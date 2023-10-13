የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት፣ መስከረም 2፣2016
ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ።በዛሬዉ ዝግጅታችን ባገባደድነዉ ሳምንት በሶስት የጎሉ ርዕሶች ላይ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አስተያየት ሰጪዎች ከሰጧቸዉ አስተያየቶች ከስድብ፣ ዘለፋና ጥላቻ የፀዱትን ነቅሰን ባጫጭሩ እንቃኛለን።
ርዕሶቻችን ኢትዮጵያ ዉስጥ አምና የተሰጠዉ የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ብሔራዊ ዉጤት፣አንዲት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካሪ ኢትዮጵያ ዉስጥ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደሚያሰጋቸዉ መናገራቸዉና የኢትዮጵያ ማስተባበያ፣ የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት የሚሉት ናቸዉ።ከመጀመሪያዉ እንጀምራለን።
የኢትዮጵያ የትምሕርት ሚንስቴር፣ ባለፈዉ ዓመት የተሰጠዉን የሁለተኛ ደረጃ (የ12ኛ ክፍል) መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ዉጤት ባገባደድነዉ ሳምንት መጀመሪያ ይፋ አድርጓል።ትምሕርት ሚኒስቴር እንዳለዉ ፈተናዉን ከወሰዱት 845 ሺሕ 99 ተማሪዎች ዉስጥ 50 ከመቶና ከዚያ በላይ ዉጤት ያመጡት 27 ሺሕ 267 ተማሪዎች ብቻ ናቸዉ።
በሌላ አባባል ከተፈታኞቹ 3.2 ከመቶዉ ብቻ ሲያልፉ፣ 96.8 ከመቶዉ ወይም ወድቀዋል።ዉጤቱ ለብዙዎች አስደንጋጭ፣ አሳዛኝ አሳሳቢም ነዉ።ለታደለ ፈለቀ ደግሞ በፌስ ቡክ እንደፃፈዉ «የማይታመን»። አሕመድ መሐመድ «በጀት አታቃጥሉ» ይላልየመስከረም 25 ቀን 2016 የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
አብረሐም አደሜ፣ በእንግሊዝኛ በፃፈዉ አጭር አስተያየት እንደሚለዉ ግን «ለትምሕርት ጥራት ጥሩ ነዉ።» ማቲዎስ ጌሌቦ ለሚታ የአብረሐምን አስተያየት አይቀበለዉም።«ማቲዎስ፣ «የግል ምልከታ» ባለዉ ረጅም የፌስ ቡክ ፅሑፉ «ከፍተኛ የሆነ የተማሪዎች መጠን መውደቅን እንዲሁም የኩረጃ መቅረትን ብቻ እንደትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መስፈርት አድርጎ የማየቱ ዝንባሌ በራሱ መታረም ያለበት ነው» ይላል።
አምሐ ስላሴም በእግሊዝኛ ባሰፈረዉ ፅሑፍ «ፈተና የትምሕርት ጥራትን አያረጋግጥም፣ ሒደቱ እንጂ» እያለ ይዘረዝራል።አቡሽ ተፈራ--- ዘለግ ባለ የፌስ ቡክ ፅሁፉ «ይሄ ዉጤት ለመምጣቱ ማነዉ ተጠያቂው?» ይጠይቃል።ተሾመ ብዙ----ጠንከር ያለ ትችት ብጤ አለዉ።----ያላስተማራችሁትን ተማሪ መፈተን የእቃቃ ጨዋታ ነው።ስንቱ አስተማሪ ነው ለፊርማ ብቻ ትምህርት ቤት የሚመላለሰው? አስተማሪዎችን ማን ይቆጣጠር?------ለወደቁ ተማሪዎች ፈጣሪ ያፅናናችሁ» ተሾመ ብዙ ነዉ ይሕን ባዩ።
የማሪያም ወዳጅ ነኝ ያለ አስተያየት ሰጪ በፌስ ቡክ «ግንድ በቅርንጫፍ አይበቅልም» በሚል ርዕሰ ሰፊ አስተያየት ሰጥቷል።በፅሁፉ ማብቂያ ራሱ መምሕር መሆኑን የጠቀሰዉ- ፀሐፊ፣-
