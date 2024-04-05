የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝትዓርብ፣ መጋቢት 27 2016
ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በዛሬው የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ጠቅላይ ሚንስትሩ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ያደረጉት ውይይት፣ አዲሱ የቤት ኪራይ ውል አዋጅ እንዲሁም ንግድ ባንክ ገንዘብ ያልመለሱ ያላቸውን ግለሰቦች ፎቶ ይፋ ማድረጉን በተመለከተ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል።
በዚህ ሳምንት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር ዓብይ አሕመድ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ያደረጉት ውይይት ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበራቸው የሶስት ቀናት ቆይታ የፕሮጀቶች ጉብኝት፣ ውይይት እና ስልጠና የተካተተበት መርሃ ግብር አካሂደዋል።ኦፌኮንን ጨምሮ የውይይት ጥሪውን ውድቅ ያደረጉ የፖለቲካ ድርጅቶች ቢኖሩም፤ ቁጥራቸው በወል ያልታወቀ በርካታ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎዎች ሆነዋል።
ይህንን ተከትሎ ዳኒ ጄምስ ።«ውይይቱ በጣም የሚበረታታ ነው።መንግስት ከታጠቁትም ጋርም ውይይት ቢያደርግ መልካም ነው።»ሲሉ፤ «ለመሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች አሉ?ግማሾቹ ተሰደዋል ቀሪዎቹ ታስረዋል።የትኞቹ ተቃዋሚዎች ናቸው ለውይይት የቀረቡት።ሲመስለኝ ለውይይት የቀረቡት የብልጽግና ተቀጥያዎች ናቸው።»ይላል ቀለም ነኝ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረው አስተያየት።
መቻሬ ሜዳ «መንግስት ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ስልጠና የሚሰጠው በምን ሂሳብ ነው። ዓይን አውጣ ጎረቤት ልጅህን ካልገረፍኩ ትላለች። አይነት ሆነብኝ።»ሲሉ፤ኪዳኔ ኪዳን «ግጭቱ ተከስቶ፣ እሳቱ ነዶ ፣በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰው ተገድሎ፣ ተፈናቅሎ እና ተሰዶ ሲያበቃ በውይይቱ አንዳንድ ምንጣፍ ጎታች የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች መንግስት ምን አስቧል። እያሉ ምን አቅዷል እያሉ ያላግጣሉ።»ሲሉ ተችተዋል።
ፊያሜታ አክባው «ምንም ይሁን ምን ውይይት መጀመሩ መልካም ነው»ሲሉ፤«ካለፈው ተምረን ሀገራችን ከገባችበት ምስቅልቅል የሚያወጣን እውነተኛ ውይይት ያስፈልጋታል።»ያሉት ደግሞ ወንዴ ማኛ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ናቸው።
