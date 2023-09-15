የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የdw.comን የቤታ ገፅታን ይመልከቱ።ገና አላጠናቀቅነዉም! አስተያይትዎ ለማሻሻል ይረዳናል
አዲሱን አመት በተመለከተ፤ የህዳሴ ግድብ 4ኛ ጡር የሃ ሙሌት እና ዜጎች ፓስፖርት ለማስወጣትና ለማሳደስ ጉቦ እየተጠየቁ ስለመሆናቸው ተንተርሰው ከተንሸራሸሩ አስተያየቶች ጥቂቶቹን ይዘናል።
አዲሱን 2016 አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በርካታ ባለስልጣናት የተለያዩ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል። በባለስልጣናቱ መልዕክት፤ በዓማራ ክልል ስላለው ሁኔታ፤ በዚህና ተያያዥነት ካላቸው ጉዳዩች ጋር ከተሰነዘሩ አስተያየቶች ጥቂቶችን እናስደምጣችሁ።
ዳዊት ክንደያ
``ፖለቲከኞች ሆይ የልጆቻችሁን ኢትዬጵያ እዘኑላት፤ ሀገር ብትፈራርስ የትም ምድር ላይ ብትሄዱ የሰው ሀገር ሰው ናችሁ !!!
ገንዘብ እና ስልጣን ምንም ደስታ የለውም ሀገር ተረጋግታ መቀጠል ካልቻለች ፣የከተማው ውንብድና ስርቆት እና ጉቦ የተበላሸ አስተዳደር ውጤት ነው ፣በጊዜ ካልባነንን አደጋው ክፉ የክፉ ክፉ ነው።``ዳንኤል ሃይለገብርኤል
አፍሮኑ ዜድ ኤም በሚል መጠሪያ የሚታወቁ የፌስቡክ ተጠቃሚ
``DW እባካችሁ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ዜጎች በማጎሪያዎች እየተሰቃዩ እና ሰብዓዊ መብታቸው እየተደፈረ ይገኛል። ትክክለኛ ሚዛናዊ ሚዲያ ከሆናችሁ ሽፋን ስጡ። ውድ ተሳታፊያችን ሚዛናዊነታችን የሚለካው በዚህች ፍጻሜ መዘገብ አለመዘገባችን አደለም ብለን ለመከራከር አንዳዳም ያለፉት ዘገባዎቻችን እንዲመለከቱ እንጋብዛለን። በማለት የድሬዋ ሳሮን ወደጻፈችው እናልፋለን።
``እነ ተመስገን ጥሩነህ የሚመሩት የአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ ዕዝ በየመጋዘኑ ያገቷቸውን ንፁሃን ክደው መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫው የወጣበት ምስጢር ሌላ ነው። በመጋዘን ካገቷቸው ውስጥ በኮሌራ እና ተስቦ በሽታ ምክንያት 356 ገደማ በመሞታቸው ከአዲስ አበባ ስምንት ሆስፒታሎች የተውጣጣ የሕክምና ቡድን ወደ ቦታው እንዲሄዱ ተደርጓል:። ሁኔታቸውን የተመለከቱ የህክምና ባለሙያዎች ወረርሽኙ የከፋ ደረጃ በመድረሱ ሁሉም የማለቅ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው ብለዋል። አቶ ተመስገን ጥሩነህና ስብስቡ "ከጅምሩ የያዝነው ሰው የለም" በሚል መግለጫ ከተጠያቂነት ለማምለጥ እየሞከሩ ነው።`` በማለት ሃሳቧን አጠቃላለች።``
``አማራ ክልል ፋኖ ካላስተዳደርው ለውጥ እይመጣም !``
ሕይወት ወልዳይ
``ከአማራ ክልል ውጭ ያለው የብሔሩ ተወላጅ በሀብታሞች መጋዘን በጫካ በተገኘው ክፍት ቤት ሁሉ እየታፈሱ በስቃይና በሞት ላይ ይገኛሉ።``
ስሜ ማማሩ ቀናው
``አይ እናንተ በሃገሪቷ የተፈናቀለ አማራ ብቻ ነው ወይ? ትገርማላችሁ ትግራዋይ ቤንሻንጉል፣ ኦሮሞ ተፈናቅለዋል።`` ዘመን የሰጡት አስተያየት ነበር።
እንዳለ ተካም ተመሳሳይ ሃሳብ ሰንዝረዋል
``DW ከአማራ ክልል በመቶ ሺዎች ተፈናቅለው በትምህርት ተቋማት በሜዳ ለይ ያሉ ትግራይ ተወላጆች ንፁሃን ዜጎችስ አያሳስባችሁም፤ ለመዘገብ ተጠየፋቹ፤ መርጦ አልቃሾች፤ የደም ነጋዴዎች``
ውድ ተሳታፊዎቻችችን እናንተ በጠቀሳችሁት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች በተጋሩ ላይ የሚደርሱ ማፈናቀሎች በተለያየ ጌዜ ለአድማጭ ጆሮ አድርሰናል። ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ዘገባዎቻችንን እንድታዳምጡ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቀጠልን፤
