ለጎን መንግሥት በሚያደርገው የድርድር ሂደት ተመጋግበው ነው። አንዱ አንደኛውን ሊተካ አይችልም"
የኮሚሽነሮችን የምልመላ ሂደትና የተቋሙ ምስረታ ላይ የባለድርሻዎች ተሳትፎ ውስንነት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል በሚል ከፓርቲዎች ተቃውሞ ገጥሞት ነበር።«ሀገራዊው ውይይት ከታቀደው ጊዜ ተገፍቶ ሊጀመር ይችላል» የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን
ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ዓርአያ በዛሬው መግለጫ "ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተሻለ ግንኙነት እያገኘን ነው። በአሁኑ ሰዓት በጋራ የመስራት ፍላጎቱ ከምንጊዜውም እየተሻሻለ ነው ያለው" ብለዋል።
ስለ ኮሚሽኑ የሀብት ምንጭ ተጠይቀውም በርዝር አስረድተዋል ።
"ገንዘብ የማገኘው ከመንግሥት ነው። በጀታችንን የሚሰጠን መንግሥት ነው። ስለዚህ የውጭ እጅ አናይም። ካስፈለገ ግን ገንዘብ ሚኒስቴር ውስጥ በተዘጋጀ ቋት ማስገባት ይቻላል" ብለዋል"
ታኅሣስ 20 ቀን 2014 ዓ. ም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ13 ተቃውሞ እና በአንድ ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ የፀደቀው የአገራዊ ምክክር ማቋቋሚያ አዋጁ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣን ልዩነት ለመፍታት ፣ ሀገራዊ አንድነት ለማምጣት ፣ በፖለቲካ እና በሀሳብ መሪዎች እንዲሁም በኅብረተሰብ ውስጥ በመሠረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚታይን ልዩነት ለማስወገድና መግባባት ለመፍጠር ይረዳል የሚል ዓላማ ይዞ የተቋቋመ ነው።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