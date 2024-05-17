የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት (ግንቦት 9፣2016)ዓርብ፣ ግንቦት 9 2016
ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ።በዛሬዉ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ሳምንቱን በየማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዉ ከተሰራጩ ዘገቦች የብዙዎችን አስተያየት የሳቡትን ሶስት ርዕሶች መርጠናል።የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ የሰላም ጥሪና የመብት ተሟጋቾች ዘገባን በሚያወሳዉ ትንታኔ ላይ የተሰጡት አስተያየቶች ቀዳሚዎቹ ናቸዉ።
ሰሜን ሸዋ ሁለት ወረዳዎች ዉስጥ ደረሰ የተባለዉ የድሮን ጥቃት፣ የበደቡብ ኢትዮጵያ የዎላይታ ዞን የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ክፍያ ጥያቄ ሰልፍን በቃኙት ዘገቦች ላይ የተሰጡት አስተያዬቶች ቀደም ከተል ብለዉ ይቀርባሉ።አንዳዶቹ መልዕክቶች ከአስተያየትነት ይልቅ ስድብ፣ ዘለፋና ከየዘገባዎቹ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸዉ በመሆኑ ሁሌም እንደምናደርገዉ ነቅሰን ለመጣል ተገድደናል።ከመጀመሪያዉ እንጀር።
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ ባለፈዉ ሳምንት አጋማሽ ነቀምት፣ በሳምንቱ ማብቂያ ዕሁድ ደግሞ ባሕርዳርን ጎብኝተዋል።ጠቅላይ ሚንስትሩ በሁለቱ ትላልቅ ግን በግጭትና ሁከት በሚታበጡ ክልሎች ባደረጉት ጉብኝት ለየክልሉ አማፂያን የሰላም ጥሪ አድርገዋል።አማፂያኑን በስም ግን አልጠቀሰም።«መገዳደል ይብቃ» የሚለዉ የጠቅላይ ሚንስትሩ መልዕክት በተሰማበት ሳምንት ሁለት ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባቀረቡት ዘገባ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ይዞታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ፣ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን አስታዉቀዋል።
የሰላም ጥሪና ሥጋቱን አሰባጥረን ባሰራጨነዉ ዘገባ አስተያየት ከሰጡ ተከታታዮች አንዱ ነሙማን ሑንዳ ዱርሳ እዚሕ የማንጠቀሰዉን ቃላት አስቀድሞ ይጠይቃል፣ «መቼ ነዉ መልካም ነገር የምትፅፉልን ግን» እያለ-በፌስ ቡክ።ፊሊጶስ ጴጥሮስ መለሰለት እሱም በጥያቄ «የትኛዉን መልካም ሥራ የተሠራዉን እንዲነግሩሕ ትፈልጋለሕ?» ብሎ።