``እውነት ነው መንግስት ሆደ ሰፊ ነው ለዚህም ነው እማይጠግበው ቢበላ ቢበላ!``
አስቻለው ደረጀ
``በአዲሱ አመት ገዳዩች ፍርድ የሚያገኙበት ከ 2 ሚሊየን በላይ በግፋ የተገደሉ ሰዎች ነብስ የሚያርፉበት ያርግልን፡፡``
በሌ ሐበሻዊ
``እኔ አልስማማም እንደውም የመንግሥት ገደብ-የለሽ ትዕግሥት በሀገርቷ ውስጥ ወንጀሎች እንዲበራከቱ መንገድ ከፍቷል።``
ኤዲ አዲሱ
``እያፈናቀሉ ሰውን አቅመ ደካማ በማድግ በአመት አንዴ በማብላት የፖለቲካ ትርፍ ማግኘት አይቻልም``
ዮዳሄ ታረቀኝ
``ማዕድ ማጋራትም ሆነ ዓመት በዓል ወይም የሆነ አጋጣሚን ጠብቆ ድሆችን ማብላት የመበልጸግ ማረጋገጫ ወይም ወደ እድገት የሚወስድ ጎዳና ሳይሆን የተራ ልወደድ ባይ ብልጣብልጥነት ሴራ ነው፡፡ወይም ደግሞ የንጉሳውያን የቀድሞ የግብር ማብላት ባህል መመለሻ ይሆን? ይሁን እንኳን ቢባል እንዲህ አይነቱ ተግባር መፈጸም ያለበት በሀይማኖት ተቋማትና በበጎ አድራጊ ድርጅቶች ነው፡፡ ሁሉንም ቀምቶ ይቻላል እንዴ``
አብደላ አብደላ
``ለ 10 ሰው ምሳ ጋብዘው ከሚሊየን በላይ ሰው በርሃብ እንያለቀ ነው።``
ወዛም መዲና
``የዘንድሮው በአል በሀገራችን በእርሰበርስ ጦርነት ስንቶች የተለዩን፤ ስንቶች አካለጎደሎ የሆኑበት፤ ስንቶች የተፈናቀሉበትና ስንቶች በህገወጥ ምንገድ ተሰደው የገቡበት ያልታወቁ፤ አረስንቱ! ብቻ ፈጣሪ ይቅር ብሎን ጥሩ ግዜ እንደሚመጣ ተሰፋ አደርጋለሁ።``
ሸምስ መሐመድ
``ችግሩ ይቀጥላል አላሉም! አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ተስፋ የለውም። ችግሩ ጦርነቱ፣ሰላም ማጣቱ ይቀጥላል ብለዋል። ስለዚህ ምን ተስፋ እናደርጋለን ።``
የፍቅር ጥላ
ሁሉንም ነገር ገዢው ፓርቲ ከገዛ ይበቃል...ድሀው ህብረተስብማ ችግር መግዛት ሆኗል ኑሮው...ይሰማል !!?
አሳምነው እድሪስ
ስለህዳሴው ግድብ 4ኛ ዙር የውሃ ሙሌት ከተሰጡ አስተያየቶች
የሕዳሴው ግድብ 4ኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን ተንተርሰው ወደተሰጡት አስተያየቶች አለፍን። የውሃ ሙሌቱ መጠናቀኡን በተገለጸበት ዜና 4ኛው ዙር የመጨረሻ ሙሌት ተብሎ መጠቀሱን ብዙዎችን አነጋግሯል፤ ማነጋገሩንም ቀጥሏል። መየውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ የግድቡ መጠን ከፍ እንዲል ስለተደረገ በላዩ ላይ ውሃ አይፈስም ለማለት ነው የሚል ማስተባበያ ቢሰጡም ማስተባበያው ጉዳዩን ከማስከን ይልቅ ይበልጥ ለትችት አጋልጧል። በዚህ ጉዳይ ከተሰጡ በርካታ አስተያየቶች የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ
``የህዳሴ ግድባችን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ነጸብራቅ የመሆኗ አንዱ መገለጫ ነው።``
ቶሎሳ ነገዎ
``ኢትዮጵያዊያን አንድ ከሆንን በጋራ የማናሳካው አይኖርም``
ዮሃንስ ማን
``የህዳሴው ግድብ ሙሌት በድል መጠናቀቅ የመንግስትን ቁርጠኛነት ያሳያል።``
እንኳን ደስ ያለን
እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ``
ሮባ
``ታላቁ የህዳሴ ግድባችን 4ኛ ዙር ሙሌት መጠናቀቁ የለውጡን መንግስት የአማራር ብቃት እና በብሔራዊ ጥቅም ላይ የማይደራደር መንግስት መሆኑን ያሳየነው።``
አርበኛው ዳኛቸው
ብልፀግና የመለሰ ስዜናዊን ግድብ እስካሁን ለወሬና ለተራ ፖለቲካዊ ጥቅም እያዋለው ነው። ግድቡ የስመኘው እና የመለስ ነው። እናንተ ከሠጣችሁ የተረፈን መፈናቀልና ሞት ነው።
ሳሊህ ሁሴን
``ወገን ሿ ሿ ተስረተናል! ወይኔ ቦንዴ!``
ቶኒ ሐበሻ
``በግድቡ አናት አይፈስም ማለትና የመጨረሻ ሙሌት ማለት ምንም አይገናኝም፡፡ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የቴሌዋ ሃላፊ አላስፈላጊ ማብራሪያ ያውም ያለሙያቸው አየሰጡ ግራ አያጋቡን ነው፡፡ስህተትን ልክ ነው ለማለት ከመሞከር ስህተትን ስህተት ነው በሉት።ሌላ ስህተት አይጨምሩልን፡፡``
ዳን ቤዛ
`` ኧረ አታስቁን!!
