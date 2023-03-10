የምርጫ ቦርድ ውሳኔና የሕግ ባለሙያ አስተያየት

"የሳልሳይ ወያነ ትግራይ አቋም የቦርዱ ውሳኔ ፍትሓዊ አይደለም ነው። ምክንያቱም እኛ የምዝገባ ሂደታችን ለማጠናቀቅ በትክክለኛ መንገድ ነበር ስንጓዝ የነበረው። ተፈቅዶልን የምዝገባ ሂደታችን በመከወን ላይ የነበርነው በነባሩ የፖርቲዎች የምዝገባ አዋጅ ነው።"
ሰሞኑን የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በህወሓት ጨምሮ በሶስት የትግራይ የፖለቲካ ፖርቲዎች የምዝገባ ሂደት ማስቀጠል እንዲሁም ሕጋዊ ሰውነት መመለስ በተመለከተ የተለያዩ ውሳኔዎች አስተላልፏል። ቦርዱ ህወሓት ዳግም ሕጋዊ ሰውነት እንዲመለስለት ያቀረበው ጥያቄ ሳይቀበል የቀረ ሲሆን፣ ፓርቲው ሕጋዊ ሰውነት አግኝቶ መንቀሳቀስ የሚችለው በድንጋጌው መሰረት ዳግም የምዝገባ ጥያቄ ሲያቀርብ እና ቦርዱ በሕጉ መሰረት ሲፈቅድ መሆኑ ወስኗል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እና ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) በተባሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ባስተላለፈው ውሳኔ ደግሞ በተጠቀሰ አዋጅ መሰረት ዳግም መስራች ጉባኤ ሊያደርጉ ይገባል ብሏል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህወሓት ላይ ባስተላለፈው ውሳኔ ዙርያ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። ያነጋገርናቸው የሕግ ባለሙያ አቶ ሙስጠፋ ዓብዱ፥ ቦርዱ ሕጋዊ ሰውነት ዳግም ለመመለስ የሚያስችለኝ የሕግ አግባብ የለም ብሎ ያስተላለፈው ውሳኔ ብቻ ሳይሆን አስቀድሞ ህወሓትን ለመሰረዝ የሄደበት ሂደት ጭምር የሕግ ክፍተት የነበረበት፣ የምርጫ አዋጅ ያላከበረ እና ሂደቱ ያልጠበቀ ነበር በማለት ይተቻሉ።
ህወሓት የሰላም ስምምነቱ ፈራሚ አንድ አካል ከመሆኑ አንፃር፣ ይህ የቦርዱ ውሳኔ እንዴት ይመለከቱታል ብለን ጥያቄ ያቀረብንላቸው የሕግ ባለሙያው አቶ ሙስጠፋ ዓብዱ "የህወሓት የሕጋዊ ሰውነት ጉዳይ አንዱ የጦርነት አካል ነው። ኢትዮጵያውያን ያሳለፍነው ተራ የፍርድቤት ወይ ምርጫ ቦርድ ክርክር አይደለም። ሚልዮኖች አልቀውብን ነው ዕልባት የተገኘወ። [ቦርዱ] ጉዳዮ በውን አላየውም። የሕግ ክርክር ነው ማንሳት የፈለጉት" ያሉ ሲሆን፣ ቦርዱ ጉዳዩ መለስ ብሎ ይመለከተዋል ብለው እንደሚያስቡ ጠቁመዋል።
በዚህ ጉዳይ ዙርያ ከህወሓት በኩል ዝርዝር ማብራርያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ሌላው ከቦርዱ ዳግም ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያደርግ ውሳኔ የተሰጠው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነው። የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኮምኒኬሽን ሐላፊ አቶ ሃይለአብ ሃይለስላሴ ለዶቼቬለ እንዳሉት የቦርዱ ውሳኔ ስህተት ነው። ኮምኒኬሽን ሐላፊው ጨምረውም " በዚህ ጉዳይ ዙርያ የሳልሳይ ወያነ ትግራይ አቋም የቦርዱ ውሳኔ ፍትሓዊ አይደለም ነው። ምክንያቱም እኛ የምዝገባ ሂደታችን ለማጠናቀቅ በትክክለኛ መንገድ ነበር ስንጓዝ የነበረው። ተፈቅዶልን የምዝገባ ሂደታችን በመከወን ላይ የነበርነው በነባሩ የፖርቲዎች የምዝገባ አዋጅ ነው። አሁን ላይ ቦርዱ የኛ ጉዳይ እየተመለከተ ያለው ግን በአዲሱ የምዝገባ አዋጅ መሰረት ነው" ያሉ ሲሆን በዚሁ ጉዳይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጥያቄው ለቦርዱ አቅርቦ ምላሽ እየጠበቀ እንዳለ አቶ ሃይለአብ አክለው አንስተዋል።
ሚልዮን ሃይለስላሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ኂሩት መለሰ