የምክር ቤት አባላት የችሎት ውሎ እና የረሃብ አድማ ያደረጉት ፖለቲከኛማክሰኞ፣ ሚያዝያ 1 2016
የምክር ቤት አባላት የችሎት ውሎ እና የረሃብ አድማ ያደረጉት ፖለቲከኛ
የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ በሽብር ወንጀል ከተከሰሱት 52 ሰዎች መካከል ዛሬ ለሦስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት 14 ተከሳሾች፤ የክስ ሒደታቸውን ለማድመጥ ለግንቦት አንድ ቀን 2016 ዓ. ም ተቀጠሩ።
አዲስ አበባ ሜክሲኮ የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ በእሥር ላይ የሚገኙት 14ቱ ተከሳሾች የዋስትና ጉዳያቸውንም ይሁን ክስ የመስማት ቀጣይ ሂደቶችን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሕገ መንግስት እና የሽብር ወንጀል ጉዳዮች ችሎት ተከሳሾቹ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲዛወሩ ዛሬ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
በሌላ በኩል ከሳምንት በፊት ከመሥሪያ ቤታቸው በፖሊስ ተይዘው የታሠሩት የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ዝናቡ አበራ፤ ለትናንት ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ቢቀጠሩም ፖሊስ ሳያቀርባቸው መቅረቱ ተነግሯል። ይህንን ተከትሎ የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸው ተገልጿል። ሊቀመንበሩ በአስቸኳይ ፍትሕ የማያገኙ ከሆነ ፓርቲው ራሱን ከምክክር ኮሚሽን ተሳትፎ እንደሚያገልም አስታውቋል።
የዛሬው የችሎት ውሎ እና የፍርድ ቤት ትዕዛዝ
በአንደኛ ተከሳሽ አቶ ዮሃንስ ቧያሌው የክስ መዝገብ ሥር ፍርድ ቤት የቀረቡ 14 ተከሳሾችን የክስ ጭብጥ ለማንበብ እና የእምነት ክህደት ቃላቸውን ለማድመጥ ባለፈው አርብ ተሰይሞ የነበረው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሕገ መንግስት እና የሽብር ወንጀል ጉዳዮች ችሎት፤ በዋናነት የአቶ ዮሃንስ ቧያሌውን እና በከፊል የአቶ ክርስትያን ታደለን የሰብዓዊ መብት ጥሰት አቤቱታ አድምጦ ቀሪ የሌሎች ተከሳሾችን የሰብዓዊ መብት ጥሰት አቤቱታ ለማድመጥ ለዛሬ ሚያዝያ 1 ቀን 2016 ዓ. ም ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር።
በዛሬው የችሎት ውሎ ዐቃቤ ሕግ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ደርሶብናል በሚል ተከሳሾች የሚያቀርቡት አቤቱታ፣ ጥፋት አድርሷል የተባለው አካል በሌለበት የሚካሄድ በመሆኑ ችሎቱ የተከሳሾችን አቤቱታ መቀበል የለበትም፣ ከሆነም በጽሑፍ እንዲያቀርቡ እና ፍርድ ቤቱ ያንን ተመልክቶ ትዕዛዝ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው ችሎቱ ባለፈው አርብ የሰጠውን ትዕዛዝ እንዲያስቀጥል እና ተከሳሾች ታሥረው በቆዩበት ጊዜ ሁሉ ደረሰብን ያሉትን አቤቱታ እንዲያደምጥ ጠይቀው እንደነበር ከተከሳሽ ጠበቆች አንደኛው ጠበቃ ስሰለሞን ገዛኸኝ በስልክ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲዛወሩ ትዕዛዝ
መስጠቱን የገለፁት ጠበቃው፤ ተከሳሾች ከአንድ ወር በኋላ ግንቦት አንድ ክስ ለማድመጥ ቀጠሮ እንደተሰጣቸውም አብራርተዋል።
በእሥር ላይ ያሉት የኢሕአፓ ሊቀመንበር የረሃብ አድማ ላይ ናቸው ስለመባሉ
በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ( ኢሕአፓ) ሊቀ መንበር ረዳት ፕሮፌሰር ዝናቡ አበራ፤ ከሁለት ሳምንት በፊት በፖሊስ በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ከሦስት ወራት በላይ በእሥር ቆይተው የተፈቱት የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ሊቀ መንበር መጋቤ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት ተናግረዋል።
ለምርመራ 12 ቀናት ቀጠሮ ተጠይቆባቸው ቆይተው ለትናት ተቀጥረው የነበሩት ሊቀመንበሩ ፓሊስ ፍርድ ቤት እንዳላቀረባቸው፤ በዚህም ምክንያት የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን ገልፀዋል።
የታሰሩት የፓርላማ አባላት ጉዳይ እና ረሃብ አድማ የመቱ እስረኞች ጉዳይ
የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ዮሃንስ ቧያሌው
1ኛ ተከሳሽ በሆኑበት የክስ መዝገብ ሥር ፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስትያን ታደለ፣ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ካሳ ተሻገር፣ አቶ እስክንድር ነጋ ፣ አቶ ዘመነ ካሴ እና ዶክተር ጫኔ ከበደ ይገኙበታል። ለተከሳሾች እና ጠበቆቻቸው የደረሰው የክስ ዝርዝር ተከሳሾች "የፖለቲካ ርዕዮትን በኃይል ለማስፈፀም በማሰብ የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤትን ዓላማ ለማስፈፀም" ተሰባስበው መምራት የሚል ክስ ቀርቦባቸዋል። የኢሕአፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ዝናቡ አበራ ደግሞ "ፋኖን የሚደግፍ ጽሑፍ በማኅበራዊ መገናኛ ዐውታሮች ጽፈው አሰራጭተዋል" የሚል ክስ እንደቀረበባቸው ከዚህ በፊት ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እንደተገለፀላቸው መዘገበችን ይታወሳል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