ከአጠቃላይ የተያዘው ዕቅድ 74 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ሲሆን አሁን የተሞላው 34 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ብቻ ነው!! ይህም የሆነው ከአጠቃላይ ሙሌት ከ50% በላይ መሙላት አትችይም ተብሎ በግብፅና በአሜሪካ በተላለፈው መልዕክት መሠረት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል!!``
ጌታሁን ሞላ
``እኛ ግድቡ መሸጡን እዛ እየሰራን ነው ያወቅነው።``
ዛብሎን ኤም ጂ
``4ኛና የመጨረሻ ዙር የተባለዉ ፌክ ነበረ? ይህን ህዝብ ኮንፊዉዝ ማድረግ የመንግስት ባህሪ ሆኖ ቀረ አደል?``
ትግስቱ አሌክስ
``የምን ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ነዉ? አይሞላም ብላችሁ ቁርጣችን ንገሩን``
ታደሰ ጸጋ
```ዉይ ስቃይ ገባችሁ የመጨረሻ ተባለ አሁን በግድቡ አናት አይፈስም ካልፈሰሰ ምኑ ነዉ የምትሞሉት``
ሙለር ቤስትማን
``አሁን የግድቡ ከፍታ ከ620 በላይ ነው እየተባለ ነው...በዚህ ደረጃ 40 ቢልዮን ብቻ መያዝ ከቻለ ከዚህ በኃላ ቀረ የተባለው የግድቡ ከፍታ 20 ሜትር ብቻ ነው..
ታድያ ግማሹን የዉኃ መጠን በዚህ ከፍታ ብቻ መያዝ ይቻላል? ነው ወይስ ከዚህ በኃላ ያለው የመሬት ከፍታ ወደኃላ ነው? ለማንኛውም ጊዜ ሲደርስ እናያለን...``
ሽብሩ
ሮኒ ኢትዮጵያ በሰጡት አስተያየት ወደ ቀጣዩ ርእስ እናልፋለን።
``ለምንድን የማይፈሰዉ? ጨዋታዉ ከዚህ ይጀምራል።ከዚህ በኋላ እንዳይሞላ እና የግድቡ ቁመት ከዚህ በላይ እንዳይወጣ የሚል ስምምነት ይዛችሁ እንደመጣችሁ ገብቶናል ።ቀለዳችሁብን ሸጣችሁት ሀገሪቱን ገደላችኋት ምናለ ሰዉ ጠፋ።``
ፓስፖርት ለማሳደስና ለማውጣት ጉቦ ስለመጠየቁ
ሰሞኑ በኢትዮጵያ ዜጎች ፓስፖርት ለማውጣትና ለማሳደስ ከ20 ሺህ እስከ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ብሩች ጉቦ እንዲሰጡ እየተገደዱ ስለመሆናቸው DW የገፈት ቀማሾችን አስተያየትና የሚመለከታቸው ባለስልጣናት የሰጡትን መግለጫን መሰረት አድርጎ ዘግቦ ነበረ። በዚህ ላይ ከተንሸራሸሩ ሃሳቦች ጊዜያችን እየተገባደደ ስለሆነ የተወሰኑትን ይህን ይመስላሉ
``እውነት ነው:: እኛ ለቤተሰብ አባላት ፓስፖርት ለማውጣት ጀምረን ገንዘብ ባለመክፈላችን ይኸው ከ6 ወራት በላይ ሆነን ተከልክለን::``
ናታን አብርሃም
``አሁንም ተሻሻለ ተባለ እንጂ ያው ነው! ከቀጠሮ አንድ ቀን አሳልፎ ቢኼድ ደግመኛ 2000 ብር ይጠየቃል።``
አግአዚያን ዘብሄረ አኽሱም
``150ሽ በትንሹነው``
አይናለም ወዳጅ ነው
``ታሪኩ ተነግሮ ካለቀ በኋላ የምትዘግቡት ነርስ``
አምሐራ ነፍጠኛ
ውድ አድማጮች ለዛሬ ያሰባሰብናቸው አስተያየቶች እነዚሁ ነበሩ።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ታምራት ዲንሳ