«የሚያዋጣን ምክክር ብቻ ነው» ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን በዚህ ወር ለማካሄድ ያቀደው ምክክር እስከ ያዝነው ዓመት አጋማሽ ድረስ ሊደረግ እንደሚችል አመለከተ። ዶቼቬለ ያነጋገራቸው ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ከታሰበለት ጊዜ የዘገየው ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ እና አስቀድሞ መከናወን ያለባቸውን ሁሉ ለማጠናቀቅ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድነት ለመኖር ሊያዋጣን የሚችለው ምክክር ብቻ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር አመለከቱ። ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በተለይ ከዶቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ በጠመንጃ ፍልሚያው የትም እንደማያደርስ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካባቢዎች መታየቱን አጽንኦት ሰጥተዋል። በሀገሪቱ ባለፉት በርካታ ዓመታት በደረሱ ግጭቶች እና የሰላም መደፍረስ በሕይወት፣ በአካል መጉደል እና በአእምሮ ስብራትም ከፍተኛ ዋጋ መከፈሉንም አክለው ገልጸዋል። ሀገርን በማረጋጋቱ በኩል ብዙ ተስፋ የተጣለበትን ብሔራዊ ምክክር ተግባራዊ ለማድረግም ወደዚያ ለመግባት የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶችን እያገባደደ መሆኑን ገልጸዋል። የሚጠበቀው ብሔራዊ ንግግር ከታሰበበት ጊዜ የዘገየው ተገቢውን ጥንቃቄ ለመውሰድ መሆኑንም አመልክተዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
ታምራት ዲንሳ