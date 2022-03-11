የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የኑሮ ዉድነት ሰሞኑን እጅግ ባሻቀበዉ የምግብና የፍጆታ ሸቀጦች ዋጋ ተባብሶ ብዙዎችን ለችግር እያጋለጠ ነዉ።በተለይ የምግብ ዘይትና መሰል የምግብ ሸቀጦች ዋጋ ከመናሩ በላይ ከገበያ መጥፋታቸዉ ሕዝቡን ለቁጣና ተቃዉሞ እያነሳሳዉ ነዉ።በአብዛኛዉ በመንግሥትና በነጋዴዎች ላይ ያነጣጠረዉ ቁጣና ተቃዉሞዉ በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም እየተንፀባረቀ ነዉ።
ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ።ሳምንቱን የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ተከታታዮችን ትኩረት ከሳቡ ዘገቦች ሶስቱን ለዛሬ መርጠናል።ኢትዮጵያ ዉስጥ የፍጆታ ሸቀጦች በጣሙን የምግብ ዘይት ዋጋ ንረት፣የተቃዋሚዉ የባልደራስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች አዲስ አበባ ዉስጥ መታሰርና የዩክሬን ጦርነት ለዛሬ የመርጣናቸዉ ርዕሶች ናቸዉ።በየርሶቹ ላይ የተሰራጩ ዘገቦችንና ከተሰጡት አስተያየቶች ስርዓት የጠበቁትን መርጠናል።በየተራ እናሰማችኋለን።
ኢትዮጵያ ዉስጥ በየጊዜዉ እናረ የመጣዉ የኑሮ ዉድነት ሰሞኑን እጅግ ባሻቀበዉ የምግብና የፍጆታ ሸቀጦች ዋጋ ተባብሶ ብዙዎችን ለችግር እያጋለጠ ነዉ።በተለይ የምግብ ዘይትና መሰል የምግብ ሸቀጦች ዋጋ ከመናሩ በላይ ከገበያ መጥፋታቸዉ ሕዝቡን ለቁጣና ተቃዉሞ እያነሳሳዉ ነዉ።በአብዛኛዉ በመንግሥትና በነጋዴዎች ላይ ያነጣጠረዉ ቁጣና ተቃዉሞዉ በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም እየተንፀባረቀ ነዉ።
የፌስ ቡክ ስሙን የግፍ ፅዋዕ ዐምሐራ ያለዉ አስተያየት ሰጪ ግን ብዙ ያሳሰበዉ የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ንረት ነዉ።«በአለፈው አመት ኩንታሉ በ1800ብር ይሸጥ የነበረ የአፈር ማዳበሪያ ዛሬ 5000ብር እየተሸጠ ነው።» አለ የግፍ ፅዋዕ ዐምሐራ «መሬቱ ያለ ማዳበሪያ ማብቀል ስለማይችል ህዝቡ ተቸግሯል» ቀጠለ።
የዳዉድ አብራር አስተያየት ቀቢፀ-ተስፋ፣ ተስፋም የቀየጠ ግን መንግስትን የሚወቅስ ነዉ።«የምግብ ዘይት 200 ብር
ገብቷል።»ይላል ዳዉድ፤ ሊትሩ መሆኑ ነዉ።«ቢሆንም ለሕይወት አያሰጋም።በዉኃ ተቀቅለዉ የሚበሉ ምግቦች መጠቀም ይቻል ነበር።ግን ሁሉም ተወዷል።» ባይ ነዉ። መፍትሔ የሚለዉ «መፍትሔው፣ መንግስት ምርትና ምርታማ ነትን ለመጨመር አምራቾችን ማገዝና ማበረታታት ይጠበቅበታል።ለነገሩ እንኳን ሊደግፍ ከአንድ ወር በፊት 1850ብር የነበረን የአፈር ማዳበሪያ በአሁን ሰዓት 4400ብር አካባቢ እየተሸጠ ነው። እና ይጠይቃል ዳዉድ «ኧረ አገሬ ወዴት እየሔደች ነው?» ብሎ።
