የማሕሳ አሚኒ ሞት መዘዝ

ፀጥታ አስከባሪዎችም ሰልፈኛዉን ለመበተን የሚወስዱት ርምጃ እየተጠናከረ ነዉ።ርዕሰ-መንበሩን ኦስሎ-ኖርዌ ያደረገዉ የኢራን ሰብአዊ መብት ድርጅት (IHR) እንዳስታወቀዉ እስከ ትናንት ድረስ በተቃዉሞ ሰልፈኛዉና በፀታ አስከባሪዎች መካከል በተደረገ ግጭት ከ230 በላይ ሰዎች ተገድለዋል።በሺ የሚቆጠሩ ታስረዋል።
የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ከብዙ ቀዳሚዎቻቸዉ ጠንከር፣ጠጠር፣ወረድ ባሉ ቃላት ሩሲያን፣ቻይናን፣ሰሜን ኮሪያን፣ፓኪስታንን፣ ኢራንን ያወግዛሉ፣ይሰድባሉ፣ ያስፈራራሉም።ምዕራብ አዉሮጶች በዋሽግተኖች የዳንስ ስልት ለመወዝወዝ ይዳክራሉ።በመሐሉ ግን የኑሮ ዉድነት ከመጪዉ ክረምት ቆፈን ሥጋት ጋር አብሮ እያደነቃቀፋቸዉ ብሪታንያዎች ባለስልጣኖቻቸዉን እየሾሙ ይሽራሉ፣ ፈረንሳዮች፣ ጀርመኖች፣ሆላንዶች ሌሎችም ባደባባይ ይሰለፋሉ።ሩሲያዎች ዉጊያ ላይ ናቸዉ።ቻይኖች ጉባኤ ተቀምጠዋል።ኮሪያ ሚሳዬል ስታስቆጥር፣ኢራኖች በተቃዉሞ ስልፍና በአያቱላሆች ዱላ መሐል ተቃርጠዋል።የኢራን ትንቅንቅና የምዕራባዉያኑ አፀፋ ያፍታ ዝግጅታችን ትኩረት ነዉ አብራችሁን ቆዩ።
እስከ 1980ዎቹ ድረስ (ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) ዋይት ሐዉስን የተፈራረቁበት ዩናይትድ ስቴትስ መሪዎች የክሬምሊን ጠላቶቻቸዉን ጨምሮ «ጠላት» የሚሉትን ግለሰብ ወይም ቡድን ለማሳጣት ለዲፕሎማሲዉ ጠንቀቅ፣ ለቃል ምግባራቸዉ ምርጫ አሰብ ደብቅ ይሉ-ያደርጉ ነበር።የታሪክ አጥኚዎች እንደሚሉት የቀድሞዉ የፊልም ተዋኝ ፕሬዝደንት ሮናልድ ሬጋን በ1986 የያኔዉን የሊቢያ መሪ ሙዓመር ቃዛፊን «የመካከለኛዉ ምሥራቅ ክልፍልፍ እብድ ዉሻ» በማለት ከተሳደቡ በኋላ የአሜሪካ መሪዎች በተለይ በድሜ በሰል፣ ጠና፣ገፋ ሲሉ አፍ ቃላቸዉም ለቀቅ-ዘረክረክ ይላል።
ሬጋን ቃዛፊን በግልፅ ሲሳደቡ 75 ዓመታቸዉ ነበር።የቀድሞዉ ሐብታም ነጋዴ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በፖለቲካዉ መድረክ ደመቅ ብለዉ መታየት ከጀመሩበት ከ2016 ጀምሮ የዲፕሎማሲን ወግ፣የመሪነት ክብር፣ ብስለትን በጥሰዉ ጣሉት።በ2017 የሰሜን ኮሪያዉን መሪ ኪም ጆንግ ኡንን «አጭሩ የሮኬት ሰዉ» ብለዉ በአደባባይ በመሳደባቸዉ በተሳዳቢነት ሁለተኛዉ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ሆኑ።71 ዓመታቸዉ ነበር።
ሶስተኛዉን ተሳዳቢ ፕሬዝደንት ገና አላወቅንም።የምናዉቀዉ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ስልጣን በያዙ በሁለተኛ ወራቸዉ የሩሲያ አቻቸዉን ቭላድሚር ፑቲንን «ገዳይ» ማለታቸዉን ነዉ።መጋቢት 2021 ጋዜጠኛዉ ጠየቀ «ቭላድሚር ፑቲንን ያዉቋቸዋል፣ ገዳይ ናቸዉ ብለዉ ያስባሉ?» ብሎ
