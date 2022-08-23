የመድኃኒት እጥረት እና የህሙማን ሁኔታ

ኢትዮጵያ ውስጥ ለህምም ማስታገሻነት የሚታዘዙ መድሀኒቶችን ማግኘት በጣም አደጋች እየሆነ መምጣቱን የሚናገሩ አሉ። የዋጋው መናር እና የመድሀኒቶች መጥፋት ለህሙማንና አስታማሚዎች ፈተና መሆኑንም እንዲሁ። የመድሀኒቶቹን አለመገኘት ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋር የሚያገናኙት ጥቂት አይደሉም ።
በአገራችን በተለያዩ የጤና ተቋማት ህክምና ለማግኘት በርካታ ቁጥር ያላቸውን ህሙማንን ማየት የተለመደ ነው። ታዲያ ምርመራ ከተደረገለት በኋላ እንደ ህመሙ አይነት መድሀኒት ታዞለት መድሀኒቱን ለመግዛት የዘመድ ወዳጅን እጅ የሚያየውን የማኅበረሰብ ብዛት ቤቱ ይቁጠረው ። ተመርምረው መድሀኒት ለመግዛት አቅም አንስዋቸው ከነህመማቸው ህይወታቸው የሚያልፉትንም ሆድ ይፍጃውማለት ይቀላል። ወደ ዋና መዲና አዲስ አበባ የተሻለ ህክምና ለማግኘትም ሆነ መድሀኒት ለመግዛት ከመላው የአገራችን ክፍል የተለያዩ ሰዎች መምጣታቸው የተለመደ ቢሆንም የመጡት ሁሉ ግን ሰንቀው የመጡትን አላማ አሳክተው አይመለሱም። ያሰቡት እንዳይሳካ ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ ዋነኛው ደግሞ የዋጋ መጨመር እና የተፈላጊ ዕቃዎች መጥፋት አንዱ ነው። ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ከቀን ወደ ቀን እየታየ የመጣውን የመድሀኒት ዋጋ ጭማሪ እና የመድሀኒቶች መጥፋትን በተመለከተ የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎችን አናግረናል። የትኞቹ መድሀኒቶችን ማግኘት አስቸጋሪ ነው? የዋጋ ጭማሪዎቹስ በምን ምክንያት ይሆን? የሚሉ ጥያቄዎችንም አንስተናል።
በአገራችን በብዛት እየተስተዋለ ለመጣው የካንሰር በሽታ በመድኃኒቶች ድብልቅ የሚሰጠውን በህክምናው አገላለጽ ኬሞ ቴራፒ የተሰኘ ህክምና ማግኘት በጣም አዳጋች መሆኑን የሚናገሩ ጥቂት አይደሉም። ዋጋው ከአቅም በላይ እንደሆነባቸው ከገለጹልን መካከል በአንጀት ካንሰር ህመም የሚሰቃዩ ባለቤታቸውን ሲያስታምሙ የቆዩት ኢዮብ መርሻ ለካንሰር ህክምና መድሀኒት በአዲስ አበባ ማገኘት ከባድ መሆኑን ይናገራሉ።
«በአዲስ አበባ ውስጥ ኬሞ ቴራፒ የሚገኙባቸው ተብለን ሁለት ቦታዎች ናቸው በጥቆማ ተነገረን አቅራቢያችን ያለው ጋር መግዛት ጀመርን መድሀኒቱ በጣም ውድ ነው ህክምና እና መድሀኒቱን መውሰድ ግድ ነበር ከአቅም በላይም ቢ ሆንም እስካሁን ስናደርግ ቆይተናልበአንድ ዙር እስከ 28,000 ብር መድሀኒቱ በተቀየረ ሰአት ደሞ እስከ 30,000 ብር ድረስ ገዝተናል በስተ መጨረሻ ላይ ደሞ አንድ መርፌ 43,000 ብር ገዝተናል »ሲሉ እኛ ከምንንኖርበት ኑሮ እና ከገቢያችን አከዋያ ምን ያህል ገቢ ኖሮን መታከም እንችላለን የሚሰኝ ነው ብለዋል። መድሀኒቱ ከተጀመረ በኋላ እንዳያጡት በመፍራት አስቀድመው ለበርካታ ዙር እንዲያገለግል ይከፍሉ እንደነበር ተናግረዋል ።
