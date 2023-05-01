 የሚያዝያ 23 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ | ስፖርት | DW | 01.05.2023

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ስፖርት

የሚያዝያ 23 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

ኢትዮጵያውያን አዳጊ እና ወጣት አትሌቶች በዛምቢያ አመርቂ ውጤት እያስመዘገቡ ነው ። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ሊቨርፑል ቶትንሀምን ጉድ አድርጎታል ። 1 ተስተካካይ ጨዋታ ቢቀረውም ማንቸስተር ሲቲ ከአርሰናል የመሪነቱን ሥፍራ ተረክቧል ። በሴቶች የአውሮጳ ሻምፒዮንስ ሊግ ለፍጻሜ ግጥሚያ ለመድረስ አርሰናል እና ቮልፍስቡርግ ለንደን ውስጥ ይጋጠማሉ።

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ኢትዮጵያውያን አዳጊ እና ወጣት አትሌቶች በዛምቢያ አመርቂ ውጤት እያስመዘገቡ ነው ። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ሊቨርፑል ቶትንሀምን ጉድ አድርጎታል ። አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ቢቀረውም ማንቸስተር ሲቲ ከአርሰናል የመሪነቱን ሥፍራ ተረክቧል ።  በጀርመን ቡንደስሊጋ ሔርታ ቤርሊንን በስቃይ ያሸነፈው ባዬርን ሙይንሽንም ዳግም የመሪነቱን ስፍራ ተቆናጧል ። በሴቶች የአውሮጳ ሻምፒዮንስ ሊግ ለፍጻሜ ግጥሚያ ለመድረስ አርሰናል እና ቮልፍስቡርግ ለንደን ውስጥ ይጋጠማሉ። ከአምሳ ሺህ በላይ ታዳሚዎች ስታዲየም ገብተው የመልስ ጨዋታውን ይከታተላሉ ተብሏል ። በፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም የሬድ ቡል አሽከርካሪው ሠርጂዮ ፔሬዝ ድል ቀንቶታል።

አትሌቲክስ

የአፍሪቃ እድሜያቸው ከ18 እና ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ውድድሮች በዛምቢያ ንዶላ መካሄዳቸውን ቀጥለዋል ። እስካሁን በተካሄዱ ፉክክሮች የኢትዮጵያ አትሌቶች በተለያዩ ዘርፎች አመርቂ ውጤቶችን እያስመዘገቡ ነው ። ትናንት ከነበሩ ውድድሮች ከ20 ዓመት በታች የ1500 ሜትር የሴቶች ፉክክር አረንጓዴው ጎርፍ ሊባል በሚችል መልኩ አስደናቂ ውጤት ተመዝግቧል ። በዚህ ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የወርቅ ፤ የብር እና የነሐሱን ሜዳሊያዎች ጠቅልለዋል።  ውብርስት አስቻለ 1ኛ በመውጣት የወርቅ ሜዳሊያ ስታገኝ ፤ 2ኛ የወጣችው ሳምራዊት ሙሉጌታ የብር ሜዳሊያ አስገኝታለች ። 3ኛ ደረጃውም የኢትዮጵያ ሲሆን አትሌት ምጥን እውነቴ የነሐስ ሜዳሊያው እንዲገኝ አስችላለች ። በሌሎች ፉክክሮችም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድልችን ያስመዘገቡበት የአፍሪቃ አትሌቲክስ የጀመረው ቅዳሜ ሚያዝያ 21 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ነው ። ውድድሩ እስከ ሚያዝያ 25 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ለ5 ተከታታይ ቀናት በዛምቢያ ንዶላ ከተማ ይቀጥላል ። ለአዳጊ እና ወጣት አትሌቶቻችን በመላ መልካም ውጤት እንመኛለን ። 

