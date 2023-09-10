 የመጪው የ2016 ዓም ተግዳሮችና ተስፋ | ኢትዮጵያ | DW | 10.09.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የመጪው የ2016 ዓም ተግዳሮችና ተስፋ

2015 ግጭቶች የተካሄዱበት፣ የመንግሥት ተባባሪ የነበሩ ውጊያ የገጠሙበት ፣ጎሳ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የደረሰበት ፣ቤቶች የፈረሱበት ሰዎች የተፈናቀሉበት፣ የኑሮ ውድነት እጅግ የናረበት ጋዜጠኞች የታሰሩበት ኢንተርኔትም የተቋረጠበት ዓመት ነበር። እነዚህ ችግሮች ወደ 2016 ዓም እንዳይሻገሩ ለመከላከል ምን መደረግ አለበት?

የመጪው የ2016 ዓም ተግዳሮችና ተስፋ

ነገ በምንሰናበተው በ2015 ዓመተ ምህረት ጥቂት በጎ የተባሉ ነገሮች ቢታዩም በተለያዩ አካባቢዎች ግጭት ጦርነት አለመግባባት የመንግሥት የኃይል እርምጃም ያየለበትም ነበር ። በዓመቱ በጎ ከሚባሉት መካከል የኢትዮጵያ መንግሥትና የህወሓት የሰላም ስምምነት ፈጥኖ መተግበር፣  ብሪክስ ኢትዮጵያን በአባልነት መቀበሉ ይገኙበታል። 2015  ግጭቶች የተካሄዱበት፣ የመንግሥት ተባባሪ የነበሩ ውጊያ የገጠሙበት ዓመትም ነበር።ጎሳ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የደረሰበት ፣ቤቶች የፈረሱበት ሰዎች የተፈናቀሉበት፣ የኑሮ ውድነት እጅግ የናረበት ጋዜጠኞች የታሰሩበት ኢንተርኔትም የተቋረጠበትም ዓመት ነበር። እነዚህ ችግሮች ወደ 2016 ዓም እንዳይሻገሩ ለመከላከል ምን መደረግ አለበት? የ2016 ዓም ተግዳሮችና ተስፋን የሚመለከተው እንወያይ ለዛሬ በዚህ ላያ ያተኩራል። በውይይቱ የተሳተፉት አቶ ደያሞ ዳሌ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁርና የቀድሞ የምክር ቤት አባል አሁን በግል ስራ ላይ የተሰማሩ፣ ዶክተር አረጋ ሹመት በኢትዮጵያ  የኤኮኖሚ ባለሞያዎች ማኅበር  ተመራማሪ፣ አቶ በፍቃዱ ኃይሉ ካርድ የተባለው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ኃላፊ እንዲሁም ጋዜጠኛ ሳምሶን ብርሀኔ በሪፖርተር ጋዜጣ የእንግሊዘኛ ክፍል ሃላፊ እna የኤኮኖሚ የንግድና የፋይናንስ ጉዳዮች ዘጋቢ ናቸው።

ሙሉውን ውይይት ለማዳመጥ ከታች የሚገኘው ማገናኛ ይጫኑ 
ኂሩት መለሰ 

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የመጪው የ2016 ዓም ተግዳሮችና ተስፋ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የ2015 ዓም ስንብትና በአዲሱ ዓመት የኢትዮጵያውያን ተስፋ

የ2015 ዓም ስንብትና በአዲሱ ዓመት የኢትዮጵያውያን ተስፋ 08.09.2023

አንድ ዓመት አልቆ አዲሱ ሲመጣ ሰዎች አዲስ ተስፋ፣ አዲስ ዕቅድ የሚያስቡ የሚያልሙበት ነው። 2015 ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ፈታኝ ዓመት ነበር። ከሦስት ቀናት በኋላ የሚጀምረው አዲሱ 2016 ዓም ምን ይዞ ይኾን? የብዙዎች ጥያቄና ጉጉት ነው።

ድህረ ኮቪድ 19 ወረርሺኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፋው ግጭት ለቱሪዝም ዘርፉ እንቅፋት እንደሆነ እየተነገረነው።

ድህረ ኮቪድ 19 ወረርሺኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፋው ግጭት ለቱሪዝም ዘርፉ እንቅፋት እንደሆነ እየተነገረነው። 04.09.2023

በኢትዮጵያ ድህረ ኮቪድ-19 ወረርሽን በኢትዮጵያ ተስፋፍቶ የቆየው ግጭት ለሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉ ፈተና ሆኖ መቆየቱ እየተነገረ ነው። እንደ ባለሙያዎች አስተያየት በኢትዮጵያ ሰላም ሰፍኖ ባለው አቅም ልክ መሥራት ቢቻል የቱሪዝምና መስተንግዶውን ዘርፍ ከግብርና ቀጥሎ ትልቁ የኢኮኖሚ ምንጭ ማድረግ ይቻላል።

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ድርድርና ሙሌት

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ድርድርና ሙሌት 07.09.2023

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ የሦስትዮሽ ድርድር ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ከሳምንታት በፊት በግብጽ ተደርጎ ፣ በቀጣይም መስከረም መጨረሻ 2016 ዓ. ም አዲስ አበባ ላይ እንዲቀጥል ቀጠሮ ተይዞለታል። በግብጽ ተደርጎ በነበረው ውይይት የግድቡ የውኃ አለቃቀቅ እና አሞላል ላይ ደንብ ማዘጋጀት በሚቻልበት ፍሬ ጉዳይ ላይ ድርድር ስለመደረጉ ለማወቅ ተችሏል።