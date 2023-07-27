 የማዳበሪያ መዘዝ በሐዲያ | ኢትዮጵያ | DW | 27.07.2023

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ኢትዮጵያ

የማዳበሪያ መዘዝ በሐዲያ

በአርሶአደሮቹ ላይ እየደረሰ ይገኛል በተባለው እሥርና ወከባ ዙሪያ የዞኑን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ሃላፊ ሳሙኤል ሽጉጤን ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም ሃላፊው በጉዞ ላይ በመሆናቸው ምላሽ መስጠት እንደማይችሉ ተናግረዋል፡፡በእጅ ሥልካቸው የደወልንላቸው ሌላው የዞኑ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፀጋዬ ተረፈ ብንደውልም ጥሪያችንን ሳይመልሱ ቀርተዋል።

«ቀስቅሳችኋል የተባሉት እየታሰሩ ነዉ» ገበሬ

ለደህንነታቸው ሲባል ሥማቸው በዚህ ዘገባ ያልተጠቀሱት አርሶአደር በሃድያ ዞን ሆሳዕና ከተማ አቅራቢ በሚገኘው የጃችቾ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው ፡፡ ባለፈው ሰኞ ማዳበሪያ ይቅረብልን በሚል በሆሳዕና ከተማ በተካሄደውና በፖሊስ በተበተነው ሠልፍ መሳተፋቸውን እኝሁ አርሶአደር ይናገራሉ ፡፡ ይህን ተከትሎም እሳቸው የሚኖሩበትን ቀበሌ ጨምሮ በሠልፉ ተሳትፈዋል የተባሉ አርሶአደሮች በፀጥታ አካላት አሥርና ወከባ እየደረሰባቸው እንደሚገኝ ለዶቼ ቬለ DW  ገልጸዋል ፡፡›

ሌላው ሸንቆላ በተባለው ቀበሌ ነዋሪ መሆናቸውንና የሰኞው ሠልፍ ተሳታፊ እንደነበሩ የሚናገሩት አስተያየት ሰጪ በሥም የሚያውቋቸው አርሶአደሮች በፀጥታ አባላት መታሠራቸውን ተናግረዋል ፡፡ “ በቀበሌያችን ማዳበሪ ይቅረብልን ብለን ሠልፉ ከወጣነው መካከል አራርሶ እና ሚሻሞ የተባሉ አርሶአደሮችን ጨምሮ አምስት ሰዎች ታስረዋል ፡፡ አኔ በአጋጣሚ እስከአሁን አልተያዝኩም “ ያሉት እኝሁ አርሶአደር ፖሊሶች በተለይ ሠልፉን አስተባብረዋል ሰዎች ወደ ሆሳዕና ከተማ በመሄድ ማዳበሪያ እንዲጠይቁ ቀስቅሰዋል ያሏቸውን እያሠሩ ይገኛሉ “ ብለዋል ፡፡

ዶቼ ቬለ DW በአርሶአደሮቹ ላይ እየደረሰ ይገኛል በተባለው እሥርና ወከባ ዙሪያ የዞኑን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ሃላፊ ሳሙኤል ሽጉጤን ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም ሃላፊው በጉዞ ላይ በመሆናቸው  ምላሽ መስጠት እንደማይችሉ ተናግረዋል፡፡በእጅ ሥልካቸው የደወልንላቸው ሌላው የዞኑ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፀጋዬ ተረፈ ስብሰባ ላይ መሆናቸውን በመግለጽ ከቆይታ በኋላ እንድንደውል በነገሩን መሠረት መልስን ብንደውልም ጥሪያችንን  ሳይመልሱ ቀርተዋል ፡፡

በደቡብ ክልል የሃድያ ዞን አርሶአደሮች የአፈር ማዳበሪያ ይቅረብልን በማለት ባለፈው ሰኞ በሆሳዕና ከተማ ሠልፍ ማድረጋቸው ይታወቃል ፡፡ ምንም እንኳን ፖሊስ ወደ ሰማይ በመተኮስ ሠልፈኞቹን ቢበትንም ፡፡ ዶቼ ቬለ DW ለሠልፉ ምክንያት ሥለሆነው የማዳበሪያ አቅርቦት ዙሪያ ያነጋገራቸው የዞኑ ህብረት ሥራ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ታደለ ኢጤቦ የአቅርቦት እጥረቱ ሊከሰት የቻለው ዞኑ ለዓመቱ ካቀረበው የማዳበሪያ ፍላጎት መጠን ከግማሽ ያነሰ ብቻ በመላኩ እንደሆነም ገልጸዋል ፡፡ በአሁኑወቅት ከጅቡቲ ወደብ በጉዞ ላይ የሚገኘውን ማዳበሪ በቶሎ ወደየወረዳዎቹ በማድረስ እጥረቱን ለማቃለል ከክልል እና ከፌዴራል ተቋማት  ጋር በትብብር  እየተሠራ እንደሚገኝም ሃላፊው ተናግረዋል ፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

ነጋሽ መሐመድ

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ለዞኑ ለዓመቱ የተጠየቀው የአፈር ማዳበሪያ የፍላጎት መጠን 237 ሺህ ኩንታል መሆኑን የጠቀሱት አቶ ታደለ “ ነገር ግን ተገዝቶ የተላከልን 107 ሺህ ኩንታል ብቻ ነው ፡፡ ይህ ከእቅዳችን ከግማሽ በታች ነው ፡፡ በዚህም ምክንያት የአቅርቦት እጥረት ሊያጋጥም ችሏል “ ብለዋል፡፡

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ከጦርነቱ መቆም 8 ወራት በኃላም ቢሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አርሶአደሮች እና ቤተሰቦቻቸው አሁንም ወደ ማሳቸው ብሎም ወደ ቀዬአቸው ሳይመለሱ የክረምት ወቅት መድረሱ፣ በትግራይ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ሊቀጥል ዕድል የሚፈጥር ተብሏል።