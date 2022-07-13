የመንግሥትና የህወሓት አደራዳሪ ጉዳይ፤ኤሌክትሪክ ያጡ የሰሜን ኢትዮጵያ ከተሞች

ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር የሚደራደር ቡድን መሰየሙን በዚህ ሳምንት ያሳወቀው ህወሓት ማናቸውም ንግግር የኬንያውን ፕሬዝዳንት ኡኹሬ ክንያታን ማካተት አለበት ብለሏል።የኤሌክትሪክ አገልግሎት ከተቋረጠባቸው አንድ ዓመትና ከዚያም በላይ የሆናቸው የሰሜን ኢትዮጵያ ከተሞች ነዋሪዎች ለልዩ ልዩ ማኅበራዊና ኤኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን በምሬት ተናግረዋል።
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ(ህወሓት) ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር የሚደራደር ቡድን መሰየሙን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበር ያሳወቀው። የተደራዳሪዎቹን ማንነትም ሆነ ቁጥራቸውን ያልገለጹት የቡድኑ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ «ማናቸውም ንግግር የኬንያውን ፕሬዝዳንት ኡኹሩ ኬንያታን ማካተት አለበት» ሲሉ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ገዥ ፓርቲ ብልጽግና ግን ማናቸውም ድርድሮች በአፍሪቃ ኅብረት ብቻ ነው ሊመሩ የሚችሉት ሲል አስታውቆ ነበር። ይህ በዚህ ሳምንት የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች ካተኮሩባቸው ጉዳዮች አንዱ ነበር።
አህመድ ሙንዬ በፌስቡክ «የሰላምን ዋጋ የሚያውቀው ሰላም በሌለበት አካባቢ የሚኖር አካል ነው ።በታሪክ እንደሠማነው ሁሉም ጦርነቶች የሚደመደሙት በኃይል ሳይሆን በስምምነት ነው።» ካሉ በኋላ «ሁለቱም ኃይሎች ወደ ስምምነት ለመምጣት የሚያደርጉት እንቅሰቃሴ መልካም ቢባልም እስከመጨረሻው መጓዝና ለውጤት መብቃት ያስፈልጋል። ዋናው ጉዳይ አደራዳሪው ማነው የሚለው ሳይሆን ለሀገር የሚጠቅመው ጉዳይ የቱ ነው የሚለውን መምረጥ ይመስለኛል። ግትር የሆነ ሀሳብን በመተው ለህዝቡ የሚበጅ መፍትሄ መምረጥና ከዘመኑ ጋ የሚጓዝ አስተሳሰብ ማራመድ የሚጠቅም ይመስለኛል።በማለት የመፍትሄ ሀሳብ ሰንዝረዋል። «ዝም ብላችሁ አትሽኮርመሙ! ድርድሩን ሁለታችሁም ትፈልጉታላችሁ እኛም እንፈልገዋለን የፈለገው ቦታ ይሁን ለሠላም ቅድሚያ ሥጡ ጦርነት መሮናል።»ያሉት ደግሞ ጠበቃ ክብረት ናቸው ። ኤልዝ ኦብሳብ በሚል ስም የተጻፈ አስተያየት ፖለቲከኞችን ይወቅሳል «መጀመሪያም ይህንን ሁሉ መስዋዕትነት መቀበል አያስፈልግም ነበረ ። ዳሩ ፖለቲከኞች ነገር ካለፈ ነው የሚገባቸው ።»ሲል
አዲሱ አሰፋ የተለየ ሀሳብ አላቸው፣ «በዚህ ድርድር አሸናፊ ሊኖሮ አይገባም እንዲያውም ፖለቲከኞች ከሚደራደሩ ይልቅ መልካሙን አማራጭ የህዝባቸውን ፍላጐት የሚያቀርቡ ወጣቶችና ሽማግሌዎች ቢሳተፉ መልካም ነው ፣» የሚል ።
«ኬንያታ አፍሪካዊ መስሎኝ! አብሮ ቢኖር ምን ችግር አለው? »ዋናው ሊስማሙበት የወሰኑበት ነጥብ መሰለኝ ወሳኙ ኦቦሳንጆም ቢሆኑ ከመርሁ ውጭ መች ይሰራሉ» ያሉት ደግሞ ወርቁ ወርቁ ናቸው
