የማሪዮፖል ዉድቀት

የኤዞቭ ባሕርን-ሰሜናዊ ጠረፍ ረግጣ፣የካልሚዩስ ወንዝ አፍን ተንተርሳ የተዘረጋችዉ ማሪዮፖል ወደብን-ከኢንዱስትሪ፣የእሕል ገበያን፣ ከብረት ማቀለጫ ቀይጣ የያዘች፣ሐብታም፣ባተሌ፣ስልጡን ከተማ ናት።ስልታዊ አቀማመጥዋ፣ ሐብት፣ወደቧ ዉበቷ እንደሆነ ሁሉ ዕዳም ሆኖባት በየዘመኑ የተነሱ ገዢዎች ስም-መታሰቢያነቷን እየለወወጡ በስማቸዉ ሰይመዋታል።
ማርዮፖልም ወደመች።የፍርክስካሽ፣ ክሳይ-አመድ ክምሯ ሩሲያዎች ዕጅ ወደቀ።የዩክሬን ታጣቂዎች ዉጊያ፣ የመሪዎቻቸዉ ዛቻ፣ ፉከራ፣የርዳታ ጥሪ-ጥያቄ ግን እንደቀጠለ ነዉ።የዩናይትድ ስቴትስና የተባባሪዎችዋ ጦር መሳሪያ፣ገንዘብና የስለላ መረጃ ወደ ዩክሬን ይጎርፋል።ሩሲያን ለመቅጣትና ለማሳጣት ያለመዉ የምዕራባዉያን ማዕቀብ፣የፖለቲካ-ዲፕሎማሲ ጫና፣ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እየተዥጎደጎደ ነዉ።ዓለም በኃያላኑ ግጭት-ፕሮፓጋንዳ ደንዝዞ የየራሱን ችግር የመርሳት ያክል ዘንግቶ ዩሮ-ኤሺያ ላይ ሲቆዝም የኑሮ ዉድነት፣ረሐብ፣ ድርቅና ጎርፍ እየለመዘገዉ ነዉ።የኃይማኖት መሪዎች የሰላም ጥሪ፣ የጥቂት ተንታኝ-ዲፕሎማቶች የድርድር ሐሳብ ሰሚ ጆሮ አላገኘም።ዩክሬናዊዉ ዛሬም ይገደላል።ይቆስላል።ይሰፈናቀላል-ይሰደዳልም።የዩክሬን ዉድመት፣ የሞስኮ-ዋሽግተንና የተቀጥያዎችዋ ፍትጊያ ያፍታ ዝፍጅታችን ትኩረት ነዉ አብራችሁን ቆዩ።
ማርዮፖል።የ430ሺ ሕዝብ መኖሪያ ነበረች።እኒያ ጠበብ፣ቀጥ፣ ደግሞ ቆልመም-ጠመዝመዝ እያሉ አንዳቸዉ ከሌላቸዉ ጋር እየተቆላለፉ፣ አንዳቸዉ ለሌቸዉን እየተቀየጡ የሚከስሙት መንገደችዋ ዛሬ ኦና ናቸዉ።እኒያ የጥንታዊ ግሪኮችን የስነ-ዉበትና ቅርፅ ከሩሲያዎች፣ የእስያዎችን-ከአዉሮጶች የቀየጡት ሕንፃዎችዋ ዛሬ የገጠጡ የጡብ ክሳዮች ሆነዋል።
የኤዞቭ ባሕርን-ሰሜናዊ ጠረፍ ረግጣ፣የካልሚዩስ ወንዝ አፍን ተንተርሳ የተዘረጋችዉ ማሪዮፖል ወደብን-ከኢንዱስትሪ፣የእሕል ገበያን፣ ከብረት ማቀለጫ ቀይጣ የያዘች፣ሐብታም፣ባተሌ፣ስልጡን ከተማ ናት።ስልታዊ አቀማመጥዋ፣ ሐብት፣ወደቧ ዉበቷ እንደሆነ ሁሉ ዕዳም ሆኖባት በየዘመኑ የተነሱ ገዢዎች ስም-መታሰቢያነቷን እየለወወጡ በስማቸዉ ሰይመዋታል።
በ1778 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) ሩሲያዎች የከተማነት ማዕረግ ሲሰጧት ፓቭሎቭስክ ብለዋት ነበር።