አትሌቶች ለመሮጥ ተዘጋጅተው፦ ፎቶ ከክምችት ክፍል

አትሌቶች ለመሮጥ ተዘጋጅተው፦ ፎቶ ከክምችት ክፍል

ከዚሁ ከዛምቢያው ውድድር ጋር በተያያዘ ዜና፦ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ የአፍሪቃ አትሌቲክስን በምክትል ፕሬዝዳንትነት እንድትመራ መመረጧን የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቀደም ሲል ዘግቧል ። ደራርቱ ለቀጣይ አራት ዓመታት ምክትል ሆና እንድትመራ በምክር ቤቱ በሙሉ ድምፅ የተመረጠችው ባለፈው ሳምንት ሐሙስ በዛምቢያ ሉሳካ ፍፃሜውን ባገኘው የአፍሪቃ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን ጉባኤ ላይ ነበር ።

ሙዚቃ፥

እግር ኳስ

በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ትናንት በነበረ ወሳኝ ፍልሚያ ሊቨርፑል ለረዥም ጊዜ ሲያልመው የነበረውን ድል ተቀዳጅቷል ። በትናንቱ ግጥሚያ አስጨናቂ ሆኖ ጨዋታውን የጀመረው ሊቨርፑል በ15 ደቂቃዎች ብቻ ቶትንሀም ሆትስፐር ላይ ሦስት ተከታታይ ግቦችን አስቆጥሯል ። ታሪክ ራሱን ደገመ እንዲሉ ቶትንሀም ሆትስፐር ባለፈው ሳምንትም በኒውካስትል ዩናይትድ 6 ለ1 በተረታበት ግጥሚያ በ21 ደቂቃዎች ብቻ 5 ግቦችን ለማስተናገድ ተገዶ ነበር ።

የሊቨርፑል የ15 ደቂቃዎች በትር በእርግጥም ለቶትንሀም ሆትስፐር እጅግ አስደንጋጭ ነበር ።  ኩርቲስ ጆንስ፤ ሉዊስ ዲያዝ እና ሞሐመድ ሳላህ በፍጹም ቅጣት ምት ሦስት ግቦችን ሲያስቆጥሩ 15 ደቂቃም አላለፈም ነበር ። «ገንዘባችን እንዲመለስልን እንፈልጋለን» ሲሉ በዝማሬ ተቃውሟቸውን ሲገልጡ የነበሩ የስፐርስ ደጋፊዎች ሦስተኛ ግብ ስትቆጠር የተወሰኑት በንዴት ከሜዳ ወጥተዋል ።  በባለፈው ሳምንት የቶትንሀም ሆትስፐርስ ብርቱ ሽንፈት ደጋፊዎች ስቴዲየም የገቡበት የቲኬት ገንዘብ ተመልሶላቸዋል ነበር ።

ሞሐመድ ሳላኅ በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠራት ግብ ሮቢ ፎውለር በሊቨርፑል የ369 ጨዋታዎች ካስቆጠራቸው በአንድ እንዲበልጥ አስችሎታል ። ሞሐመድ ሣላኅ 298 ጊዜ ተሰልፎ ለሊቨርፑል ባስቆጠራቸው ግቦች ከሽቴፋን ዤራርድ በሁለት ግቦች ብቻ ይበለጣል ። ዤራርድ በ710 የሊቨርፑል ጨዋታዎች 186 ግቦችን ከመረብ አሳርፏል ። በሊቨርፑል ታሪክ ኢያን ረሽ ላይ ግን የሚደርስ አልተገኘም ። ኢያን ለሊቨርፑል በተሰለፈባቸው 660 ጨዋታዎች 346 ግቦችን አስቆጥሯል።

አርሰናል እና ማንቸስተር ሲቲ ሲጋጠሙ፦ ፎቶ ከክምችት ክፍላችን

አርሰናል እና ማንቸስተር ሲቲ ሲጋጠሙ፦ ፎቶ ከክምችት ክፍላችን

ትናንት የቶትንሀም ሆትስፐርን ዐይነጥላ የገፈፈችውን የመጀመሪያ ግብ 40ኛው ደቂቃ ላይ ሔሪ ኬን ከመረብ ሲያሳርፍ እግረ መንገዱንም በፕሬሚየር ሊጉ ያስቆጠራቸውን ግቦች 208 አድርሷል ። በዚህም ከዋይኔ ሩኒ ጋር ተስተካክሏል ። ሶን ሆይንግ እና ሪቻርሊሰንም በባከነ ሰአት አስቆጥረው ቡድናቸውን አቻ አድርገው ነበር ።

