የመገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ቦርድ ሹመት ተቃውሞ ገጠመው

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ማኅበር አደረግሁት ባለው ምርመራ የቦርድ አባላቱ ሹመት ምክር ቤቱ መጋቢት 2013 ዓ.ም ያወጣው ‹‹የመገናኛ ብዙኃን አዋጅ» ቁጥር 1238/2013) ውስጥ የተካተቱ ድንጋጌዎችን የጣሰ ሆኖ ማግኘቱን አስታውቋል።
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ሹመት ግልፅ የሕግ ጥሰት የተስተዋለበት መሆኑን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ማኅበር ገለፀ። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ማኅበር አደረግሁት ባለው ምርመራ የቦርድ አባላቱ ሹመት ምክር ቤቱ መጋቢት 2013 ዓ.ም ያወጣው ‹‹የመገናኛ ብዙኃን አዋጅ>> ቁጥር 1238/2013) ውስጥ የተካተቱ ድንጋጌዎችን የጣሰ ሆኖ ማግኘቱን አስታውቋል።
ለቦርድ አባልነት የሚመረጥ ማንኛውም ሰው የፖለቲካ ፓርቲ አባል ወይም ተቀጣሪ መሆን እንደሌለበት በግልፅ ሰፍሮ የሚገኝ ቢሆንም ሦስት የገዢው ፓርቲ አባላት የቦርዱ አባላት በመሆን መሾማቸው ለሕጉ መጣስ አንደኛው ግልፅ ማሳያ መሆኑንም ገልጿል።
ይህም የሀገሪቱን የመገናኛ ብዙኃን እድገት በእጅጉ የሚጎዳ በመሆኑ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉዳዩን ዳግም እንዲያጤነው ማኅበሩ ጠይቋል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