«እሕ፣ አዉቃለሁ----የሚከፍለዉን ዋጋ ታያለሕ»
ባመቱ የካቲት የሩሲያ ጦር ዩክሬንን ወረረ።ባይደን ፑቲንን ሊያስከፍሉ ያሰቡትን ዋጋ የዩክሬን ሕዝብ በሕይወት፣ደም፣አካል፣ ኑሮ ሐብቱ፣ ሩሲያዎች በማዕቀብ፣አሜሪካኖች በሚሊዮነ-ሚሊዮናት ዶላር አዉሮጶች በገንዘብ፣ በኑሮ ዉድነት፣ በጋስ ዘይት እጦት ይገብሩ ገቡ።ሰባት ወር።በሳምንቱ ማብቂያ የፓሪስ፣ በርሊን፣ ዱሰልዶርፍን አደባባዮች ያጨናነቀዉ ሰልፈኛ ጥያቄም «የሰባት ወሩ ዉጊያ ኑሮ አስወደደብን ነዉ።»
የአትላንቲክ ማዶ ለማዶ ተሻራኪ መንግስታትን ትኩረት የሳበዉ ግን የኢራን ተቃዉሞ ሰልፍ ነዉ።የተቃዉሞ ሰልፉ ሰበብ የ22 ዓመቷ ኢራናዊት ወጣት ማሕሳ አሚን መሞት ነዉ።ማሕሳ የኢራን ኩርዲስታን ግዛት የሳቄዝ ከተማ ተወላጅ-ኗሪም ነበረች።አይናፋር፣ቁጥብ፣ቄንጠኛ፣ ጤነኛ ዓይነ ግቡ ወጣት።ወንድሟን ጥየቃ ቴሕራን ትሔዳለች።ባለፈዉ መስከረም 13 ከቤት ወጣ እንዳለች የኢራን እስላማዊት ሪፐብሊክ ሕግ በሚደነግገዉ መሰረት ሒጃብ አለበሰችም በሚል የሐገሪቱ ሥነ-ስርዓት ተቆጣጣሪዎች ይይዟታል።የኢራናውያኗ ወጣት ሞት የቀሰቀሰው ተቃውሞ
ወጣትዋ ከተያዘች በኋላ ስለደረሰባት ነገር መንግስት፣ ወላጆችዋና ተቃዉሞ ሰልፈኞቹ የሚሉት ተቃራኒ ነዉ።የኢራን ፖሊስ ወጣትዋ ፖሊስ ጣቢያ እያለች «ልቧን ታመመች፤ ሆስፒታል ገባች፤ ሞተች።» ባይ ነዉ።ወላጅ አባትዋና ሌሎች ቤተሰቦችዋ እንደሚሉት ግን ወጣትዋ ምንም ዓይነት የጤና ችግር አልነበረባትም።
ተቃዋሚ ሰልፈኞችም ወጣትዋ የሞተችዉ «የያዝዋት ሥነ-ስርዓት ተቆጣጣሪዎች ወይም ፖሊሶች ደብድበዋት» ነዉ።የወጣትዋ አሟሟት በግልፅ እንዲታወቅ፣ ተጠርጣሪዎች ካሉም ለፍርድ እንዲቀርቡ ይጠይቅ የነበረዉ የአደባባይ ሰልፍ ባጭር ጊዜ ፖለቲካዊ መልክና ባሕሪ ይዞ ሰልፈኛዉ የኢራን አያቱላሆች ከስልጣን እንዲወርዱ ይጠይቅ ያዘ።
«ጠመንጃዎች፣ታንኮች እና ሙላሆች ይወገዱ» ይላል ሰልፈኛዉ።
ፀጥታ አስከባሪዎችም ሰልፈኛዉን ለመበተን የሚወስዱት ርምጃ እየተጠናከረ ነዉ።ርዕሰ-መንበሩን ኦስሎ-ኖርዌ ያደረገዉ የኢራን ሰብአዊ መብት ድርጅት (IHR) እንዳስታወቀዉ እስከ ትናንት ድረስ በተቃዉሞ ሰልፈኛዉና በፀታ አስከባሪዎች መካከል በተደረገ ግጭት ከ230 በላይ ሰዎች ተገድለዋል።በሺ የሚቆጠሩ ታስረዋል።
የሟች እስረኞች ትክክለኛ ቁጥር ሲያወዛግብ ትናንት ቴሕራን ኢቪን መንደር የሚገኘዉ ወሕኒ ቤት ጋየ።ቃጠሎዉ በተኩስ የታጀበ ነበር።
የኢራን መንግስት እንደሚለዉ እሳቱ የተነሳዉ ያመፁ እስረኞች የወሕኒ ቤቱን የልብስ መጋዘን እሳት ለኩሰዉበት ነዉ።ተቃዉሞ ሰልፈኞችና ምዕራባዉያን መንግስታት ግን የመንግስትን መግለጫ አልተቀበሉትም።በቃጠሎዉ ቢያንስ 8 ሰዉ ሞቷል።
