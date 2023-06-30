የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ መግለጫ፤ የሙሉጌታ ገ/ኪዳን አሳዛኝ ግድያ፤ ለትግራይ የእህል እርዳታ መጠየቁ

ታዋቂዉ የሥነ-ጥበብ ሰዉ ሙሉጌታ ገብረኪዳን፤ መገደሉ፤ በኢትዮጵያ አፈና እና ግድያ መቀጠሉ፤ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱኳን ሚደቅሳ ከኃላፊነታቸው በፈቃዳቸው እንደሚነሱ ማስታወቃቸዉ፤ በትግራይ ለሚታየዉ ጊዜ የማይሰጥ ችግር የርዳታ ድርጅቶች በአስቸኳይ የርዳታ እህል እንዲሰጡ መጠየቁ በተሰኙ ርዕሶች ስር የተሰጡ አስተያየቶችን ይዘናል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ከኃላፊነታቸው በፈቃዳቸው እንደሚነሱ ማስታወቃቸዉ፤ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች አፈና እና ግድያ እንድሁም፤ ታዋቂዉ የሥነ-ጥበብ ሰዉ ሙሉጌታ ገብረኪዳን፤ መገደሉ እንዲሁም በትግራይ ለሚታየዉ ጊዜ የማይሰጥ ችግር የርዳታ ድርጅቶች በአስቸኳይ የርዳታ እህል እንዲሰጡ የትግራይ ክልል የኃይማኖት ተቋማት መጠየቃቸዉ፤ የተሰኙ ርዕሶችን ይዘናል ወደ መጀመርያዉ እናልፋለን።
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ከኃላፊነታቸው በገዛ ፈቃዳቸዉ እንደሚለቁ ይፋ አድርገዋል። ብርቱካን የጤና ሁኔታን ለመከተል መሆኑን በምክንያትነት አስቀምጠዋል። ዋና ሰብሳቢዋ ከአራት ዓመታት በላይ በቆዩበት የኃላፊነት ጊዜ በምርጫ ቦርድ ውስጥ ለመተግበር የሻቱት ለውጥም የተፈለገውን ያህል አልተጓዘም ሲሉ የሚተቹዋቸዉ አሉ።
«ለሁሉም ሰላም፤ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ ብርቱካን በራስ መተማመን ያላት ስለ እውነት ብቻ የቆመች፤ የህዝብ ልጅ ናት። አጋጠመኝ ያለችው ችግር ጊዜ የማይሰጥ ሆነ እነጅ ብትቆይልን፤ አገራችን የነበረውን የምርጫ ቦርድ ታማኒነት ማጣት በማስተካከል የበለጠ ታማኒቱን ታረጋግጥልን ነበር። በአጭር የስልጣን እና የኃላፊነት ጊዜዋ ብዙ የሰራች ጀግና ናት። በ1997 ምርጫ ተቀባይነት ከነበራቸው በርካታ የቅንጅት አመራሮች ብዙዎቹ በሁኔታው ተደናቅፈው ደብዛቸው ሲጠፋ፤ ብርቴ ታግላ ተመልሳ፤ ህዝብን በቅንነት ከሚያገለግሉ፤ የህዝብ ልጆች የምትመደብ፤ ጀግና ናት። ብርቴ ብሔር የላትም። ብርቴ ኢትዩጵያዊ ናት። ብርቴ ለሰው ልጅ በሙሉ ክብር ያላት ሰው ናት። እናከብርሽ አለን መልክቴ በምወደው DW amharic ይድረስሽ» ሲሉ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ተመስገን ዳመተ ዳና የተባሉ፤ ሌላዉ አስተያየት ሰጭ፤ ነገር ግን ሰዉ የጀመረዉን በእጁ የያዘዉን እንኳ ሳያስረክብ የህዝብን አደራና ኃላፊነት ጥሎ መሸሽ የሚያሳዝን ነዉ። ሆኖም ያስቀመጠችዉ ምክንያት ትክክለኛ ከሆነ የእግዚአብሔር እጅ ይፈዉስሽ» ሲሉ አስተያየታቸዉን ይቋቻሉ።
መርህ ወይስ የተባሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ፤ ብርቱካን ሚደቅሳ የኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ፤ ኢዴፓን በህገ-ወጥነት ሰረዝኩ ፤ ኦሆዲድ መራሹን ብልጽግናን በህገ-ወጥ ስልጣን አራዝምኩ ትበል። አገሩን አአበላሽታዉ ነዉ ከስልጣን የለቀቀችዉ። ስለዚህ ለሰራሽዉ ስራ ተጠያቂነሽ ሲሉ ጠንካራ አስተያየት ሰጥተዋል።
ለሰዉ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ፤ ብርቱካን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዘዳንት ብትሆን ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም የህግ የበላይነትን ለመምራትና ለማሰከበር የምትችል በአቋሟ የፀናች ታላቅ ሰውነች፤ ብለዋል።»
ብርቱካን ሚደቅሳ፤ ህወሀትን " እንደ ፖለቲካ ፓርቲ አልመዘግብም " በማለትዋ ከግራም ሆነ ከቀኝ በተፈጠረባት ጫና ከሆነ ስልጣንዋን የለቀቀችዉ፤ የኢትዮጵያ መከራ ይራዘማል ማለት ነዉ» ያሉት ደግሞ ታደሰ ኃይለማርያም ናቸዉ።
በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች አፈና እና ግድያ እንድሁም ከአፈና ለማስፈታት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ መጠየቁ በጣም አሳዛን ግን ደግሞ እዉን ኢትዮጵያ ዉስጥ ነዉ ይህ እየሆነ ያለዉ የሚያስብ ደረጃ ላይ ተደርሷል። ባለፈዉ ሰሞን አዲስ አበባ ነዋሪ የሆነዉ እና በብሔራዊና በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆነዉ የሥነ-ጥበብ ሰዉ ሙሉጌታ ገብረኪዳን፤ ታፍኖ መገደሉ፤ ብዙዎችን አሳዝኗአል፤ አስቆጥቷል፤ ብዙዎችንም ተስፋ አስቆርጧል። ታዋቂ የሆነዉ የሥነ-ጥበብ ሰዉ ሙሉጌታ ገብረኪዳን፤ በተለያዩ የአዉሮጳ ሃገራት የስነጥበብ ሞያዉን ተመላልሶ አሳይቷል። የዶቼ ቬለ የባህል መድረክ ሆኖ ስለሞያዉ ብዙ ተሳትፎን አድርጓል።
በቀለ መኮንን የተባሉ አስተያየት ሰጭ ረዘም አድርገዉ ባስቀመጡት አስተያየት፤የመርከባችን ሽንቁር ዕለት በዕለት እየሰፋ ተራ በተራ በመስመጥ ላይ ነን። እንግዲህ የአስቀያሚ ሞት ዕጣ ከዳርም ሆነ ከመሐል ለተሳፈርነው ሁሉ የሚቀር አልሆነም። ተንጠልጥለን ለቀረነውም የስጋት ሰቀቀን የሞት ዋዜማ ያህል እየተጫጫነን ነው። እንግዲህ ምን ይበጀን ይሆን !? ሙልዬ ጨዋ አስተዋይ ብልህ የእርጋታ ምልክት : ራስን በቅጡ መስራት ለብዙዎች በተሳነበት አገር ወጀቡ ሳያሸንፍህ፤ በሙያም፤ በሰብዕናም ያገር መለኪያ የሆንክ ትልቅ የስነ-ጥበብ ሰው መሆን ችለሀል። በአንደበት ርቅቀትና ቁጥብነት በትዳር ታማኝነት በአባትነት፤ በሰዓሊነት፤ በመንፈሳዊ እምነት ከሰው ሁሉ በፈገግታና በአክብሮት በመግባባት፤ በጠቅላላው በሕይወትህ ጉዞ ሁሉ፤ እንዲህ እንዳንተ ሚዛንን ጠብቆ በዓለም ለመመላለስ፤ የሚያስከፍለውን ሁሉ መርጠህና አምነህ ከፍለሀል።