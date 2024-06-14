የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝትዓርብ፣ ሰኔ 7 2016
በምግብ እህል እራስን ስለመቻል
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ በቅርቡ ኢትዮጵያ በምግብ ምርት በተለይም በስንዴ ምርት እራሷን እንደምትችል ገልጸዋል። ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮም ስንዴ የሚረዱትን አካላት "እናመሰግናለን" የምንልበት ይሆናል ሲሉም በስንዴ ምርት እራሷን የምትችልበት ጊዜ በጣት በሚቆጠሩ ዓመታት እንደሚሆን አመላክተዋል።
ይህ ተስፋ በሐገሪቱ ያለውን መጠነ ሰፊ ድህነትና ረሃብን ከማስወገድ አንጻር ተስፋ ሰጪ እንደሆነ የሚገልጹ አሉ። በአንጻሩ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ለጋሾች በኢትዮጵያ በተፈጥሮ የዝናብ እጥረትና ጎርፍ፤ ጦርነት እና ግጭት ያስከተለውን የአምራች ሃይል መፈናቀልና ተረጂ መሆንን ተከትሎ በሚልዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ለከፋ ረሃብ ተጋልጠው እንደሚገኙ እየገለጹ ይገኛሉ።
ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ኢትዮጵያ የመገበያያ ገንዘቧን የምንዛሪ ተመን እንድታስተካክል እየጠየቀ ነው። ይህ እውን ከሆነም የምግብ ዋጋን በማናር የሚራቡ ወገኖች ቁጥር ከፍ ሊያደርገው እንደሚችል ብዙዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። እርስዎ በሚሰጠው ተስፋና ተግዳሮት ላይ ምልከታዎ ምንድነው? በሚል ርእስ ላይ ዶይቼቨለ በፌስቡክ ገጹ አወያይቶ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ከሰፈሩ በርካታ አስተያየቶች ካለን ጊዜ አንጻር የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ።
ጆን ጆን የተባሉ ተከታታይ "የምርጫ ቅስቀሳ ነው የሚመስለው። መንግስት ታማኝነትና ህዝባዊ ቅቡልነት የለውም። በጦርነትና በኑሮ ውድነት የታከተን ህዝብ ነዳጅ ማውጣት እንጀምራለን፤ ሳናጣራ አናስርም ወዘተ ከሚሉት አባባሎች ተለይቶ አይታይም። ሀገራችን ብትበለፅግ የሚጠላ የለም " የሚል አስተያየት አስፍሯል። አዛሪያ አራጌ ደግሞ። ``ስንዴዉ ቀርቶ ሰላም ማስፈን በቻለ።`` የሚል አጭር አስተያየት ጽፋል።
``ሰውየው የተግባር ሰው ነው አባቴ ስራ ያጣ በኮሜንት ሲሰድበው ይውላል። አብይ ግን አይሰማቸውም ጀግና መሪ ነው። 30 አመታት ያላየነውን በ6አመት እያሰየን ነው፤
የሪያድ ማኅበረሰብ ድምጽ በሚል መጠሪያ የሚታወቁት ጸሐፊ ደግም ተከታዩንን አስተያየት አስፍረዋል። ``ኢትዮጵያ በምግብ እህል እራሷን ችላ ለሌሎች ሀገራት ለመትረፍ ተስፋ ሰንቃ ብትተጋም ፣ እናውቅላችኋለን በሚሉ የውጭ ኃይሎች እና ተላላኪዎቻቸው እንቅፋቶች እየበዙብን ነው። በተለይ የጎን ውጋት ከሆኑብን የውጭ ኃይሎች ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አንዱ ቢሆንም ኢትዮጵያ የሚደርስባትን በደል እና ክፋት ተቋቁማ በፈጣሪ ኃይል በድል አድራጊነት ትወጠዋለች።``
ማንይጥለሃል ሦካ በሚል መጠሪያ ሐሳባቸውን የገለጹት ደግሞ እንዲህ ይቀርባል።
``በአንድ ክልል የሚደረግወሰ ሜካናይዝድ ግብርና የሀገርቱ ሁሉ ዋስትና ሊሆን አይችልም። ልማቱ እንዳለ ሆኖ በሁሉም ኢትዮጵያ የግብርና ሽግግር መደረግ ጭምር መሆን አለበት። ሌላው በሚድያ የሚወራላት ሳይሆን በተግባር የምትታይ በእውነት የበለፀገችኢትዮጵያ እንፈልጋለን። የምዕራብ መንግሰት አላማው ግልጽ ቢሆንም እኛ እንደ ሀገር የምናደርገው ሁለንተናዊ ለወጥ ወሳኝ ሰለሚሆን የእነሱን ሥጋት ብቻ አያየን መረበሽ አያሰፈልግም ባይ ነኝ ። በተረፈም ለእውነትኛ ለውጥ፣ፍትህ ከእርስ በእርስ ፊርጃና ጦርነት እንወጣ፤ ከብልጽግና የሚቀድመው ይህ ሰለሆነ``
