 የሚያዝያ 30 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ | ስፖርት | DW | 08.05.2023

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ማስታወቂያ

ስፖርት

የሚያዝያ 30 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ መሪው ማንቸስተር ሲቲ ነገ ከሪያል ማድሪድ ጋር የአውሮጳ ሻምፒዮንስ ወሳኝ ግጥሚያ ይጠብቀዋል ። አርሰናል የፕሬሚየር ሊግ ዋንጫ የማንሳት ተስፋውን ትናንት ዳግም አለምልሟል ። የኒውካስል የትናንት ሽንፈት የአውሮጳ ሊግ ቦታ የያዘው ሊቨርፑል ሻምፒዮንስ ሊጉንም እንዲማትር ተስፋ አጭሮለታል ።

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ መሪው ማንቸስተር ሲቲ ነገ ከሪያል ማድሪድ ጋር የአውሮጳ ሻምፒዮንስ ወሳኝ ግጥሚያ ይጠብቀዋል ። ከነገ በስትያ ሁለቱ የጣሊያን ቡድኖች ወደ ፍጻሜው ለማለፍ ይፋለማሉ ። አርሰናል የፕሬሚየር ሊግ ዋንጫ የማንሳት ተስፋውን ትናንት ዳግም አለምልሟል ። የኒውካስል የትናንት ሽንፈት የአውሮጳ ሊግ ቦታ የያዘው ሊቨርፑል ሻምፒዮንስ ሊጉንም እንዲማትር ተስፋ አጭሮለታል ። ባለፈው ግጥሚያ በባከነ ሰአት ለሽንፈት የተዳረገው ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሬሚየር ሊጉ ታች ባለ ቡድን ትናንትናም ዕድሉን አሳልፎ ሰጥቷል ።  በአውሮጳ ሻምፒዮንስ የሴቶች ፉክክር ለዋንጫ የደረሰው ቮልፍስቡርግ የወንዶቹ ቡድን በቡንደስ ሊጋው የግብ ጎተራ ሆኗል ። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሳምንቱ መጨረሻ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በነበሩ ፉክክሮች ድል ቀንቷቸዋል ። በፎርሙላ አንድ ውድድር ባለፈው ሳምንት ያሸነፈው የሬድ ቡል አሽከርካሪ ሠርጂዮ ፔሬዝ ትናንት ቦታውን ለቡድን አጋሩ ማክስ ፈርሽታፐን ለቋል ።

የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም

የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም

አትሌቲክስ

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በተከናወኑ ውድድሮች አሸናፊ ሆነዋል ። ትናንት ቼክ ሪፐብሊክ ፕራህ ከተማ ውስጥ በተከናወነው የፕራህ (ፕራግ)ማራቶን በሴቶች ፉክክር ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ወርቅነሽ ኢዴሳ ሦስት ኬንያውያትን አስከትላ ለድል በቅታለች ። በ27ኛው የፕራህ ዓለም አቀፍ ማራቶን ወርቅነሽ አሸናፊ የሆነችው 2:20:42 በመሮጥ ነው ። ኬንያውያቱ ማርጋሬት ዋንጋሪ ሙሪዩኪ፤ ቪዮላ ጄሌጋት ኪቢዎት እና ፓሜላ ሮቲች ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል ።

በዚሁ ማራቶን የወንዶች ፉክክር ኢትዮጵያዊው አትሌት ሲሳይ ለማ የሁለተኛ ደረጃን አግኝቷል ። ኬንያዊው ሙቲሶ ሙኒያዎ 2:05:09 በመሮጥ የአንደኛ ደረጃ አግኝቷል ። ሲሳይ በአሌክሳንደር የተበለጠው በአንድ ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ነው ። ኬንያውያኑ ፊሌሞን ሮኖ እና ጁስቱስ ካንጎጎ የሦስተኛ እና አራተኛ ደረጃ ይዘዋል ። ጃፓናውያኑ አትሌቶች ታካዉኪ ሊዳ፤ ዩኢቺ ያሱኬንያውያኑን ተከትለው ገብተዋል ።

ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በተከናወነው የፒትስበርግ ግማሽ ማራቶን ፉክክር ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ብዙዬ ድሪባ 1:10:43 በመሮጥ አንደኛ ደረጃ አግኝታ አሸንፋለች ። የወንዶች የግማሽ ማራቶን ድልን ኬንያዊው ዌስሌይ ኪፕቱ በ1 ሰአት ከ1 ደቂቃ 21 ሰከንድ ይዟል ።  

