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በአማራ ክልል የሚደረገዉ ግጭት፣በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተደረገዉ ክርክርና ደቡብ ክልል ዉስጥ አሁንም የቀጠለዉ የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄን የሚዋሱት ዘገቦች በርካታ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ተከታታዮች አስተያየት ሰጥዉባቸዋል
የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
በርካታ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ተከታታዮችን አስተያየት የሳቡ ሶስት ርዕሶችን መርጠናል።በአማራ ክልል የሚደረገዉ ግጭት፣በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተደረገዉ ክርክርና ደቡብ ክልል ዉስጥ አሁንም የቀጠለዉ የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄን የሚዋሱት ዘገቦች በርካታ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ተከታታዮች አስተያየት ሰጥዉባቸዋል።መረን ከለቀቀ ስድብ፣ ዘለፋና ወቀሳ የፀዱትን ነቅሰን ባጫጭሩ ና በየተራ እናሰማችኋለን።
ግጭቱ ረግቧል፣ዉጥረቱ ግን እንደናረ ነዉ
የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና ፋኖ ተብሎ የሚጠራዉ ታጣቂ ቡድን በአማራ ክልል ትላልቅ ከተሞች በተለይም ባሕርዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ታቦር፣ደብረ ብርሐንና ሸዋ ሮቢትን በመሳሰሉት ከተሞች ዉስጥ የገጠሙት ዉጊያ በያዝነዉ ሳምንት ጋብ ብሏል።የሕዝብ አንቅስቃሴም ከሞላ ጎደል ወደነበረበት እየተመለሰ መሆኑ ተዘግቧል።ይሁንና ከየአካባቢዉ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በአብዛኞቹ ከተሞች አሁንም ዉጥረትና ሥጋት እንዳረበበ ነዉ።ባለፈዉ ዕሁድ ፍኖተ ሰላም ከተማ ዉስጥ ከሰዉ አልባ አዉሮፕላን (ድሮን) የተተኮሰ ሚሳዬል በትንሽ ግምት 40 ሰላማዊ ሰዎች መግደሉ የጫረዉ ቁጣና ተቃዉሞ እንደቀጠለ ነዉ።
የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን እያሰሩ መሆናቸዉም በሰፊዉ እየተነገረ ነዉ።የትግራይ ሰላም በቅጡ ሳይጠና የኦሮሚያዉ ግጭትና ጥቃት እንደቀጠለ፣ ደቡብ በአስተዳደር መዋቅር ሲወዛገብ አማራ በግጭት፣ጥቃት፣ ሁከት መናጡ ኢትዮጵያ ከተደራራቢዉ ፈተና የምትወጣበትን ብልሐትና ጊዜ ግራ አጋቢ አድርጎታል።
አስተያየት
Mikiyas Tedi ግን በፌስ ቡክ አጭር መፍትሔ ጠቁሟል።«ብልፅግናን» ይላል ሚኪያስ (የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲን) ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቅበር።» የሚኪያስ አስተያየት ነዉ።
