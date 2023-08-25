የመከላከያ ሚኒስትሩ መልእክት፣ በሳውዲዎች የተገደሉት ኢትዮጵያውያን፤ የቡዳፔስቱ የአትሌቲክስ ሻምፒዮና

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የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴውን ተጠቃሚዎች በየዕለቱ የሚያነጋግሩ ርዕሰ ጉዳዮች በርካታ ናቸው። በዚህ ሳምንትም ካነጋገሩት መካከል የብዙዎችን ትኩረት የሳቡ ሦስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከተሰጡ አስተያየቶች የተሻሉ ያልናቸውን መራርጠናል።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሚንስትር በፕሪቶሪያ ስምምነት መሠረት የትግራይ ክልል አወዛጋቢ አካባቢዎች በሕገ መንግሥቱ እና በሕግ ብቻ እንዲፈቱ እየተሠራ ነው ሲሉ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ገጻቸው አማካኝነት ይፋ አድርገዋል። ሚንስትሩ አብረሐም በላይ በትግሪኛቋንቋ ያሰራጩት መልዕክት ከተጠቀሱት አካባቢዎች በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የተፈናቀለው ሕዝብ ሰላም እና ደህነት ተረጋግጦ ወደ ቤቱ ተመልሶ የራሱን አስተዳደር በቅርቡ እንደሚያቋቁምም አመልክተዋል። የእሳቸውን መልእክት ተመልክተው አስተያየት ከሰጡት መካከል ልሳነወርቅ ተስፋው፤ «አዲስ የጦርነት ምዕራፍ» ሲሉ፤ ዳኜ ዳሪሞ በበኩላቸው፤ «ትክክለኛ ውሳኔ» በማለት አድንቀዋል። ግዛው ፓፖሌ የሳ የተባሉት የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ፤ «መጀመሪያም በትግራይ ይተዳደር ነበር፤ በሕዝበ ውሳኔ ለሚመለከተው ይሰጣል።» ባይ ናቸው። ኢዮብ የሺ ሳህሌ ኒው ግን ይጠይቃሉ፤ «ሰዎቹ ግን በምን ይለያሉ ተፈናቃይ መሆናቸው? ለህዝበ ውሳኔ የህዝብ ብዛት ወሳኝ ነው።» ነው የሚሉት።
በየሳምንቱ የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተጠቃሚዎች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አስተያየታቸውን ፌስቡክን/ሜታ/ በመሳሰሉት ማኅበራዊ መገናኛዎች ያጋራሉ። ፎቶ ከማኅደር፤ የፌስቡክ/ሜታ/ መለያ
ጀማል ሀሰን፤ «ሲጀመር ወልቃይት ያለው ወልቃይቴ ነው ማንን ነው የሚያስውጣው ?» ሲሉ፤ ጀማል ያሲን ደግሞ፤ «ከትግራይ የተወሰደ አንድም ስንዝር መሬት የለም ሕወሓት ሥልጣን ላይ ሳለ በጉልበት ከአማራ የተወሰዱ መሬት ናቸው፤ ሲመለስም አብረን እናየዋለን። ግን የመኖር መብት አላቸው ሌላውን ዕድሜ ይስጠን።» ነው ያሉት። አበራ ውዱ ሹሜ ደግሞ፤ «ከ1983 በፊት የማን እደነበረ ማንም ያውቀዋል፤» በማለት ስፍራውን የሰው መሬት ይሉታል። መንግሥቱ ደሳለኝ ቱፋ፤ «ሚኒስትሩ ትክክል ናቸው ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣት ከጦርነቱ በፊት ወደነበረው ሁኔታ መመለስ ይኖርበታል።» ይላሉ። ተሾመ በዙ ደግሞ፤ «አወዛጋቢ ቦታዎች ለምን እንደ ድሬዳዋ በፌዴራል አይተዳደሩም። የይገባኛል ግጭት የሚያባራ አይመስለኝም።» በማለት አስታራቂ ያሉትን ሃሳብ ሰንዝረዋል። ኤልያስ መኮንን መኮንን ግን፤ «ጥሩ ነው እንደዚህ ፊት ለፊት መምጣታቸው ፣ ድል ለፋኖ ፣ ፋኖ ያሸንፋል።» ነው የሚሉት። «ህዝቤ ሆይ ንቃ።» የሚሉት ታደሰ ገዛኘኝ፤ «ህዝቤ ሆይ ንቃ። አቤቱ ምን እየተደረገ ነው! እግዚአብሔር ሕዝባችንን ይጠብቅ» በማለትም አምላክን ተማጽነዋል። ሚሚ ኦሪያለም ኬ ም ፤ «እግዚአብሔር ይቅደማቸው! ጥብቅ ጸሎት ለአገራችን ያስፈልጋል! ምንም ፖለቲካ የማያውቅ ህዝብ እያለቀ ነው !» በማለት ወደ ጸሎቱ አድልተዋል። ተሙ ኖር በበኩላቸው፤ «አማራም ትግራዋይም ሌላውም ሁሉ በሰላም ይኑሩበት፡ ማስተዳደሩ ባለው ሕግ ውዝግቡም በሕግ፤ ከዚያ በላይ ጣጣው መዘዙ በእንቁላሉ በቀረሁ ያሰኛል። ኢትዮጵያ ለሁሉም ትበቃለች። ጠብመንጃ ያነሳ አማጺ ሁሉ ይማር! ተጸንፎ የተነሳ ተጠርንፎ ይገባል።» ነው የሚሉት። የተባለው ለዳንኤል ታደሰ እንዲህ ነው፤ «የመጨረሻው መጀመሪያ ....» ታምራት ኢትዮላቭ ደግሞ፤ «እውነት ያሸንፋል» ብለዋል።
«ጥይት እንደዝናብ አወረዱብን» ኢትዮጵያን ስደተኞች ሰቆቃ
የሳውድ አረቢያ የድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን መግደላቸውን ሂውማን ራይትስ ዎች ይፋ አድርጓል። ፎቶ ከማኅደር፤ ኢትዮጵያውን ስደተኞች በየመን እና ሳውድ አረቢያ ድንበር ላይ
የሳውድ አረቢያ የድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን መግደላቸውን ሂውማን ራይትስ ዎች ይፋ አድርጓል። «ጥይት እንደ ዝናብ አወረዱብን» በሚል ርዕስ ድርጅቱ ያወጣው ባለ 73 ገጽ ዘገባ እንዳመለከተው የሳውዲ የድንበር ጠባቂዎች ድርጊቱን የፈጸሙት ከጎርጎሪዮሳዊው 2022 መጋቢት ወር እስካለፈው ሰኔ ባሉት ጊዜያት ሲሆን የተገደሉትም የየመን ሳውድ አረቢያን ድንበር ለመሻገር ሲሞክሩ ነው። ድርጊቱንም በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ብሎታል ሂውማን ራይትስ ዎች። ሀኩና ማታታ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ «ያው ነው እዚህ ቢሆኑም መዝነቡ ስለማይቀር ነብሳቸውን በአፀደ ገነት ያኑራት !!» ሲሉ የአቡ ፋኢዝም ፤ «የኢትዮጵያ ሰው በሀገሩም ከሀገሩም ውጭ እየተገደለ ነው። በጣም አሳዛኝ!!!» በማለት ተቀራራቢ አስተያየታቸውን አጋርተዋል።
«ጥይት እንደ ዝናብ አወረዱብን» በሚል ርዕስ ድርጅቱ ያወጣው ባለ 73 ገጽ ዘገባ እንዳመለከተው የሳውዲ የድንበር ጠባቂዎች ድርጊቱን የፈጸሙት ከጎርጎሪዮሳዊው 2022 መጋቢት ወር እስካለፈው ሰኔ ባሉት ጊዜያት ሲሆን የተገደሉትም የየመን ሳውድ አረቢያን ድንበር ለመሻገር ሲሞክሩ ነው። ድርጊቱንም በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ብሎታል ሂውማን ራይትስ ዎች። ፎቶ ከማኅደር፤ የሂውማን ራይትስ ዎች መለያ
