የመጪው የ2016 ዓም ተግዳሮችና ተስፋ

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2015 ግጭቶች የተካሄዱበት፣ የመንግሥት ተባባሪ የነበሩ ውጊያ የገጠሙበት ፣ጎሳ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የደረሰበት ፣ቤቶች የፈረሱበት ሰዎች የተፈናቀሉበት፣ የኑሮ ውድነት እጅግ የናረበት ጋዜጠኞች የታሰሩበት ኢንተርኔትም የተቋረጠበት ዓመት ነበር። እነዚህ ችግሮች ወደ 2016 ዓም እንዳይሻገሩ ለመከላከል ምን መደረግ አለበት?
ነገ በምንሰናበተው በ2015 ዓመተ ምህረት ጥቂት በጎ የተባሉ ነገሮች ቢታዩም በተለያዩ አካባቢዎች ግጭት ጦርነት አለመግባባት የመንግሥት የኃይል እርምጃም ያየለበትም ነበር ። በዓመቱ በጎ ከሚባሉት መካከል የኢትዮጵያ መንግሥትና የህወሓት የሰላም ስምምነት ፈጥኖ መተግበር፣ ብሪክስ ኢትዮጵያን በአባልነት መቀበሉ ይገኙበታል። 2015 ግጭቶች የተካሄዱበት፣ የመንግሥት ተባባሪ የነበሩ ውጊያ የገጠሙበት ዓመትም ነበር።ጎሳ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የደረሰበት ፣ቤቶች የፈረሱበት ሰዎች የተፈናቀሉበት፣ የኑሮ ውድነት እጅግ የናረበት ጋዜጠኞች የታሰሩበት ኢንተርኔትም የተቋረጠበትም ዓመት ነበር። እነዚህ ችግሮች ወደ 2016 ዓም እንዳይሻገሩ ለመከላከል ምን መደረግ አለበት? የ2016 ዓም ተግዳሮችና ተስፋን የሚመለከተው እንወያይ ለዛሬ በዚህ ላያ ያተኩራል። በውይይቱ የተሳተፉት አቶ ደያሞ ዳሌ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁርና የቀድሞ የምክር ቤት አባል አሁን በግል ስራ ላይ የተሰማሩ፣ ዶክተር አረጋ ሹመት በኢትዮጵያ የኤኮኖሚ ባለሞያዎች ማኅበር ተመራማሪ፣ አቶ በፍቃዱ ኃይሉ ካርድ የተባለው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ኃላፊ እንዲሁም ጋዜጠኛ ሳምሶን ብርሀኔ በሪፖርተር ጋዜጣ የእንግሊዘኛ ክፍል ሃላፊ እna የኤኮኖሚ የንግድና የፋይናንስ ጉዳዮች ዘጋቢ ናቸው።
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ኂሩት መለሰ