 የመገናኛ አውታሮች ሁለት ገጽታ በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 25.12.2022

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ኢትዮጵያ

የመገናኛ አውታሮች ሁለት ገጽታ በኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ አንዳንድ የመገናኛ አውታሮች በጥቃት አድራሾች ሊድበሰበሱና ሊዳፈኑ ይችሉ የነበሩ የግፍ ተግባራትን፣ ግድያዎችን፤ አላግባብ እስሮችንና ሌሎች በደሎችን በማጋለጥ በተለይ የማኅበራዊ የመገናኛ አውታሮች ከፍተኛ አስተዋጽዖ ሲያበረክቱ ይታያል። ግድያ፤ ጭፍጨፋና ማፈናቀሎችን የሚያስፋፉ አደገኛ መረጃዎችን በማሰራጨት በብርቱ የሚተቹም አሉ። ውይይት

የተደበቁ ግፎችን በማጋለጥም ሚናቸው ከፍተኛ ነው

ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች ብሎም መፈናቀል በየጊዜው እየተደጋገመ ነው። ለግድያ መፈናቀሉ ደግሞ መንስኤዎቹ ዘርፈ ብዙ ቢሆኑም በተለያዩ የመገናኛ አውታሮች የሚለቀቁ አደገኛ መረጃዎች ጥፋቱን ሲያባብሱም ይስተዋላል። የመገናኛ አውታሮች ነጻነታቸው ጥያቄ ውስጥ ሳይገባ ከግጭት ቀስቃሽነት እና ጥላቻ ሰባኪነት ርቀው የመሥራት ግዴታ እንዳለባቸው እሙን ነው።

የመገናኛ አውታሮች ሚና በኢትዮጵያ ምርጫ

ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ የመገናኛ አውታሮች የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎችን ጨምሮ ግድያ፤ ጭፍጨፋ እና ማፈናቀሎች እንዲስፋፉ የሚያደርጉ አደገኛ መረጃዎችን በማሰራጨት በብርቱ ይተቻሉ። ከሆነ አንድ አካል የገንዘብም፤ የመረጃ ፍሰትም በቀላሉ የሚደርሳቸው የሚመስሉ ግለሰቦች ኅብረተሰቡ ላይ የየራሳቸውን ተጽእኖ ለመፍጠር ሲጥሩም ይታያል።  

በሌላ ጎኑ ደግሞ በጥቃት አድራሾች ሊድበሰበሱ እና ሊዳፈኑ ይችሉ የነበሩ የግፍ ተግባራትን፣ ግድያዎችን፤ አላግባብ እስሮችን እና ሌሎች በደሎችን በማጋለጥም ግለሰቦች እና ተቋማት በተለይ በማኅበራዊ የመገናኛ አውታሮች በኩል ከፍተኛ አስተዋጽዖ ሲያበረክቱም ይታያል። 

Infografik Karte Äthiopien AM

የኢትዮጵያ ካርታ በግራጫ ቀለም መደብ

«የመገናኛ አውታሮች ሁለት ገጽታ በኢትዮጵያ»፦ የእንወያይ መሰናዶዋችን ርእሰ ጉዳይ ነው። 

በውይይቱ 3 እንግዶች ተሳታፊ ናቸው።  

  1. አቶ ፍስሐ ተክሌ፦ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሰብባአዊ መብት ጉዳዮች አማካሪ፤ ቀደም ሲል በአምነስቲ ኢትዮጵያ ላይ አጥኚ (researcher) የነበሩ፤
  2. ዶ/ር እንዳልካቸው ኃይለሚካኤል፤ በዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ ግዛት ሀምሊን ዩኒቨርሲቲ የኮሙኒኬሽን እና መገናኛ አውታር ረዳት ፕሮፌሰር፤ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዝኃን እና ተግባቦት ላይ የተለያዩ ጥናቶችን ያካኼዱ ጥናታዊ ጽሑፎችንም ያሳተሙ እንዲሁም
  3. አቶ ጥበቡ በለጠ፤ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሞያዎች ማኅበር ፕሬዚደንት፤ በሞያ ጋዜጠኛ ናቸው።

በዚህ ውይይት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣንም ተሳታፊ እንዲሆን ለመሥሪያ ቤቱ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ በመደውል ግብዣ አቅርበን ነበር። ሆኖም ውይይቱ ሊካሄድ ጥቂት ሰአት እስኪቀረው ድረስ በተደጋጋሚ ብንደውልም «ጉዳዩን የሚመለከተው ሰው ባለበት ተደራራቢ ሥራ ምክንያት ለዚህ ውይይት ሰው መመደብ አልቻልንም» ሲሉ ነግረውናል። እላይ ከተጠቀሱት ባለሞያዎቹ ጋር ዶይቸ ቬለ ውይይት አድርጓል።

ሙሉውን ውይይት በድምፅ ማጫወቻው ማድመጥ ይቻላል።

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ኂሩት መለሰ

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