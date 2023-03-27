 «የሚመጣዉን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ» ልደቱ አያሌዉ | ኢትዮጵያ | DW | 10.05.2023

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ኢትዮጵያ

«የሚመጣዉን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ» ልደቱ አያሌዉ

የኢትዮጵያ መንግስት ለሕክምና ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙትን አቶ ልደቱ አያሌዉን ጨምሮ 11 ሰዎችን «የሽብር ፕሮፓጋንዳ በመንዛት፣ የክልልና የፌደራል መንግስትን በኃይል ለመጣል በማሴር ወንጅሏቸዋል

«ሥርዓቱን መጋፈጥ የማንችል ከሆነ ማን ለዕዉነት ሊቆም ይችላል» አቶ ልደቱ

እዉቁ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌዉ በቅርቡ መንግስት ያወጀባቸዉን የአሸባሪነት ክስ በአካል ተገኝተዉ ለመሟገት መወሰናቸዉን አስታወቁ።የኢትዮጵያ መንግስት ለሕክምና ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙትን አቶ ልደቱ አያሌዉን ጨምሮ 11 ሰዎችን «የሽብር ፕሮፓጋንዳ በመንዛት፣ የክልልና የፌደራል መንግስትን በኃይል ለመጣል በማሴር ወንጅሏቸዋል። የኢትዮጵያ የፀጥታና ደሕንነት የጋራ ግብረ-ኃይል ባለፈዉ ሚያዚያ 22 ባወጣዉ መግለጫዉ «የሽብር ኃይሎች» ያላቸዉን ሰዎች ለመያዝና ኢትዮጵያ ዉስጥ ለፍርድ  ለማቅረብ ተጠርጣሪዎቹ ከሚኖሩባቸዉ ሐገራት የፀጥታ ኃይሎችና ከከዓለም የፖሊስ ድርጅት (ኢንተር ፖል) በጋራ እየሰራ መሆኑን አስታዉቋል።አቶ ልደቱ እንዳሉት ግን ራሳቸዉ ሔደዉ ክሱን ለመጋፈጥ ወስነዋል።ከአቶ ልደቱ ጋር ያደርግነዉን ሙሉ ቃለ መጠይቅ ያድምጡ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopia PM holds first meeting with Tigray leaders since peace deal Beschreibung: Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed and other government officials on Friday held their first meeting with Tigrayan leaders since a November peace deal. The two sides evaluated actions carried out on the implementation of the Pretoria and Nairobi peace agreements so far and discussed issues that need further attention, the Ethiopian Broadcasting Corporation said. The meeting took place at a resort in southern Ethiopia, it said. A peace deal between Abiy's government and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) signed in South Africa's capital Pretoria in November last year silenced the guns in northern Ethiopia. Addis Ababa, Ethiopia , Äthiopien , Tigray, Mekelle Copyright: Ethiopian Broadcasting Corporation

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ኢትዮጵያ ዛሬ ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ ጋዜጠኞች፣ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ተቺዎች፣ አቀንቃኞች፣ ባለሐብቶችና ሌሎች ዜጎችም በጠራራ ፀሐይ የሚታገቱ፣ የሚደበደቡ፣ የሚዘረፉባት፣ ፖለቲከኞች፣ምሑራን፣ጋዜጠኞች፣የኃይማኖት መሪዎች፣ የመብት ተሟጋቾች ሳይቀሩ ጎሳና ኃይማኖት እየመረጡ እርስበርስ የሚካሰሱ፣የሚወዛገቡባት ሐገር ናት።

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ለዓመታት ለመጠፋፋት የሚያደቡት የኤርትራና የሕወሃት ፖለቲከኞች ላጭር ጊዜም ቢሆን ከየሚጥሟቸዉ ወገኖች ጋር አበሩም አላበሩ በአማራና በኦሮሞ ልሒቃን መካከል የሚካሔደዉ ሽኩቻ «የአማራና የኦሮሞ ብልፅግና» በሚባሉት በገዢዉ ፓርቲ ቡድናት መካከል እንኳ በግልፅ እየታየ ነዉ።