የምርጫ ቦርድና የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት  

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ጠቅላላ ጉባኤ ባላደረጉት ፓርቲዎች ላይ የወሰደው የመሰረዝ ወይም ማስጠንቀቂያ የመስጠት እርምጃ ስለመኖር አለመኖሩ የተጠየቁት የቦርዱ ሃላፊ ወይዘሮ ብርቱካን ሚዴቅሳ" እንዲደግሙ የተደረጉ አሉ። በሕጉ በተቀመጠው ጊዜ ካልደገሙና ያንን መረጃ ካላመጡ የመሰረዝ እድል ሊገጥማቸው ይችላል" ብለዋል።
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተመዝግበው እውቅና ያገኙ እና በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመመካከር ከዚህ በፊት ተፈራርመው ስምምነት ላይ የደረሱ ፓርቲዎች መነጋገር ጀመሩ። ፓርቲዎቹ የጀመሩትና ዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርጉት ውይይት ለብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የሚያግዝ ሀሳብ የሚገኝበት ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል። ፓርቲዎቹ በሀገራዊ ምክክሩ ላይ "ዋና ተዋናይ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል" ያለው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሆኖም ግን ይህ የፓርቲዎች የውይይት ሂደት የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑን ሥራ የሚተካ አይደለም ብሏል።
በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የታቀፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሕገ መንግሥት እና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት፣ በፓርቲዎች አደረጃጀትና ችግሮቻቸው እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋሉ የፖለቲካ ቅራኔዎች በሚሉ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከዚህ በፊት ለመወያየት ስምምነት አድርገዋል። ፓርቲዎቹ ይህንን ውሳኔ ቢያሳልፉም አንድም ሂደቱን ለማስቀጠል የሚያስፈልጉ ብቃቶችንና ሀብት መፈለግ ስለነበረበት ፣ በሌላ በኩል ፖርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ በማድረግ እና በሌሎች የራሳቸው የውስጥ ጉዳዮች ዙሪያ ሥራ ላይ ስለቆዩ ውይይቱ ሳይከናወን መሰንበቱን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚዴቅሳ ተናግረዋል።የፖለቲካ ፓርቲዎች በተደጋጋሚ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያከናውኑ ቦርዱ ሲጠይቅ ተስተውሏል።
ቦርዱ ከፓለቲካ ፓርቲዎች ጋር ዛሬ ባደረገው ውይይትም ይሄው ጉዳይ ተነስቶ ተጠይቀዋል።"ጠቅላላ ጉባኤ በማከናወን ረገድ ችግር አሳይተዋል። ሁለት ፓርቲዎች ደግሞ ስለ ጠቅላላ ጉባኤ ሀሰተኛ መረጃ በመስጠት ወንጀል ሠርተዋል" ሌሎች ደግሞ በምርጫ መመረጥ የነበረባቸውን ኃላፊዎች ከምርጫ ውጪ ሰይመዋል።" ብለዋል ቦርዱ ጠቅላላ ጉባኤ ባላደረጉት ፓርቲዎች ላይ የወሰደው የመሰረዝ ወይም ማስጠንቀቂያ የመስጠት እርምጃ ስለመኖር አለመኖሩ የተጠየቁት ብርቱካን " እንዲደግሙ የተደረጉ አሉ። በሕጉ በተቀመጠው ጊዜ ካልደገሙና ያንን መረጃ ካላመጡ የመሰረዝ እድል ሊገጥማቸው ይችላል" ብለዋል።በሌላ በኩል የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አወቃቀር እና ተግባር አካታች፣ ታማኝና ገለልተኛ ሆኖ ዳግም እንዲቋቋም የሚጠይቁ አሥር ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ማቋቋማቸው መናገራቸው ይታወሳል። ዛሬ ውይይት ያደረጉት የፖለቲካ ፓርቲዎች በሂደት በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት የተስማሙ 40 ያህል ናቸው። ሆኖም ፓርቲዎቹ የሚያደርጉት ውይይት ወደፊት አጋዥ ሀሳብ ይዞ ይወጣ እንደሆን እንጂ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ሥራ የሚተካ አይደለም ተብሏል።
በዛሬው የፓርቲዎች ውይይት ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሕገ ወጥ ያሉትን የጠቅላላ ጉባኤ አካሄድ ማራመዱን፣ ራሳቸው ጠቅላላ ገባኤ ለማድረግ የሕዝብ አዳራሾችን እንዳይጠቀሙ በመንግስት አካላት እየተከለከሉ መቸገራቸው ተንፀባርቆበታል። በሌላ በኩል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲዎች በ2014 ዓ.ም የሰጣቸውን የገንዘብ ድጋፍ በተመለከተ በውጭ ኦዲተር በማስመርመር ለቦርዱ ሪፖርት እንዲያቀርቡ እና የድጋፍ ገንዘቡ ለፓርቲዎቹ ገቢ ስለመደረጉ የሚያረጋግጥ የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ እስከ ኅዳር 1 ቀን 2015 ዓ . ም እንዲያቀርቡ ቦርዱ የጠየቀ ሲሆን እስካሁን ይህንን አሟልተው የፈፀሙ 5 የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ናቸው ተብሏል። ደረሰኝ ብቻ ያቀረቡ ነገር ግን ሪፓርት ያላቀረቡ 13 ፓርቲዎች መኖራቸው የተገለፀ ሲሆን፣ የኦዲት ሪፖርትም ሆነ ገንዘቡ ገቢ የተደረገበትን ደረሰኝ ለቦርዱ ያላቀረበት ደግሞ 24 የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ ገዢው የፖለቲካ ድርጅት ብልጽግና ፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ እና ኅብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ይገኙበታል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