ተክልዬ አባኮ---በተለይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ ድርጅቶች ዘገባ የጠቃቀሰዉ የግድያ፣ግጭትና ጥፋት ብዛት ሳያሳስበዉ አልቀረም።አሳሰበዉም አላሳሰበዉ፣ ብቻ መፍትሔ ያለዉ ፈጣሪዉን መማፀን ነዉ።«እግዚ አብሔር ሆይ ዝምታህን ስበር፣ ፍርድህን ስጥ» ይላል።በዚሕ አላበቃም «እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ መከረኛ ህዝብ አንተ ፍረድ። ዝም አትበል።» እያለም ይቀጥላል-ተክልዬ አቦኮ በፌስ ቡክ።
ሱልጣን ጀማል «ምርጫ ተቃርቧል፣ እንታገስ» መከረ ሌሎቹን-በእንግሊዝኛ ደግሞ ወደ አማርኛዉ ዞሮ «እኛዉ መርጠን መስሎኝ ያስቀመጥነዉ?» ይጠይቃል።«መርጠን አስቀመጥን» ያለዉ ጠቅላይ ሚንስትሩን፣ መንግስታቸዉን ይሆን ሌላ ግን አልጠቀሰም።ብቻ ቀጠለ ሱልጣን «ጊዜዉ ሲደርስ በካርድ ማዉረድ እንጂ አገር ማመስ ለምን አስፈለገ?» እንደገና ጥያቄ ብቻ ጨረሰ። ገሊላ ጋሞ-እሱም በፌስ ቡክ «ኮማንድ ፖስትና አስቸኳይ አዋጅ እንዲሁም ህግ የማሰከሩ ዘመቻዉ ውጤት እንዳላመጣ አይቶነው» ይላል።ታጅሪም የሚል የፌስ ቡክ ስም ያለዉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ባጭሩ «ኑዛዜ ነዉ« አለ።ብስራት አዳነ ግን «ጀግና መሪ» ይላል።የመጀመሪያዉ ርዕሰ ቅኝታን አበቃ።
ጥቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ባሕርዳር ላይ «መገዳደል ይብቃ» ባሉበት ዕለት ባለፈዉ ዑሁድ ጦራቸዉ ሰሜን ሸዋ ሁለት ወረዳዎች ዉስጥ በሰነዘረዉ የድሮን ጥቃት በትንሽ ግምት 14 ሰዉ መገደሉ ተነግሯል።ቀወትና ሞላሌ ወረዳዎች ዉስጥ በደረሰዉ ጥቃት ከሞቱት ሰዎች መካከል አስተማሪዎች እንደሚገኙበት የየአካባቢዉ ነዋሪዎች ተናግረዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን፣ የአማራ ክልልም ሆነ ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ግን ማረጋገጪያም ሆነ ማስተባበያ አልተሰጡም።
ብርሐኑ ቱሉ ግን በፌስ ቡክ «ሁለት ወዶ አይሆንም» ይላል።ምክንያት ያለዉን ሐሳቡንም ሰንዝሯል።«መንግስት ህግ የማስከበር ግዴታ አለበት። በጦርነት መኸል ንፁሓን ሰላባ ሊሆኑ ይችላሉ።መንግስትን ሊፋለም የፈቀደ ደግሞ በህዝብ መሀል መሸሸግ ዬለበትም።» የብርሐኑ ቱሉ አስተያየት ነዉ።
ስጥቷል ብርሐን፣- እሱም በፌስ ቡክ አጭር አስተያየት አለዉ።«ያሳዝናል» የምትል። ቴዲ ቴዲ የሚል የፌስ ቡክ ስም ያለዉ አስተያየት ሰጪ ግን ትዕዛዝ ብጤ ሰንዝሯል።«ህግ የማስከበር ሥራው ይበልጥ መጠናከር አለበት።» የሚል።
