የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
281223
ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ።በዛሬዉ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ቅንኝታችን ሳምንቱን በታተሙ አራት ዋና ዋና ርዕሶች ላይ ከተሰጡ አስተያየቶች ከስድብ፣ዘለፋና ማኪያኪያስ የራቁትን ነቅሰን አዉጥተንn እንቃኛለን።ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል፣ ሐድያ ዞን የመንግስት ሠራተኛ ሳይሆኑ ከመንግስት ካዝና ደሞዝ የሚከፈላቸዉ ሰዎች መኖራቸዉ መጋለጡን በሚያወሳዉ ዘገባ ላይ የተሰጠዉ አስተያየት ቀድሞ የትግራይ ክልል የመንግስት ሰራተኞችና ጡረተኞች ደሞዝና አበል አልተከፈለንም ስለማለታቸዉ በተጠናቀረዉ ዘገባ ላይ የተሰጠዉ ይከተላል።
ኢትዮጵያ ዕዳ መክፈል አለመቻሏና መዘዙን፣ የኢትዮጵያዉ ጠቅላይ ሚንስትር «ሁለተኛዉ ትዉልድ» ላሏቸዉ ዉጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያዉያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዉያን ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ያደረጉትን ጥሪ በቃኘዉ ዘገባ ላይ የተሰጠዉን አስተያየትም አካትተናል።በየተራ ይሰማሉ።
«የማዕከላዊ ኢትዮጵያ» በሚል መጠሪያ አዲስ የተዋቀረዉ ክልል የሐዲያ ዞን የመንግስት ሰራተኞች በተለይም መምሕራንና ሐኪሞች ደሞዝ አልተከፈለንም በማለት ያነሱት ተቃዉሞና አድማ ባለፈዉ ወር ዶቸ ቬለን ጭምሮ የብዙ መገናኛ ዘዴዎች ርዕስ ነበር።የደሞዝ ጥያቄዉ፣ አድማና የፀጥታ አስከባሪዎች አድመኞቹን የማሰር እርምጃ ቀዝቀዝ ከማለቱ በዚሕ ሳምንት ለትክክለኛ ሠራተኞቹ ደሞዝ መክፈል የተሳነዉ የሐድያ መስተዳድር፣ ሰራተኛ ላልሆኑ ሰዎች ደሞዝ ሲገፈግፍ መክረሙ ተጋልጧል።
ጉዳዩን በቅርብ የሚያዉቁ የዞኑ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት እንዳሉት ሥራቸዉም፣ መኖሪያቸዉም እማይታወቅ ሰዎች ለተከታታይ ወራት ደሞዝ ሲከፈላቸዉ ነበር።
ፖሊስ ባደረገዉ ምርመራ በዞኑ ሻሸጎ በተባለዉ ወረዳ ብቻ 19ኝ ሰዎች በወር ከ3ሺሕ እስከ 6 ሺሕ ብር ያልሰሩበት ደሞዝ ተቆርጦላቸዉ በዘጠኝ ወራት ዉስጥ ከ7መቶ ሺሕ ብር በላይ መዉሰዳቸዉን አስታዉቋል።
የዶቸ ቬለ የዘወትር አድማጭ ሄለን ዘማርያ «እኔም ልሒዳ» ትላለች በምፀት-እና በፌስ ቡክ----ሳትሰራ ደሞዝ ለመቀበል።አምባዬ ሞላ- መለሰ «እቱ እስካሁን አልመጣሽም?» ወደ ሐድያ መሆኑ ነዉ።እኔ ሙስሊም ነኝ የሚል የፌስ ቡክ ስም ያለዉ ወይም ያላት አስተያየት ሰጪ ደግሞ «የባሰ አለ» አይነት ትላለች።«ወደ አፋር ክልል ጎራ ብትል እንድያውም ግማሾቹ---» አንጠልጥሎ ተወዉ።ወይም ተወችዉ።