ህወሓት ሁለቱን ወገኖች በተናጠል ሲያነጋግሩ የነበሩት የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ ልዑክ የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ መንግሥት ቅርበት አላቸው በማለት ድርድሩን ኬንያታ እንዲመሩ ነው የጠየቀው። አብዱ እንድሪስ በዚህ አይስማሙም «የአፍሪቃ ኅብረት የግለሰቦች ተቋም አይደለም ይልቅስ ኡኹሩ ኬንያታ አንድ ሰው ናቸው ።ኬንያታ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ሁነው የጋራ መግባባት ላይ ቢደርሱ መልካም ነው እንጂ ሀላፊነቱን በአንድ ግለሰብ ትከሻ ላይ ብቻ መጣሉ ተገቢ አይደለም። ብለዋል። ጉቱ ቶላ በአጭሩ «ሁለቱም ወገኖች ለሰላም ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። የአፍሪካ ጉዳይም በአፍሪካዊያን መፈታት አለበት ።» ሲሉ ኢቡኑ ኑርሁሴን ሁሜድም «በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ድርድሩ መካሄድ አለበት ባይ ነኝ! የአፍሪካ ችግር አፍሪካውያንን በሚያሰባስበው ህብረት ስር መፍትሔ ሊያገኝ ይችላል። ከዚህ በመለስ ያሉ ሃሳቦች ፖለቲካዊ ፍላጎት ያነገቡ ይመስሉኛል።ብለዋል።
ረጂብ ናስር «ለህዝባቸው ሲሉ ሁለቱም ወገኖች (ተደራዳሪዎች) ተሸንፈው ማሸነፍ አለባቸው ። አንድ አካል ለድርድር ሲመጣ ለማሸነፍ ሳይሆን ህዝቡን ለማዳን አስቦ መምጣት አለበት በማለት መክረዋል።ቲዋፍ ቲዋፍ በሚል የፌስቡክ ስም ደግሞ «የፌደረራል መንግስት ከድርድሩ በፊት በትግራይ ህዝብ ላይ የጣለው የስልክ የመብራት የባንክ እና የሸቀጦች እገዳን ማቆም አለበት የሚል ማሳሰቢያ ቀርቧል።
«ለህዝቦቻቸው ደህንነትና ለሀገር ሠላም ቅድሚያ ሰጥተው ሌላውን ሌላ ጊዜ ለማንሳት ዝግጁ የሆነ ሁሉ ይደራደር።» የሚለው ደግሞ የአላሮ አሻሞ የፌስቡክ መልዕክት ነው። የአማራ ክልል የራያ ቆቦ ዞን ነዋሪዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ከተቋረጠባቸው አንድ ዓመት ሆኗል ። የሕወሓትና የኢትዮጵያ መንግስት የሚመሯቸዉ ኃይላት ሲዋጉባቸዉ ከነበሩባቸዉ አካባቢዎች አንዱ የሆነው የራያ ቆቦ ወረዳ ከተሞች ነዋሪዎች ሰሞኑን ለዶይቼ ቬሌ እንደተናገሩት በከተሞቹ ኤሌክትሪክ ባለመኖሩ በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ደርሰውባቸዋል።ኤልኬትሪክ ከተቋረጠ ዓመት ያለፋቸው ሌሎች ከተሞችም አሉ። በትግራይም እንዲሁ ጦርነቱ ከተነሳ ወዲህ ኅብረተሰቡ ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ነው።በኤሌክትሪክ ማብሰል ቀርቶ ኅብረተሰብ ወደ እንጨትና ከሰል ዞሯል፤ ልማት ተስተጓጉሏል። ኤሌክትሪክ የሚያስፈልጋቸው አገልግሎቶች በሙሉ ቆመዋል። ዶቼቬለ ሰሞኑን ያነጋገራቸው አንድ የራያ ቆቦ ከተማ ነዋሪ ብሶታቸውን ለዶቼቬለ ተናግረዋል።
ስለ ኤሌክትሪክ እጦት የቡግና መስመር በሚል የፌስቡክ ስም የተጻፈ አስተያየት ምን ቆቦ ብቻ «ላሊበላና ቡግናም ከ1 አመት በላይ ሆናቸው ይላል። ፒኤም ኤስቱብነህ ደመቀ በሚል የፌስቡክ ስም የተጻፈው አስተያየት «የሚሻለው ለሚመለከተው አካል መጮህ ነው ። ሲል ይጀምራል። «በእርግጥ በጠላት የወደሙ የኤሌክትሪክ ገመዶች በመጠገን ላይ ናቸው። እናም በኣማራ ክልል ትልቋ እና ውቧ ከተማ፣ የበረሃዋ ገነት ቆቦ ብዙ ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ያለባት ለሀገሪቱ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ወረዳ ነች።»ካለ በኋላ ህዝቡም አንድ አመት ሙሉ በጨለማ ነውና አስቸኳይ መፍትሔን ይሻል»በማለት ተማጽኗል።
