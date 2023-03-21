የምስራቅ ኢትዮጵያ የጋዜጠኞች ማህበር መመስረት

በምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኙ የሚዲያ ባለሞያዎችን ያቀፈ የጋዜጠኞች ማህበር በሀረር ተመስርቷል። በሀረሪ እና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም በድሬደዋ አስተዳደር ባሉ የሚዲያ ተቅዋማት የሚሰሩ ጋዜጠኞችን በአባልነት የያዘው የምስራቅ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር እስካሁን አንድ መቶ ሃያ ያህል አባላትን ማግኘቱ ተገልጿል።
በምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኙ የሚዲያ ባለሞያዎችን ያቀፈ የጋዜጠኞች ማህበር በሀረር ተመስርቷል። በሀረሪ እና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም በድሬደዋ አስተዳደር ባሉ የሚዲያ ተቅዋማት የሚሰሩ ጋዜጠኞችን በአባልነት የያዘው የምስራቅ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር እስካሁን አንድ መቶ ሃያ ያህል አባላትን ማግኘቱ ተገልጿል። ለዶይቼ ቬሌ አስተያየታቸውን የሰጡ የማህበሩ አባላት በቀጣይ አቅምን ከማጎልበት ባለፈ ድምፅ ይሆንልናል ሲሉ ተስፋቸውን ተናግረዋል።
መቀመጫውን በሀረር አድርጎ የተመሰረተው የምስራቅ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ጋዜጠኛ ምስጋናው ኃይሉ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ በሰጠው አስተያየት የጋዜጠኛውን አቅም መገንባት ስራዎችን እና ከሞያው ነፃነት ጋር ባሉ ሁኔታዎች ላይ መስራትን ዋንኛ አላማ ማድረጋቸውን ገልፃል።
እስካሁን በምስራቅ ሀገሪቱ አካባቢ ባሉ ጅግጅጋ ፣ ሀረር እና ድሬደዋ የሚገኙ አንድ መቶ ሃያ ያህል ጋዜጠኞችን በአባልነት መያዙን እና ለማህበሩ መመስረት የሀረሪ ክልል እገዛ ማድረጉን ጋዜጠኛ ምስጋናው ጠቁሟል። እንዲህ ያሉ የሞያ ማህበራት መጠናከር ለሞያተኛውም ሆነ ለመንግስት ጠቃሚ እንደሆኑ ያነሳው ጋዜጠኛ ምስጋናው በቀጣይ የሚያጋጥሙ ፈታኝ ሁኔታዎችን በጋራ ለመሻገር ጥረት እናደርጋለን ብሏል ። በማህበሩ አባል ከሆኑ ጋዜጠኞች አንዷ የሆነችው ትዕይንት ደባልቄ ማህበሩ በቀጣይ ብቃት ያለው ጋዜጠኛ ማፍራት ከማስቻል ባለፈ ለጋዜጠኛው ድምፅ ይሆናል የሚል እምነት እንዳላት ገልፃለች። ሌላኛው የማህበሩ ዋና ፀገፊ ጋዜጠኛ ዮናስ አልዓዛር በበኩሉ ትልልቅ ነገሮችን ተስፋ እናደርጋለን ብሏል-ለዶይቼ ቬሌ በሰጠው አስተያየት። ከሀረሪ ክልል እውቅና ያገኘው የምስራቅ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች መሀበር መስራች ጉባኤውን ከትናንት በስቲያ አባላቱ እና እንግዶች በተገኙበት በሀረር አካሂዷል።
መሳይ ተክሉ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