የታምራት ጊቻሞ አስተያየት ትችት አዘል ግን ምክር ብጤ ነዉ።«አገር መገንባት አገር እንደማፍረስ አይቀልምና ጉልበተኛው ሕልመኛ ቆም ብሎ ብያስብ።» የሚል።ዘላለም ከበደ የድሮን ጥቃቱ መድረሱን፣ ሰዎችም መሞት-መቁሰላቸዉን ያረጋግጣል።«እውነት ነው ተሬ ቀበሌ ጉሎ የሚባል ጎጥ ትምህርት ቤትና መዘዞ ትምህርት ቤት ላይ ነው ጥቃቱ የተፈፀመው።» ቀጠለ ዘላለም ከበደ «ብዛት ያለቸው ንፁሀን ሞተዋል። መረጃ የሚፈልግ ካለ በውስጥ አናግሩኝ። video እልካለሁ ።»ዘላለም ከበደ ነዉ-ይኽን ባዩ።
በተለያዩ ክልሎች በተለይም በገጠራማ ወረዳዎች የሚኖሩ የመንግስት ሠራተኞች ደሞዝ አልተከፈለንም የሚል ወቀሳና ሥሞታ በየጊዜዉ ያሰማሉ።አንዳዶቹ ፈጣን ምላሽ ሲያገኙ ሌሎቹ ለወራት መልስ ባለማግኘታቸዉ ከነ ቤተሰቦቻቸዉ ለከፋ ችግር እየተጋለጡ ነዉ።ደሞዝ ስላልተከፈላቸዉ ሥራ አስከማቆም የደረሱም አሉ።
በሳምንቱ አጋማሽ ከወደ ሐዋሳ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተዉ በሺሕ የሚቆጠሩ የዎላይታ ሶዶ ዙሪያየመንግስት ሠራተኞች እስከ 3, ወራት ለሚደርስ ጊዜ ደሞዝ ስላልተከፈላቸዉ እራሳቸዉም፣ ቤተሰቦቻቸዉም መቸገራቸዉን በአደባባይ ሰልፍ አስታዉቀዋል።የአካቢዉ ባለስልጣናት ደሞዝ አለመክፈላቸዉን አልካዱም ይሁንና ሰራተኞቹን «ታገሱ» ከማለት ሌላ ለጥያቄዉ ፈጣን መልስ አልሰጡም።
ጢሴ ወይም ቲሴ ቡራ ግን በፌስ ቡክ «እነኝህ የመንግስት ሠራተኞች ትኩረት አጥተው እስከ 3 ወር መራባቸዉ ግፍ ነዉ።» ይላል ቀጠለም የሚመለከተው አካል ፈጣን ምላሽ መስጠት አለበት ።» በዚሕ አላበቃም። «ማህበራዊ ቀዉስ ሆኗል።» አከለበት በእንግሊዝኛ።
ቶሬስ ናዉሌ ሻሎም «የሶዶ ዙሪያ ወረዳ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የወላይታ ዞን መንግስት ሰራተኞች ችግር ውሰጥ ናቸው።» ይላል።ሕይወት ወልዴ፣- በፌስ ቡክ «መንግስት ተብየው እራሱን ንጉስ እድርጎ እዲስ እበባን ብቻ እያብለጨለጨ ሃገር ማስተዳዳር እልቻለም !» ቃለ አጋኖም አክላበታለች።ሕይወት።
የወርቅነሕ ሚካኤል አስተያየት ንፅፅር ብጤ ነዉ።«አዲስ አበባ ለኮሪደር ልማት ተብሎ ከ40 ቢልዮን ብር በላይ ተመድቦ ሌት ተቀን ይሰራል በሌላ ወገን ደግሞ ሰራተኛው ደሞዝ ባለመከፈሉ ምክንያት ቤተሰቡን ማስተዳደር ተስኖታል።እንቆቅልሽ የሆነች ሀገር!!!» አበቃ ወርቅነሕ ሚካኤል በሶስት ቃል አጋኖ ያደመቀዉን አስተያየቱን።
ሪዳቶ አድራሬ ዑመሬ ይጠይቃል፣ «ኣይ የኣገራችን የኢትዮጵያ ጉዞ ወዴት ይሆን ?» ብሎ ደግሞ ቀጠለ። «ዜጋ የሰራውን የማያገኝበት ግዜ ነው ፡ ሰርቶ ለፍቶ ያገኘውን ንብረት በሰላም የማይጠቀምበት፣ በጉልበተኞች የሚዘረፍባት ኣገር እየሆነች ነው።» እባካችው ውድ ኢትዮጵያውያን በሓይማኖትና በቤሔር ሰንላያይ ( ፀሎት ) ዱ ዓ እናብዛ ።የሪዳቶ አድራሬ ዑመሬ አስተያየት ነዉ።
የፊሽ መኮንን ምፀት አዘል መልዕክት ግን «ደሞዝ መቀበል እኮ ቅንጦት ሆኗል።አላወቁም» ትላለች።አበቃን መልካም የሳምንት መጨረሻ።
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