በወንዶች የማራቶን ሩጫ ፉክክር አሜሪካዊው ሯጭ ቴይለር ማክካንድለስ 2:05:09 በመሮጥ አሸናፊ ሆኗል ። በሴቶች ፉክክርም ሌላኛዋ አሜሪካዊት ማርጎ ማሎኔ 2:41.56 ሮጣ አሸናፊ ሆናለች ።  በውድድሩ ከዩናይትድ ስቴትስ 50 ግዛቶች እና ከዐሥር የተለያዩ ሃገራት 35,000 ግድም ሯጮች ተሳትፈውበታል ።

ሯጮች ለውድድር ተዘጋጅተው፦ ፎቶ ከክምችት ማኅደር

ሯጮች ለውድድር ተዘጋጅተው፦ ፎቶ ከክምችት ማኅደር

በአፍሪቃ አትሌቲክስ ውድድር የተካፈለው ዕድሜያቸው ከ18 እና ከ20 ዓመት በታች የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን በዛምቢያ ውድድሩን አጠናቆ ተመልሷል ። ለአምስት ቀናት ንዶላ ከተማ ውስጥ በተከናወነው ውድድር የኢትዮጵያ ቡድን ከ46 የአፍሪቃ አገራት መካከል በ6 ወርቅ፣ በ11 ብር እና በ6 ነሃስ፣ በድምሩ በ23 ሜዳልያዎች የአራተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል ። በውድድሩ ደቡብ አፍሪቃ፣ ናይጄሪያና ኬንያ ከአንደኛ እስከ ሦስተኛ ደረጃ አግኝተዋል ።  የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድንን ወክለው በውድድሩ 30 አትሌቶች ተካፋይ ነበሩ ።

ቀደም ሲል በአዋቂ አትሌቶች ከተገኘው ውጤት ሲነጻጸር የአዳጊና ወጣቶቹ አትሌቶች ውጤት አበረታች ሆኖ ታይቷል ። የኢትዮጵያ ቡድን ቅዳሜ ሚያዝያ 28 ቀን፣ 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ሲገባ የአቀባበል እና የሽልማት መርኃ-ግብር እንደተካሄደለት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በማኅበራዊ መገናኛ አውታሩ ዘግቧል ።

እግር ኳስ

የኢትዮጵያ ሴቶች የ2015 ዓ.ም የውድድር ዓመት ፕሪሚየር ሊግ እና ከፍተኛ ሊግ ውድድሮች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና በሲዳማ ቡና አሸናፊነት ትናንት ተጠናቀዋል ። የውድድር ዘመኑ የመጨረሻ ጨዋታዎች ትናንት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም መከናወናቸውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በማኅበራዊ የመገናኛ አውታሩ ዘግቧል ።   መጀመሪያ ላይ በተኪያሄደው ግጥሚያ ሀዋሳ ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክን 1-0 በማሸነፍ የውድድር ዘመኑን በሦስተኝነት አጠናቋል። በፍጻሜው ግጥሚያ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቻልን 2-0 አሸንፏል ። የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ የ2015 የውድድር ዘመን ደግሞ በሲዳማ ቡና አሸናፊነት ተጠናቋል ። ሁለተኛው ዙር በሀዋሳ ከተማ ሲካሄድ ቆይቶ ትናንት ፍፃሜውን ሲያገኝ ሲዳማ ቡና የዋንጫ እና ወርቅ ሜዳሊያ ፣ ሁለተኛ የወጣው ሀምበሪቾ ዱራሜ የብር እንዲሁም ቂርቆስ ክ/ከተማ የነሀስ ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆናቸው ተዘግቧል ።

የእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ

አርሰናል ትናንት ወሳኝ ድሉን በማስመዝገብ ከመሪው ማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ አንድ ማጥበብ ችሏል ። አንድ ተስተካካይ ጨዋታ የሚቀረው ማንቸስተር ሲቲ 82 ነጥብ ይዞ የፕሬሚየር ሊግ የደረጃ ሰንጠረዡን ይመራል ።  አርሰናል ትናንት ለድል የበቃው በማርቲን ኦዴጋርድ 14ኛ ደቂቃ ላይ እና በፋቢያን ሼር 71ኛ ደቂቃ ላይ በተቆጠሩ ሁለት ግቦች ነው ። በትናንቱ ግጥሚያ በእርግጥ የኒውካስል ዩናይትድ አጥቂዎች አስጨናቂዎች ነበሩ ። ሆኖም የአርሰናል ቡድን ብቃት እና ቁርጠኝነት ታክሎበት የፕሬሚየር ሊግ ዋንጫ የማንሳት ሕልሙን አለምልሟል ። አርሰናል ትናንት ሽንፈት ቢገጥመው ኖሮ ከ19 ዓመታት ወዲህ ሲመኘው የቆየውን ዋንጫ የማንሳት ተስፋው ይጨልም ነበር ።

