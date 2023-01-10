የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ተስፋ ወይስ ?

በኢትዮጵያ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል የሚኖረው በገጠር እንደመሆኑ እና አርሶ አደር ፣ አርብቶአደር አልያም በሌላ ኢመደበኛ በሆኑ ሌሎች የስራ መስኮች የተሰማራ የህብረተሰብ ክፍል እንደመሆኑ ለትግበራ ቅድሚያ ያገኘው የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን አገልግሎት ነው።
ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዝግጅታችን ኢትዮጵያ ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረች 10 ዓመት ያስቆጠረውን የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት በሀገሪቱ የጤን አገልግሎት ስረአት ይዞት የመጣውን ተስፋ እና በሂደት የገጠመውን ተግዳሮት በአጭሩ እናስቃኛለን ። መንግስት ከማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎት በተጨማሪ የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ ሌሎች የማህበራዊ ጤና መድህን የሚሹ ወገኖችን ተደራሽ የሚያደርግ የመድህን አገልግሎት ለመጀመር በህግ ማዕቀፍ የታገዘ ዝግጅት ስለማድረጉም ሰምተናል። አብራችሁን ከቆያችሁ የአገልግሎቱን ተጠቃሚዎች አስተያየት ጨምሮ አገልግሎት አቅራቢዎችን እና ሌሎች ባለድርሻዎችን ያነጋገርንበትን ዝግጅት ታደምጣላችሁ ፤ታምራት ዲንሳ ነኝ ።
የህብረተሰብ አቀፍ የጤና አገልግሎትን ለዓለማችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀችው ጀርመን ስትሆን ጊዜውን እንደ ጎርጎርሳውያኑ አቆጣጠር 1883 ነበር ። በጀርመን ከ140 ዓመታት ግድም የደረሰው የማህበራዊ ጤና መድን አገልግሎት ሀገሪቱን አሁን ከዓለማችን ቀዳሚ ፣ ጥብቅ እና የተሻለ አገልግሎት የሚያሰጥ የጤና ስረዓት ካላቸው ቀዳሚ ሀገራት ውስጥ እንድትገኝ አስችሏታል። በጀርመን የመኖሪያ ፈቃድ ያገኘ ማንኛውም ሰው በዚሁ የጤና መድህን አገልግሎት መታቀፍ ግድ ይለዋል። ይህ ደግሞ በየትኛውም የኑሮ ,ረጃ ላይ የሚገኝ ግለሰብ በሀገሪቱ እጅግ ውድ በሆነው የጤና አገልግሎት ስረዓት ውስጥ ያለችግር የተሟላ የጤና አገልግሎት እያገኘ እንዲኖር አስችሎታል። የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች ይህን ያለምክንያት አላነሳንም ። በኢትዮጵያ ተቋቁሞ 10 ዓመታትን ያስቆጠረው የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን አገልግሎት ከተነሳለት ዓላማ እና ዛሬ ከደረሰበት ደረጃ በቁንጽልም ቢሆን ለመቃኘት እንሞክራለን። ወ/ሮ ፍሬህይወት አበበ የኢትዮጵያ ጤና መ,ድህን አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ናቸው ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው የማህበራዊ የጤና መድን አገልግሎት ከተወሰደ ተሞክሮ በመነሳት በኢትዮጵያ ሁለት አይነት የጤና መድን አገልግሎት ለመስጠት ታሳቢ በማድረግ መጀመሩን ያስታውሳሉ።ማህበራዊ የጤና መድን ዋስትና የገጠመው ችግር