ባመቱ የያኔዉ የሩሲያ ንጉስ ፓቬል ፔትሮቪች ሁለተኛ ባለቤትን ማሪያ ፍዮዶሮቫን ለመዘከር ማሪዮ-ፖል ተባለች።በ1948 በዤዳኖቭ ስም ተሰየመች።አንድሬይ አሌክሳድሮቪች ዤዳኖቭ በሌኒኑ የቦልሼቪክ ፓርቲ ለከፍተኛ ስልጣን የበቁ የከተማይቱ ተወላጅ ዕዉቅ ኮሚኒስት ነበሩ።በ1989 የሶቬት ሕብረት ሪፐብሊኮች ለአከለ መጠን እንደደረሰ የወፍ ጫጫት ከሞስኮ ዕቅፍ እያፈተለኩ ወደ ምዕራብ ሲበሩ የወደብ ከተማይቱም ኪየቭ ላይ ለተመሰረተዉ አዲስ ስርዓት ማድመቂያ በአሮጌ ስሟ ተሰየመች።
በ2014 በሩሲያ የሚደገፉት የዶንባስ አማፂያን የከፈቱት ጥቃት ማርዮፖሎን ጨጎፍጎፍ አድርጎ አልፏት ነበር።ዘንድሮ ግን የሞስኮ-ኪየቭ-ዋሽግተኖች እልሕ ማብረጃ ሆነች።ላለፉት 55 ቀናት የድፍን ዓለም ቦምብ-ሚሳዬል፤ ታንክ-መድፍ የተፈተሸባት ከተማ ወድማለች።የመጨረሻ-መጨረሻ ከሩሲያዎች ዕጅ ወደቀች።የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጄኔራል ኢጎር ኮናሼንኮቭ ትናንት።
«የማሪዮፖል የከተማ ግዛት በሙሉ ከናዚዎቹ የአዞቭ (ታጣቂዎች)፣ ከዉጪ ቅጥረኞችና ከዩክሬን ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ፀድቷል።አዞቭስታል አካባቢ የሚሽሎኮሎኩት የዩክሬን ቡድናት ቅሪቶች ሙሉ በሙሉ ተከበዋል።ሕይወታቸዉን ለማዳን ያላቸዉ ዕድል ዕጅ መስጠት ብቻ ነዉ።»
የሩሲያ ጦር ከፍተኛ ተቋቁሞ ከገጠመዉ ዩክሬን ርዕሠ-ከተማ ኪየቭና በአብዛኞቹ የሐገሪቱ ምዕራባዊ ግዛቶች ኃይሉን መበታተኑን ትቶ ምስራቃዊ ዩክሬን ላይ ካተኮረ ሁለተኛ ሳምንቱን ይዟል።በአዲሱ ስልት መሰረት የሩሲያ የአየርና የባሕር ኃይል ተወርዋሪ መቺዎቹን ለምዕራባዊ ዩክሬን መድቦ ሌላ ኃይሉ በተለይም እግረኛ ጦሩ ወትሮም የዩክሬን አመፃያን ከሚቆጣጠሯቸዉ ዶኔትስክ፣ ሉሐንስክ እና ከሩሲያ ጋር ከተቀየጠችዉ ክርሪሚያ ጋር የሚዋሰኑ የዩክሬን ግዛቶችን እያጠቃ ነዉ።
የፖለቲካ
ተንታኞች እንደሚሉት ሩሲያ ምስራቃዊ ዩክሬንን ከተቆጣጠረች በኋላ ከምስራቅ እየተንደረደች ምዕራቡን ለማጥቃት፣ ወይም ምሥራቁን ዩክሬን ከምዕራቡ ቆርሳ ሪፐብሊክ፣ፌደሬሽን ምናምን የሚባል መንግስት ለመመስረት ወይም ሞስኮች ከዋሽግተኞች ጋር ለመደራደር ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
