የመከላከያ ሠራዊት ረቂቅ አዋጅ ለምክር ቤት መቅረቡ

ማሻሺያ የተደረገለት የመከላከያ ሠራዊት ረቂቅ አዋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዘር ማጥፋት ወንጅልን፣ የጦርነት ማቆምን እንዲሁም በሰላማዊ ሕዝብ ላይ የሚፈፀሙ የጦርነት ወንጀሎችን እንዲዳኙ ሥልጣን ይሰጣል ተብሏል።
ማሻሺያ የተደረገለት የመከላከያ ሠራዊት ረቂቅ አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ከቀረበ በኋላ ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር ዕይታ ተመራ። ረቂቅ ዐዋጁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዘር ማጥፋት ወንጅልን፣ የጦርነት ማቆምን እንዲሁም በሰላማዊ ሕዝብ ላይ የሚፈፀሙ የጦርነት ወንጀሎችን እንዲዳኙ ሥልጣን ይሰጣል ተብሏል። በጉዳዩ ላይ የተወያየው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኩብለላ እና የሀገር ክህደት የፈፀመ የሠራዊት አባል ከበድ ያለ ቅጣት እንዲበየንበት ጥያቄ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ሀገር ችግር ውስጥ ስትወድቅ መንግሥት የሚያደርገውን ጥሪ ተቀብለው ከሠራዊቱ ጎን ሆነው የተሰዉ ወዶ ዘማቾች ጉዳይ እንዴት ይታያሉ የሚለው አሠራር እንዲበጅለት ተጠይቋል።
ባለፉት አራት ዓመታት ሦስት ጊዜ የተሻሻለው የመከላከያ ሠራዊት አዋጅ አሁንም እንደገና እንዲሻሻል ያስፈለገበትን ምክንያት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ ዘርዝረዋል።
«በማሻሻያው ትኩረት ተሰጥቶ ከተካተቱ ጉዳዮች ውስጥ የጡረታ መውጫ እድሜ አወሳሰንና የጡረታ እድሜ ማራዘም፣ ከሠራዊት መብት እና ጥቅማ ጥቅሞች አንፃር መታየት ያለባቸው ጉዳዮች፣ የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ጦርነት ሲገጥም የሠራዊት አባል የነበሩትን መልሶ ከመቅጠር ጋር በተገናኘ ስለሚኖረው አፈፃፀም፣ ስለ ብሔራዊ አገልግሎት መካተት ያለባቸው ጉዳዮች ይገኙበታል» በማለት ዘርዝረዋል።
የምክር ቤቱ አባላት መከላከያ በሥራው እያለም ሆነ ሲሰናበት ለሀገር ከሚከፍለው መስዋእትነት ጋር የሚመጥን ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል ብለዋል። የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ከዚህ በፊት በመደበኛ ፍርድ ቤት ይታዩ የነበሩ ጉዳዮች በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች እንዲታዩ የሚያደርግ ሆኖ ቀርቧል። ይህ ግልጽ ሆኖ በአግባቡ ይታይ የሚሉ ጥያቄዎችም ቀርበዋል።
ብሔራዊ የውትድርና አገልግሎት እንዲኖር የሚደነግገው የረቂቁ ክፍል እጅግ ጠቃሚ ነው የሚል ሀሳብ በውይይቱ ተጠቅሷል። ሆኖም ጉዳዩ ከዚህ አዋጅ ውጪ ለብቻው ሊደነገግ የሚገባ መሆን እንዳለበት ተጠይቋል። «ኩብለላ እና ሀገር ክህደት የፈፀመ የሠራዊት አባል ሁለት ዓመት እና ከዚያ በላይ ይቀጣል ይላል። ወሳኝ በሆነ ጦርነት የከዳ ይህ ምን ማለት ነው? ከዚያም በላይ መሆን አለበት።»
ነባሩ አዋጅ የሠራዊቱን የትጥቅ ግዢ ፍላጎትን የውሳኔ ሀሳብ የማቅረብ ኃላፊነት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰጥቶ ነበር። ሆኖም አሁን የቀረበው ረቂቅ ማሻሻያ የመከላከያ ሚኒስቴር ከሀገር ደኅንነት አንፃር ወታደራዊ ምስጢርነት ያላቸው ግዢዎችን የፌደራል መንግሥት የግዢ ሕግጋትን ሳይከተል ሊያከናውን እንደሚችል አስፍሯል።
የምክር ቤቱ አባላት ሀገር አደጋ ላይ በወደቀ ጊዜ ጥሪ ተድርጎላቸው ለብዙ ችግር የተጋለጡ ሚሊሺያዎች፣ ሲቪሎችና ወዶ ዘማቾች ጉዳይ ከሠራዊቱ እኩል መታየት አለበት የሚል ጥያቄ አቅርበዋል።
«ሀገር ችግር በገጠማት ወቅት ከሀገር መከላከያ ሠራዊት ጎን ሆነው ሕይወታቸውን የሚሰው አካላት አሉ። ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን ሆነው መስዋዕት የሆኑ አሉ። በየትኛው አዋጅ ነው የሚዳኙት» በማለት ጠይቀዋል።
ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ለምክር ቤት ማብራሪያ ሲሰጡ ነገር ግን መልስ ሳይሰጥበት የቀረ ጥያቄ ነበር። ይህም የክልል ልዩ ኃይሎች ላይ መንግሥት ያለው አቋም የሚለው ነው። ይሄው ገዳይ በዚህ አዋጅ እንዴት ይታያል ተብሎ ተጠይቋል።
አንድ ድምፅ ተአቅቦ የቀረበበትና በአብላጫ ድምፅ ድጋፍ ያገኘው ረቂቅ የመከላከያ ሠራዊት አዋጅ ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ ተመርቷል።
ሰለሞን ሙጬ
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ነጋሽ መሐመድ