የሐብታሙ ገዛኸኝ አስተያየት «ከእኔ ሙስሊምነኝ» ጋር ተመሳሳይ ግን ሰፊ ነዉ።«በትልልቅ የፌደራል ቢሮዎችም ከዚህ በፊት በተመሳሳይ በሞተ ስው፣ ሥራ በለቀቀ ወዘተ. . . ነበር» ሐብታሙ ገዛኸኝ ነዉ-ይሕን ባዩ።ጀማል አሕመድ እሱም በፌስ ቡክ «የስራ ዝርዝር ከሰው ሃይል ጋር ያልተዛመደበት ድንቅ ሃገር ላይ ከዚህ የተለየ ነገር ማንም ምንም አይጠብቅም።» ይላል።ጀማል።
የሐዲያ ዞን ሹማምንታት በተለይ የገንዘብ ጉዳይ ባለሥልጣናት ለሰሩት ተቀጣሪዎች ደሞዝ መክፍል ተስኗቸዉ ለማይታወቁ ሰዎች የመክፈላቸዉ ዚቅ ሲያነጋግር፣ የትግራይ ክልል የመንግስት ሰራተኞች በተለይ መምሕራንና ጡረተኞች ደሞዝ የሚከፍላቸዉ አጥተዉ መቸገራቸዉን ተጧሪዎቹ ባደባባይ ሰልፍ፣ መምህራኑ አንዳድ ስፍራ በማደም አሳዉቀዋል።
ሰራተኞቹ እንደሚሉት ትግራይ ዉስጥ የሚገኙ 131 ሺሕ የመንግስት ሠራተኞች በ2014 ድፍን ዓመት፣ በ2015 ደግሞ የ6ወር ደሞዝ አልተከፈላቸዉም።የክልሉ ጊዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣት የሠራተኞቹን ቅሬታ አላስተባበሉም ግን ደሞዙን ለመክፈል ብድር ካላገኙ በስተቀር በጀት የለም ባዮች ናቸዉ።
ስንታየሁ ግርማ፣ ለደሞዙ አለመከፈል ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድን ይወቅሳል።ገንዘቡ የጠፋዉ ስንታየሁ ግርማ በፌስ ቡክ እንደፃፈዉ «(ጠቅላይ ሚንስትር) አብይ መናፈሻ እየሰራበት ነው። ገበታ ለሀገር።» እያለ ይቀጥላል።እኛ አንቀጥልም።አበባ ካሳሁን ግን ደሞዝ ጠያቂዎቹን ትወቅሳለች «ይገርማል ያለቁት ወጣቶች ህይወት በከንቱ ቀርቷል። እናንተ ገንዘብ ትጠይቃላችሁ።» እያለች በፌስ ቡክ።»
የሐይቻ የሮ አስተያየት ከአበባ ጋር ይቀራረባል።«እናንተ ሥለደሞዝ ታወራላችሁ» ይላል ሐይቻ የሮ በፌስ ቡክ።ቀጠለ «የሐገር መከላከያ ሠራዊት ስንቶቹ ያልቃሉ።» እያለ።አዲስ ሶና ደግሞ ችግሩ የትግራይብቻ አይደለም ባይ ነዉ።«እንኳን ትግራይ አሜሪካ በለው አውሮጳ ኢኮኖሚው ያልተዛባ የለም ።» አለና---እንደ ዘመናዮቹ« አታካብድ» ብሎ አሳረገ-አዲስ ሶና።
ኢትዮጵያ ለሸጠችው የአንድ ቢሊዮን ዶላር ቦንድ መክፈል የነበረባትን ወለድ መክፍል በሚገባት ጊዜ አለመክፈሏ ወትሮም ኪሳራና ችግር ላልተለየዉ የገንዘብ ገበያዋ ተጨማሪ ቀዉስ ሆኗል።ኢትዮጵያ እስካለፈዉ ሰኞ ታሕሳስ 15 ድረስ 33 ሚሊዮን ዶላር ዕዳ ባለመክፈሏ ከጋናና ዛምቢያ ቀጥሎ ዕዳዋን መክፈል ያልቻለች ሶስተኛዋ አፍሪቃዊት አገር ሆናለች።
የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ሐገሪቱ መክፈል የነበረባትን ዕዳ መክፍል አያቅታትም ባዮች ናቸዉ።እዉነቱ ግን አልከፈሉም።በዚሕም ምክንያት የዕዳ አከፋፈሉን በተመለከተ ባለስልጣናቱ ከቦንድ ባለቤቶች ጋር እየተደራደሩ ነው።
