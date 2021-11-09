 የማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ውጤት | ኢትዮጵያ | DW | 09.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ውጤት

ለአንድ ዓመት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለርዳታ ለተዳረጉ ሰባት ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል እንቅፋቶች እንዲወገዱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጠየቀ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:10

ለ7 ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል

ለአንድ ዓመት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለርዳታ ለተዳረጉ ሰባት ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል እንቅፋቶች እንዲወገዱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ)የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጠየቀ። የድርጅቱ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትስ ሰሞኑን በኢትዮጵያ ባደረጉት የአራት ቀናት ቆይታ በግጭቱ ተሳታፊ ከኾኑ አካላት እና አጋር ካሏቸው ድርጅቶች ጋር ፍሬያማ ያሉትን ውይይት ማድርጋቸውን ገልጠዋል። ማርቲን ግሪፊትስ የተመድ ዋና ጸኃፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በኢትዮጵያ የሚደረግ ጦርነት ያለቅድመ ሁኔታ እንዲቆም ያቀረቡትን ጥሪ በመድገም ተመድ የቀድሞ የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ለጀመሩት የሰላም ጥረት ሙሉ ድጋፍ እንዳለውም ገልጠዋል። 

በተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊ እና የአስቸኳይ ርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትስ ከባለፈው አርብ ጀምሮ በኢትዮጵያ የነበራቸውን የአራት ቀናት ቆይታ ትናንት አጠናቀዋል። ኃላፊው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨመሮ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዲሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በኢትዮጵያ ስላለው የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎት እና ፈተናዎቹ ላይ ገንቢ የተባለውን ውይይት ማድረጋቸውን ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ዐስታውቋል። ግሪፊትስ በኢትዮጵያ ለድርድር ሀሳብ ጥረት እያደረጉ የሚገኙትን የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴንጎን ኦባሳንጆን ጨምሮ ከመንግስታዊ እና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር ድጋፍ ለሚሹ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ለመድረስ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ መምከራቸውም ተነግሯል። በድርጅቱ የደቡብና ምስራቅ አፍሪካ ሪጅን ቢሮ የኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተር አድሪያኖ አብሪዩ ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት በአሁኑ ወቅት በጦርነቱ ሳቢያ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተስተዋለ ያለው ቀውስ አስከፊ ነው።

በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ሰብዓዊ ቀውስ አሳሳቢ ነው፡፡ ጦርነቱ በተስፋፋባቸው አማራ፣ ትግራይ እና አፋር ክልሎች በጣም አስቸኳይ እርዳታ የሚሹ 13 ሚሊየን ዜጎች አሉ፡፡ ከዚህ ውስጥ 5 ሚሊየኑ በትግራይ የሚገኙ ናቸው፡፡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ የተፈናቀሉ ሲሆን ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ነው የመጣው፡፡ እናም የርቲን ግሪፊትዝ ሰሞኑን በግጭቱ ከተሳተፉት አካላት ጋር ባደረጉት ውይይት የርዳታ ድርጅቶች ያለፈተና ለተጎጂዎች መድረስ እንዲችሉ ነው፡፡

ማርቲን ግሪፊትስ ትግራይ ክልል መዲና መቀሌ በነበራቸው የአንድ ቀን ጉብኝትም አሁን ላይ ክልሉን ከሚያስተዳድሩትና የሰብዓዊ ድጋፍ አጋሮች ካሏቸው ጋር የሰብዓዊነት መርህ ተከብሮ ለጉዳት የተዳረጉ ዜጎች የሚደገፉበት አግባብ ላይ መምከራቸውም ተገልጿል፡፡ በመቀሌ ቆይታቸው በጦርነቱ በተለይም ለጾታዊ ጥቃት የተዳረጉ ሴቶችን ጎብኝተው ተጨማሪ የምግብና መድሃኒት ድጋፍ የሚደረግበት ሁኔታ እንዲመቻች መጠየቃቸውም እንዲሁ።

ማርቲን ግሪፊትስ በቆይታቸው በአዲስ አበባ እና በመቀሌ ከባለስልጣናት ጋር ገንቢ ውይይት አድርገዋል። በዚህም ሰብዓዊ ድጋፍ ላይ የተሰማሩ ተቋማትና ግለሰቦች ደህንነታቸው እንዲጠበቅ በግጭቱ ውስጥ ካሉ አካላት ጋር መክረዋል። አሁን ማንኛውም አይነት ሰብዓዊ ድጋፍ መዘግየቶች የህይወት ዋጋን ያስከፍላሉ፡፡ እናም ለአንድ ዓመት ያህል እና ከዚያም በታች በጦርነት ውስጥ ለቆዩት መድረስ ይጠበቅብናል፡፡  

ግሪፊትስ እሁድ መቀሌን በሚጎበኙበት ወቅት የተመድ ሰብዓዊ ድጋፍ አስተባባሪ ዶ/ር ካትሪነ ሶዚ፤ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ስቴቨን ኦማሞ እና የተመድ ሰብዓዊ ድጋፍ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ ሣራህ ሒዲንግ ባህርዳር ከተማ ውስጥ ከአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ጋር በክልሉ በደረሰው ሰብዓዊ ቀውስና ተደራሽ ማድረግ በሚቻልባቸው አግባብ ላይ መምከራቸውም በድርጅቱ የዛሬ መግለጫ ተጠቅሷል። 

ማርቲን ግሪፊትዝ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከባለስልጣናቱ ጋር ባደረጉት ውይይት በመንግስት በኩል ስለተሰጣቸው ማብራሪያም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቃል አቀባይ ጽ/ቤት ከፍተኛ ባለሙያ ኃይለሚካኤል ዴቢሳን ጠይቀናቸው። መንግስት ከየትኛውም ረጂ ተቋማት ጋር ለመስራት አሁንም ቁርጠኛ አቋም አለው ያሉን አቶ ኃይለሚካኤል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንንም መንግሰታቸው በተቋማቱ ላይ ያላቸውን ጥያቄ ግልጽ እርገውላቸዋል ብለዋል።

እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ መረጃ ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ በተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክኒያት 20 ሚሊዮን ገደማ ዜጎች ድጋፍን ይሻሉ፡፡ ከነዚህ ውስጥ 7 ሚሊየኑ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሳቢያ ለቀውስ የተዳረጉ ናቸው። በኢትዮጵያ በተያዘው የፈረንጆች ዓመት ለእርዳታ ከተመደበው በጀት በተጨማሪነት ከ1.3 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር በላይ ያስፈልጋልም ተብሏል።

ሥዩም ጌቱ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

ለ7 ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ 09.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።

FILE - In this Saturday, May 8, 2021 file photo, Ethiopian government soldiers ride in the back of trucks on a road near Agula, north of Mekele, in the Tigray region of northern Ethiopia. After Tigray fighters took control of the regional capital in late June 2021 from retreating Ethiopian government forces and Ethiopia's government declared a unilateral cease-fire, the swift turn in the nearly eight-month war has left people scrambling to understand the implications for the region of 6 million people. (AP Photo/Ben Curtis, File)

አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ 07.11.2021

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል።

ENDF one year memorial at Addis Abeba city municipality, Addis Abeba, Ethioopia, 03.11.2021 Author/ Foto by Author Seyoum Getu, 03.11.2021

ዜና፣ጥቅምት 24፣2014 03.11.2021