የሞስኮዎች የመጨረሻ ግብ ምንም ሆነ ምን ጦራቸዉ ዩክሬንን ማጥቃት ከጀመረበት ጊዜ ወዲሕ ትልቅ፣ስልታዊ፣ሐብታም ከተማን ሲቆጣጠር ማርዮፖል የመጀመሪያዋ ናት።የሩሲያዉ መከላከያ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ጄኔራል ኢጎር ኮናሼንኮቭ እንዳሉት ማርዮፖል ዉስጥ ከ8ሺሕ በላይ የዩክሬን ባሕር ኃይል፣እግረኛ ጦር፤ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር እና ሩሲያዎች «ናዚ» የሚሏቸዉ የአዞቫ፣አይዳር እና የቀኝ ክፍል ተዋጊዎች ነበሩ።4 ሺሕ ተገድለዋል።ከ1460 በላይ ተማርከዋል።
የዩክሬኑ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ድሚትሮ ኩሌባ ስለሟች ቁስለኞች ብዛት ከሞስኮዎች ጋር አሰጥ አገባ መግጠሙን የፈለጉ አይመስሉም።የሩሲያ ጦር ጥቃትን ግን ማርዮ-ፖልን ከምድረ-ገፅ ለማጥፋት ብለዉታል።ከተማይቱ ከዮክሬኖች ዕጅ ማፈትለኳንም አልሸሸጉም።
«የተቀሩት የዩክሬ ጦር ባልደረቦችና በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በሩሲያ ኃይላት ተከበዋል።ትግላቸዉን ቀጥለዋል።ይሁንና የሩሲያ ጦር ማሪዮፖል ዉስጥ የሚወስደዉን ርምጃ ስናጤን ከተማይቱን ከምድረ-ገፅ ለማጥፋት የቆረጡ መስለዋል።»
የማርዮፖል ዉድመት-ዉድቀት የተሰማዉ፣ የዩክሬን፣ የሩሲያ፣ ምናልባትም ገንዘብ ፍለጋ ከዉጊያ የገባ የብዙ ሐገር ዜጋ አስከሬን የሚለቀም፣ ቁስለኛ-ስደተኛ የሚቆጠረዉ አብዛኛዉ ክርስቲያን ታላቁን የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት በሚያከብርበት፣ በፀሎት-ምሕላ ፈጣሪዉን በሚማፀንበት ሳምንት ነዉ።
የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርቲያን ርዕሠ ሊቃና ጳጳሳት በዘንድሮዉ መዕልክታቸዉ ከምያንማር እስከ እየሩሲያሌም፣ ከአብዛኛዉ አፍሪቃ-እስከ ዩክሬን-አዉሮጳ፣ የሚደረገዉን ግጭት፣የተፈጥሮ መቅሰፍት ጠቃቅሰዉ መሪዎች ለየሕዝባቸዉ መኖር-አለሞንራቸዉን ጠየቁ።ሁለቴ?
«ሕዝብ ለሰላም የሚያደርገዉን ጥሪ የሐገራት መሪዎች የሚሰሙበት ልቡና ይስጣቸዉ።ሳይቲስቶች ከ70 ዓመታት በፊት ያነሱትን አሳሳቢ ጥያቄ (መሪዎቹ) እንዲሰሙ ያድርጋቸዉ።የሰዉ ዘርን እናጥፋ ወይስ የሰዉ ልጅ ጦርነትን ያዉግዝ? የሰዉ ዘርን እናጥፋ ወይስ የሰዉ ልጅ ጦርነትን ያዉግዝ?»