በአብዛኛዉ ሴቶች የሚመሩትን ተቃዉሞ ሰልፍ ከቶሮንቶ እስከ ፓሪስ፣ ከዋሽግተን እስከ አምስተርዳም ከሚኖሩ ኢራናዉያን፣ትዉልደ ኢራናዉያንና ተባባሪዎቻቸዉ ድጋፍ እየጎረፈለት ነዉ።
ተቃዉሞ ሰልፉ የኢራን አያቶላሆችን ከስልጣን ለማስወገድ ከ1979 ጀምሮ ለሚጣጣሩት ለዩናይትድ ስቴትስ፣ለምዕራብ አዉሮጳ፣ ለእስራኤልና ለአረብ ተባባሪዎች የቴሕራን ገዢዎችን ለመቅጣት-ማስፈራራት ጥሩ ሰበብ ሆኗቸዋል።ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ቀዳሚዉ ናቸዉ።
«ከኢራን ዜጎችና ከጀግኖቹ ሴቶች ጎን እንደምንቆም እንድታዉቁት እፈልጋለሁ።ባሁኑ ሰዓት መሰረታዊ ነፃነታቸዉን ለማስከበር ሰልፍ በማድረግ ላይ ናቸዉ።ሴቶችና ወንዶች ሐሳባቸዉን በነፃነት የመግለፅና የመሰብአሰብ መብት አላቸዉ።ሴቶች በመላዉ ዓለም በተለያየ ምክንያት ይበደላሉ።ይሁንና በፈጣሪ ስም የፈለጉትን መልበስ መቻል አለባቸዉ።ምን መልበስ እንዳለባቸዉ ማንም ሊነግራቸዉ አይገባም።ኢራን መሰረታዊ መብታቸዉን በመጠየቃቸዉ ብቻ የገዛ ዜጎችዋን ታዉካለች።»
የፈረንሳይ ምክር ቤት ሴቶች ፊታቸዉን ሸፍነዉ እንዳይንቀሳቀሱ በሕግ ያገደዉ በ2011 ነበር።ለአዉሮጳ የመጀመሪያዉ የነበረዉ ሕግ ሲፀድቅ የያኔዉ የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ትናንት ለቴሕራን ጠላቶቻቸዉ የነገሩትን ያኔ ለፓሪስ ወዳጆቻቸዉ ነግረዋቸዉ ይሆን?
ዩናይትድ ስቴትስ ከሁለተኛዉ የዓለም ጦርነት ፍፃሜ በኋላ የዓለምን የልዕለ ኃያልነት ስልጣን በያዘች ማግስት የዉጪ መንግስታትን በቀጥታ ከስልጣን የማስወገድ ሴራ፣ሻጥርና እርምጃን የተለማመደችዉ በኢራን ነበር።የያኔዉን የኢራን ንጉስ ወይም (ሻሕ) መሐመድ ፓሕሌቪን የምትደግፈዉ ዋሽግተን ከለንደን አስተማሪዋና ከኢራን ታማኞችዋ ጋር ሆና በሕዝብ የተመረጠዉን የጠቅላይ ሚንስትር መሐመድ ሞሳዴግን መንግስት በመፈንቅለ መንግስት አስወግዳ ታማኝዋን ንጉስ ወደ ዙፋኛቸዉ መለሰች።
ኢራን ዛሬ የምትወነጀልበት የኑክሌር መርሐ ግብር የተጀመረዉም በአሜሪካዉ ታማኝ፣ታዛዥ፣ግፈኛ ንጉሰ ዘመን በአሜሪካኖች ሐሳብ አመንጪነትና ድጋፍ ነበር።በ1979 የኢራን እስላማዊ አብዮተኞች ስልጣን ከያዙ ወዲሕ ግን የቴሕራንና የዋሽግተን፣ለንደን፣ብራስልሶች ወዳጅነት በጠብ ተቀየረ።
ኢራንም የአደባባይ ሰልፍ ተለይቷት አያዉቅም።በአደባባይ ሰልፍ ሥልጣን የያዙትን የአያቱላሆችን አገዛዝ በመቃወም በ1999 ተማሪዎች፣በ2009 የአረንጓዴ ንቅናቄ፣ከ2017 እስከ 2018 የኑሮ ዉድነት፣በ2019 የዋጋ ጭማሪ፣በ2020 የመንገደኞች አዉሮፕላን ተመትቶ መጋየቱ የቀሰቀሰዉ ተቃዉሞ ሰልፍ ተደርጓል።
ዩናይትድ ስቴትስና ተባባሪዎችዋ በየዘመኑ ለተነሳዉ ተቃዉሞ ሰልፈኛ ድጋፍ ነፍገዉት አያዉቁም።የቴሕራን ገዢዎችም ዩናይትድ ስቴትስን «ትልቋ ሰይጣን» እያሉ ማጥላላት፣ ማዉገዝ፣መወነጀላቸዉን አላባሩም።ፕሬዝደንት ኢብራሒም ራይሲ ትናንት ደገሙት።