ሞሀመድ ሳላኅ ለሊቨርፑል 100ኛ ግቡን አስቆጥሩ ለራሡ ታሪክ ሲጽፍ የቡድኑም ተስፋ አለምልሟል

ሞሀመድ ሳላኅ ለሊቨርፑል 100ኛ ግቡን አስቆጥሩ ለራሡ ታሪክ ሲጽፍ የቡድኑም ተስፋ አለምልሟል

እሁድ ዕለት አርሰናል ከብራይተን እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ ከኤቨርተን ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ውጤት ምናልባትም የዘንድሮ የዋንጫ ባለድል የሚለይበት ይሆን ይሆናል ። የእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ሊጠናቀቅ ጥቂት ሳምንታት ይቀሩታል ። አርሰናል ሦስት እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ አራት ቀሪ ጨዋታዎች አሏቸው ።  

በሌላ የትናንት ግጥሚያ ማንቸስተር ዩናይትድ በግብ ጠባቂው ዴቪድ ዴጊኣ ዳግም ስህተት በዌስትሀም ዩናይትድ የ1 ለ0 ሽንፈት ገጥሞታል ። ባለፈው ግጥሚያም ባለቀ ሰአት ግብ ተቆጥሮበት ለሽንፈት የተዳረገው ማንቸስተር ዩናይትድ አጣብቂኝ ውስጥ እየገባ ነው ። ከአጠቃላይ ግጥሚያዎች አራት ጨዋታዎች የሚቀሩት ማንቸስተር ዩናይትድ የፕሬሚየር ሊጉ አራት ምርጥ ቡድን ውስጥ ቆይቶ ወደ ሻምፒዮንስ ሊግ ለማለፍ ብዙ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል ። ከሌሎች ቡድኖች አንጻር አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀረው በ63 ነጥቡ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ።  አንድ ተስተካካይ ጨዋታ የሚቀረው ኒውካስል ዩናይትድም በ65 ነጥብ ሦስተኛ ደረጃ ላይ ነው ።  

ምናልባት ባለፉት ስድስት ተከታታይ ጨዋታዎች ድል ያስመዘገበው ሊቨርፑል ለሁለቱም ስጋት ሊሆን ይችላል ። የአውሮጳ ሊግ ቦታውን አምስተኛ ደረጃ ላይ በመስፈር የተረከበው ሊቨርፑል በ62 ነጥቡ ከማንቸስተር በአንድ ከኒውካስል በሦስት ነጥቦች ብቻ ነው የሚበለጠው ። በቅዳሜው ግጥሚያ ሞሀመድ ሳላኅ ለሊቨርፑል 100ኛ ግቡን አስቆጥሩ ለራሡ ታሪክ ሲጽፍ የቡድኑም ተስፋ አለምልሟል ።

በፕሬሚየር ሊጉ ቀሪ አራት ጨዋታዎች በሻምፒዮንስ ሊጉ ውስጥ ለመቆየት፤ ወደሻምፒዮንስ ሊጉ ለመግባት እና ላለመውረድ የሚደረጉ ብርቱ ፉክክሮች የሚታይባቸው አጓጊ ጨዋታዎች ናቸው ። 7ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ብራይተንም ቢሆን ወደ ዚሁ ፉክክር የመግባት ዕድሉ አልከሰመም ። ብራይተን ዛሬ ማታ ከኤቨርተን ጋር ከተጫወተ በኋላም ሁለት ተስተካካይ ጨዋታ ይቀሩታል፤ 55 ነጥብ አለው ። ወራጅ ቀጠና ውስጥ 18ኛ እና መጨረሻ 20ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ኖቲንግሀም ፎረስት እና ሳውዝሀምፕተን ዛሬ ማታ የሚያደርጉት ጨዋታም የሞት ሽረት ነው ።