ቭላድሚር ፑቲን፣ቮልዶሚየር ዘለንስኪ፣ ጆ ባይደን፣ ቦሪስ ጆንሰን፣ ኢማንኤል ማክሮ እና ሌሎች የየሕዝባቸዉ ጥያቄ መመለስ አለመመለሳቸዉን ዓይደለም የየሕዝባቸዉን ጥያቄ ምንነትም አናዉቅም።ሁሉም ግን «በሕዝብ ተመረጥን» ባይ ናቸዉ።ሁሉም «ሰላም ፈላጊዎች» ነን ባይ ናቸዉ።ምጋባራቸዉ የወለፊንድ መሆኑ እንጂ ሰቀቀኑ።
ሕዝብ ማጋጨት፣ማስገደል፣ማሰደድ፣ማፈናቀል፣ የሕዝብ ሐብት ንብረት ማስወደም።
የዩክሬን ጦርነት የዋሽግተን-ለንደን-ሞስኮዎች ሽኩቻ ዉጤት መሆኑን ለማወቅ አስተንታኝ መፈለግ ጅልነት ነዉ።ጦርነቱ ዩክሬኖችንና ዩክሬንን ከማጥፋት፣ ሩሲያና ምዕራባዉያንን ከማክሰር አልፎ ርዕሰ-ሊቃነ ጳጳሳት ፍራሲስ «የሰዉ ዘር»-ያሉትን የድፍን ዓለም ሕዝብን ራቅ-ከበድ ሲል ለኑክሌር ስጋት፣ላጭር ጊዜዉ ደግሞ ለኑሮ ዉድነት ዳርጓል።
የዓለም ብቸኛ ኃያል ሐብታሚቱ ሐገር ዩናይትድ ስቴትስም በ40 ዓመት ታሪኳ አይታዉ የማታዉቀዉ የዋጋ ንረት አጋጥሟታል።ፕሬዝደንት ጆ ባይደን እንደሚሉት በመላዉ ዓለም ለሚደርሱ ችግሮች ሁሉ ጥፋኛዉ ፑቲን ናቸዉ።
«ፑቲን
ዩክሬንን መዉረሩ በመላዉ ዓለም የጋዝ ዋጋና የምግብ ዋጋን አንሮታል።ዩክሬንና ሩሲያ ከዓለም አንደኛና ሁለተኛ ስንዴ አምራቾች ናቸዉ።እኛ ሶስተኛ ነን።የትናንቱን የዋጋ ንረቱ መረጃ አይቼዋለሁ። ሰዎች የማያዉቁት ከዋጋ ንረቱ 70 ከመቶዉ የመጣዉ በነዳጅ ዘይት ላይ ባለዉ ዋጋ ምክንያት ፑቲን የዋጋ ጭማሪ በማድረጉ ነዉ።»
የሩሲያዉ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ሰበብ-ምክንያታቸዉ ምንም ሆነ ምን ዩክሬንን ማስወረራቸዉ አንድ-ሁለት የለዉም።በሩሲያ ላይ የአዉሮፕላን በረራ ከማገድ-ስፖርተኞችን እስከመከልከል፣ ከገዘብ ማዕቀብ ነዳጅ ዘይት አንጋዘም እስከማለት የወሰኑት ግን ፑቲን ይሆኑ? ወይስ ባይደን ዘንግተዉ ይሆን?
የመዘንጋት ነገር።ከፖለቲካ ጭቆና፣ከፔትሮ-ዶላር ቁጥር፣ ምንላብታe ከእስልምና ስብከት ሌላ ብዙም የማይሰማባት ሳዑዲ አረቢያ ባለፈዉ ሳምንት ምፀተኛዉን ዓለም ተቀላቅላለች።ሳዑዲ አረቢያዊዉ ቀልደኛ ኻሊድ አል-ፈራጅና ባልደረባዉ ያሰሯጩዋት የቪዲዮ ክሊፕ ዕድሜ የተጫጫናቸዉ ባይደን ሩሲያን-ከስጳኝና ካአፍሪቃ ሲያሳክሩ፣ ምክትል ፕሬዝደንታቸዉን ከባለቤታቸዉ ሲያለዋዉጡ፣ እያወሩ ሲተኙ ታሳያለች።ተመልከቷት።
ጆ ባይደን ከዚሕ ቀደም ቭላድሚር ፑቲንን ገዳይ፣አራጅ ብለዋቸዉ ነበር።ባለፈዉ ሳምንት ደግሞ ሩሲያ በዘር አጥፊነት ወነጀሉ።የባይደን ዉንጅላ ልክ እንደ ስድቡ ሁሉ ለቅርብ ተባባሪዎቻቸዉም ግራ-ነዉ።የፈረንሳዩን ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን የቀደመ ግን የለም።
«ዘር ማጥፋት የሚለዉ ሐረግ በሕግ የተበየነ ነዉ።ፖለቲካዊ አይደለም።ስለዚሕ በሕግ እስካልተበየነ ድረስ ሐረጉን ፖለቲከኞች ሊጠቀሙበት አይገባም።ከሁሉም በላይ አንድ ነገር ላስታዉሳችሁ።በገባነዉ ዓለም አቀፍ ዉል መሠረት የዘር ማጥፋት ሲፈፀም፤ የመከላከል እገዛ የማድረግ ኃላፊነት አለብን።ዩክሬን ዉስጥ የሚደረገዉ ዘር ማጥፋት ከሆነ፣ ነገ ጣልቃ መግባት እንፈልጋለን?»