ራያ ደስታ በፌስ ቡክ «ተስፋ ቆርጠናል በቃ» ብሎት እርፍ።ኢብራሒም አብዱ ለዋጋዉ ንረት «አንዳድ» ያላቸዉን ነጋዴዎች ይወቅሳል።በፌስ ቡክ፣ «በአንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች ቀስቃሽነት እንኩዋን የሚሸጡ እቃዎችና የምግብ አይነቶች ይቅርና በአካባቢያችን የእህል ወፍጮ ቤቶች በአንድ ኪሎ ሁለት ብር እየተቀበሉ ህዝቡ እየተማረረ ነው።» የኢብራሒም አብዱ አስተያየት ነዉ።
አዲሱ አይናለም፣ ስግብግብ ወይም ሕገ ወጥ ነጋዴ የበዛበትን ምክንያት ያስረዳል።ትንታኔ ብጤ ነዉ-«ህገወጥ ነጋዴ እንዲበዛ የሆነዉ ሙሰኛ ባለስልጣን በመብዛቱ ነዉ። ዋጋ ያልተመጣጠነዉ አቅርቦትና ፍላጎት በመለያየታቸዉ ነዉ። አቅርቦት ያነሰዉ ሀብታም ብቻ እንዲሰራ ስለተደረገ ነዉ--።» የአዲሱ ዓይናለም ትንታኔ።
የኢሉዛይ ኤሊያስ ሚስ አስተያየት በስድብ ያሳርጋልጋል ።«ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም።ዓለም ላይ የተፈጠረ ችግር ነው።» ትላለች ወይም ይላል።አስተያየቱ ስድብም ተጨምሮበታል።እኛ አንጨምረዉም።
ሜሮን ንጉሴ በፌስ ቡክ፣ ጣጣዉን ለፈጣሪ ሰጥታዉ አረፈች።«ለውጥ ላይመጣ ጯሂ አታርጉን። ለእግዚአብሔር መንገር ይሻለናል» ብላ።ቴስ ጋድ ግን (ወንድ ይሁን ሴት አናዉቅም) «ሃሣብ ለማካፈልም እኮ መጀመሪያ ምግብ ያስፈልጋል ።መቼ ተበላና ምንም ሣይኖር በባዶ----» ይላል ወይም ትላለች-ቴስ ጋድ።
ኢትዮጵያዉያን 126ኛዉን የአድዋና 43ኛዉን የካራማራ ድል መታሰቢያ በዓላትን ባለፈዉ ሳምንት በየአካባቢያቸዉ አክብረዋል።በዓላቱ አዲስ አበባ ዉስጥ ሲከበሩ ሁከት ቀስቅሳችኋል የተባሉ የባልደራስ ለዕወነተኛ ዴሞክራሲ አባላትና ደጋፊዎች መታሰራቸዉን ፓርቲዉ አስታዉቋል።የታሰሩት 48 የፓርቲዉ አባላትና ደጋፊዎች ካልተለቀቁ ፓርቲዉ የአደባባይ ተቃዎሞ ሰልፍና ሕዝባዊ እንቢተ
ኝነት እንደሚጠሩ ባለስልጣናቱ እስጠንቅቀዋል።
የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተከታታዮች በጉዳዩ ላይ ከሰጡት በርካታ አስተያየት ከስድብ፣ ዘለፋና ማራከስ የፀዱትን መርጠናል።
ወንድዬ ኃይሉ በፌስ ቡክ «አላርፍ ያለች ጣት----»ይላል።ዮናኤል ዮናኤል ግን «ፅ»ን ገድፎ ገዢዉን ፓርቲ ብልፅግናን ይወቅሳል።«አብዝቶታል፤ ከአዲስ አበባ ሕዝብ ጋር ፀብ፣ ፀብ ብሎታል።»ይላል።ፅዮን ታደለ ባንፃሩ «ይታሰሩ ታድያ እኛ ምን አገባን» ትላለች።ጠየቀችም «ለራሳችን ነሮ ተወዶብን የት እንደምሄድ አናውቅም ደሞ ታሰሩ...ተፈቱ.... ብለን እንጨነቅ?» እያለች።