1.ግንድ ማለት = መምህር-----2. ቅርንጫፍ ማለቴ = ተማሪ-----3. መሰረታዊ ፍላጎቶች = የመምህራን ደሞዝና ጥቅማጥቅም-----4. የተተከለበት አፈር = መንግስት ብዬ ብወስዳቸው አጉል ፍልስፍና አይሆንብኝም ብዬ አስባለሁ» ይላል-የማሪያም ወዳጅ ነኝ።
ጥላሁን ዋቅጅራ ተመሳሳይ አስተያየት አለዉ።ጥላሁን በፌስ ቡክ ባሰፈረዉ ጽሁፉ «የትምህርት ጥራት የአንድ ሌሊት ስራ አይደለም» ይላል።ሶስት ነጥቦችን ጠቅሷልም።
ሌሎች ብዙ አስተያየቶች ተስጥተዋል።እኛ ወደ ሌሎቹ ርዕሶች እንለፍ።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ የዘር ማጥፋት መከላከያ አማካሪ አሊስ ዋይሪሙ ንዴሪቱ ባለፈዉ ማክሰኞ «ኢትዮጵያ ዉስጥ የዘር ማጥፋት ወንጀልና ሌሎች ወንጀሎች» ሊፈፀሙ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል።የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
ዋይሪቱ ንዴሪቱ በአፋር፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎችና የየአካባቢዉ ታጣቂ ኃይላት የገጠሙት ግጭት መባባሱን ጠቅሰዉ፣ ግጭቶቹ የዘር ማጥፋትና ሌሎች ተመሳሳይ ወንጀሎችን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል።የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ትናንት በሰጠዉ መግለጫ የዓለም አቀፉ ድርጅ ባለሙያን ማስጠንቀቂያ አጥጥሎ ነቅፎታል።የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር የዋይሪሙ ንዴሪቱን ማስጠንቀቂያ «ኃላፊነት የጎደለው፣ ተገቢ ጥናት ያልተካሄደበት እና መሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የማይገልጽ" ብሎታል።
አብረሐም ሰለሞን ግን በፌስ ቡክ መንግስትን ይወቅሳል።«ሐገሪቱ ለገባችበት ምስቅልቅል ዋነኛው ተጠያቂ መንግሥት ነው» ብሏል። ሰሒህ ኢማን «እየሆነ ያለ ነገር ነዉ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም» ቀጠለ ሰሒሕ ኢማን---- «በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ከምንም ግዜ በላይ ስጋት አንዣቧል» ፣ ረታ ዮሐንስ ሐጎስ የነ አብረሐምን አስተያየት መቶ በመቶ በማለት የሚጋራ ይመስላል።«መቶ በመቶ ኢትዮጵያ ላይ ያለፈዉንና የነበረውን ሀቅ ያንፀባረቀ ሪፖርት ነው።ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ሀቆችንም አንፀባርቋል።» የረታ ዮሐንስ ሐጎስ አስተያየት ነዉ።
ለገሰ ማሞ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አማካሪን አስተያየቱን አይቀበለዉም።
«በትክክል የሀሰት ምልከታ ነዉ።» ይላል ለገሰ ማሞ። ሩሐማ ማስረሻ ነገሩን ሁሉ ለፈጣሪ መተዉን ሳይመርጥ አልቀረም።«-----የመብት ተሟጋች ብሎ ነገር በአለም ላይ የለም። ፍርድን ከ ከእግዚአብሔር እንጠብቃለን።»ሩሐማ ማስረሻ ነዉ ይሕን ያለዉ።
ደማሙ በፈቃዱ DB »የአፍሪቃን ጉዳይ በአፍሪቃ ብለናል።» ብሎ አረፈዉ።