የ79ኝ ዓመቱ አሜሪካዊ ፕሬዝደንት በዚያ በራቀዉ ዘመን ሕግ-ነበር የተማሩት።አል ፈራጅ እንደፈተለዉ ረስተዉት ይሆን?አናዉቅም።የምናዉቀዉ የሩሲያ ጦር እርምጃን ዘር-ማጥፋት ባሉ ማግስት ሕዝባቸዉን ለማጉረምረም ለዳረገዉ የዋጋ ንረት ፑቲንን ተጠያቂ ማድረጋቸዉ ነዉ።
የምናዉቀዉ የሮማ ካቶሊካዊቱ ቤተ-ክርስቲያን ርዕሰ-ሊቃነ ጳጳሳት ፍራሲስ ተማፅዕኖ ከቫቲካን ሲሰራጭ ካቶሊኩ ባይደን የ8 መቶ ሚሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ ወደዩክሬን መላካቸዉን ነዉ።ዩንያትድ ስቴትስ አሁን በብዛት የምትልከዉ የሩሲያ ታንኮችን ለማዉደም ዉጤታማነቱ የተመሰከረለትን ጃቪሊንስ የተባለዉን ሚሳዬል ነዉ።
የዩናይትድ ስቴትስ መግስትና ሰባት ሌሎች መንግስታት ከአሜሪካ የጦር ኢንዱስትሪዎች የገዟቸዉን ጦር መሳሪያዎች በፖላንድ በኩል ወ
ደዩክሬን የሚልከዉ የአሜሪካ ጦር አዛዥ ሪር አድሚራል R.ደክ ሐይንስ እንደሚሉት ጦራቸዉ መሳሪዎቹን የሚጭኑ 400 አዉሮፕላኖች ተኮናትሯል።
«ከመላዉ አሜሪካና ከተባባሪዎቻችን ሐገራት 400 ያሕል አዉሮፕላኖችን አዘጋጅተናል።በየቀኑ ከሰባት እስከ 10 በረራዎች ይደረጋሉ።ይሕ በግምት ከ5 እስከ ሰባት የሚሆኑ ለጋሽ ሐገራት (የሰጡትን) ይጨምራሉ።»
አንዲት ዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ከ2014 ጀምሮ ለዩክሬን የ5.4 ቢሊዮን ዩሮ ጦር መሳሪያ አስታጥቃለች።ከቶኪዮ-እስከ ለንደን፣ ከካምቤራ እስከ ብራስልስ የሚገኙ ሐገራት በጋራና በተናጥል ለዩክሬን ያስታጠቁት ከአሜሪካ አያንስም።
መንግስታት የየሕዝቦቻቸዉን ጥሪ-ጥያቄ እንዲሰሙ መካሪዎች ይማፀናሉ።መንግስታት ከየሕዝቡ ግብር ይሰበስባሉ፣ በሰበሰቡት ገንዘብ ጦር መሳሪያ ይሸምታሉ፣ አመላላሽ አዉሮፕላን፣ መኪና ሰራተኛ፣ ወታደር ይኮናተራሉ።ሥራ ይፈጥራሉ።መሳሪያዉ ዩክሬን ዉስጥ ያጠፋል-ይጠፋልም።ትናንት አፍቃኒስታን፣ ኢራቅ፣ ሊቢያ ሌላ ስፍራም ሌላ ስፍራም እንዲሕ ነበር።ዛሬ የመን፣ ሶሪያ፣ አሁን ዩክሬን
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