Nesibu K Marami ግን ለኢትዮጵያ ችግር መወገድ አብነቱ ዉይይት ነዉ ባይነዉ። ግን እንዴት ብሎ ያፈርሰዋል « ችግሩ እንዴት አሰፈላጊዉ ሰው በአስፈላጊ ውክልና ተቀራርቦ ይወያያል» ብሎ።
Henok Regassa ባንፃሩ ኢትዮጵያ ወደ ችግር «እንደገባችዉ ትዉጣ» ይላል።በፌስ ቡክ።Demisie Otono «ሰላም አማራጭ የሌለው ወሳኝ እርምጃ ነው። መንግስት ለሰላም ቅድሚያ መስጠት አለበት» እያለ ምክር ብጤ ይለግሳል።Fekadu Mengistuም ተመሳሳይ ግን ዘለግ ያለ አስተያየት አለዉ።
«መጀመሪያ ግጭቱ ይቁም። ሰላም ለህዝብ ይውረድ። ቀጥሎ ቀድሞ ከተመረጡት ጋር ያለውን ችግር ህዝቡ እንዲወያይ ማድረግ።, ከዚያ ህዝቡ የሚያሰቀጥለውን ያስቀጥል። አላገለገለኝም ያለውን ይቀይር:: ውሳኔውን ለህዝቡ መስጠት።»Haile Ayele መንግስትን ይመክራል።«መንግሥት በሆዴ ሰፊነት ችግሮቾን ፈትሾ ሊያሰተካክል ይገባል፡፡» የሚል።
ወደ ቀጣዩ ተመሳሳይ ርዕስ እንለፍ
የአቶ ገዱ አስተያየት
የኢትዮጵያ የሚንስትሮች ምክር ቤት በአማራ ክልል እንዲፀና የደነገገዉን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሐገሪቱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያፀደቀዉ ባለፈዉ ሰኞ ነበር።ምክር ቤቱ አዋጁን ያፀደቀዉ የሚንስትሮች ምክር ቤት አዋጁን በደነገገ በ10ኛ ቀኑ መሆኑ ነዉ።ምክር ቤቱ አዋጁን ያፀደቀዉ በ16 ተቃዉሞ፣በ12 ድምጸ ተዓቅቦ ነዉ።
አዋጁ ከመፅደቁ በፊት ለወትሮዉ ፍዝ እየተባለ የሚተቸዉ ምክር ቤት ያልተለመደ ክርክርና መንግስትን የሚተች ጠንካራ አስተያየት ማስተናገድ ግድ ነበረበት።በተለይ የቀድሞዉ የአማራ ክልል ርዕሠ-መስተዳድር፣የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትርና የጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ የፀጥታ አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸዉ የሰጡት አስተያየት ለብዙዎች አስደማሚ፣ ለሌሎች ደግሞ አከራካሪ ሆኗል።የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ
አቶ ገዱ በአማራ ክልል የተቀሰቀሰዉ ችግር «መሰረታዊ ምክንያት የብልፅግና መንግሥት ያመራር ዉድቀት ነዉ» ብለዋል።ችግሩን ለመፍታትም «በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ሁሉንም ወገኖች ያሳተፈ ጊዚያዊ አስተዳደር እንዲመሰረት ጠይቀዋል።
አስተያየት
Awad Kair፣- በፌስ ቡክ በሰጠዉ አስተያየት የአቶ ገዱን አስተያየት አጣጥሎ ነቅፎታል። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከፅንፈኛው ፋኖ በስተጀርባ ሆኖ አመፁን እየመራ መሆኑን በራሱ ላይ መስክረዋል ይላል።
Emru Yidnekachew ግን - «አቶ ገዱ የተናገሩት 100% ያስማማል» ይላል።Meles Molla የእምሩ ይድነቃቸዉን ሐሳብ ይጋራል።«የተከበሩ አቶ ገዱ ያቀረቡት ትክክለኛው የአማራ ህዝብ ድምፅ ነው።ይላል መለስ ሞላ በዚሕ አላበቃም « እውነትን መቀበል የሚፈልግ ካለ።» የሚል ጨመረበት።