ኧርሊንግ አላንድ በፕሬሚየር ሊጉ በርካታ ግቦችን በማስቆጠር ክብረወሰን ሰብሯል

ኧርሊንግ አላንድ በፕሬሚየር ሊጉ በርካታ ግቦችን በማስቆጠር ክብረወሰን ሰብሯል

ኧርሊንግ አላንድ በፕሬሚየር ሊጉ በርካታ ግቦችን በማስቆጠር ክብረወሰን ሰብሯል ። ማንቸስተር ሲቲ ረቡዕ ዕለት ከዌስት ሀም ጋር ባደረገው ጨዋታ 70ኛ ደረቂቃ ላይ ያስቆጠራት ግብ የ22 ዓመቱ ኖርዊያዊ አጥቂን ከፍ አድርጋለች ። በዚህ ግብ ኧርሊንግ አላንድ ቡድኑ እንዲያሸንፍ ከማስቻሉም ባሻገር በአላን ሺረር እና አንዲ ኮል ቀደም ሲል ተይዞ የቆየውን የ34 ግቦች ክብረወሰን መስበር ችሏል ። ሁለቱ የቀድሞ ተጨዋቾች በፕሬሚየር ሊጉ የጨዋታ ዓመት ያስቆጠሯቸው 34 ግቦችን ክብረወሰን ሆነው ቆይተው ነበር ።

ማንቸስተር ሲቲ ከትናንት በስትያ ኤትሀድ ስታዲየሙ ውስጥ ባደረገው ግጥሚያ ግን ሁለቱን የማሸነፊያ ግቦች ሊድስ ዩናይትድ ላይ ያስቆጠረው ከቱርክ ቤተሰቦች የተወለደው ጀርመናዊው ኢልካይ ጉንዶዋን ነው ። ማንቸስተር ሲቲ ያገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት ኢልካይ አግብቶ ሦስተኛ ግቡ ማለትም ሔትትሪክ እንዲሆንለት በሚል ኧርሊንግ አላንድ ኳሱን አቀብሎታል። የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጓርዲዮላ ኧርሊንግ አጉል በጣም ደግ መሆኑን ያቁም ብለዋል ። የፍጹም ቅጣት ምቷን ኢልካይ ማስቆጠር አልቻለም ፤ ሔትትሪክም ለልሠራም ። ለሊድስ ዩናይትድ ብቸኛዋን ግብ ሮድሪጎ አስቆጥሯል ።

ኧርሊንግ አላንድ በአጠቃላይ የዘንድሮ ውድድሮች ለማንቸስተር ሲቲ እስካሁን 51 ግቦችን ከመረብ ማሳረፍ ችሏል ። ምናልባትም ገና አፍላ ወጣት አጥቂ ከመሆኑ አንጻር ወደፊት በርካታ ግቦችን በማስቆጠር እነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ሊዮኔል ሜሲ ላይ ሊደርስም ምናልባትም በዚሁ ግስጋሴው ከቀጠለ ሊበልጣቸውም ይችል ይሆናል ።

ቡንደስሊጋ

የቮልፍስቡርግ ደጋፊዎች የአንድ ሳምንት ፌሽታ እና ፈንጠዝያ ትናንት ቀዝቃዛ ውኃ ተሸልሶበታል ። ባለፈው ሳምንት የሴቶች የእግር ኳስ ቡድናቸው አርሰናልን በደርሶ መልስ የ3 ለ2 ውጤት ድል አድርጎ ከለንደን ሲመለስ በሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ከባርሴሎና ጋር መድረሱን በማረጋገጥ ነው ። የወንዶቹ ቡድን ግን በቡንደስሊጋው ትናንት ጉድ አድርጓቸዋል ።  በመጀመሪያው አጋማሽ አራት በድምሩ ስድስት ግቦች በቦሩስያ ዶርትሙንድ ተቆጥሮባቸዋል ። 46 ነጥብ ይዘውም 7ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ። በዚህ ውጤት ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ነጥቡን 64 አድርሶ ከመሪው ባየርን ሙይንሽን በአንድ ነጥብ ብቻ ይበለጣል ። ቮልፍስቡርጎች በትናንቱ ብርቱ ሽንፈት ለአውሮጳ ሊግ ኮንፈረንስ የነበራቸው ግስጋሴም ልጓም ገብቶለታል ።  ፍራይቡርግ በ56 እንዲሁም ባዬር ሌቨርኩሰን በ48 ነጥብ 5ኛ እና 6ኛ የአውሮጳ ሊግ ኮንፈረንስ ቦታውን ይዘዋል ።