«በእኛ አቆጣጠር በ2004 እና 2003 አካባቢ ተርጾ ሁለቱ አይነት የጤና መድህን በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ለመጀመር አንደኛ ማሕበራዊ ጤና መድን የሚባል የሚባል ፤ ደሞዝ ተከፋይ እና ጡረተኞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ማህበራዊ የጤና መድህን የምንለው እና ሌላው አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል ወይም ከ80 በመቶ በላይ የሚሆኑትን ተጠቃሚ የሚያደርግ ማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን እንዲኖር ነበር እንደሀገር የተቀረጸው።»
በኢትዮጵያ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል የሚኖረው በገጠር እንደመሆኑ እና አርሶ አደር ፣ አርብቶአደር አልያም በሌላ ኢመደበኛ በሆኑ ሌሎች የስራ መስኮች የተሰማራ የህብረተሰብ ክፍል እንደመሆኑ ለትግበራ ቅድሚያ ያገኘው የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን አገልግሎት ነው። በኦሮሚያ ፣ አማራ ፣ ትግራይ እና ደቡብ ክልሎች በተመረጡ ወረዳዎች ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኘው አገልግሎቱ አሁን እስከ 45 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢትዮጵያውያንን በአገልግሎቱ ተደራሽ ማድረጉን ወ/ሮ ፍሬህይወት ይናገራሉ።
«በእኛ ሀገር ውስጥ ባለው ሁኔታ ወ,ደ 894 ወረዳዎች ላይ ተግባራዊ እያደረግን ነው። በእነዚህ ወረዳዎች አሁን ባለው ሁኔታ አባልነት በቤተሰብ ደረጃ ነው። በዚህም 45 ሚሊዮን ተጠቃሚ አለን።»
በእርግጥ ነው ፤ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በድህነት ውስጥ የሚገኙ ሃገራት ቀርቶ በኤኮኖሚ ባደጉ ሃገራትም ጭምር ለጤና አገልግሎት የሚጠየቀው ክፍያ ወደ ማይቀመስበት ደረጃ እየደረሰ ነው። አገልግሎቱ እንዲህ በመድህን ዋስትና ሲታቀፍ ይብዛም ይነስ እፎይታ ማስገኘቱ አልቀርም።
ነዋሪነታቸውን በምዕራብ ጎጃም ዞን ኤልማና ዴንሳ ወረዳ መሶቦ ቀበሌ ያደረጉት አቶ ስንታየሁ ሁነኛው ውቤ ከቀበሌያቸው የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን አገልግሎትን ቀድመው ካገኙት አርሶ አደሮች አንዱ ናቸው ። ቀደም ሲል የጤና አገልግሎት ለማግኘት ይገጥማቸው የነበረውን እና አባልከሆኑ በኋላ በራሳቸውም ሆነ በሌሎች ካዩት አካፍለውናል።
የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ዋስትና አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን የሚናገሩት ሌላው ነዋሪነታቸውን በጅማ ዞን ያደረጉ አርሶ አደር የመድህን አገልግሎቱ ይዞላቸው የመጣውን ገጸ በረከት እና የገጠማቸውን ችግር ይናገራሉ።
«በበቀደሙ የአረፋ በዓል መጥቼ ቀዶ ህክምና ተደረገለኝ። ብዙ ገንዘብ አውጥቼ መታከም የማልችለውን ይኸው በነጻ ታክሜአለሁ። ከውች የገዛሁት ሄዴ ውስጥ የታጠበበትን ጉሉኮስ ብቻ ነው። ፈሳሹ እዚህ ሲታጣ አንዱን ከውጭ ፋርማሲ በ300 ብር ገዝቻለሁ።»
ሌላ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ጅማ ሆስፒታል ውስጥ እየታከሙ በስልክ ያነጋገርናቸው አርሶአደርም እንዲሁ ተመሳሳይ ሃሳብ አካፍለውናል።
«እዚህ ስንመጣ በደንብ ተቀብለውናል። በተኛንበት መጥተው ህክምና ሰጥተውናል። መርፌም አግኝንተናል። ነገር ግን የመድሃኒት ግዢ ብቻ ነው ችግራችን ። እስከ ሁለት ሺ ፣ ሶስት ሺ ብር ድረስ የሚያስወጣን የፋርማሲ መድሃኒት ግዢ ነው። »ማህበራዊ የጤና መድን በኢትዮጵያ