ለመረጃ ያክል፣ አስተያየቱን የሰጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አማካሪ አሊስ ዋይሪሙ ንዴሪቱ ኬንያዊት ናቸዉ።
ሶስተኛና የመጨረሻዉ ርዕስ የሐማስና የእስራኤል ጦርነት ነዉ።ከእስራኤል በተጨማሪ ዩናይትድ ስቴትስ፣የአዉሮጳ ሕብረትና ጀርመን በአሸባሪነት የፈረጁት የፍልስጤሙ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን ሐማስ ባለፈዉ ቅዳሜ የእስራኤልን ደቡባዊ ግዛቶች ካጠቃ ወዲሕ መካከለኛዉ ምስራቅ ዳግም የአዲስ ጦርነት፣ የዛቻ፣ ፉከራ ቀረርቶ ምድር ሆኗል።
በሐማስ ጥቃትና እስራኤል በከፈተችዉ መጠነሰፊ አፀፋ ጥቃት ከ2300 በላይ ሰዎች ተገድለዋል።በሺ የሚቆጠሩ ቆስለዋል።በመቶ ሺሕ የሚቆጠሩ ፍልስጤማዉያን ሜዳ ላይ ፈስሰዋል።በመቶ የሚቆጠሩ የእስራኤል ዜጎች ታግተዋል።አብዛኞቹ ሰላማዊ ሰዎች ናቸዉ።
አብዛኛዉ ዓለም ለመሰረታዊ ጥያቄዎች መልስ ከመስጠት ይልቅ ስሜትን ለማስተንፈስ ዉግዘት፣ማስፈራሪያ ማስጠንቀቂያዉን እያዥጎደጎደዉ ነዉ።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መሪዎችን ጨምሮ የዓለም መሪዎች አስከሬን፣ ቁስለኛ፣ ተፈናቃይና የፈረሰ ህንፃ ከመቁጠር ባለፍ የሰላም ሐሳብ ብዙም አላነሱም።የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ አስተያየት ሰጪዎችም ጎራ ለይተዉ መወጋገዙን ቀጥለዉበታል።
ዘሪሁን ፎራ በፌስ ቡክ «እስራኤል ታሸንፋለች» ይላል።ዓሊ ካላላ ባንፃሩ «ድል ለፍልስጤም»---ብስራት መኮንን ከሁለቱም ገለል-ፈንጠር ብሎ «በዚህች አለም ጉልበት ያላቸው ሃገራት የፈለጉትን ንጹሃንን ቢደበድቡ፣ ቤት ቢያነዱ ማንም እንደማይጠይቃቸው ያሳየ ጦርነት ነው።» ይላል።ምክንያትም አለዉ።«ምክንያቱም የዓለም ህግ---- ህግ አውጪዎቹ ላይ አይሰራምና» የብስራት መኮንን አስተያየት ነዉ።የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
ሔሉ ሐናን ፀሎቱ ላይ መብርታቱን መርጣለች« እንግዲሕ አላሕ ይዘንላቸዉ» እያለች።ይርጋለም ንጉሴ ብዙዎች ብዙ ጊዜ የጠየቁትን ግን ጉልበተኞች መልስ ያልሰጡትን ጥያቄ እንደገና ይጠይቃል።« እውነት ዓለም ጠባን ነውን በረባ ባረባው የምንጫረሰው?» እያለ ቀጠለ ይርጋ ንጉሴ ---«የራሷ አሮባት እንዳይሆንብኝ የኛንም የእርስ በእርስ እልቂት ታሳቢም በማድረግ ጭምር ነው» ይላል---« እኔ የፈጣሪ ቁጣ ነው። ነገሩን ከማብረድ ይልቅ በየጥጋጥጉ ማባባሱ።ግን እስጋለሁ የ3ተኛው የዓለም ጦርነት ፍፃሜ እንዳይሆን። የአሜሪካና አጋሯቿ፤ ሩሲያ ቻይና ኢራን ሰሜን ኮሪያ---- ብቻ ዓለማችን የመጨረሻው የጥፋት ቋፍ ላይ ነች!» ጨረሰ።
ዳንኤል በቀለ---እሱም በፌስ ቡክ-----«ዓለም መቼም ቢሆን ለተገፉ ቆማ ኣታውቅም። የፍልስጤማውያንን እንባና ስቃይ ኣንድም ቀን በኣግባቡ ተናግራና እስራኤልን ኮንና ኣታውቅም። ምክንያቱም የምትከተለው የውሸት ዴሞክራሲ ስለሆነ።»
የአብዱ ኢብራሒም-----አስተያየት ለኛ ሳይሆን አይቀርም።ለጋዜጠኞች። «ሚዛናዊ ብትሆኑ ይሻላል» አለ አብዱ በፌስ ቡክ።«ከሁለቱም የሚጎዳ ንጹሀን አለ» አሳረገ።እሺ!! አብዱ።እና ነጋሽ መሐመድ ነኝ መልካም የሳምንት መጨረሻ ለሁላችሁም።
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