የምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ህዝበ ውሳኔ ላይ የሰጠው መግለጫ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሂደው ሕዝበ ውሳኔ በሰላም እንዲጠናቀቅ የመንግሥት አካላት ፀጥታ የማስከበር ሥራዎችን በአግባቡ ይወጣሉ የሚል ተስፋ እንዳለው ገለፀ።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሂደው ሕዝበ ውሳኔ በሰላም እንዲጠናቀቅ የመንግሥት አካላት ፀጥታ የማስከበር ሥራዎችን በአግባቡ ይወጣሉ የሚል ተስፋ እንዳለው ገለፀ።
ሕዝበ ውሳኔው በሚደረግባቸው አንዳንድ ቦታዎች ላይ የፀጥታ ችግሮች እንዳሉ እንደሚያውቅ የገለፀው ቦርዱ ሥራውን በሚከናወንበት ወቅት የሚያስቸግሩ አሳማኝ የፀጥታ ችግሮች የሚቀርቡለት ከሆነ ሂደቱ እንዲቆም እንደሚያደርግም ገልጿል።
ሕዝበ ውሳኔውን ለማከናወን 541 .3 ሚሊዮን ብር ጠይቆ የነበረው ቦርዱ 410 ሚሊዮን ብር እንደተፈቀደለትና እጥረት የሚገጥመው ከሆነ ግን ተጨማሪ በጀት መጠየቁ እንደማይቀርም አስታውቋል።
18 ሺህ 750 የምርጫ ጣቢያ አስፈፃሚዎች ያስፈልጉታል የተባለው ሕዝበ ውሳኔ ከዚህ በፊት በምርጫ ማስፈፀም ላይ የተሳተፉ 9 ሺህ ሰዎች አሁንም ይሳተፉበታል ተብሏል።
የቀሪዎቹን አስፈፃሚዎች ቅጥር በሚቀጥሉት ቀናት እንደሚከናወን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚዴቅሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል።
አርባምንጭ ከተማ ላይ የሕዝበ ውሳኔ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት መከፈቱን ያስታወቁት ሰብሳቢዋ የዞንና የልዩ ወረዳዎች ጽ/ቤቶች ግን እስካሁን እንዳልተደራጁ ገልፀዋል።
የጊዜ ሰሌዳው በእቅድ ከተያዘለት ጊዜ እንዲያጥር የመንግሥት አካላት መጠየቃቸውን ፣ ሆኖም "ከአካባቢው የመንግሥት አካላት የሚሰጠው ምላሽ የዘገየ ስለሆነ የምናሳጥርበት መንገድ አለ ብለን ማየት አልቻልንም" ሲሉም ገልፀዋል።
የሕዝበ ውሳኔው በሰላም የመጠናቀቅ ሁኔታን በተመለከተ የቦርዱን ምልከታ በDW የተጠየቁት ብርቱካን ሚዴቅሳ "እቅድ ስናወጣ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተወያይተናል።
ከሲዳማ ክልል ሕዝበ ውሳኔ ጋር ከነበረ ልምድ ወስደን በዚያ መሰረት እንዲከናወን ተነጋግረናል። ሂደቱንም በየጊዜው እንከታተላልን፣ ኃላፊነታችን ነው" የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለአገር ውስጥ ታዛቢዎች ፈቃድ በቅርቡ እንደሚሰጥ ፣ ለአለም አቀፍ ታዛቢዎች ፈቃድ የመስጠት ስልጣን ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊነት መሆኑንና የሚጋበዙ ከሆነ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የወላይታ ዞን ለብቻው በክልልነት ለመደራጀት ጠይቆ ሳለ ለምን ቦርዱ ጥያቄውን አልተቀበለውም? በሚል ለቀረብላቸው ጥያቄ "ያንን ማድረግ ስልጣናችን አይደለም" ብለዋል።
በሕዝበ ውሳኔው 3.1 ሚሊዮን ሕዝብ ይሳተፋል ተብሎ ግምት ተይዟል። ሕዝበ ውሳኔውን የሚያውኩ የጥላቻ ንግግሮችና ፣ ግጭት ቀስቃሽ ድርጊቶችን ለመከላከል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ቦርዱ ከፌስቡክ ኩባንያ ጋር አብሮ እንደሚሠራ ተነግሯል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል ውስጥ የታቀፉ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች አንድ ክልል ለመመስረት ያቀረቡትን ጥያቄ ማጽደቁን ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሦስት ወራት ውስጥ ሕዝበ ውሳኔ እንዲያደራጅ ኃላፊነት ተሰጥቶ ነው ወደዚህ ሥራ የገባው።
በክልሉ የሚገኙት ሌሎች አምስት ዞኖች እና አንድ ልዩ ወረዳ ደግሞ በክልሉ አንድ ላይ እንደሚቀጥሉም መወሰኑ ይታወሳል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