የማይንቀሳቀስ ንብረት ግብር ፀደቀ

የሚሰበስበው ግብር በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ በማስፈለጉ እንዲሁም ከመሬት ጋር ከተያያዘ ንብረት መንግሥት የሚያገኘው ገቢ አነስተኛ በመሆኑ በመሬት እና በሕንፃዎች ላይ ዋጋን መሰረት ያደረገ ግብር መጣል በማስፈለጉ ነው ተብሏል።
ዛሬ በተካሄደው የሕዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ልዩ ስብሰባ በንብረት ላይ የሚጣለው ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ ለክልል መንግሥታት ተሰጠ።
ምክር ቤቶቹ በከተሞች አካባቢ ያሉ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ላይ ግብር ለመሰብሰብ የሚያስችልን የውሳኔ ሀሳብ ያፀደቁ ሲሆን ይህንን ገቢ የመሰብሰቡ እና የመጠቀሙ ሥልጣን ለክልሎች ሆኖ ነገር ግን ክልሎች ደግሞ ለአካባቢ መሥተዳድሮች ቢሰጡ ይሻላል በሚል የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ በአብላጫ ድምፅ አጽድቀዋል።
የውሳኔ ሀሳቡን መፅደቅ ተከትሎ በቀጣይ በከተሞች አካባቢ ያለውን ከፍተኛ የማይንቀሳቀስ ንብረት ፣የንብረቱ ባለቤቶች ካላቸው ሀብት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የንብረት ግብር እንዲከፍሉ የሚያደርግ ሕግ ይወጣል ተብሏል።
ይህንን የውሳኔ ሀሳብ አስፈላጊ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል የከተሞች መሰረተ ልማቶች እና ፍላጎት አለመጣጣም በመኖሩ ያንንብለመሸፈን፣ የከተማ ነዋሪዎችን ኑሮ ለማሻሻል መንግሥት የሚሰበስበው ግብር በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ በማስፈለጉ እንዲሁም ከመሬት ጋር ከተያያዘ ንብረት መንግሥት የሚያገኘው ገቢ አነስተኛ በመሆኑ በመሬት እና በሕንፃዎች ላይ ዋጋን መሰረት ያደረገ ግብር መጣል በማስፈለጉ ነው ተብሏል።//
የሕዝብ ተወካዮች እና የፌደሬሽን ምክር ቤቶች በንብረት ታክስ የባለቤትነት ጥያቄ ዙሪያ ያቀረቡት የውሳኔ ሀሳብ የሀገርን ሁለንተናዊ እድገት ለማሳደግ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ መኖሩ ግዴታ በመሆኑ የገቢ ምንጭን ማሳደግ ወሳኝ ነው ይላል።
"በኢትዮጵያ መሬት የመንግሥት በመሆኑ ግብር የሚከፈልበት ንብረት መሆኑ ቀርቶ ለመንግሥት የመጠቀሚያ ኪራይ የሚከፈልበት ሲሆን የጣሪያ እና ግድግዳ ግብር አሁንም ተግባራዊ የሚደረግና በከተማ አስተዳደሮች የሚሰበሰብ መሆኑም" ተገልጿል።
ይህም በመሆኑ መንግሥት በከተሞች ያለውን የአገልግሎት ፍላጎት ለማሳደግ ከማይንቀሳቀሱ የከተማ የግለሰብና የድርጅት ንብረቶች ግብር ለመሰብሰብ የቀረበውን ውሳኔ ምክር ቤቶቹ ተቀብለውታል።
በኢትዮጵያ ከተሞች ከንብረት የሰበሰቡት ገቢ የወጪያቸውን 1.8 በመቶ ብቻ የሚሸፍን መሆኑና ይህም ማደግ ያለበት መሆኑ ስለታመነበት ለውሳኔው መነሻ ሆኖም ቀርቧል።
በጉባኤው የተሳተፉ የሁለቱ ምክር ቤት አባላት ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አስተጋብተዋል።
"አብዛኛው የከተማ ነዋሪ በረጅም ጊዜ ብድር፣ በረጅም ጊዜ ቁጠባ ቤት ከሠራ በኋላ የንብረት ግብር ክፈል ቢባል ይችለዋል ወይ?" የሚል ጥያቄ ተነስቷል።
በሌላ በኩል ሙስናን በመከላከል ረገድ ፣ የዜጎች የንብረት ዋስትናን በማረጋገጥ ትልቅ ሚና ያለው ስለመሆኑ ሀሳብ ቀርቧል።
የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ሁለት አማራጮችን የተመለከተ ሲሆን በንብረት ላይ የሚሰበሰበው የግብር ገቢ ለአካባቢ መስተዳድሮች መስጠት ይገባል የሚለው ቀዳሚውና በምክር ቤቱ የፀደቀው ነው። ይሁንና ሕገ መንግሥት እውቅና የሚሰጣቸው የመንግሥት እርከኖች ፌዴራል እና ክልሎች ብቻ በመሆናቸው ይሄው ኃላፊነት በባለቤትነት ለክልሎች ተሰጥቶ የክልል መንግሥታት ደግሞ ለአካባቢ መስተዳድሮች ቢሰጡ የሚለው ፀንቷል።የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል።"ታክሱ በሀገራችን የመጀመርያ እንደመሆኑ በጥንቃቄ ይሰራል።ፍትሓዊነትንም ባማከለ መልኩ ይተገበራል" ብለዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