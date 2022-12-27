 የማይንቀሳቀስ ንብረት ግብር ፀደቀ | ኢትዮጵያ | DW | 11.01.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የማይንቀሳቀስ ንብረት ግብር ፀደቀ

የሚሰበስበው ግብር በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ በማስፈለጉ እንዲሁም ከመሬት ጋር ከተያያዘ ንብረት መንግሥት የሚያገኘው ገቢ አነስተኛ በመሆኑ በመሬት እና በሕንፃዎች ላይ ዋጋን መሰረት ያደረገ ግብር መጣል በማስፈለጉ ነው ተብሏል።

ግብር የመሰብሰቡ ኃላፊነት ለክልሎች ተሰጥቷል

ዛሬ በተካሄደው የሕዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ልዩ ስብሰባ በንብረት ላይ የሚጣለው ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ ለክልል መንግሥታት ተሰጠ።

ምክር ቤቶቹ በከተሞች አካባቢ ያሉ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ላይ ግብር ለመሰብሰብ የሚያስችልን የውሳኔ ሀሳብ ያፀደቁ ሲሆን ይህንን ገቢ የመሰብሰቡ እና የመጠቀሙ ሥልጣን ለክልሎች ሆኖ ነገር ግን ክልሎች ደግሞ ለአካባቢ መሥተዳድሮች ቢሰጡ ይሻላል በሚል የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ በአብላጫ ድምፅ አጽድቀዋል።

የውሳኔ ሀሳቡን መፅደቅ ተከትሎ በቀጣይ በከተሞች አካባቢ ያለውን ከፍተኛ የማይንቀሳቀስ ንብረት ፣የንብረቱ ባለቤቶች ካላቸው ሀብት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የንብረት ግብር እንዲከፍሉ የሚያደርግ ሕግ ይወጣል ተብሏል።

ይህንን የውሳኔ ሀሳብ አስፈላጊ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል የከተሞች መሰረተ ልማቶች እና ፍላጎት አለመጣጣም በመኖሩ ያንንብለመሸፈን፣ የከተማ ነዋሪዎችን ኑሮ ለማሻሻል መንግሥት የሚሰበስበው ግብር በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ በማስፈለጉ እንዲሁም ከመሬት ጋር ከተያያዘ ንብረት መንግሥት የሚያገኘው ገቢ አነስተኛ በመሆኑ በመሬት እና በሕንፃዎች ላይ ዋጋን መሰረት ያደረገ ግብር መጣል በማስፈለጉ ነው ተብሏል።//

የሕዝብ ተወካዮች እና የፌደሬሽን ምክር ቤቶች በንብረት ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ ዙሪያ ያቀረቡት የውሳኔ ሀሳብ የሀገርን ሁለንተናዊ እድገት ለማሳደግ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ መኖሩ ግዴታ በመሆኑ የገቢ ምንጭን ማሳደግ ወሳኝ ነው ይላል። 

Äthiopien, Addis Abeba | Äthiopisches Parlament

የሕዝብ ተወካዮች እና የፌደሬሽን ምክር ቤቶች ስብሰባ

"በኢትዮጵያ መሬት የመንግሥት በመሆኑ ግብር የሚከፈልበት ንብረት መሆኑ ቀርቶ ለመንግሥት የመጠቀሚያ ኪራይ የሚከፈልበት ሲሆን የጣሪያ እና ግድግዳ ግብር አሁንም  ተግባራዊ የሚደረግና በከተማ አስተዳደሮች የሚሰበሰብ መሆኑም" ተገልጿል።
ይህም በመሆኑ መንግሥት በከተሞች ያለውን የአገልግሎት ፍላጎት ለማሳደግ ከማይንቀሳቀሱ የከተማ የግለሰብና የድርጅት ንብረቶች ግብር ለመሰብሰብ የቀረበውን ውሳኔ ምክር ቤቶቹ ተቀብለውታል።