ልብ ሰቃይ በነበረው በትናንቱ ግጥሚያ ቶትንሀም ሆትስፐር አቻ አቻ የምታደርገውን ሦስተኛ ግብ በብራዚሊያዊው አጥቂ ሪቻርሊሰን ደ አንድሬ ያስቆጠረው በ93ኛ ደቂቃ የባከነ ሰአት ነበር ። ሪቻርልሲሰን ግቧ እንደተቆጠረች መለያውን አውልቆ ከወገቡ በላይ ራቁቱን በፈንጠዝያ ሜዳውን ሮጦ አዳርሷል ። ሆኖም እዛው ሜዳ ላይ ለማቀርቀር ግን አንድ ደቂቃም አልቆየ ። መደበኛው የጨዋታ 90 ደቂቃ ተጠናቆ በጭማሪው 4ኛ ደቂቃ ላይ በሉቃስ ሙራ ብርቱ ስህተት ዲዬጎ ጆታ ሊቨርፑልን ለድል ያበቃችውን ግብ ከመረብ አሳርፏል ።

ዲዬጎ ጆታ በአራት ግጥሚያዎች ያስቆጠረው አምስተኛ ግቡ አንፊልድን በፈንጠዚያ አነቃንቋል ። የጀርመናዊው አሰልጣኝ ዬርገን ክሎፕ የቀኝ ታፋን ግን አሸማቋል ። አሰልጣኙ የማሸነፊያዋ ግብ ስትቆጠር ቡጢያቸውን ጨብጠው አየር ላይ በመወዝወዝ በንዴት ወደ አራተኛ ዳኛ ለመሮጥ ሞክረዋል ። ያኔም ታፋቸውን ሲሸመቅቃቸው ታይተዋል ።  አራተኛ ዳኛው ፊት ተጠግተው ቁጣቸውን ቢገልጡም «መጥፎ ነገር ግን አልተናገርኩትም» ብለዋል ። በቀልድ መልክም አዋዝተው፦ «ለነገሩ በዚያ ቅጽበት ታፋዬ እንዲሸማቀቅ አድርጌያለሁ ። ያው ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ቀድሞውኑ ተቀጥጫለሁ» ብለዋል ።

ሊቨርፑል 56 ነጥብ ይዞ 5ኛ ደረጃን ተቆጣጥሯል ። ውጤቱ ለቀጣዩ የአውሮጳ ሊግ ተፎካካሪነት የሚያበቃ ነው ። ያም ብቻ አይደለም ምናልባትም በቀጣይ ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ነጥቦችን የሚጥል ከሆነ የሻምፒዮንስ ሊግ ስፍራንም የመረከብ እድል አለው ። ይህ እድል ግን እጅግ ጠባብ ነው ።  ምክንያቱም በብሩኖ ፌርናንዴሽ ብቸኛ ግብ አስቶን ቪላን ትናንት ያሸነፈው ማንቸስተር ዩናይትድ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀረው ሊቨርፑልን በ7 ነጥብ ይበልጠዋልና ።

ቶትንሀም ሆትስፐርስን ጉድ ያደረገው ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ ላይስ ይደርስ ይሆን?

ቶትንሀም ሆትስፐርስን ጉድ ያደረገው ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ ላይስ ይደርስ ይሆን?

የሊቨርፑል የቀኝ ክንፍ ተከላካይ እና አማካይ አዲስ ሥፍራ የተሰጠው ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ አዲስ ቦታው የተመቸው ይመስላል ። ትናንት ለኩርቲስ ጆንስ የላከውን ጨምሮ ከርቀት በተመጠነ መልኩ በሚልካቸው ኳሶች ብቃቱን ዐሳይቷል ። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት በ24 ዓመቱ አሌክሳንደር አዲስ ቦታ ስኬት ሳይደመሙ አልቀሩም ።  