ማራ ፍቅር የተባሉ ተሳታፊ ደግሞ ``ሰላምና ምግብ መሰረታዊ እና መነጣጠል የማይችሉ ነገሮች ናቸው። በምግብ እራስ ሰለመቻል በጣም ይደሰኮራል በተለይም በብልጽግናዎች። ስለ ሰላሙ ግን ዝም ጭጭ ምን የሚሉት ዲስኩር እንደሆነ መልሱን ?`` የሚል ጥያቄ አዘል አስተያየት አስፍሯል።
በዚህ ርእስ ሐሳባቸውን ካካፈሉን ሌላው መሐመድ ከዲር የተባሉ አስተያየት ሰጪ ``በባለሙያ ተመርቶ ቢሰራ ይቻል ነበር፤ ምን ያደርጋል ፖለትከኞቱ የቱ ምን ጋ መሰራት እዳለበት ይበጠብጣሉ እንጅ። አንድ ምሳሌ ላንሳ፤ የበጋ ስንዴ እኛ አከባቢ የመጀመርያ አመት ጥሩ ምርት ሰጥቶ ነበረ። ነገር ግን ከዛ በኋላ ያን አይነት ዘር ማቅረብ አልቻሉም። የደጋውን ወደ ቆላ እያማጡ በግድ ገበሬውን ሲያዘሩት እንዳለ ጠፋ ማለት ይቻላል። ገበሬውም ለኪሳራ ተዳረገ ። በባለሙያ ቢመራና የትኛው ዘር ለየት አከባቢ ይሆናል ተብሎ ቢሰራ በትክክል ራሷን ትችል ነበር።``
አዲሱ አበበ ``እድገትን ማንም አይጠላም። ለማደግ ደሞ ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ለማምጣት ከሴራ ፖለቲካ መውጣት ያስፈልጋል። ስለዚህ በሴራ ፖለቲካ እድገትና በምግብ እራስን መቻል፣ እራስን ማሞኘት ብቻ ነው። በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ሙቶ ፣ተፈናቅሎ፣ አኩርፎ በጦርነት ውስጥ ሆኖ እድገት ኧረ አትቀልዱ``
የሕዝብ በዓላት ለመደንገግ ስለወጣው አዋጅ
ወደ ሁለተኛው ርእስ አለፍን። የሕዝብ በዓላትን ዳግም ለመወሰን የጸወቀው አዋጅን ይመለከታል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰሞኑ ተከብረውና ታስበው የሚውሉ በሚልና ሃይማኖታዊ በዓላትን የሚደነግገውን አዋጅ አጽድቋል። ተከብረው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት መደበኛ ሥራ ዝግ የሚሆንባቸው ቀናት ሲሆን እነዚህም የዘመን መለወጫ - እንቁጣጣሽ፣ የአድዋ ድል፣ የሠራተኞች እንዲሁም የአርበኞች የድል ቀን ናቸው። የየካቲት 12ቱ የሰማዕታት ቀን፣ ሕዳር 29 ቀን የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሥራ ሳይዘጋ በተለያዩ ሥነ ሥርዓቶች ታስበው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት ሆነው ፀድቋል።
ሥራም ሆነ መደበኛ ትምህርት ዝግ ሆኖ በድምቀት ሲከበር የነበረው ግንቦት 20 ግን በጸደቀው አዋጅ የሚከበርም ሆነ የሚታሰብ በዓላት ዝርዝር ውጭ ሆኗል።
ሃይማኖትን በተመለከተው የአዋጁ ድንጋጌ ውስጥ አምስት የክርስትና እንዲሁም ሦስት የእስልምና እምነት ክብረ በዓላት ተካትተዋል። መስቀል፣ ገና ፣ ጥምቀት፣ ስቅለት እና ትንሳኤ ወይም ፋሲካ በአዋጁ የተካተቱ የክርስትና እምነት በዓላት ሲሆኑ የኢድ-አልአድሃ ወይም አረፋ፣ የመውሊድ እና የኢድ-አልፈጥር በዓላት ከእሥልምና ሃይማኖት የተካተቱ በዓላት ናቸው። ክብረ በዓላቱ በውጭ ሀገር የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ወይም ቆንስላዎች ውስጥም እንደሚያከብሩ ተደንግጓል። ይህን በተመለከተ በርካታ አስተያየቶች ተሰንዝረዋል። የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ።
ኡስማን አደም ``ጁምዓ ቀን ደግሞ አህመዲን ጀበል በጠየቀው መሰረት መልስ ልያገኝ ይገባል`` ሲሉ ሙህየዲን በሽር ደግሞ ``ኢትዮጵያ ውስጥ በዓላት በጣም በዝቷል። አንዳዶቹ ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ያመዝናል ።በበዓል ምክንያት ወጣቱ ወደ አልባሌ ቦታ ወስዶታ ።ለዚህም ማሳያ በአንድ ወር ውስጥ ሁለት ሶስት በዓላት አሉ ።በዓል ምክንያት ከአልባሌ ቦታ በተጨማሪ ዝግ በሚሆንበት ሰዓት ላልተፈለገ ወጪና የጊዜ መባከን ወዘተ---ብዙ ችግር እያመጣ ነው ።ዓመቱ ሙሉ በዓል የትም ሃገር የለም፤ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል።``