«አሜሪካ በዚሕ አካባቢና በዓለም በሚደርሱ በአብዛኞቹ ጥፋቶች፣ሽብር፣አመፅና ሁከት እጇ አለበት ብለን እናምናለን።ኢራን ዉስጥ የሚሆን ማንኛዉም ግኝት፣ማንኛዉም ደስታና መልካም ነገር በሙሉ አሜሪካኖችን የሚያናድድና የሚያበሳጭ ነዉ የሚለዉን እምነታችንን የዓለምንም እምነት የሚያረጋግጥ ነዉ።»
ባለፈዉ የካቲት ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች ወዲሕ ምዕራባዉያን ሐገራት ማዕቀብ ከጣሉና ካስጣሉባቸዉ ሐገራት ሁሉ በማዕቀብ ብዛት ሞስኮ የአንደኝነቱን ደረጃ ይዛለች።ከየካቲት ወዲሕ በሩሲያ ለጥቂት ተበለጠች እንጂ በርካታ ማዕቀቦችን በመሸከም ኢራንን የሚስተካከል አልነበረም።ዛሬ ደግሞ የአዉሮጳ ሕብረት የዉጪ ጉዳይ ሚንስትሮች ተቃዉሞ ሰልፈኞችን ገድለዋል ወይም አስገድለዋል ባሏቸዉ የኢራን ባለስልጣናት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ጣሉ።የጀርመንዋ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር አናሌና ቤርቦክ ማስጠንቀቂያ ብጤም አላቸዉ።
«ኢራን ዉስጥ ሰብአዊ መብታቸዉ እንዲከበር በሰልፍ በመጠየቃቸዉ ብቻ ለተገደሉ ብዙ ሰዎች ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች የጉዞ ማዕቀብ ይጣልባቸዋል ማለት ነዉ።የሐብት ዕገዳም ይደረግባቸዋል።ይሕ ስርዓት ሕዝቡን በዚሕ መንገድ ኢላማ ማድረጉን ከቀጠለ በኃላፊነት በሚጠየቁት ላይ ሌላ ማዕቀብ እንደሚጣል ግልፅ ሊሆን ይገባል።»
ለቴሕራን ገዢዎች የመጀመሪያዉ አስደንጋጭ ተቃዉሞ ሰልፍ የተደረገዉ ኃምሌ 1999 ነበር።8 ሰዎች ተገደሉ።ሺዎች ታሰሩ።አስደንጋጩ ሰልፍም ተበተነ።2009 ሌላ የተቃዉሞ ሰልፍ ተደረገ።በትንሽ ግምት መቶ ሰዉ ተገደለ።ተቃዉሞዉ ተደፈለቀ።ከ2017 እስከ 2018 የኑሮ ዉድነትን በመቃወም የተጠራ ሰልፍ ነበር።22 ሰዎች ተገደሉ።ከ3700 በላይ ታሰሩ።2019 የዋጋ ንረትን ተቃዉሞ ሕዝብ አንደገና ተሰለፈ 304 ሰልፈኛ ተገደለ።7 ሺሕ ታሰረ።ተቃዉሞዉም አበቃ።
የምዕራባዉያን ድጋፍ ያልተለየዉ የኢራኖች ተቃዉሞ ሰልፍ ብልጭ-እያለ ሕይወት እየገበረ ባፍታ በተደረገመበት ዘመን ኢራቅ፣አፍቃኒስታን፣ ሶሪያ፣የመን፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፤ ሊቢያ፣ ዩክሬን ሌሎችም ፈርሰዋል።ቱኒዚያ፣ ግብፅ፣ ኢትዮጵያ ሱዳን በሕዝብ አመፅ መንግስታት ቀይረዋል።ቡርኪናፋሶ ካንዴም ሁለቴ፣ ማሊ፣ ጊኒ ቢሳዉ መሪዎች ለዋዉጠዋል።ቴሕራኖች ግን በነበሩበት አሉ።የዘንድሮዉ ሰልፍስ?
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