ትናንት በነበሩ ሌሎች ግጥሚያዎች፦ በርመስ ሊድስ ዩናይትድን 4 ለ1 ቀጥቶታል ።ሳውዝሀምፕተን በኒውካስል የ3 ለ1 ሽንፈትን አስተናግዷል ። ማንቸስተር ሲቲ ፉልሀምን 2 ለ1 በሜዳው አሸንፎታል ። ቀዳሚዋን ግብ በ3ኛው ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠረው ኧርሊንግ ኦላንድ ቡድኑ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀረው በ76 ነጥብ የፕሬሚየር ሊጉን የመሪነት ቦታ ከአርሰናል በአንድ ነጥብ በልጦ እንዲረከብ አስችሏል ። ሁለተኛዋ ግብ የጁሊያን አልቫሬዝ ናት ።አርሰናል ነገ ከቸልሲ ጋር ይጋጠማል ። ኒውካስል ዩናይትድ  በ65 ነጥብ የሦስተኛ ደረጃውን ይዟል ።

ወራጅ ቀጣናው ውስጥ 18ኛ እና 19ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ኤቨርተን እና ላይስተር ዛሬ ማታ ይጋጠማሉ ። ለሁለቱም የምሽቱ ግጥሚያ እጅግ ወሳኝ ነው ። ላይስተር ሲቲ 29 ኤቨርተን 28 ነጥብ አላቸው ።  ከስራቸው 24 ነጥብ ይዞ 20ኛ ደረጃ ላይ የተዘረጋው ሳውዝሀምፕተን ብቻ ይገኛል ። ከበላያቸው ደግሞ ተስተካካይ ጨዋታውን አከናውኖ 30 ነጥብ የያዘው ኖቲንግሀም ፎረስት ሰፍሯል ። ከሁለቱ የአንዱ ማሸነፍ ኖቲንግሀም ፎረስተን ወደ ወራጅ ቀጣናው ጎትቶ ይጥለዋል ። ድል አድራጊ ራሱን ከወራጅ ቀጣና ያስወጣል ።  

ቡንደስሊጋ

በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየርን ሙይንሽን ትናንት ሔርታ ቤርሊንን 2 ለ0 በማሸነፍ ነጥቡን 62 አድርሶ የመሪነቱን ስፍራ ዳግም ተረክቧል ። የአሰልጣኝ ቶማስ ቱሁል ባዬርን ሙይንሽን በሠርጊዬ ግናብሬ እና ኪንግስሌይ ኮማን ግቦች ሔርታ ቤርሊንን ለማሸነፍ ግን እጅግ ብርቱ ጥረት ማድረግ ነበረበት ። ዐርብ ዕለት ከቦሁም ጋር አንድ እኩል የተለያየው ቦሩስያ ዶርትሙንድ በአንድ ነጥብ ተበልጦ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተንሸራቷል ።  

የባየርን ሙይንሽን አጥቂ ሠርጊዬ ግናብሬ ሔርታ ቤርሊን ላይ ግብ አስቆጥሮ ሲፈነጥዝ

የባየርን ሙይንሽን አጥቂ ሠርጊዬ ግናብሬ ሔርታ ቤርሊን ላይ ግብ አስቆጥሮ ሲፈነጥዝ

ቅዳሜ ዕለት ከባዬር ሌቨርኩሰን ጋር ያለምንም ግብ የተለያየው ዑኒዮን ቤርሊን እና ኮሎኝን 1 ለ0 ያሸነፈው ፍራይቡርግ ተመሳሳይ 56 ነጥብ ይዘዋል ። ሆኖም በግብ ክፍያ ልዩነት ሦስተኛ እና አራተኛ የሻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ።  ላይፕትሲግ ቅዳሜ ዕለት ሆፈንሀይምን 1 ለ0 ቢያሸንፍም በ54 ነጥቡ አምስተኛ ደረጃ ላይ አስፍሯል ። በዕለቱ አይንትራኅት ፍራንክፉርት እና አውግስቡርግ አንድ እኩል ሲለያዩ ሽቱትጋርት ቦሩስያ ሞይንሽንግላድባኅን 2 ለ1 አሸንፏል ። ቬርደር ብሬመን በደረጃ ሰንጠረዡ ከቦሁም ዝቅ ከሔርታ ቤርሊን ከፍ ብሎ 17ኛ ላይ በሚገኘው ሻልከ የ2 ለ1 ሽንፈት ደርሶበታል ። ቮልፍስቡርግ ትናንት ማይንትስን 3 ለ0 አሸንፏል ።