ሃሸሎች ካፊ የሚል መጠሪያ የሚጠቀሙ ደግሞ ``ግንቦት 20 ኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ጉዞ የጀመረችበት ቀን ስለሆነ ምን ግዜም ቢሆን ከውስጣችን አይጠፋም`` ብለዋል። ሮቤል ተስፋዬ ደግሞ ``በዚህም መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ በቀጣይ አመት ግንቦት 20 ስራ ትገባታለህ`` የሚል አስተያየት አስፍሯል። ዮናስ ወልደየስም ``ኢትዮጵያን ወደብ አልባ ያደረገ ህዝቦች በብሄር ተከፋፍለው እንዲጨካከኑ ሀገራዊ አንድነት እንዲጠፋና ጨቋኝ ስርዓት እንዲሰራፋ ያደረገው የግንቦት 20 ተሰርዞ ከሆነ ጥሩ ነው።`` ብለዋል። ዘመዴ ፍቅር የተባሉ ደግሞ አዲስ በአዋጁ ሊካተት ይገባ ነበር ያሉትን እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል።``በምግብ ራስን ለመቻል እና ልመናን ለማስቀረት መሬት ለአራሹ የተላለፈበት ``የአርሶ አደሮች ቀን`` ሊካተት ይገባል ።``
ፍቃዱ ቶማስ የተባሉት ደግሞ``በኣላቶቹ የሀገሪቱን ዕሴቶች እና ለሕዝቡ ያላቸው ፍይዳዎችን መሠረት ያደረገና የአከባበር ሥርዓቱም የሥራ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት የሚል አስተያት ይኖረኛል`` ነው ያሉት።
ሥራ እጥነት በትግራይ
ወደ መጨረሻው ርእስ ደርሰናል። ``ትግራይ ክልል ሥራ ያላቸዉ ወጣቶች ከ20 በመቶ ያነሱ ናቸዉ የሚል ጥናትን ይመለከታል። በትግራይ በቅርቡ የተደረገ አንድ ጥናት እንዳመላከተው ከጦርነቱ በፊት በትግራይ የስራ አጥ ወጣቶች መጠን 30 ከመቶ እንደነበረ የሚገለፅ ሲሆን፥ የደረሰው ውድመት፣ መፈናቀል እና ሌሎች ምክንያቶች ተደምረው አሁን ላይ በትግራይ ከሚገኙ ወጣቶች መካከል 81 ከመቶዎቹ ስራ አጥእንደሆኑ በቅርቡ የተደረገው ጥናት ይገልፃል። የትግራይ ወጣቶች ማሕበር ያደረገው ጥናት እንደሚያሳየው 40 ከመቶዎቹ መሰደድ እንደሚፈልጉና በክልሉ ለሁለት ዓመት ከተደረገዉ ጦርነት በኋላ ያለዉ ሁኔታ ለወጣቶች ተስፋ አስቆራጭ ነዉ በማለት ያትታል። በዚህ ላይ ተንተርሰው በርካታ አስተያየቶች በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተንሸራሽረዋል። የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ።
``የትግራይ ቀርቶ በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች ያለውም ከ10% አይበልጥም። ወጣቱ በገዛ አገሩ የበይ ተመልካች ባይታዋር ሆኗል `` የሚል አስተያየት የጻፉት አብዱል ጣሂር ናቸው። ሃሚዶ የተባሉት ደግሞ ``ምን ትግራይ ብቻ መላው የኢትዮጵያ ክልሎች ከ2010 በኋላ በርካታ ወጣቶች የስራ አጥ ሆኗል፤ ቁጥሩም እየጨመረ ይገኛል። አጀንዳ ቅረጾ ስራ የሚያደርገው የመንግስት አካል የለም ። `` እሱ ምንውዬለት የተባሉ አስተያየት ሰጪ ``እዚህም ተምረንም ሙያም ይዘን ተቀምጠናል። ቢያንስ እነሱ ህወሀትን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ከዚያ ውጭ ያለነውስ...`` በማለት ሐሳባቸውን በጥያቄ ቋጭተዋል።
``ጥናት መወየያት መፍትሄ ኣያመጣም። የተመረቁ ና ሌሎች ስራ እጥ ወጣቶች ምን እያረግን እንዳለን መንግስት ያቃል። እያወቀ ግን ዝም ብሎ እያየን ነው። ስንት የተማረ ወጣት ተስፉ ቆርጦ የት ቦታ እንደሚውል ኣናቅም ።ግን ፈጣሪ ኣለ መሽቶ ይነጋል... ተስፉችን ጨለመብን`` የሚል አስተያየት የጻፉት ደግሞ ይርጋ ሕሉፍ ናቸው።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ኂሩት መለሰ