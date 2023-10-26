የመከላከያ ሠራዊት ቀን በአዲስ አበባ
ኢትዮጵያ "በኃይል እና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም" ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ዛሬ በተከበረ የመከላከያ ሠራዊት ቀን ላይ ተናገሩ። ማንን እንደሆነ በግልጽ ባይገልፁትም "እናሸንፋለን" ሲሉ የተደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ኢትዮጵያ ማንንም ሀገር ወርራ አታውቅም፣ አሁንም ማንንም ሀገር አትወርም በማለት ተናግረዋል። በዚሁ ሥነ ሥርዓት ላይ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ "በኃይል እና በጉልበት ስልጣንን የመያዝ ሙከራ ውጤቱ ከፍተኛ ደም መፋሰስ የሚያስከትል አደገኛ አማራጭ ብቻ ሳይሆን አገር ሊያፈርስም ይችላል" ብለዋል። መከላከያ ሠራዊት ዛሬ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ ባደረጋቸው ወታደራዊ ትእይንቶች ሠራዊቱ የታጠቃቸው ከቀላል እስከ ከባድ የጦር መሣሪያዎች ለእይታ ቀርበዋል።
ዛሬ ጥቅምት 15 ቀን 2016 ዓ.ም ከንጋቱ ጀምሮ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የመከላከያ ሠራዊት ቀን ተከብሯል።በሥነ ሥርዓቱ ላይ ልዩ ልዩ ወታደራዊ ትዕይንቶች የቀረቡ ሲሆን ሠራዊቱ ታጥቋቸዋል የተባሉና ዘመናዊ መሆናቸው የተገለፀላቸው ከባባድ የጦር መሣሪያዎች ከባባድ የጦር መሣሪያዎች ለእይታ ቀርበዋል።መከላከያ ሠራዊት "ያለን ሰላም የመጠበቅ፣ የጠፋ ሰላምን የምመለስ እና ሰላምን የማጽናት" አላማ ይዞ የሚሠራ ኃይል መሆኑን የገለፁት የገለፁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ማንን እንደሆነ ባይገልፁትም "እናሸንፋለን፣ ከጉዟችን የሚገታን የለም" ሲሉ ተደምጠዋል። ሠራዊቱን በሀገሪቱ ታሪክ ከፍተኛ ቁጥር ያለው፣ ዘመናዊ ትጥቅ የታጠቀ መሆኑን በዚሁ የዛሬው የሠራዊቱ ቀን ላይ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ሠራዊቱ "ሰልፍ ብቻ ሳይሆን ውጊያ ማቀድ እና መፈፀም የሚችል ፣ በተግባር የተፈተነ" ነው ብለዋል። የትጥቅ መፍታት እና የመከላከያ ያልሆኑ ኃይሎች ከክልሉ መውጣት አንድምታ
ኢትዮጵያ ማንንም ሀገር ወርራ አታውቅም፣ አሁንም ማንንም ሀገር አትወርም ሲሉ የተለያዩ ጎረቤት ሀገራት የጦር መሪዎችና አምባሳደሮች በታደሙበት ሥነ ሥርዓት ላይ ገልፀዋል። "ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ሥጋት እንዳለ ይደመጣል። ኢትዮጵያ በኃይል እና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም" ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ችግሮችን በንግግር እና በድርድር የመፍታት ፍላጎት እንዳለም በንግግራቸው ጠቆም አድርገዋል።"ልዩነት ካለን በንግግር ፣ በውይይት፣ በድርድር መፍታት መለመድ ይኖርበታል" ብለዋል ።በዚሁ ሥነ ሥርዓት ላይ በንባብ ንግግር ያቀረቡት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ "በኃይል እና በጉልበት ስልጣንን የመያዝ ሙከራ ውጤቱ ከፍተኛ ደም መፋሰስ የሚያስከትል አደገኛ አማራጭ ብቻ ሳይሆን አገር ሊያፈርስም ይችላል" ሲሉ ማስጠንቀቂያ አዘል መልዕክት አስተላልፈዋል።
"አሁን ያለው የመከላከያ ሠራዊት ከብሔር እና ከፖለቲካ ፓርቲ ውግንና የተላቀቀ እና በኢትዮጵያዊነቱ የፀና ሆኖ የተገነባ ነው" መከላከያ ሰራዊት የድሬዳዋ ተቃዋሚዎችን አስጠነቀቀ
ጥቅምት 15 ቀን 1900 ዳግማዊ ዐጤ ምኒልክ የጦር ሚኒስትር መሥሪያ ቤት ያቋቋሙበት እና መሥሪያ ቤቱን የሚመሩ ሚኒስትር የሰየሙበት ቀንን ታሳቢ በማድረግ ካለፈው ዓመት ጀምሮ የመከላከያ ሠራዊት ቀን በየዓመቱ በዚህ ዕለት እንዲከበር ተወስኖ እየተከበረ መሆኑ በዛሬው የሠራዊቱ ቀን ላይ ተገልጿል።በዓሉ ላይ የታደሙና ያነጋገርናቸው አንድ እናት "ማንም ሰው ባይሞት፣ ምንም ደም ባይፈስ ደስ ይለኛል" በማለት ችግሮች በንግግር ቢፈቱ መሻታቸው መሆኑን ተናግረዋል።የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከሕወኃት ጋር በተኩስ አቁም ስምምነት የተቋጨ ግን ከፍተኛ ውድመት ያስከተለ ጦርነት ውስጥ የቆየ ሲሆን ከቅርብ ወራት በፊት ጀምሮ ደግሞ በአማራ ክልል ከፋኖ ጋር የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ እንዲደነገግ ምክንያት የሆነ ውጊያ ላይ ይገኛል። በኦሮሚያ ክልልም በአሸባሪነት ከተፈረጀው ኦነግ ሸኔ ጋር በየጊዜው ውጊያ ውስጥ ሲገባ ይታያል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