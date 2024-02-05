«የመጀመሪያው እራት» የሚል ስያሜ የተሰጠው የኪነጥበብ ሥራ በለንደን

«የመጀመሪያው እራት» የሚል ስያሜ የተሰጠው የኪነጥበብ ሥራ በለንደንሰኞ፣ ጥር 27 2016
ማስታወቂያ
ከሰሞኑ በለንደን ሮያል አርት አካዳሚ የበርካቶችን ትኩረት የሳበ የኪነጥበብ ሥራ አውደርዕይ ለሕዝብ ይፋ ሆኗል። የባሃማስ ተወላጁ የኪነጥበብ ሰው ታቫሬስ ስትራቻን ለየት ባለ መልኩ ያቀረበው የጥበብ ሥራ በጥቁርና ወርቃማ ቀለም የተቀቡ 12 ሀውልቶች ሲሆኑ በሥዕልጥበቡ ዛሬም ከሚወሳው ሊዮናርዶ ዳቬንቺ የመጨረሻው እራት የሚል ስያሜ ከሰጠው የኢየሱስ ክርስቶስ እና 12 ሐዋርያቱ ከሚታዩበት በተቃራኒው የመጀመሪያው እራት የሚል ስያሜ ሰጥቶታል። በ16ተኛው ክፍለ ዘመን የተሠራው የዳቬንቺ የመጨረሻው እራት የተሰኘው ሥዕል ከፍተኛ ዝናን ያተረፈ መሆኑ ይታወቃል። የመጀመሪያው እራት በማለት ስትራቻን ያቀረበው የኪነጥበብ ሥራ ደግሞ በቅርጽ የተዘጋጀ ሲሆን የኪነጥበብ ባለሙያው በዚህ ሥራው ማዕከላዊውን ሚና የሰጠው ለኢትዮጵያዊው ንጉሥ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሲሆን እራሱን በይሁዳ ቦታ ማስቀመጡ መነጋገሪያ አድርጎታል። የ44 ዓመቱ ይኽ የኪነጥበብ ባለሙያ የኒውዮርክ ነዋሪ ሲሆን አውደርዕዩ ካለፈው ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ ለቀጣይ አራት ሳምንታት ለጎብኚዎች ክፍት ሆኖ ይቆያል።
መኮንን ሚካኤል
ልደት አበበ
ሸዋዬ ለገሠ