የሔሮይክ ምይትይርስ የፌስ ቡክ አስተያየት እንደ ማስፈራሪያም እንደ ማስጠንቀቂያም ቢጤ ነዉ።«ትንሽ እንመስላለን ግን ብዙ ነን፣ እውነትን አብይም፣ አዳነችም፣ደመቀም ማሰር አይችሉም» የሔሮይክ አስተያየት ነዉ።አበበ ሎሆሬ ግን «ሰለማዊ ዜጎችን ያወኩ በህግ ሊጠየቁ ይገባል።» እያለ ቀጠለ «በብጥብጥ እና በስድብ ባለስልጣኖችን በማቆሸሽ የፖለቲካ ትርፍ ለመግኝት ማሰብ ቅዠት ነው» አበበ ሎሆሬ በፌስ ቡክ።
ጌታቸዉ ጫሌ ደግሞ አዲስ አበቦችን-ይወቅሳል «የአዲስ አበባ ህዝብ እንቅልፍ ላይ ነው።» እያለ።ቀጠለም «ሰላማዊ ሰልፍ ቢጠራ አይወጣም። ህዝባዊ እንቢተኝነትም አድርግ ቢባል እሽ አይልም»ስድብ ነበረዉ።ተዉነዉ።
ካለፈዉ የካቲት አጋማሽ ጀምሮ ዩክሬን ላይ የተቀጣጠለዉ ጦርነት ከኪየቭና ከሞስኮ እኩል የምዕራቡን ዓለም ፖለቲከኛ ሙሉ ጊዜ ይዟል።ለብዙዉ ዓለም ምጣኔ ሐብታዊ ቀዉስ ምክንያት፣የብዙዉን ዓለም ትኩረትም ስቧል።የኢትዮጵያዉያንም።የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተከታታዮች አስተያየትም ፈስሶበታል።ጥቂቱን እነሆ፣-
ዮሐንስ ሳሙኤል በፌስ ቡክ፣-«ካልዘለሉ አይሰበሩ!» ይላል በቃለ አጋኖ «ዩክሬን የኔቶ አባል መሆን ምን ይጠቅማት
ይሆን?» ጥያቄ ነዉ።
ጂፋር ፄራ «ወደ ሰላም ቢመጡ ጥሩ ነዉ» አለ።መንሱር አክመልም በፌስ ቡክ «ባይሆን ጥሩ ነበር ያሳዝናል» ይልና ይቀጥላል « ግን አለም ሩስያን በምዕራባዉያን የሚዲያ ጫና ተጠያቂ ሊያደረግ ሲሞክር ድንቁርናው ይበልጥ ያሳዝናል።» እያለ።
ቦርን ታዉን የሚል የፌስ ቡክ ስም የለጠፈዉ አስተያየት ሰጪ የዩክሬኑን ፕሬዝደንት ቮልድምየር ዜሌንስኪን ይተቻል «ቧልተኛ ነዉ።ያስታዉቃል» እያለ።ኬነዉ አባትሁን ለቦርን መልስ በመሰለ መልዕክቱ ግን ተቃራኒዉን ባይ ነዉ።«ቧልተኛ አይመስለኝም ለጋሽ ፑቲን ራስ ምታት የሆነ ሰው ነው።እዲያውም ትልቅ እብድ ፑቲን ናቸው።ዘለው የሰው ሀገር የሚወሩ።»
የአኒካስ አስተያየት ግን ምፀት አዘል ናት።«ዜሌንስኪ ቧልተኛ ሊሆን ዩክሬንም በቧልት የምትመራ ሀገር ልትሆን ትችላለች» አኒ ካስ ነዉ ይኸን ባዩ።ቀጠለም። «ግን ደግሞ ብቸኛዋ ሀገር አይደለችም፤ ወዲህ ኢትዮጲያም አለች።» እያለ።
ብሮከር ያሲኖ በፌስ ቡክ «እንግዲህ የሩስያና የዩክሬይንን ጦርነት ለማርገብ በአሜሪካና አጋሮቿ የሚወሰድ የመፍትሔ እርምጃን እነሆ!!!!» ይላል በአራት ትዕምርተ አጋኖ ባጀበዉ መልዕክቱ የቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የሚያወጣ የጦር መሳሪያ ለዩክሬን ማቀበል።በሩስያ የነዳጅ አቅርቦት ላይ መአቀብ መጣል።»የብሮከር ያሲኖ አስተያየት ነዉ።የመጀመሪያዉ ሆኗል ወይም እየሆነ ነዉ።ሁለተኛዉ እስካሁን ገና ነዉ።
ነጋሽ መሐመድ
ማተጋፍቶት ስለሺ