«እኔን የገረመኝ ህዝብ መከራ እና ስቃይ ሲያይ ዝምታን መርጦ ወንበር አስጠባቂ ሆኖ አብሮ ከመንግስት ጋር እየሰራ ያለ ፓርቲ፤ አሁን በምን አፉ ነው ለመንግስት ትችት የሚያቀርበው።»ይላል ራስ ካሳር በሚል ስም በቀድሞው ቲውተር በአሁኑ ኤክስ የሰፈረው አስተያየት።
አይንዬ የቄራዋ ደግሞ «የሰሞኑ ውይይት ግን አፕሪል ዘፉል የመሰለኝ እኔን ብቻ ነው?» ሲሉ ነገሩን ወደ ቀልድ ወስደውታል።
አዲሱ የመኖሪያ ቤት ቁጥጥር እና አስተዳደር አዋጅ
ሌላው በዚህ ሳምንት በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መነጋገሪያ የሀነው ጉዳይ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ሳምንት ያፀደቀው አዲሱ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር እና አስተዳደር አዋጅ ነው።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ከመጋቢት 24/2016 ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል የተባለው ይህ አዋጅ፤ ስለመኖሪያ ቤት ኪራይ ፣ ውል የሚቋረጥባቸውን አካሄዶች፣ የተቆጣጣሪ አካል ስልጣን እና ተግባር እንዲሁም የጥቆማ እና ቅሬታ አቀራረብ ሥነ ስርዓትን የተመለከቱ ድንጋጌዎችን በውስጡ አካቷል።
በአዋጁ መሰረት የመኖሪያ ቤት ኪራይ የውል ዘመን ከሁለት ዓመት ያነሰ ሊሆን አይችልም።የቤት ኪራይ ውል ዘመን ሳይጠናቀቅም ተከራይን ከቤት ማስወጣት ወይም በመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር እና አስተዳደር አዋጅ ከተፈቀደው ውጭ የዋጋ ጭማሪ ማድረግን ይከለክላል።
አከራይ በተከራይ ላይ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው፤ ተቆጣጣሪው አካል ነባራዊ ሁኔታውን እያየ የሚወስነውን ጭማሪ መሰረት በማድረግ ብቻ መሆኑም አዋጁ ይደነግጋል።የአከራይ ተከራይ ሕግ፡ የህዝብ አስተያየት
ይህንን ተከትሎ የአማኔኤል ስጦታ የተባሉ የፌስቡክ ተከታይ«ሰው በራሱ በሰራው ቤት ከምታዙ በቆጠብነው ብር ቤት መስጠት አይሻልም።» ብለዋል።
አስመላሽ ዘለቀ «ጥሩ እና ወቅቱን ያገናዘበ ውሳኔ ነው ከዚህ ቡኋላ በሀገራችን እነደ ሁለተኛ ዜጋ የምንኖርበት ግዜ ያከትማል።»ሲሉ፤ኤልሳ እማኘም «እውነት ህጉ የሚከበር ከሆነ፤ ጥሩ ነው።»በማለት አዋጁን ደግፈዋል።
ግርማ መንግስቱ «መንግሥት መስራት የነበረበትን ኮንደሚኒየም ባለመስራቱስ ማን ይጠየቅ ?ሲሉ፤በፀሎት ባምላክ ደግሞ «ጊዜ ለኩሉ ማለት አሁን ነው። ግፈኛ ቤት አከራይ የነበራችሁ። ህሊናችሁን የሸጣችሁ ደላሎች ፈጣሪ ለሁሉም ጊዜ አለው። ተንፈስ በሉ እንግዲህ።»የሚል አስተያየት አስፍረዋል።
አራውናህ ጋድ በሚል የፌስቡክ ስም ደግሞ «በጥቂቱም ቢሆን አከራዮችን አደብ ያስገዛል።»የሚል አስተያየት ተሰጥቷል። ራይዝ አፍሪካ የተባሉ የኤክስ ተከታይ ደግሞ «ነፃ ገበያ ደህና ሰንብት»ብለዋል።«ደካማ እና አምባገነን መንግስት መገለጫው የተሻለ የቤት አቅርቦት እንዲኖር ከመስራት ይልቅ፤ የግል ባለሀብቱ ተፍጨርጭሮ በራሱ ጥረት ባፈራው ንብረት ላይ ፈራጅ እና ወሳኝ ሆኖ ይመጣል።ይህ ለተከራዩም ለአከራዩም የማይጠቅም ነው»ይላል ቤተሰብ በሚል ስም በኤክስ የሰፈረው አስተያየት። የመኖሪያ ቤት ኪራይ አዋጅ እና አንድምታው
