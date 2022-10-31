የሙሶሊኒና ደጋፊዎቹ የሮም ጉዞ መታሰቢያና አንድምታው

ሙሶሎኒ ሮም የገባበት ጉዞ 100ኛ ዓመት መታሰቢያ «የኢጣልያ ወንድማማቾች» የተባለው ቀኝ ጽንፈኛ ፓርቲ መሪ አዲሷ የኢጣልያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጅያ ሜሎኒ ቃለ መሀላ ከፈጸምበት እለት ጋር ተገጣጥሟል። የሜሎኒ ፓርቲ ከአንደኛው የኦለም ጦርነት ወዲህ የኢጣልያንን መንግሥት የመራ የመጀመሪያው መሠረቱ ከፋሺስቶች የሆነ የሚባል ፓርቲ ነው።
ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ኢጣልያ ውስጥ የተካሄደው፣ ለፋሽስቱ ሙሶሊኒና ደጋፊዎቹ ስልጣን መያዝ መነሻ የሆነው የሮሙ ጉዞ መታሰቢያ ትኩረት ስቦ ነበር። የቀድሞው የፋሺስት ኢጣልያ መሪ ቤኒቶ ሙሶሊኒ ከጓዶቹ ጋር ሮም የገባበት ጉዞ መቶኛ ዓመት በትውልድ ከተማው ፕሬዳፕዮ ባለፈው እሁድ መታሰቡ አነጋግሯል ። በጣልያንዋ በፍሎረንስ ግዛት ውስጥ በምትገኘው ፕሬዳፕዮ ከተማ ካለው የሙሶሎኒ መቃብር ድረስ በዘለቀው በዚህ ጉዞ ቁጥራቸው ከሁለት ሺህ እስከ አራት ሺህ የሚደርሱ ደጋፊዎች ተገኝተዋል። የአወዛጋቢው የሮሙ ጉዞ መታሰቢያ ታዳሚዎች በሙሶሊኒ የትውልድ ስፋራ ባካሄዱት ጉዞ ፋሺስቶችን የሚያወድሱ መፈክሮችንና ፣የሙሶሊኒ ጥቅሶችንና ፓስተሮችንም ይዘው ፣የፋሺስት ዘመን ዘፈኖችንም ያሰሙ ነበር። ታዳሚዎች ሙሶሊኒን ማሰብ አስፈላጊ ነው ሲሉ ይከራከራሉ ። «ዛሬ የሮሙ ጉዞ 100ኛ ዓመት ነው።ይህም እንደምናከብራቸው እንደሌሎቹ የሮም ጉዞዎች በጣም አስፈላጊ ነው። ዱቼ የወሰዳቸውን ጠቃሚ እርምጃዎች እናስታውስበታለን።»እኚህ አስተያየት ሰጭ ደግሞ ለሀገሩ ሙሶሊኒ ባበረከተው አስተዋጽኦ ሊታሰብ ይገባል ባይ ናቸው።
«ብዙ ሰዎች በየራሳቸው ምክንያት ከዛሬ 80 ዓመት በፊት የሞተውንና ሕይወቱን ሰጥቶ ኢጣልያን በ20 ዓመታት ውስጥ የቀየረውን ሰው ለማሰብ ፕሬዳፕዮ ውስጥ ለመገናኘት የወሰኑበት ወቅት ነው።ሙሶሊኒና ጓዶቹ ወደ ሮም ያደረጉት የመቶ ዓመቱ ጉዞን የሚቃወም ሰልፍም በሮም ተካሂዷል። ታዳሚዎች ተቃውሞ ያሰሙበትን ምክንያት አስረድተዋል። «ፋሺዝም ተመልሶ እንዳይመጣ ከልቤ ተስፋ አደርጋለሁ።በእውነት ያለንበት የፖለቲካ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ባለፈው የሆነው ሁሉ እውነቱ ሁሉ ለጥቅም ሲባል እንዳልተፈጸመ እየተካደ ነው። ዛሬ እነዚህን ማስታወቂያዎችና መፈክሮች ማየት በጣም ያስጨንቃል።» «እያንዳንዱ ታሪካዊ ጊዜ የራሱ ባህርያት አሉት።