በስኬትህም ለትውልዱ የተለየህ ምሳሌ ለመሆን ችለሀል። ነገር ግን ከምርጫህ ውጭ የነበረው አንድ ነገር ብቻ ነበር። አግባብ የለሽ ኑሮና የማይገባ አሟሟት። የአኗኗሩን ልክ ኖረኸው አሳይተሀል። የርሱ ክፍያ ግን አግባብ የለሽ አሟሟት ሆነ። ለዚህም ቢሆን አንተ ከደሙ ሁሉ የነፃህ ፀዐዳ የጥበብ ሰማዕት ነህ። ኃጢአቱን ሀገራችን በታሪክ ትጠየቅበት...ያንተን ነፍስ ግን ፈጣሪ ይቀበል !! ይብላኝ ለ..... ..» ብለዉ አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል።
እርኩስ መንፈስ በአገራችን ሰፍኗል። ንፁሃን በየቀኑ እየተቀጠፉ ነው።... ይህንን ያመጡብንን ሁሉ አቅማችን በፈቀደው መልኩ ሁሉ ልንታገላቸው ይገባናል። አለያ ነግ በኔ መሆኑ ነው ሁላችንም ላይ። ለሟች ነፍስ ይማር ያሉት ደግሞ ዳዊት ንጉሱ ናቸዉ።
ሰለሞን ዳዊት የተባሉ በበኩላቸዉ ይብላኝ ለኛ አይነቱ ፍትህ ለሌለን፤ ለባለ ሳምንት የአፋኝ ገዳይ የሞት ባለተረኞች፤ አገራችን የደረሰችበት ሁኔታ፤ በእዉነት በጣም ያማል። ወንድም ዓለማችን ነፍስህ በሰላም ትረፍ።
በትግራይ ለሚታየዉ ጊዜ የማይሰጥ ችግር የርዳታ ድርጅቶች በአስቸኳይ የርዳታ እህል እንዲሰጡ የትግራይ ክልል የኃይማኖት ተቋማት መጠየቃቸዉ ሌላዉ በማኅበራዊ መገናኛ ያነጋገረ ጉዳይ ነዉ። ገብራይ ሃጎስ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ በጻፉት አስተያየት «የጦርነት ማዕከል የነበረችው ትግራይ ከሚገኙ ነዋሪዎች መካከል በአብዛኞዉ የምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል፤ ግብረሰና ድርጅቶች ፤ ለተጎዳዉ እና በረሃብ ለሚሰቃየዉ ማህበረሰብ ሊደርስለት ይገባል» ብለዋል።
ባልቻ ጉዴሳ የተባሉ በበኩላቸዉ፤ «አሜሪካ በኢትዮጵያ ከፍተኛውን የምግብ እርዳታ ከሚሰጡት አገራት መካከል ቀዳሚዋ ናት። እርዳታዉን በአሜሪካ የተራድኦ ድርጅት እና በተባበሩት መንግሥታት የርዳታ ድርጅቶች በኩል ታከናዉናለች። ግን እነዚህ የረድኤት ድርጅቶች፤ በትግራይ የምግብ የእርዳታ እጃቸውን መሰብሰባቸዉ ትክክል አይደለም። ደሃዉ ምን ያድርግ? ምግቡን የሰረቁትን ወደ ፍትህ እንዲመጡ ተደርጎ ድርጅቶቹ ራሳቸዉ ለህዝቡ እርዳታዉን መስጠት አለባቸዉ» ሲሉ አስተያየታቸዉን ጽፈዋል።
ሞልቶ ዲዛይን በአስተያየታቸዉ፤ ብልግናስ ስንዴ ኤክስፖርት አረኩ የሚለውን ጡሩምባ ያቆማል፤ ወይስ ከብልግና የሚያስቆመኝ የለም ይላል? ብለዉ በጥያቄ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል። አፍ አዉጥተዉ መንግሥት የእርዳታ ስንዴ ሌባ ነዉ ሲሉ ምን ተሰማችሁ ግን ሲሉ በአስተያየት ጥያቄን ያቀቡት የፌስቡክ ተከታታይ በላይነህ ይባላሉ።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