ኢማማ ኢማም በሚል የፌስቡክ የሰፈረው አስተያየት«ህገ መንግስታዊ መብትን በጠራራ ፀሀይ የነጠቀ አዋጅ።»ይላል፤ሃናን ኑሪ ደግሞ «ለኛም እድሉን ሰጡንና ለምታፈርሱት ቤት አዋጅ እናጽድቅ,»ብለዋል። ኪዱ ላቭ ታዬ«በሰው ቤት ህግ ከምታወጡ በኑሮ ውድነት በሸቀጣ ሸቀጥ ምርት ላይ ህግ አታወጡም? ነው ቤቱ ሲሰራ ብሎኬትና ሲሚንቶ ሌሎች ግብአቶችንም እናንተ ነበራችሁ ስታቀብሉ የነበረው?»ብለዋል።
ሂሩት እሸቱ፤«ተከራይ ጉዱ ፈላ በለኛ አሁን ዉሃ ይዘጋል፥መብራት ቆጣሪ የመለሳል፥የውጭ በር ይቆለፍበታል ወዘተ...ተከራይ ቤት ለቤት ማንም መቶ አይቆጣጠርም የሚያዋጣው ቀን እስኪያልፍ ፀባይ አሳምሮ ከአከራይ ጋር በመስማማት፣ በፍቅርና በትህትና መኖር ነው።»የሚል ምክር ቤጤ ለግሰዋል።
ሀቢባ በቪባ የተባሉ የፌስቡክ ተከታይ ደግሞ «የአላህ አከራይም ተከራይም ከመሆን ፈርጀን »ብለዋል።
አምደማርያም ማሸ «ሕመምን ሳይለዩ መድኃኒት ማዘዝ!»በሚል ባሰፈሩት ረዥም ፅሁፍ፤«በከተሞች ለታየው የቤት ክራይ ዋጋ መናር ዋነኛ ምክንያቶች፣የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም፣ ቤታቸውን ብቻ አከራይተው በሚኖሩት ላይ እያሻቀበ ያለው የኑሮ ውድነት የፈጠረው ጫና እና፣ በመኖሪያ ቤቶች ላይ የተጣለው ከፍተኛ የግብር ተመን ናቸው።ለእነዚህ ጉዳዮች መፍትሔ ሳይበጅ እንዲሁ ተግባራዊ ማድረግ ይቻል ይሆን?። አይመስለኝም!» ካሉ በኋላ፤
ይልቁንም ከባንኮች የሕዝብ ገንዘብን ያለገደብ እየተበደሩ ቤት በመስራትና በመሸጥ በአጭር ግዜ ውስጥ እየበለፀጉ ያሉት የ Real State አልሚዎች በውጭ አገራት እንደሚደረገው ቤት ሰርተው እንዲያከራዩ የሚያስገድድ ሕግ ማውጣት ለምን አልተቻለም። እንዲህ ቢደረግ የቤት አልሚዎች በረጅም ግዜ ሀብታም እንዲሆኑ እና ቤት የሌለው ዜጋም በተመጣጣኝ ዋጋ የተሟላ ቤት ተከራይቶ እንዲኖር ያስችል ነበር።
ነገር ግን በራሱ ገንዘብ፣ ጥሮ ግሮ ቤት ሰርቶ በማከራየት ከሚያገኘው ገንዘብ ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ዜጋ ላይ እንዲህ ያለ አዋጅ ማውጣት አግባብነት አለው የሚል እምነት የለኝም።ሕመምን ሳይለዩ መድኃኒት ማዘዝ ይሏል ይኸው ነው!!!» የሚል አስተያየት ሰጥተዋል።
ንግድ ባንክ ገንዘብ ያልመለሱ ግለሰቦችን ፎቶ ይፋ ማድረጉ
በሲስተም ማዘመን ስራ ላይ በተፈጠረ ክፍተት ችግር አጋጠመኝ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ ሳምንትም ማነጋገሩን ቀጥሏል። ባንኩ፤ ባለፈው መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ/ም አጋጠመኝ ባለው የሲስተም ችግር ሳቢያ ከ800 ሚሊዮን በላይ ብር ያለአግባብ እንደተወሰደበት ሲገልፅ ቆይቷል።ከዚህም ውስጥ 80 በመቶ የሚሆነውን ብር ማስመለሱን አመልክቷል።ያለአግባባ ገንዘብ የወሰዱ ወይም ወደተለያዩ ሂሳቦች ያስተላለፉ ቀሪዎቹ ግለሰቦችም እስከ መጋቢት 21 ቀን 2016 ዓ/ም በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ የባንኩ ቅርንጫፎች በመቅረብ እንዲመልሱ በተደጋጋሚ ጥሪ አስተላልፏል ።