 በመጀመሪያው አጋማሽ አራት በድምሩ ስድስት ግቦችን ቮልፍስቡርግ ላይ ያስቆጠረው የቦሩስያ ዶርትሙንድ ቡድን

 በመጀመሪያው አጋማሽ አራት በድምሩ ስድስት ግቦችን ቮልፍስቡርግ ላይ ያስቆጠረው የቦሩስያ ዶርትሙንድ ቡድን

ትናንት በኬቪን ካምፕል ብቸኛ ግብ ፍራይቡርግን አንድ ለዜሮ ያሸነፈው ላይፕትሲሽ በ57 ነጥብ ሦስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። አውግስቡርግን ቅዳሜ 1 ለዜሮ ያሸነፈው ዑኒዮን ቤርሊን እንደፍራይቡርግ 56 ነጥብ ይዞ በግብ ክፍያ ግን 4ኛ ደረጃ ላይ ሰፍሯል ። መሪው ባየርን ሙይንሽን ቬርደር ብሬመንን ከትናንት በስትያ 2 ለ1 አሸንፏል ። ኮሎኝ ባዬር ሌቨርኩሰንን 2 ለ1፤ ሻልከ ማይንትስን 3 ለ2 አሸንፈዋል ።  በተለይ ሻልከ በቅዳሜ ድሉ እንደምንም ከወራጅ ቀጣናው ወጥቶ 15ኛ ደረጃ ላይ ሰፍሯል ። ከስሩ ሽቱትጋርት፤ ቦሁም እና ሔርታ ቤርሊን ከ16ኛ እስከ መጨረሻ 18ኛ ተደርድረዋል ። ሽቱትጋር በሔርታ ቤርሊን 2 ለ1 ተሸንፏል ። ሆፈንሀይም አይንትራኅት ፍራንክፉርትን 3 ለ1 ቦሩስያ ሞይንሽንግላድባሽ ቦሁምን 2 ለ0 አሸንፈዋል ።

በሻምፒዮንስ ሊግ ግጥሚያ በነገው ዕለት ማንቸስተር ሲቲ ከሪያል ማድሪድ ጋር ይጋጠማል ። ከነገ በስትያ ደግሞ በጣሊያን ሴሪ ኣ 4ኛ እና 5ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ኢንተር ሚላንና ኤሲ ሚላን ይፋለማሉ ። 83 ነጥብ ያለው ናፖሊ የጣሊያን ሴሪኣ ዋንጫ ከወዲሁ መውሰዱን አረጋግጧል ። ተከታዩ ጁቬንቱስ 66 ነጥብ ላትሲዮ 64 እንዲሁም ኢንተር ሚላን እና ኤሲ ሚላን 63 እና 61 ነጥብ አላቸው ።

የመኪና ሽቅድምድም

የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም

የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም

በፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም የሬድ ቡል አሽከርካሪዎች ትናንትናም ድል ቀንቷቸዋል ። በትናንቱ የሚያሚ ሽቅድምድም ማክስ ፈርሽታፐን እንዲሁም ሌላኛው የሬድ ቡል አሽከርካሪ ሠርጂዮ ፔሬስ ተከታትለው 1ኛ እና 2ኛ ወጥተዋል ። የአስቶን ማርቲን አሽከርካሪው ፈርናንዶ አሎንሶ 3ኛ እንዲሁም የመርሴዲሱ አሽከርካሪ ጂዖርጅ ሩሴል 4ኛ ደረጃ አግኝተዋል ። የማርሴዲሱ ሌዊስ ሐሚልተን በፌራሪው አሽከርካሪ ካርሎስ ሳይንዝ ተቀድሞ 6ኛ ደረጃ ይዟል ። እስካሁን በተደረጉ አጠቃላይ ውድድሮች ማክስ ፈርሽታፐን በ119 ነጥቦች ይመራል ። ሠርጂዮ ፔሬስ እና ፈርናንዶ አሎንሶ 105 እና 75 ነጥብ ሰብስበው ይከተላሉ ። ሌዊስ ሐሚልተን 56 ነጥብ ይዞ 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ።

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ሸዋዬ ለገሰ

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ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 08.05.2023

BOCHUM, GERMANY - APRIL 28: A general view of the inside of the stadium, after fans use Smoke Flares, during the Bundesliga match between VfL Bochum 1848 and Borussia Dortmund at Vonovia Ruhrstadion on April 28, 2023 in Bochum, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

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የሚያዝያ 23 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የሚያዝያ 23 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 01.05.2023

ኢትዮጵያውያን አዳጊ እና ወጣት አትሌቶች በዛምቢያ አመርቂ ውጤት እያስመዘገቡ ነው ። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ሊቨርፑል ቶትንሀምን ጉድ አድርጎታል ። 1 ተስተካካይ ጨዋታ ቢቀረውም ማንቸስተር ሲቲ ከአርሰናል የመሪነቱን ሥፍራ ተረክቧል ። በሴቶች የአውሮጳ ሻምፒዮንስ ሊግ ለፍጻሜ ግጥሚያ ለመድረስ አርሰናል እና ቮልፍስቡርግ ለንደን ውስጥ ይጋጠማሉ።