በኢትዮጵያ ከተሞች ከንብረት የሰበሰቡት ገቢ የወጪያቸውን 1.8 በመቶ ብቻ የሚሸፍን መሆኑና ይህም ማደግ ያለበት መሆኑ ስለታመነበት ለውሳኔው መነሻ ሆኖም ቀርቧል።
በጉባኤው የተሳተፉ የሁለቱ ምክር ቤት አባላት ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አስተጋብተዋል።
"አብዛኛው የከተማ ነዋሪ በረጅም ጊዜ ብድር፣ በረጅም ጊዜ ቁጠባ ቤት ከሠራ በኋላ የንብረት ግብር ክፈል ቢባል ይችለዋል ወይ?" የሚል ጥያቄ ተነስቷል።
በሌላ በኩል ሙስናን በመከላከል ረገድ ፣ የዜጎች የንብረት ዋስትናን በማረጋገጥ ትልቅ ሚና ያለው ስለመሆኑ ሀሳብ ቀርቧል።

የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ሁለት አማራጮችን የተመለከተ ሲሆን በንብረት ላይ የሚሰበሰበው የግብር ገቢ ለአካባቢ መስተዳድሮች መስጠት ይገባል የሚለው ቀዳሚውና በምክር ቤቱ የፀደቀው ነው። ይሁንና ሕገ መንግሥት እውቅና የሚሰጣቸው የመንግሥት እርከኖች ፌዴራል እና ክልሎች ብቻ በመሆናቸው ይሄው ኃላፊነት በባለቤትነት ለክልሎች ተሰጥቶ የክልል መንግሥታት ደግሞ ለአካባቢ መስተዳድሮች ቢሰጡ የሚለው ፀንቷል።የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል።"ታክሱ በሀገራችን የመጀመርያ እንደመሆኑ በጥንቃቄ ይሰራል።ፍትሓዊነትንም ባማከለ መልኩ ይተገበራል" ብለዋል።

ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

 

Audios and videos on the topic

ግብር የመሰብሰቡ ኃላፊነት ለክልሎች ተሰጥቷል

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ግንዛቤ መስጫ መረሃግብር

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ግንዛቤ መስጫ መረሃግብር 27.12.2022

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን "ሰብአዊ ክብር፣ ነጻነት እና ፍትሕ ለሁሉም" በሚል ሲያካሂድ የቆየውን የዚህ አመት ሰብአዊ መብቶችን በፊልም የማስተማር ሥራውን ዛሬ አጠናቀቀ። በእውነተኛ የሕይወት ገጠመኞች ላይ የተሰሩ ፊልሞች አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ለእይታ ቀርበው በችግሮች መነሻ እና በመፍትሔውም ላይ ውይይት ተደርጎባቸዋል።

የኢትዮጵያ የውጭ ብድር የመክፈል አቅም ምዘና

የኢትዮጵያ የውጭ ብድር የመክፈል አቅም ምዘና 28.12.2022

ፊች ሬቲንግስ የተባለ ተቋም ለኢትዮጵያ የውጭ ብድር የመክፈል አቅም ከዚህ ቀደም የሰጠውን ምዘና ባለፈው ሣምንት ዝቅ አድርጓል። በተቋሙ ስሌት መሠረት እስከ መጪው ሰኔ ድረስ አገሪቱ 1.6 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ብድር ወለድ መክፈል ይጠበቅባታል። አገሪቱ በጎርጎሮሳዊው 2024 ደግሞ ሌላ የአንድ ቢሊዮን ዶላር ክፍያ አለባት።

የሩስያ የአፍሪቃ የመረጃ ዘመቻ ሚናው ምን ይመስላል?

የሩስያ የአፍሪቃ የመረጃ ዘመቻ ሚናው ምን ይመስላል? 03.12.2022

በርካታ ኢትዮጵያውያን በእንግሊዝኛ ቋንቋ «ሩስያ ቱዴይ» የተባለውን የቴሌቪዥን መርኃ ግብር እንደሚከታተሉም ቤቴልሔም ገልጣለች። ከቤተሰቦቿ ጋር የምታደርገው ንግግርም ብዙውን ጊዜ የሚቋጨው በጭቅጭቅ ነው።