በአሁኑ ጊዜ ለተፈጠሩ ችግሮች ትክክለኛውን መፍትሄ ለመፈለግ ካልሆነ በስተቀር ወደ ኋላ መመልከት ጥቅም የለውም።አሁን እነዚህን ፖስተሮች መለጠፍ ግራ ያጋባል።ምክንያቱም የድምጽ አሰጣጡ ዴሞክራሲያዊ ነበር።ኢጣልያውያን ፍላጎታቸውን አሳውቀዋል።ማንም ለፋሺስት ፓርቲ ድምጹን አልሰጠም።»
እሁድ የታሰበው የዛሬ አንድ መቶ ዓመት ጥቁር ካናቴራ ያደረጉ ፋሺስቶች ስልጣን ለመያዝ ወደ ኢጣልያን ዋና ከተማ ሮም በመትመም ደም የልፈሰሰበት መፈንቅለ መንግሥት ያካሄዱበት የሮም ጉዞ ነው። በሁለተኛው ቀንም የያኔው የሀገሪቱ ንጉሥ ቪክቶር ኢማኑኤል፣ለሙሶሊኒ አዲስ መንግሥት መመስረት የሚያስችለውን ስልጣን አስረከቡ። ፋሺስቱ ሙሶሎኒ ከጎርጎሮሳዊው 2022 እስከ 2043 ኢጣልያን አስተዳድሯል። በጀርመን የአፍሪቃ ጉዳይ አማካሪ ፣ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ ወደ ኋላ መለስ ብለው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ መቶ ዓመት የሞላውን የሮሙን ጉዞና የጉዞውን መሪ የሙሶሊኒን አነሳስ ያስታውሳሉ።ፖለቲከኛና ጋዜጠኛ ሙሶሊኒ፣ የ«ብሔራዊ ፋሺስት ፓርቲ»ው አባላት እንዲሁም ደጋፊዎቹ ያካሄዱት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሙሶሊኒን ለትልቁ የኢጣልያ ስልጣን አበቃ። ኢትዮጵያ በፋሺስት ኢጣልያ የተወረረችው በሙሶሎኒ የስልጣን ዘመን ነው። ልዑል አስፋወሰን እንደሚሉት ሙሶሊኒ ስልጣን በያዘ
በሁለተኛው ዓመት የያኔው የኢትዮጵያ አልጋወራሽ ተቀብሎ ባነጋገረበት ወቅት ለኢትዮጵያ ቃል ገብቶ ነበር።
ይሁንና ከአስር ዓመት በኋላ ፋሺስት ኢጣልያ ኢትዮጵያን ብትወርም ከአምስት ዓመታት ያላሰለሰ የኢትዮጵያውያን ትግል በኅላ በሽንፈት ከኢትዮጵያ ተባራለች።
ሙሶሎኒ ሮም የገባበት ጉዞ 100ኛ ዓመት መታሰቢያ «የኢጣልያ ወንድማማቾች» የተባለው ቀኝ ጽንፈኛ ፓርቲ መሪ አዲሷ የኢጣልያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጅያ ሜሎኒ ቃለ መሀላ ከፈጸምበት እለት ጋር ተገጣጥሟል። የሜሎኒ ፓርቲ ከአንደኛው የኦለም ጦርነት ወዲህ የኢጣልያንን መንግሥት የመራ የመጀመሪያው መሠረቱ ከፋሺስቶች የሆነ የሚባል ፓርቲ ነው። ዶክተር አስፋወሰን አሥራተ ግን አዲሷ የኢጣልያ መሪ ስጋት የሚያሳድሩ አይሆኑም ይላሉ።
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