ብርሐኔ ኃሉ በፌስ ቡክ (ዕዳ) አለመክፈል «ብርቅ ነዉ እንዴ» ይላል።አበበ ታምሩ ግን «በጣም አሳዛኝ ነዉ።ኢትዮጵያ በመንግስትነት ታሪኳ አንዲህ አይነት ውድቀት ደርሶባት አያውቅም፣ ገዥው ፓረቲ ግን አይኑን አፍጥጦ ሀገሪቷ ከፍተኛ እድገት አስመዝግባለች ይለናል።» ይላል አበበ ታምሩ በፌስ ቡክ።
መክሊት ጋል አርሴማ እንደ ፌዝም፣ እንደብሽቀትም ሊተረጎም የሚችል አስተያየት ሰጥታለች።-በፌስ ቡክ «ጦብያዬ ተሽጣ ድርሻችንን ብንካፈል ይሻለን ነበር።« ይላል አስተያየቱ።
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ «ሁለተኛዉ ትዉልድ» ያሉት ወደ ዉጪ የተሰደዱ ኢትዮጵያዉን ልጆች አንጡራ ሐገራቸዉን እንዲጎበኙ ባለፈዉ ቅዳሜ ጥሪ አድርገዋል።ጠቅላይ ሚንስትሩ ደቡብ ኢትዮጵያ ዉስጥ የተሰራዉን የጨበራ ዝሆን ዳና ሎጅ መርቀዉ ሲከፍቱ ባደረጉት ንግግር ዉጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያዉያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዉያን ሁለተኛ ትዉልዶች ጥንተ ሐገራቸዉን ማወቅ አለባቸዉ።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ጥሪ ያደረጉላቸዉ ተጋባዦች ከታሕሳስ 20 እስከ መስከረም 20 ድረስ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ በሶስት የተከፈለ መርሐ-ግብር ተዘጋጅቶላቸዋል።ለጎብኚዎቹ ከመጓጓዢያ ወጪ ቅናሽ ይደረግላቸዋል ተብሏልም።
ሙሉአለም ደጉ በኤክስ (የቀድሞዉ ትዊተር)ና በእንግሊዝኛ ቋንቋ »ለሁለተኛዉ ትዉልድ የተደረገ ጥሪ።አመሰግናለሁ» ብሏል።ቅዱስ ብሩክ፣ እሱም በX «በሐገር መሪ መጠራት ክብር ነዉ።ሲጠሩ መቅረት ደግሞ የማይታሰብ ነዉ።» እያለ ቀጠለና «የመሪያችንን ጥሪ እናክብር» ብሎ አሳረገ።ቅዱስ ብሩክ በX በእንግሊዝኛ
አማኮ ኢትዮጵያ ግን «እግዚአብሔር ይርዳሕ አባቴ» አለ በፌስ ቡክ-መሪዉን መሰለን።ብቻ ቀጠለ «እኔ ግን ትኬት ቢገዛላቸዉም የሚመጡ አይመስለኝም።»
አይአም ኢትዮጵያን፤- የሚል የX ስም ያለዉ አስተያየት ሰጪም «ሁለተኛዉ ትዉልድ ሕግና መንግስት የሌለበት አገር እንዴት ይመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ?» ይጠይቃል።ዋስ ይሁን ስጦት በፌስ ቡክ «ሁሌ በዲያስፖራ ነዉ እንዴ ምንዛሪዉን ከፍ የሚያደርገዉ?ይልቁን ጦርነቱን አቁም።ለሐገር የሚበጅ ሥራ ሥራ።አለበለዚያ አንመጣም በሉልኝ» አለ
ልጅ አለን---በፌስ ቡክ «ወንድሜ መውጫ አጥተን ነው እንጂ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሰዓት ከሀገር ቢወጣ ደስተኛ ነው።» አለ-ልጅ አለን።
በዚሁ ይብቃን።
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