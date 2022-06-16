የመንግስት እና የህወሃት የድርድር ፍላጎትና አንድምታው

በኢትዮጵያ በተለይም በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ከፍተኛ ውድመትና ቀውስ ያስከተለው ጦርነትን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ስለመዘጋጀታቸው ተፋላሚ ኃይሎች ከሰሞኑ አስታውቀዋል፡፡ለጦርነቱ ሰላማዊ እልባት መፈለግን በማስመልከት አስተያየታቸውን የሰጡ ዜጎች የሰላም ድርድሩ እውን እንዲሆን ተፋላሚዎቹ ለህዝቡ ፍላጎት ቅድሚያ ሰጥተው ሊሰሩበት ይገባል ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ የተፋላሚ ኃይላት ለድርድር መዘጋጀት ላይ የህዝብ አስተያየት
በኢትዮጵያ በተለይም በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ከፍተኛ ውድመትና ቀውስ ያስከተለው ጦርነትን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ስለመዘጋጀታቸው ተፋላሚ ኃይሎች ከሰሞኑ አስታውቀዋል፡፡ለጦርነቱ ሰላማዊ እልባት መፈለግን በማስመልከት አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ ዜጎች የሰላም ድርድሩ እውን እንዲሆን ተፋላሚዎቹ ለህዝቡ ፍላጎት ቅድሚያ ሰጥተው ሊሰሩበት ይገባል ብለዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