ሞሼ ዳያን የተባሉ አስተያየት ሰጪም፤ «ኢትዮጵያውያን በያለበት ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጪም እየሞቱ ነው። መፍትሄ ማግኘት አልቻልንም እንደው ከስቃይ እና ከመከራ ጋር እየኖርን ነው።» ይላሉ። ነብዩ ሰሎሞን በበኩላቸው፤ «በጣም ነው የሚያሳዝነው ሀገር አልባ ስንሆን ስንከፋፈል እንዲህ የማንም መጫወቻ መሆናችን ነው።» በማለት ቁጭታቸውን አጋርተዋል። ከ አሚ ደግሞ፤ «በጣም አሳዛኝ ነው። ሰዎች በሕገወጥ መሰደድን ማቆም አለባቸው። ሕይወት እንዳለው ሰው እንኳን አይቆጥሯችሁም።» በማለት ይመክራሉ። ልዑል ፀጋዬ ልዑል፤ «በጣም ያሳዝናል! አረ እህት ወንድሞቼ ልብ በሉ በዚሁ በአገራቹ ሥራ ሞልቷል» አሉ፤ ኤፍሬም ተስፋዬ ደግሞ፤ «ምን አለ እዚህ ሀገር?» ጠየቁ፤ መሱድ ዑስማን ደግሞ ለሁለቱም ምላሽ ሰጡ፤ « ምን አማራጭ አለኝ ልሞክረው ነው፤ ከበረገዱኝ በረገዱኝ ካመልጥኩም ደስተኛ ነኝ።» በማለት። ቶም ኬኛ ጃኔ ይጠይቃሉ፤ «ለምን ግን ሳውድ አረብያዎች ኢትዮጵዊ ስደተኞችን ይገላሉ? ከአገራችን በስደት ሥራ ፍለጋ ሲወጡ የመጀመሪያም የመጨረሻም አይደሉም። ሁል ግዜ ለምን ይገላሉ? ይህ ጊዜ ያልፍና በፊጣሪ አምላካችን ኃይል ዋጋ የሚከፍሉበት ዘመን እርቁ እንደማይሆን እናምናለን።» በማለት በሩቅም ቢሆን መልካም ተመኙ፤ መሰንበት አሰፋ የሚቆጩት በዲፕሎማሲው ነው፤ «የሀገር ክብር እንደዚህ ሲዋረድ ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ሲጨፈጨፉ ቢያንስ የሳውዲን አምባሳደር ጠርቶ ማነጋገር፤ የሳውዲ አምባሳደራችንን መጥራት እጅግ በጣም ትንሹ ነገር ነበር።» በማለትም ሊደረግ ይችልላል ያሉትን ሃሳብ አካፍለዋል።
በጎርጎሪዮሳዊው 2013 ዓ,ም በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከሳውድ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግሥት 120,000 ዜጎችን መመለሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። ፎቶ ከማኅደር፤ ከሳውዲ የተመለሱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች
ሙባረክ አወል፤ «ልብ ይሰብራል!» በማለት ሀዘናቸውን ሲገልጹ፤ ሙዘሚል ከድር እንዲሁ፤ «ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን!» በማለት ተማጽነዋል፤ ሃዋ ያሲን ደግሞ፤ «ፍትህ ለኢትዮጵያ ልጆች» ብለዋል።
የዓለም አትሌቲክስ ሻምፕዮና 2023 ሀንጋሪ ቡዳፔስት፤
ሀንጋሪ ቡዳፔስት፤ በመካሄድ ላይ ባለው 19ኛው የዓለም የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል እየቀናቸው ሜዳሊያዎችን እያገኙ ሀገራቸውንም በዘርፉ እያስጠሩ ነው። ባለፈው ቅዳሜ ዕለት የተጀመረው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የፊታችን እሑድ ይጠናቀቃል። እስካሁን በተካሄዱ ውድድሮች ጥሩ ነጥቦችን ላስገኙት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በቀሪዎቹም ውድድሮች ድል እንዲቀናቸው የሚመኙላቸው በርካቶች ናቸው። ዮናስ አንለይ አንተነህ፤ «እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እና ሕዝቧን ይባርክ! ጀግኖቻችን መልካም ዕድል! እንወዳችኋለን!» ሲሉ። ያሲን ከድር ግን አሁንም፤ «አንድ ወርቅ ጨምሩ ያስፈልገናል:: ብር እና ነሐስ ቢመጣም ደረጃ አይጨምርልንም::» እያሉ ነው።
