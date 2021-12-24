 የመንግስትን ጥሪ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዦች ቁጥር ከተጠበቀው በላይ መሆኑ | ኢትዮጵያ | DW | 05.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የመንግስትን ጥሪ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዦች ቁጥር ከተጠበቀው በላይ መሆኑ

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አባላት በአገሪቱ መንግስት በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት ወደ አገር ቤት ጉዞ ስኬታማ መሆኑን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበር አስታወቀ፡፡ የማህበሩ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያውያን አንድነት መጠናከር፣ እና ኢኮኖሚውን የመደገፍ ዓለማ ያለው የዳያስፖራው የአገር ቤት ጉዞ ከእቅድ በላይ የተሳካ ነው ብለዋል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:51

የዲያስፖራው ወደ ሀገር ቤት ጉዞ የተሳካ እንደሆነ ማሐበሩ አስታውቋል።

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አባላት በአገሪቱ መንግስት በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት ወደ አገር ቤት ጉዞ ስኬታማ መሆኑን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበር አስታወቀ፡፡

የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ኢንድሪስ መሃመድ በተለይ ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት የኢትዮጵያውያን አንድነት መጠናከር፣ የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በተጨባጭ የማወቅ እና ኢኮኖሚውን የመደገፍ ዓለማ ያለው የዳያስፖራው የአገር ቤት ጉዞ ከእቅድ በላይ የተሳካ ነው ብለዋል፡፡

ሌሎች የማህበሩ አባላትም ይህ ጉዞ የኢትዮጵያን እውነት ለዓለማቀፉ ማህበረሰብ ለማስገንዘብ ላቅ ያለ ሚና እንዳለው እምነታቸውን ገልጸዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

ታምራት ዲንሳ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

የዲያስፖራው ወደ ሀገር ቤት ጉዞ የተሳካ እንደሆነ ማሐበሩ አስታውቋል።  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bild: Hawassa City , Ethiopia Titel : Hawassa City , Ethiopia Autor/Copyright: Shewangizaw Wegayehu -- DW

   የሲዳማ ዝግጅት ለእንግዶች 24.12.2021

የገናና የጥምቀት በዓላት ሐገር ዉስጥ እንዲያከበሩ የጠራቸዉን እንግዶች ለማስተናገድ የሲዳማ ክልል መዘጋጀቱን አስታወቀ።አንድ የሲዳማ ዩኒቨርስቲ የምጣኔ ሐብት አስተማሪ በበኩላቸዉ ጥሪ የተደረጋላቸዉ እንግዶች ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሐብታዊ ጥቅም አለዉ ይላሉ

Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed (L), Eritrea's President Isaias Afwerki (R) and Somalia's President Mohamed Abdullahi Mohamed sit in a helicoptor during their visit to Gondar, northern Ethiopia, on November 9, 2018. - The presidents of Somalia and Eritrea met with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed on Friday to cement regional economic ties as relations warm between the once-rival nations. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo credit should read EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images)

ኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ግንኙነት አቅጣጫዋ 12.12.2021

የኢትዮጵያ መንግሥትም ኾነ የኢትዮጵያ ጉዳዮችን ይሁነኝ ብለው የሚከታተሉ ሰዎች በተደጋጋሚ እንደሚገልጡት ዩናይትድ ስቴትስ ከምዕራባውያን አጋሮቿ ጋር በመሆን የኢትዮጵያ መንግሥት ላይ የምታሳድረው ጫና ልኩን ያለፈ እና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትም የሚገዳደር ነው። የኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነት በአሁኑ ወቅት ምን ይመስላል? ውይይት።