ካልሆነ ግን ፤ገንዘቡን ተመላሽ የላደረጉ ሰዎችን ማንነት ባንኩ በመረጠው የብዙኃን መገናኛ ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርግ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል።
በዚህም መሰረት ባንኩ ያለአግባብ የወሰዱትን ገንዘብ ያልመለሱ ያላቸውን ግለሰቦችን ፎቶ በሳምንቱ አጋማሽ ጀምሮ በተለያዩ መንገዶች ይፋ አድርጓል።
ይህንን ተከትሎ ዳሎቻ ቁቤ «ለሌባ ሲያንስ ነው»ሲሉ፤ አብድራዛቅ ሬድዋን «በህግ ፊት ወንጀለኝነቱ ያልተረጋገጠን ሰው ፎቶ መለጠፍ በራሱ ሌላ ወንጄል ነው።»ብለዋል።የንግድ ባንክ ገንዘብና ተማሪዎች
ተሻገር አበራ «በዳዮቹ እናትና አባታችሁ ቢሆኑ እንኳን ፣ ከተበዳዩ ጎን ቁሙ።»ሲሉ፤ ዮሀንስ ደነቀው ደግሞ «የግለሰብ ፎቶግራፍ ያለ ግለሰቡ ፍቃድ በወንጀል የተጠረጠረ እንኳን ቢሆን አይደረግም።እረ እየተስተዋለ::»ሲሉ ፅፈዋል።ጌት የሁን የተባሉ አስተያየት ሰጪም «ይህን ማድረግ የሚችለው በህግ የተሰጠው አካል እንጂ ከመቸ ወዲ ነው ባንክ ከተቋቋመበት ና ከተሰጠው ስልጣን ና ሀላፊነት ባፈነገጠ መልኩ ይህን የሚያደርገው??? ሊያውም በማህበራዊ ሚድያ?? ህገወጥነትን በተግባር እያስተማሩ መብትን መጠየቅ አያዋጣም። ተጠርጣሪዎቹ መብታቸውን በህግ የማስከበር እንዱሁም ካሳ የመጠየቅ መብት አላቸው።» ብለዋል።
ነጃ ዳሪ ሎችሮ«በፎቶ የምናውቃቸውን ግለሰቦች በመጠቆም እና ተይዘው በህግ እንዲጠየቁ በማድረግ የበኩላችንን ሃለፊነት መወጣት ይኖርብናል።»የሚል አስተያየት ሰጥተዋል።ሄለን ወልዴ ደግሞ «የሚያቀውን ለጠቆመ ዳጎስ ያለ የብር ሽልማት ቢዘጋጅ ባይ ነኝ»የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል።
ዳናያን ዳኒ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረው አስተያየት ደግሞ «በቃ እንደ ብድር ይቆጠርላቸው እና ሰርተው ይክፈሉ።»የሚል የመፍትሄ ሃሳብ ጠቁመዋል።
,ማራኪ አንቀፅ«መረጃውን ለፖሊስ አሳልፈው ሰጥተው ለምን ስራቸውን አይሰሩም።እነዚህን ይዘን ነው የውጭ ባንኮች ወደ ሀገራችን ይግቡ የምንለው»በሚል የባንኩን ርምጃ ነቅፈዋል።
ቤዛ በለጠ «በሰለጠነው ዓለም ቢሆን ንግድ ባንክ በዚህ አካሄዱ ከስሮ ከገበያ መውጣት ነበረበት።»ሲሉ፤ ጌታሁን ከበደ በበኩላቸው «ከሰረቁት በላይ የሚሰጠው አስተያየት የዝቅጠታችንን ጥግ ያሳብቃል።»የሚል ትችት ሰንዝረዋል። አዝመራ ገበያው «እኔን የገረመኝ ህዝቡ ከመውቀስ ይልቅ ታድለው እያለ ፖስተሩን በአግራሞት ሲመለከት ማየቴ ነው።»ብለዋል።
ባዩሽ የእናቷ ልጅ «እኔ ግን ንግድ ባንክ ብዙ በግልፅ ያልነገረን እና የደበቀን ነገር አለ።ብዬ ነው የማስበው።»በማለት በነገሩ ግራ መጋባታቸውን ገልፀዋል።
ፀሀይ ጫኔ
እሸቴ በቀለ