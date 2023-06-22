 የመናገር ነጻነት አሁንም አደጋ ላይ ነው | ዓለም | DW | 22.06.2023

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ዓለም

የመናገር ነጻነት አሁንም አደጋ ላይ ነው

ዶይቸ ቬለ በየዓመቱ የሚያካሂደው ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙኃን መድረክ ማክሰኞ ሰኔ 13 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ተጠናቋል ። በሁለት ቀናቱ መድረክ ስለመናገርና ፕሬስ ነጻነት ብሎም የተለያዩ የመገናኛ አውታርን የሚዳስሱ ጉዳዮች ለውይይት ቀርበዋል ። የዶይቸ ቬለ የመናገር ነጻነት የዘንድሮ ሽልማት ለኤልሣልቫዶራዊው ጋዜጠኛ ኦስካር ማርቲኔዝ ተሰጥቷል ።

ኤልሣልቫዶራዊው ጋዜጠኛ ኦስካር ማርቲኔዝ ቦን ከተማ ተገኝቶ ሽልማቱን ወስዷል

እንደ ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን ዘገባ ከሆነ በዓለማችን ዘንድሮ ከምንጊዜውም በላይ በርካታ ጋዜጠኞች እስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ ። እንዲያም ሆኖ ግን ጋዜጠኞች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ራሳቸውን ለአደጋ አጋልጠው ለመገናኛ ብዙኃን ነጻነት ይፋለማሉ ። ከእነዚህ ደፋር ጋዜጠኞች መካከል አንዱ የመናገር ነጻነት ሽልማትን በዶይቸ ቬለ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙኃን መድረክ ላይ ተገኝቶ ተቀብሏል ።

የዶይቸ ቬለ የመናገር ነጻነት የዘንድሮ ሽልማት

የዶይቸ ቬለ የመናገር ነጻነት የዘንድሮ ሽልማት

የዶይቸ ቬለ የመናገር ነጻነት የዘንድሮ ሽልማት ለኤል ፋሮ ድረገጽ ዋና አርታኢ ኤልሣልቫዶራዊው ጋዜጠኛ ኦስካር ማርቲኔዝሰኞ ሰኔ 12 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ቦን ከተማ ውስጥ ተሰጥቷል ። ኦስካር ማርቲኔዝ በዶይቸ ቬለ 16ኛዉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙኃን መድረክ ላይ ለመናገር ነጻነት 9ኛው ሽልማት የበቃው በሰብአዊ መብቶች በተለይም በመናገር ነጻነት ላይ ላበረከተው አስተዋጽኦ ነው ተብሏል ። የምርምር ጋዜጠኛው ኦስካር የጋዜጠኝነት ጉዞው በሀገሩ እጅግ አስቸጋሪ መሆኑን ሽልማቱን በተቀበለበት ወቅት ተናግሯል ።

«ወደዚህ የመጣሁባት እና ይህን ሽልማትም ተቀብዬ የምሄድባት ኤልሣልቫዶር ሙሉ ለሙሉ ወደ አምባገነን አመራር እያመራች ነው ። ዴሞክራሲ የሚባል የለም ። በኤል ፋሮ የዜና ድረገጼ ላይ ብቻ እኔን ጨምሮ 22 ሰዎች ፕሬዚደንቱ ከወንጀለኛ ቡድኖች ጋር ምሥጢራዊ ስምምነት ስለማድረጋቸው መረጃዎችን በምናሰባስብበት ወቅት ዒላማ ውስጥ ገብተን ነበር ። »

የዶይቸ ቬለ ዋና ኃላፊ ኢንቴንዳንት ፒተር ሊምቡርግ በበኩላቸው፦ «የመናገር ነጻነት ኤል ሣልቫዶር ውስጥ አደጋ ተጋርጦበታል ። ጋዜጠኝነትን ተአማኒ ማድረግ ከምንም በላይ ጠቃሚ ነው» ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል ። 