ሞገስ ደሳለ አዱሻ «ላሊበላና ሰቆጣን ጨምሮ አጠቃላይ በሰሜን ወሎም ኤልክትሪክ የለም ማለት ይቻላል « ለዶቼቬለ አስተያየታቸውን የሰጡት ነዋሪ በራያ ቆቦ ወረዳ የሚገኙ ሮቢት ፣ ጎብዬ ዞብልና ወርቄ ከተሞች መብራት የላቸውም ሲሉ ለተናገሩት ፣ዝምተኛው ገዳይ በሚል የፌስቡክ ስም በተሰጠ አስተያየት « የተጠቀሱት ከተሞች እነዚህ ብቻ አይደሉም ፣አፋፋ አድስአለም፣አራዱም፣አቧሬ፣ገደመዩ ፣እና ሌሎችም አሉ ካሉ በኋላ ማገዶው ይቅርና « ለእህል ወፍጮ እናቶቻችን ከአንድ አመት በላይ በድንጋይ እህል እየፈጩ ነው የሚቀልቡን። እባካችሁን በአስቸኳይ መብራት እና ውሀ ይሰራልን ሲሉ ጠይቀው ፣ውኃውም ከወንዝ ለመቅዳት ወረፋ ስለሆነ አንድ ሰው ጧት ሄደ ውሀ ይዞ የሚመለሰው ምሳ ሰአት ነው።»በማለት የችግሩን ስፋት ለማስረዳት ሞክሯል። አብደላ አወል አህመድ «የራያ ቆቦ ብቻ ሳይሆን ሰሜን ሐራና አካባቢዋም መብራት ካገኙ አንድ አመት አለፋቸው። ብለዋል።
ባራቢት ጂሩ ደግሞ ይጠይቃሉ «ሰላምስ ከተቋረጠባቸው ስንት ዓመት ሆነ? የትኛው ይቀድማል? በማለት ፤እውነት የአሸናፊ በፌስቡክ «ትግራይ ደግሞ ሁለት ዓመት ሞላው» ሲሉ አስታውሰዋል።
እዩብ ደግሞ ጥሪ አቅርበዋል።«ፍትህ በጨለማ ውስጥ ላሉት ህዝቦች ቆቦ ላሊበላ ሰቆጣ አስከተማ ድሃና ዝቋላ አበርገሌ ሳህላ ሰየምት ሰቆጣ ዙሪያ ግዳን ከአንድ ዓመት በላይ መብራት ያጡ ከተሞች ናቸው። እነዚህ ከተሞች መብራት እንድያገኙ ሁላችንም በአንድነት ድምፃችንን እናሰማ።ሲሉ። «መብራቱ ቀርቶ ሌላው ስጋት በቀረላቸው!!! ካሉ በኋላ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የመሰረተ ልማት አቅርቦት ሳይሆን ጥያቄው፣ በህይወት የመኖር ጉዳይ ነው፡፤ከእጅ ወደ አፍ ቀምሶ የማደር ጉዳይ ነው፤ዜጎች በሰላም ውለው ሲገቡ ነው የመሰረተ ልማት ጥያቄ የሚከተለው፡፡ንጹሃን ሰርተው በልቶ ማደር ሲችሉ ነው፡፡» በማለት የህልውና ጉዳይ ቅድሚያ እንዲሰጠው ያሳሰቡት አብዱ ሰዒድ ናቸው።
ሁሴን አፋር፣ ከአብዱ ሰኢድ ጋር የሚቀራረብ አስተያየት ነው ያላቸው።«አያቹህ የጦርነትን አሰከፊነት!! የቆቦ ከተሞች መብራት የላቸውም ከማለት፣ የሚቀድሞው ሰላም ነው።ሰለዚህ በሰሜን ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም መውረድ አለበት ከዛ ብኋላ ነው ስለ መሰረተ ልማት መውራት ያለብን።ሁሉም የሰሜን ከተሞች ማለትም የአማራ ክልል ከተሞች ናየትግራይ ክልል ከተሞች መብራት:ውሀ:ሰልክ:የባንክ አግልግሎቶች ሊያገኙ ይገባል። ብለዋል ሁሴን።
«እናቱ ወንዝ የሄደችበትና እናቱ የሞተችበት እኩል ያለቅሳሉ፡ይባላል በማለት ሃሳባቸውን የጀመሩት ገብሩ አለምግ ከወደ ሴሜን (ኣጠገባቹህ) መብራት፣ባንክ፣ስልክ፣ውሃ፣ነዳጅ፣ትራንስፖርት፣መድኃኒትንት ህክምና የለም፡ገንዘብ እያለህ ባንክ ውስጥ ተቀምተሃል ስለዚህ በርሃብ ትሞታለህ፡እንደዚህ ያለ ነገር በዘራቹህ ኣይድረስ፤ብለዋል። «መንግስት ኤሌክትሪክ መቀጠል ካልቻለ :ጀነሬተር ገዝቶ ማቅረብ አለበት።በጣም የተበደለው ህዝብ ነው።ይህ ደግሞ የአለባቸው ሳበቂ ብርሃኑ የመፍትሄ ሀሳብ ነው። መለሰ ያረጋል ደግሞ በጨለማ የተዋጡ አካባቢዎች ብዙ መሆናቸውን ገልጸው ታድያ ለማን ሰው አቤት ይባላል እባካችሁ ድምፅ ሁኑን ለመንግስት ፣ሰሚ ካለ ብለዋል። መለሰ
ዶቼቬለ በተለይ በአማራ ክልል ስለ ቆቦ ወረዳ ከተሞች የኤሌክትሪክ እጦት ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የሥራ ኃላፊዎች ለማነጋገር ቢሞክርም ስልካቸው ባለመነሳቱ መልሳቸውን ማካተት አልቻልንም ።
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