የጤና መድህን ዋስትናው በእርግጥ በዝቅተና የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኘው እና በቁጥር ከፍተኛውን ደረጃ ለሚይዘው የህብረተሰብ ክፍል አይነተኛ ሚና እንደሚኖረው አይታበልም። ተጠቃሚዎቹ ከሚናገሩት መረዳት እንደተቻለው ቀደም ሲል ከነበረው ራስን ችሎ የህክምና አገልግሎት ከማግኘት አንጻር አንድ እርምጃ የተራመደ ይመስላል።
ነገር ግን የመድህን አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ አላማዬ ብሎ ይዞ ከተነሳው እና ሰፊውን የህብረተሰብ ክፍል ለማገለገል ለወትሮም ቢሆን የአቅርቦት ችግር ውስጥ ያሉት የመንግስት የጤና ተቋማት ፤ ዉሉን መሰረት ያደረገ ስራ ለመስራት አቅም አንሷቸዋል፤ አልያም ብርቱ ተግዳሮት ገጥሟቸዋል።
በጅማ ዞን ዴዶ ወረዳ የሚገኘውን የመንግስት ሆስፒታል በሃላፊነት የሚመሩት አቶ አወል መሀመድ እንደሚሉት ሆስፒታላቸው ለማህበረሰብ አቀፍ የመድህን አገልግሎት አባላት የተገባውን ውል መሰረት ያደረገ ያደረገ አገልግሎት ለማቅረብ የፋይናንስ አቅርቦት ፈታኝ ሆኖባቸዋል።
የጤና መድህን አ,ገልግሎቱን እየገጠመ ባለው የአቅርቦት ችግር ላይ ከተጠቃሚዎች እና ከባለ ድርሻ አካላት በቀረበው ቅሬታ ላይ እንደሚስማሙ የሚናገሩት የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ወ/ሮ ፍሬሕይወት አበበ ከክልል አስተዳደሮች ጋር በመተባበር የማህበረሰብ የመድሃኒት መደብሮችን ወይም ፋርማሲዎችን እያስፋፉ ስለመሆኑ ይናገራሉ።
የማህበረሰብ ጤና መድህን አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ሲገባቸው ያንኑ የመክፈል አቅም አጥተው የሚቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ማድረጉ ሌላው ጥያቄ የሚነሳበት ጉዳይ ነው። በእርግጥ ሁሉን ነገር ለመንግስት መተው አይገባም የሚሉት በአበባ ልማት እና ሌሎች የአስመጭ እና ላኪ የንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ጸጋዬ አበበ በሁለት ዓመት ውስጥ ከ800 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ይህንኑ የመድህን ዋስትና መግዛታቸው ይናገራሉ።
መሰል ማህበራዊ ችግሮችን በማቅለል ረገድ ሚና ያላቸው የመድን ዋስትናዎች ለሀገሪቱ አንዳች ተስፋ ስለመሰነቃቸውም ጭምር ነው አቶ ጸጋዬ የሚናገሩት ።
ኢትዮጵያ ተግባራዊ ማድረግ የጀመረችውን የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን አገልግሎት አሁን የማህበራዊ ጤና አገልግሎት ወይም የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ በመደበኛ የስራ መስክ ላይ የተሰማሩትን ተጠቃሚ የሚያደርገውን የመድን አገልግሎት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል አዋጅ ጸድቆ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመሩን ሰምተናል።
ነገር ግን ቀድሞ የተጀመረውን እና አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርገው የማህበረሰብ አቀፍ መድህን አገልግሎት የገጠመው ችግር ከመሰረቱ ሊፈታ ይገባዋል። ይህንኑ እንዲመራ የተዘረጋውን ስረዓት ማዘመን እና የተሻለ ልምድ ካላቸው ሀገራት ልምድ መቀመሩ ግድ ይላል። ጦርነት ፣ ግጭት እና አለመረጋጋት ለአመታት የተፈታተናት ሀገር በእርግጥ ስርአት ያለው እና በመድህን የታገዘ የጤና አገልግሎቱን ፈር ብታስይዝ ለሌሎች ማህበራዊ ችግሮች የመፍትሄ መንገድ ማመላከቱ አይቀርምና ትኩረት ያግኝ መልዕክታችን ነው።
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