Wesen Wesenም በፌስ ቡክ «አቶ ገዱ ያቀረቡት ሐሳብ የአማራ ሕዝብ ድምፅ ነው» አለ።
ዘሩባቤል ኤልያስ በበኩሉ «የተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በጣም ትክክለኛ የመፍትሄ ሀሳብ ነው ያቀረቡት። ፖለቲካዊ ችግሮች በፖለቲካዊ መፍትሄ እንጂ በወታደራዊ እርምጃ በዘላቂነት ሊፈቱ አይችሉም።« የዘሩባቤል አስተያየት ነዉ።የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
Hafiz Mohammed Abafoggi ግን የአቶ ገዱን አስተያየት አይቀበለዉም።ሐፊዝ በፌስ ቡክ "ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት" የሚለው ሀሳብ ምን እንደ ተፈለገ ግልፅ ነው። ፈፅሞ ሊሆን አይችልም። የፖለቲካ መፍትሄ የሚለውም፣ ጥሪ ተደርጎላቸው አሻፈረን ታግለን ይህን መንግስት ካላባረርነው የጥረጴዛ ዙሪያ ውይይት አያዋጣንም ብለው ክላሽ አንግበው ከተማ ገብተው ጦርነት ጀምረዋል» እያለ ይቀጥላል ሐፊዝ መሐመድ አባፎጊ።እኛ ወደ ቀጣዩ ርዕስ እንለፍ።
«የምስራቅ ጉራጌ ዞን» የአስተዳደር ጥያቄ
የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም የሲዳማ ክልልም ርዕሰ ከተማ ሐዋሳ ባለፈዉ ሮብ ሁለት ሰልፎችን አስተናግዳለች።የመጀመሪያዉ አላግባብ ተመደብን የሚሉ ሰራተኞች ሰልፍ ሲሆን ሁለተኛዉ ፖለቲካዊ ጥያቄ ነዉ።ከዚሕ ቀደም የሲዳማ፣ የደቡብ ምዕራብ፣ በቅርቡ ደግሞ የደቡብ የተባሉ ክልሎች የወጡበት የደቡብ ክልል የጉራጌ፣ የዎላይታ፣ የስልጤ ወዘተ ዞኖች አሁንም የክልል መስተዳድርነት ጥያቄ እያነሱ ነዉ።
ባለፈዉ ሮብ ሐዋሳ አደባባይ የወጡት ሰልፈኞች ግን የክልልነት ጥያቄ ከሚቀርብበት ከጉራጌ ዞን የተለያዩ ወረዳና የከተማ አስተዳደሮች የተወከሉ መሆናቸዉ ተነግሯል።ሰልፈኞቹ እንደሚሉት የመስቃን ፣ የምሥራቅ መስቃን ፣ የሶዶ ፣ የቡኢ ወረዳዎች፣ የቡታጅራ ፣ የሶዶ እና የኢኒሴኖ ከተማ አስተዳደሮች «የምስራቅ ጉራጌ ዞን» የሚል አዲስ የዞን አስተዳደር ሊመሰርትላቸዉ ይገባል።
አስተያየት
Abraham Luis Diaz Thiago የሰልፈኞቹን ጥያቄ አጥብቆ ይቃወማል።«ይሄ የጉራጌ ህዝብ ጥያቄ ሳይሆን የወራሪዎችና የባንዳዎች ሰልፍ ነው።ይሄን ጥያቄ ጉራጌን የመሰልቀጥ የኦሮሙማ ቡድን ያዘጋጀው ሰልፍ ነው።ጎራጌ ያለው ክልል እንሁን እንጂ በታትናችሁ ብሉን አይደለም» ባይ ነዉ አብረሐም ሉዊስ ቲያጎ።
Diyogaber Gura «ጉራጌ ክልል ነው። በቅርቡ ይመለሳል» ይላል በፌስ ቡክ። Abu Meryem Fetu Mohamed ግን እሱም በፌስ ቡክ «ምስራቅ ጉራጌ ዞን በሞሽን ይመስረትልን» ጠየቀ።
Mohammed Asab Ousman፣ «የምስራቅ ጉራጌ ዞን የአደረጃጀት ጥያቄ በክልሉ ምክር ቤት በሞሽን ሀሳብ ቀርቦ ፖለቲካል ውሳኔ ተሰጥቶት ይፅደቅ» አለ። Gojam Motta «ከጉራጌ ህዝብ ጎን ሁሉም በጋራ እንቁም!» ቃላ አጋኖ አክሎበታል-ጎጃም ሞጣ ስለ ጉራጌ ዞን በሰጠዉ አስተያየት።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