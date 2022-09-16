የመድኃኒት እጥረት በኢትዮጵያ

የሀገር ውስጥ የመድኃኒት አምራቾችና ከውጭ የሚገቡ መድኃኒቶችን የሚያቀርቡ የግል ተቋማት ማነስ ለመድኃኒት ፍላጎት እና አቅርቦት አለመመጣጠን ዋነኛ ምክንያት ሆኗል ተባለ። የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ማነስ የመድኒት አቅርቦት ሰንሰለት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ከመፍጠሩ ባሻገር የክምችት መሳሳት መፈጠሩም ተገልጿል።
የሀገር ውስጥ የመድኃኒት አምራቾችና ከውጭ የሚገቡ መድኃኒቶችን የሚያቀርቡ የግል ተቋማት ማነስ ለመድኃኒት ፍላጎት እና አቅርቦት አለመመጣጠን ዋነኛ ምክንያት ሆኗል ተባለ። በሌላ በኩል የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ማነስ የመድኃቢት አቅርቦት ሰንሰለት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ከመፍጠሩ ባሻገር የክምችት መሳሳት ተፈጥሮ መድኃኒቶች በገበያ ውስጥ በሰፊው እንዳይገኙ እያደረገ መሆኑም ይህንን ችግር ለመፍታት ታልሞ በተዘጋጀ ውይይት ላይ ተገልጿል።
ኢትዮጵያ ከ 80 በመቶ በላይ የሚሆነው የመድኃኒት ፍላጎቷ ከውጪ የሚገባ ሲሆን ዋነኛው አስመጪም መንግሥታዊው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት ነው። ሀገሪቱ ባለፉትት አምስት ዓመታት ለመድኃኒት ግዢ ብቻ 3 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ማድረጓም ተነግሯል።
ኢትዮጵያ ከፍተኛ መጠን ያለው ብዙ አይነት መድኃኒት ከውጪ ታስገባለች። ሀገር ውስጥ የሚያመርቱት 11 የመድኃኒት ፋብሪካዎች ውስን ፍጆታ ብቻ መሸፈን የሚችሉ ናቸው። ዛሬ በተካሄደውና ዓለም አቀፍ የመድኃኒት አምራች እና አቅራቢ ድርጅቶች በተሳተፉበት የመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለትን ማሻሻል ላይ ያለመ ውይይት ላይ የገኘናቸው ወይዘሮ ሄራን ገርባ ፣ የኢትዮጵያ ምግብ መድሃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር "የአቅርቦት እና ፍላጎት አለመመጣጠኑ ከፍተኛ ነው" ብለዋል። በገበያው ውስጥ ከፍተኛ ወረፋ የሚታይባቸው የመድኃኒት ግዢ ሰልፎች ይታያሉ። መድኃኒት በተፈለገበት ጊዜ እና መጠን አይገኝም። ያም ሆኖ ኢትዮጵያ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ፈሰስ እያደረገች መድኃኒት በየጊዜው ታስገባለች። አብዛኛውም በታለመለት ጊዜ አልቀርብ ሲል ይታያል።
አሁን አሁን ደግሞ "የውጭ ምንዛሪ እጥረት" ይህንን አባባሽ ሆኖ መገኘቱን ኃላፊዋ ገልፀዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ "የመድኃኒት ክምችት መሳሳት" ይገጥማል የሚሉት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አብዲልቃድር ገልገሎ "በሰዓቱ፣ በልኩና በመጠኑ የሚያቀርቡ የመኖራቸውን ያህል አንዳንዶች ደግሞ ከረጅም ጊዜ መጓተት በኋላ ያቀርባሉ" ብለዋል።
ይህም የአቅርቦት ሰንሰለት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ መድኃኒት በገበያ ላይ እየጠፋ ሸማቹ እየተቸገረ መሆኑን አልሸሸጉም። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት የግል የጤና ተቋማትን ሳይጨምር ሙሉ በሙሉ ለ 4 ሺህ የመንግሥት የጤና ተቋማት መድኃኒት ያቀርባል።
ዘርፉ ሌላም ችግር የተጋረጠበት ነው። በተለይም በኢትዮጵያ እና በሶማሊያ እንዲሁም በኬንያ አዋሳኝ የድንበር አካባቢዎች ፈዋሽነት የጎደላቸው እና ከደረጃ በታች የሆኑ መድኃኒቶች ገብተው ገበያ ላይ ይቀርባሉ። ይህ ሊቀረፍ ያልተቻለ ችግር መሆኑን የሚገልፁት ወይዘሮ ሄራን ከቀጣናዊ ድርጅቶች ጋር መፍትሔ ፍለጋ ላይ መሆናቸውን ገልፀዋል። በኢትዮጵያ 500 ፈቃድ የወሰዱ የመድኃኒት አስመጪዎች እና አከፋፋዮች ቢኖሩም በትክክል ሥራው ላይ ያሉት ውሱን ናቸው ተብሏል።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