በሴቶች የ10 ሺህ ሜትር ሦስት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል የተቀዳጁበትን ስኬት በተመለከተ በማኅበራዊ መገናኛ ብዙኃን የተለያዩ አስተያየቶች ተስተናግደዋል። በተለይም ውድድሩ ሊጠናቀቅ ሲል የወደቀችው የኔዘርላንዷ ሯጭ ጉዳይ የብዙዎችን ትኩረት ስቦ አነጋግሯል። ይኽን አስመልክተው አስተያየት ከሰጡት መካከል ግርማይ ወልዱ፤ «ኔዘርላንዳዊቷ፣ በፈፀመችው ስህተት የመጨረሻው ዐሥር ሜትር አካባቢ ባትወድቅ ኖሮ፣ የብር ወይንም የወርቅ ሜዳልያ የሷ ነበር። ኔዘርላንዳዊቷ በክንዷ ሦስት ጊዜ ፣ የወርቅ መዳሊያ ለሀገሯ ያስገኘችውን ስትመታት ጊዜና ፣ ሳትወድቅ ብታሸንፋት፣ ከውድድሩ ትሰረዝ ነበር።» ነው የሚሉት። በሴቶች የ10 ሺህ ሜትር ውድድር ጉልበቷ እየደማ ሩጫዋን ሳታቋርጥ ለድል የበቃችውን አትሌት የተመለከቱ አሸብር ኃይለ ማርያም፤ «አንዱ ለሀገር ይደማል አንዱ ሀገርን ያደማል፤ እማማ ኢትዮጵያ ስንቱን ችለሻል?» በማለት አድናቆታቸውን በጥያቄ አጅበው አካፍለዋል።
ከዚህም ሌላ በቡዳፔስቱ አትሌቲክስ ሻምፒዮን ለመወዳደር ከተሰለፉት አንዱ አትሌት ጥላሁን ኃይሌ ትወዳደራለህ በተባለው ርቀት እንደማይወዳደር እንደተነገረው በመግለጽ በማኅበራዊ መገናኛ ብዙኃን እንባውን እያፈሰሰ ያቀረበው አቤቱታ የብዙዎችን ስሜት ነክቷል፤ ትኩረትም ስቧል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በማግስቱ በውድድሩ ሜዳ አትሌቶችን ያሰለፈው በሰዓት እና ውጤታቸው ላይ ተመርኩዞ ለሀገር ሊያስገኝ ይችላል ባለው ስኬት መሆኑን በገለጸበት ጋዜጣዊ መግለጫ ብዙ ጥያቄዎች ቀርበዋል።
ዘኢድ ሳሚ በፌስቡክ፤ «በሰው ሕይወት አትጫወቱ ያለውን ሁኔታ በደንብ አስረዱት፤ የኢትዮጵያንም ሕዝብ አታበሳጩ» ሲሉ፤ ተክሊል ተረጋ ደግሞ፤ «የአትሌቱን ሞራል ከግምት አስገቡ፤ ዕድል ስጡት።» ብለዋል። ተስፋ መኮንን አስፋው፤ «ለረጅም ጊዜያት ልምምድ ላይ የነበረ እና ለቡዳፒስት ተወዳዳሪ መሆነ ተነግሮት ሀንጋሪ ድረስ ሄዶ ለውድድር ትንሽ ደቂቃ ሲቀር አትወዳድርም በማለት ልጁ ላይ ግፍ ሰርታችኋል። መግለጫችሁ ደግሞ ድሪቶ በዛበት። «ኢትዮጵያን ማዕከል ያደረገ» ማለት ምን ለማለት ፈልጋችሁ ይሆን?» በማለትም ይጠይቃሉ። ኪያ ሽፈራው ውዝግቡን ለማርገብ ያሰቡ ይመስላል፤ «ጉዳዩ ቴክኒካዊ እንደመሆኑ ለባለሞያዎቹ እንተወው እና የሚሉትን እናዳምጥ።» ነው የሚሉት። ሌላው አስተያየት ሰጪ በየፈርጁ የሚታየው መጓተት ያሰለቻቸው መሆኑን ይገልጻል መልእክታቸው፤ «እኔስ አትሌቲክስ የሚከፋፍለን ሳይሆን አንድ የሚያደርገን መስሎኝ ነበር።» በማለትም ሃሳባቸውን በግርምት ገልጸዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
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