እሳቸው ብቻም አይደሉም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ህመም የሚሰቃዩ ወገኖች ህመማቸውን ማስታጉሻ መድሀኒት በየመድሀኒት መሸጫ መደብሮች ማግኘት በጣም አዳጋች መሆኑን ሲገልጹ ይሰማል። መድሀኒቱ ተገኘ ቢባል እንኩዋን አሁን ካለው የዋጋ ግሽበት የተነሳ ለመግዛት አዳጋች እየሆነ እንደመጣም የሚናገሩ ጥቂት አይደሉም። በተለያዩ የመንግሥት መድሀኒት መደብሮች እረጃጅም ሰልፎችን ማየትም የተለመደ ነው።
መድኃኒቶቹ ካሉ ደግሞ የአንዳንድ መድሀኒቶች ዋጋ ከግማሽ በላይ ሲጨምር አንዳንዶቹ ከነአካቴው አይገኙም ። አንድ አስታማሚ ለሚያስታምመው ሰው የታዘዙለትን መድሀኒቶች ለማግኘት በርካታ መድኃኒት ቤቶች መዞር የቀን ከቀን ሥራው መሆኑን እንዲህ ባለው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ የሚናገሩት ጉዳይ ነው። «ቀደም ባሉት ጊዜያት በየመንግሥት መድሀኒት ቤቶች በቀላሉ ይገኙ የነበሩ መድሀኒቶች አሁን በተቃራኒው ባዶ ሆነው ይታያሉ» ስትል አስተያቷን የሰጠችን እሸት አበራ ናት። እሸት የኩላሊት እጥበት የሚከታተሉ እናቷን በማስታመም ላይ ናት።
«እናቴ የኩላሊት እና የደም ግፊት ታማሚ ናት ብዙ ግዜ የምንፈልገውን መድሀኒት አና ገኝም በጣም ነው የምንከራተተው አሁን ደሞ በተለየ ሁኔታ የደም ግፊት መድሀኒቶች ገበያ ላይ አይገኑም ቢገኙም ከእጥፍ በላይ ነው የጨመሩት ፈርማሲስቱ እንደፈለገ ነው የሚሸጠው ምንም ቁጥጥር ስለሌለ» ስትል አስተያየትዋን ሰታለች
በተቃራኒው በጥቁር አንበሳ ሪፈራል ሆስፒታል ፋርማሲ ውስጥ በተቆጣጣሪነት የሚሩት አቶ ዋስይሁን ታመነ ችግሩ ነበር ቢሉም አሁን ግን መሻሻይ እያሳየ ነው ባይ ናቸው። እንዲያም ሆኖ ግን ሙሉ ለሙሉ ተወግዷል ማለት አይቻልም ይላሉ።
«በፊት ነበር እንጂ በአሁኑ ሰአት ከ80 %በላይ መድሀኒት አሁን ላይ አለ እኛ ጋር እንደ ውጪው የዋጋ ጭማሪ የለም እና የምናመጣው ከመንግስት ነው እዛ ከሌለ እኛ አንያዝም በዚ ሰአት ታካሚዎች ውጪ ወተው ይገዛሉ ግቢ እንደሌለሲያውቁ አንድ መድሀኒት ላይ 100% ጭማሪ ያረጋሉ ውጪ ያሉት መድሀኒት ቤቶች »
ሌላው አስተያየታቸውን የሰጡን በካሳንችስ አካባቢ የግል የመድሀኒት መደብር ባለቤት አቶ ሰሎሞን ዘውዴ በመድኃኒቶች ዋጋ ላይ የተለያየ ጭማሪ እንዳለ እና የኅብረተሰቡ የመግዛት አቅም እየተዳከመ እንደመጣ ይናገራሉ። መድሀኒቶች ሙሉ ለሙሉ ጠፍትዋል ማለት ባይቻልም እጥረት እና የዋጋ ጭማሪ ለመኖሩም አጽንኦት ይሰጣሉ። መድሀኒት ሊገዙ መጥተው ዋጋ ሲነገራቸው የሚደነግጡ እና አልፈው ተርፈውም የሚሳደቡ ሰዎች እንደሚያጋጥሟቸው ገልጸውልናል። ለመድሀኒት ዋጋ መወደድ እና መጥፋት ዋነኛ ችግሩ መድሀኒት በማስመጣት ንግድ ዘርፍ የተሰማሩት ሰዎች ስለ መድሀኒት ንግድ በቂ ዕውቀት ስለሌላቸው እንደሆነም ይናገራገራሉ።
መድሀኒቶች ካለቁ በኋላ ሲመጡ ዋጋ ጨምረው ነው ።ሰው የመግዛት አቅሙ ተዳክምዋል እና እራሱ በመሳቀቅ ነው የምንሸጠው ምክንያቱም ዋጋ ሲነገራቸው የሚሳደቡ ሁላ አሉ» ሲሉ ለመድሀኒት መጥፋት ሆነ ዋጋ ለመጨመር ያለሙያቸው የገቡ ሰዎች ችግር መሆናቸውን ይናገራሉ።
በነገራችን ላይ አድማጮች በተጠቃሚዎችም ሆነ በዘርፉ የተሰማሩ ወገኖች ስለመድሀኒቶች እጥረት እና የዋጋ መናር አስመልክቶ የሰጡንን አስተያየት በመያዝ ማብራሪያ ለማግኘት ወደ መድሀኒት ምግብና ቁጥጥር ባለሥልጣን ስልክ ብንደውልም ስልኩ ባለ መነሳቱ ሀሳበቸውን ለዛሬ ማካተት አለመቻላችንን መግለጽ እንወዳለን። የመድኃኒት አቅርቦትን አስመልክቶ ለዕለቱ ያጠናቀርነውን መሰናዶ በዚሁ እናብቃ።
ማህሌት ፋሲል
ሸዋዬ ለገሠ