 የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት | የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት | DW | 15.10.2021

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የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸም ጦርነት፤ የንጹሐን ዜጎች ሞት፣ መፈናቀል እንዲሁም የንብረት ውድመት የየዕለት ዜና ከሆነ ሰነባብቷል። ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያስተናግዱት ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም በአንድ በኩል መረጃዎችን ማጋራታቸው እንዳለ ሆኖ ሌላ የጦር አውድማ ሆነዋል።

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የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸም ጦርነት፤ የንጹሐን ዜጎች ሞት፣ መፈናቀል እንዲሁም የንብረት ውድመት የየዕለት ዜና ከሆነ ሰነባብቷል። ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያስተናግዱት ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም በአንድ በኩል መረጃዎችን ማጋራታቸው እንዳለ ሆኖ ሌላ የጦር አውድማ ሆነዋል። እንደዜጋ የሁሉን ስሜት የሚቆነጥጡ ጉዳዮች ላይ የሚሰነዘሩት አስተያየቶች ዛሬ ዛሬ እንኳን በመደበኛው መገናኛ ብዙሃን መድረክ ዳግም ሊደመጡ ቀርቶ ባሉበትም እስከፍጻሜያቸው ለማንበብ ሰብዕናን ይፈታተን ይዟል። ከትግራይ ክልል አልፎ ወደ ጎረቤት አፋር እና አማራ ክልል የተስፋፋው በከባድ መሣሪያዎች የታጀበው ጦርነት የሚያረግፈው የሰው ሕይወት የሚያወድመው ንብረት ማሳሰቡ ቢቀር፤ በለው በለው በሚሉ እና በወገን ስቃይ በሚያላግጡ አስተያየቶች ባይሰጡበት ሰው ያሰኛል።

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እያሰለሰ ንጹሐን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የሚስተናገድበት ምዕራብ ኢትዮጵያም እንዲሁ የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተጠቃሚዎች ጎራ ለይተው የሚሰዳደቡበት ሆኗል። በዚህ መሀል ግን ለመገደላቸው ምክንያቱን የሚያውቁ ንጹሐን ባላሰቡበት ወቅትና ቦታ ሕይወታቸው መቀጠፉ ቀጥሏል። ባለፉት ቀናት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች ዘንድ በአንድ አቅጣጫ ያተኮረ አስተያየት ያስተናገደው የተመድ የድርጅቱን መረጃዎች አሹልከዋል በሚል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሠሩ የነበሩ አንዲት አፍሪቃዊት ሴትን ከሥራቸው ማንሳቱን ያመለከተው ዜና ነው። በዚህም የተመድ እንዲሁም ዩናይትድ ስቴትስ እና ሌሎች ምዕራባውያን ሃገራት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረጋቸውን እንዲያቆሙ የሚለው ዘመቻ መሰል እንቅስቃሴ ብዙዎች በጋራ መንፈስ የተሳተፉበት ሆኖ ታይቷል። እኛም በሰሜን ኢትዮጵያ የተጠናከረውን ውጊያ፣ በወለጋ የተፈጸመውን የንጹሐን ግድያ እና ከኢትዮጵያ የተጠሩትን የተመድ ሠራተኛ አስመልክቶ ከተሰጡ አስተያየቶች መድረካችንን የሚመጥኑ ያልናቸውን በመጠኑ እጠናቅረናል።

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Hamburg, 14. Dezember 2012 - Wassertropfen auf der Facebook-App auf einem iPhone | Verwendung weltweit

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 24.09.2021

የቆቦ የንፁሃን ግድያ እና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ፣የቀድሞ የኦነግ ሸኔ የደቡብ ዞን ዋና አዛዥ ሰላማዊ ትግልን ተቀላቀሉ መባል፤የሙሃዘ ጥበባት ዴያቆን ዳንኤል ክብረት ንግግርና የአሜሪካ ውግዘት በዚህ ሳምንት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ያነጋገሩ ጉዳዮች ነበሩ።

Yusra Mardini and Tachlowini Gabriyesos, of the Refugee Olympic Team, carry the Olympic flag during the opening ceremony in the Olympic Stadium at the 2020 Summer Olympics, Friday, July 23, 2021, in Tokyo, Japan. (AP Photo/David J. Phillip)

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 30.07.2021

«በርካታ ባለ ድል አትሌቶች የነበራትና ያላትን ሀገራችን ለተሳትፎ ብቻ በሚመስል መልኩ በአንድ ተወካይ በመክፈቻው እለት ስትታይ ሀገሬን በመድረኩ ያሳነሷት፣ ያዋረዷትም መሠለኝ ነገር ግን ሀገራችን ሀገር ነችና ጥቂት ስግብግቦች በፈጠሩት ስህተት ሀገራችን አታንስም በመድረኩ  ሁሌም እንደምትደምቀው በጀግኖቿ ዛሬም በውጤት ትደምቃለች ።» ብለዋል።

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 08: A medical worker with Northwell Health holds up doses of the Johnson & Johnson coronavirus (COVID-19) vaccine at the Northwell Health pop-up coronavirus (COVID-19) vaccination site at the Albanian Islamic Cultural Center in Staten Island on April 08, 2021 in New York City. NYC continues to have a 6.55 percent coronavirus (COVID-19) cases on a seven-day rolling average as the city continues to ramp up vaccinations. The city last week set a record of 524,520 coronavirus (COVID-19) vaccinations. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 23.07.2021

የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ባለሥልጣን የሆኑት አቶ ታዬ ደንደዓ አሜሪካ ለኢትዮጵያ በዕርዳታ በሰጠችው የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ላይ በጻፉት አስተያየት መነጋገሪያ ሆነዋል። ዘጠኝ ወራት ሊሞላው የሚንደረደረው የሰሜኑ ውጊያ ተሳታፊዎች ብዛት እየጨመረ ሲሔድ የጦርነትን አስቀያሚነት እየነቀሱ እንዲቆም የሚወተውቱ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች አሉ