ጋዜጠኞች አፍሪቃ፤ አውሮጳ፤ እስያ ብሎም አሜሪካን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች አሁንም ለእስር እና እንግልት እየተዳረጉ ነው ። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን ዘንድሮ ይፋ ባደረገው የዓለም የፕሬስ ነጻነት ዘገባ መሠረት ከ180 ሃገራት መካከል 21ኛ ደረጃ ላይ በምትገኘው ጀርመን ሳይቀር ጋዜጠኞች ለተለያዩ እንግልቶች እና እስር እንደሚዳረጉ ይነገራል ። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር አናሌና ባኤርቦክ በዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙኃን መድረኩ ላይ በተንቀሳቃሽ ምስል ባስተላለፉት መልእክት ይህንኑ አጽንዖት ሰጥተው ተናግረዋል ። 

የዶይቸ ቬለ የመናገር ነጻነት የዘንድሮ ሽልማትን ኤልሣልቫዶራዊው ጋዜጠኛ ኦስካር ማርቲኔዝ ቦን ከተማ ውስጥ ተቀብሎ

የዶይቸ ቬለ የመናገር ነጻነት የዘንድሮ ሽልማትን ኤልሣልቫዶራዊው ጋዜጠኛ ኦስካር ማርቲኔዝ ቦን ከተማ ውስጥ ተቀብሎ

«እንዳለመታደል ሆኖ በሀገራችን ጥቂት የማይባሉ ዘጋቢዎችን የሚተናኮሉ ድርጊቶችን ተመልክተናል ። በተለይ ደግሞ በሰላማዊ ሰልፎች ወቅት ።»

የዶይቸ ቬለ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙኃን መድረክ የፕሬስ እና የመናገር ነጻነት በመላው ዓለም እንዲጎለብት ጥናቶች የሚቀርቡበት፤ ውይይቶችም የሚስተናገዱበትም ነው ።

ለሁለት ቀናት በቆየውየዶይቸ ቬለ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙኃን መድረክ ከሁለት ሺህ በላይ ታዳሚዎች ተገኝተውበታል ። ከ140 በላይ ተናጋሪዎች ሐሳባቸውን መድረኩ ላይ አንጸባርቀዋል ። ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ120 በላይ ሃገራት ተወካዮች በጉባኤው ታድመዋል ። መሰል የውይይት መድረክ በዘንድሮው የድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን የፕሬስ ነጻነት ደረጃ ሲንጋፖርን ከፊት አስቀድማ ርዋንዳን ከኋላ አስከትላ 130ኛ ደረጃ ላይ ለምትገኘው ኢትዮጵያ እንዲሁም ለበርካታ ሃገራት ጠቀሜታው የጎላ ነው ።

የዶይቸ ቬለ ዋና ኃላፊ ኢንቴንዳንት ፒተር ሊምቡርግ (ከመሀል) ለተሸላሚው ጋዜጠኛ እያጨበጨቡ

የዶይቸ ቬለ ዋና ኃላፊ ኢንቴንዳንት ፒተር ሊምቡርግ (ከመሀል) ለተሸላሚው ጋዜጠኛ እያጨበጨቡ

በዶይቸ ቬለ ዋና ኃላፊ ፒተር ሊምቡርግ ንግግር ሰኞ ጠዋት ተከፍቶ ለሁለት ቀናት የቆየው መድረክ ማክሰኞ ከሰአት ተጠናቋል ። ማምሻውንም በራይን ወንዝ ላይ በምትቀዝፍ መርከብ ላይ ለታዳሚዎች በተደረገ የእራት እና የሙዚቃ ግብዣ ታዳሚዎች የዓመት ሰው ይበለን ብለው ተለያይተዋል ። የዶይቸ ቬለ 17ኛዉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙኃን መድረክ የሚቀጥለው ዓመት ከሰኔ 10 እስከ 11 ይካሄዳል ።

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እሸቴ በቀለ

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