 የምስራቅ ወለጋው ግድያ እና አለመረጋጋት | ኢትዮጵያ | DW | 07.12.2022

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ኢትዮጵያ

የምስራቅ ወለጋው ግድያ እና አለመረጋጋት

ዶቼቬለ ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ያነጋገራቸው ነዋሪዎች መንግሥት በምዕራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ዞን ስለተፈጸመው ግድያና ስለተከሰተው አለመረጋጋት በግልጽ እንዲናገር ጠይቀዋል። አስተያየት ሰጭዎቹ መንግሥት አስተዳደራዊ ኃላፊነቱንም በመወጣት ውዥንብሮችን ሊያጠራ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል።

የሕዝብ አስተያየት፦ የምሥራቅ ወለጋ የጸጥታ ሁኔታ

በምዕራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ዞን ስለተፈጸመው ግድያና ስለተከሰተው አለመረጋጋት መንግሥት በግልጽ እንዲናገር ተጠየቀ። ዶቼቬለ ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ያነጋገራቸው ነዋሪዎች መንግሥት አስተዳደራዊ ኃላፊነቱንም በመወጣት ውዥንብሮችን ሊያጠራ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል፡፡ የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ከኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ ከተሞች ያነጋገራቸው ነዋሪዎች በተለይም በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ በሁለት ፅንፍ የሚሰራጩ መረጃዎች ነዋሪዎችን ግራ ከማጋባትም አልፎ አደገኛ እየሆነ መጥቷል ሲሉ አሳስበዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በኪረሙ እና ጊዳ አያና ወረዳዎች በተባባሰው የፀጥታ መደፍረስ በመቶዎች የሚገመቱ ተገድለው በርካቶች ደግሞ ከቀዬያቸው መፈናቀላቸው ነው የሚነገረው፡፡

ሥዩም ጌቱ

ኂሩት መለሰ

አዜብ ታደሰ
 

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የሕዝብ አስተያየት፦ የምሥራቅ ወለጋ የጸጥታ ሁኔታ  

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እልባት ያላገኘው የምስራቅ ወለጋው ኪረሙ ወረዳ አለመረጋጋት

እልባት ያላገኘው የምስራቅ ወለጋው ኪረሙ ወረዳ አለመረጋጋት 24.11.2022

ተፈናቃዮች የቀናት እድሜ የሚወስዱ መንገዶችን በእግር በማቋረጥ ጫካ ለጫካ ለመጓዝ እንደሚገደዱ የሚያነሱት ሌላው በወረዳው የሀሮ ቀበሌ ነዋሪ በአንድ በኩል የፀጥታው መቃወስ በሌላ በኩል ደግሞ በድጋፍ እጦት ህዝቡ ለርሃብ እንደሚዳረግ ገልጸዋል፡፡

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የታጣቂዎች ግድያ ያላባራበት የወለጋ ወረዳዎች 05.12.2022

የምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች የጦር አውድማ ከሆኑ ዋል አደር ማለቱ እየተነገረ ነው። የአካባቢው ነዋሪዎች የአሁኑ ግድያ እና መፈናቀል ከምን ጊዜውም የባሰበት ነው ይላሉ። ሰሞኑን ምሥራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ በሚገኙ ኪረሙና ጊዳአያና ወረዳዎች ውስጥ አንደኛው ሌላኛውን የሚከስበት የማፈናቀልና ግድያ ተግባራት እየተፈጸመ መሆኑን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል።

የወለጋ ግጭትና የፈጠረው ሥጋት

የወለጋ ግጭትና የፈጠረው ሥጋት 06.12.2022

በምስራቅ ወለጋ ዞን ሰሞኑን የከፋ አለመረጋጋት ውስጥ ገብተው ከቆዩ አከባቢዎች አንዷ የሆነችው የጊዳ አያና ጉቲን ከተማ መጠነኛ መረጋጋት እንደሚስተዋልባት ነዋሪዎች ገለጹ። ፖለቲከኞች እና የፖለቲካ ድርጅቶችም ሰሞኑን በወለጋ የገጠመውን አለመረጋጋት አደገኛነቱነን በመግለጽ ለእልባቱ ጥሪ አስተላልፈዋል።