የአውሮጳ የሴቶች ሻምፒዮንስ ሊግ

በአውሮጳ የሴቶች ሻምፒዮንስ ሊግ የእግር ኳስ ውድድር የፍጻሜ ተጋጣሚ ሁለተኛው ቡድን ዛሬ ማታ ይታወቃል ። ለአምስት ጊዜያት ለፍጻሜ የበቃው የጀርመኑ ቮልፍስቡርግ የእንግሊዙ አርሰናልን ዛሬ ማታ በመልስ ጨዋታው ለንደን ከተማ ውስጥ አሸንፎ ለፍጻሜው ይደርስ ይሆን? ከ50 ሺህ በላይ ታዳሚዎች በሚከታተሉት የዛሬ ፍልሚያ አሸናፊው በፍጻሜው ባርሴሎናን ይገጥማል ። ባርሴሎና በደርሶ መልስ ግጥሚያ ቸልሲን 2 ለ1 አሸንፎ ነው ለፍጻሜ የበቃው ። የፍጻሜ ግጥሚያው ቅዳሜ፣ ግንቦት 26 ይከናወናል ።  

የመኪና ሽቅድምድም

የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም፦ ፎቶ ከክምችት ክፍላችን

የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም፦ ፎቶ ከክምችት ክፍላችን

አዘርባጃን ዋና ከተማ ባኩ ውስጥ በነበረው የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም የሬድ ቡል አሽከርካሪው ሠርጂዮ ፔሬዝ የቡድን አጋሩ ማክስ ፈርሽታፐንን ቀድሞ አሸናፊ ሆኗል ።  የፌራሪው ሻርል ሌክሌር ሦስተኛ ደረጃ ይዞ አጠናቋል ። ፈርናንዶ አልፎንሶን እና ካርሎስ ሳይንዝን ተከትሎ የመርሴዲስ አሽከርካሪው ሌዊስ ሐሚልተን ስድስተኛ ደረጃ አግኝቷል ። በአጠቃላይ 93 ነጥብ ማክስ ፈርሽታፐን የፎርሙላ አንድ ቀዳሚ ነው ። የትናንቱ አሸናፊ ሠርጂዮ ፔሬዝ 87 ነጥብ ይዞ በሁለተኛ ደረጃ ይከተላል ። ፈርናንዶ አልፎንሶ እና ሌዊስ ሐሚልተን በ60 እና 48 ነጥቦች የሦስተኛ እና አራተኛ ደረጃዎችን ይዘዋል ።

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

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ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ተዛማጅ ዘገባዎች

BOCHUM, GERMANY - APRIL 28: A general view of the inside of the stadium, after fans use Smoke Flares, during the Bundesliga match between VfL Bochum 1848 and Borussia Dortmund at Vonovia Ruhrstadion on April 28, 2023 in Bochum, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 01.05.2023

Bayern's Sadio Mane, left, jumps for a header with Mainz's Stefan Bell during the German Bundesliga soccer match between 1. FSV Mainz 05 and FC Bayern Munich at the Mewa Arena in Mainz, Germany, Saturday, April 22, 2023. (AP Photo/Matthias Schrader)

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 24.04.2023

የሚያዝያ 16 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የሚያዝያ 16 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 24.04.2023

ማንቸስተር ሲቲ እና ማንቸስተር ዩናይትድ በእንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ግጥሚያ አሸንፈው ለፍጻሜ በቅተዋል ። በፕሬሚየር ሊጉ ቶትንሀም ሆትስፐር በኒውካስል ብርቱ ሽንፈት ገጥሞታል ። ትውልደ ኤርትራዊ ስዊድናዊው አጥቂ አሌክሳንደር ይሳቅ ብቃቱን አስመስክሯል ። ባየርን ሙይንሽን ሽንፈቶችን እያስተናገደ ነው ።