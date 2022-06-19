 «የሚያዋጣን ምክክር ብቻ ነው» ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ | ኢትዮጵያ | DW | 15.11.2022

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ኢትዮጵያ

«የሚያዋጣን ምክክር ብቻ ነው» ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን በዚህ ወር ለማካሄድ ያቀደው ምክክር እስከ ያዝነው ዓመት አጋማሽ ድረስ ሊደረግ እንደሚችል አመለከተ። ዶቼቬለ ያነጋገራቸው ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ከታሰበለት ጊዜ የዘገየው ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ እና አስቀድሞ መከናወን ያለባቸውን ሁሉ ለማጠናቀቅ መሆኑን ገልጸዋል።

ቃለ መጠይቅ ከፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ጋር

ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድነት ለመኖር ሊያዋጣን የሚችለው ምክክር ብቻ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር አመለከቱ። ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በተለይ ከዶቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ በጠመንጃ ፍልሚያው የትም እንደማያደርስ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካባቢዎች መታየቱን አጽንኦት ሰጥተዋል። በሀገሪቱ ባለፉት በርካታ ዓመታት በደረሱ ግጭቶች እና የሰላም መደፍረስ በሕይወት፣ በአካል መጉደል እና በአእምሮ ስብራትም ከፍተኛ ዋጋ መከፈሉንም አክለው ገልጸዋል። ሀገርን በማረጋጋቱ በኩል ብዙ ተስፋ የተጣለበትን ብሔራዊ ምክክር ተግባራዊ ለማድረግም ወደዚያ ለመግባት የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶችን እያገባደደ መሆኑን ገልጸዋል። የሚጠበቀው ብሔራዊ ንግግር ከታሰበበት ጊዜ የዘገየው ተገቢውን ጥንቃቄ ለመውሰድ መሆኑንም አመልክተዋል።

 ሸዋዬ ለገሠ 

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ቃለ መጠይቅ ከፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ጋር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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üሰላም በአንድ ወገን ስለተፈለገም አይመጣም፤ድርድር "የሚባለውቋንቋ ሰው ከመገበሩ በፊት ቢሆን ያስማማን ነበር፤ አሁን ግን ከቁጥር በላይ የሚሆን ጀግና ሰውተናል።እነዚህን ጀግኖች እንደ ንግድ ኪሳራ አናስባቸውም፤ ለደማቸው ተጠያቂ የሆነ አካል መገኘት አለበት።»