የመንግስትን ጥሪ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዦች ቁጥር ከተጠበቀው በላይ መሆኑ

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አባላት በአገሪቱ መንግስት በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት ወደ አገር ቤት ጉዞ ስኬታማ መሆኑን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበር አስታወቀ፡፡ የማህበሩ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያውያን አንድነት መጠናከር፣ እና ኢኮኖሚውን የመደገፍ ዓለማ ያለው የዳያስፖራው የአገር ቤት ጉዞ ከእቅድ በላይ የተሳካ ነው ብለዋል፡፡
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አባላት በአገሪቱ መንግስት በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት ወደ አገር ቤት ጉዞ ስኬታማ መሆኑን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበር አስታወቀ፡፡
የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ኢንድሪስ መሃመድ በተለይ ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት የኢትዮጵያውያን አንድነት መጠናከር፣ የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በተጨባጭ የማወቅ እና ኢኮኖሚውን የመደገፍ ዓለማ ያለው የዳያስፖራው የአገር ቤት ጉዞ ከእቅድ በላይ የተሳካ ነው ብለዋል፡፡
ሌሎች የማህበሩ አባላትም ይህ ጉዞ የኢትዮጵያን እውነት ለዓለማቀፉ ማህበረሰብ ለማስገንዘብ ላቅ ያለ ሚና እንዳለው እምነታቸውን ገልጸዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