የመንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔ አንድምታ

በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ሰለሞን ተፈራ የመንግሥት የትናንቱን ውሳኔ አበጀ የሚባልለት ነው ይላሉ፡፡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና ስነ-መንግሥት መምህር ዶ/ር ስሳይ መንግሥቴ ውሳኔው አዲስ ነገር ባለመሆኑ እምብዛም አጓጊ አይደለም፤ውሳኔው ከትግራይ ለሚፈናቀሉ ዜጎች ድጋፉን ማድረስ ካስቻለ ግን መልካም ነው ብለዋል፡፡
ግጭት የማቆም ውሳኔ ላይ መድረሱን ትናንት ባወጣው መግለጫ ያስታወቀው የኢትዮጵያ መንግሥት ዓላማው ለእርዳታ ፈላጊ ዜጎች አስቸኳይ ሰብዓዊ ድጋፍ በነጻነት ማጓጓዝ እንዲቻል ማድረግ መሆኑን ገልጿል። ስለ መንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የፖለቲካ ተንታኞች ግን ውሳኔውን በአዎንታዊም በአሉታዊም ጎን ተመልክተውታል። ውሳኔው ለብሔራዊ እርቅ እና ዘላቂ ሰላም በር ይከፍታል ሲባል፤ ለዚህ የሌላው ወገን ዝግጁነት ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔው የተፈለገውን ውጤት እንዲያመጣ በትግራይ ክልል የሚገኙ «አማጽያን» ሲል የጠቀሳቸው ኃይላት ጥቃት እንዲያቆሙና በኃይል ከያዙዋቸው የአጎራባች ክልል አካባቢዎች እንዲወጡ ባቀረበው ጥሪ፤ የውሳኔው ዋና ዓላማ በአከባቢው ሰብዓዊ ቀውስን እልባት መስጠት እንዲቻል መሆኑን አመልክቷል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የሆኑት ሰለሞን ተፈራ የመንግስት የትናንቱን ውሳኔ ለአገር ውስጥ እና የውጭ ጫናዎች መፍትሄ ለማምጣት ቁርጠኝነቱን ያመለከተ በመሆኑ አበጀ የሚባልለት ነው ይላሉ፡፡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም እና ስነ-መንግስት መምህር የሆኑት ዶ/ር ስሳይ መንግስቴ ውሳኔው አዲስ ነገር ባለመሆኑ እምብዛም አጓጊ አይደለም ይላሉ፡፡ ይሁንና ውሳኔው በተለያዩ ምክኒያት ከትግራይ እየተፈላቀሉ እየተንገላቱ ላሉ ዜጎች ሰብዓዊ ድጋፉን ማድረስ ካስቻለ መልካም ነው ብለዋል፡፡
የአምቦ ዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስ መምህር አቶ ሰለሞን ተፈራ ግን ባሁኑ ውሳኔ ህወሓትም አዎንታዊ ምላሽ ሊሰጥ እንደሚችል ተስፈኛ ናቸው፡፡ ምክኒያት ያሉት ደግሞ በሶስተኛ ወገኖች የድርድር ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸው ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ትናንት ያስተላለፈው ውሳኔ በቀጣይ ያለተጨማሪ ደም መፋሰስ ለግጭቱ መፍትሔ ሊያመጣ እንደሚችልም ተስፋውን ገልጿል።
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