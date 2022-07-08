የመብቶች ጥሰቶች ሰለባዎች፣ምስክሮችና የባለሥልጣን የምክክር

የኢሰመኮ ም/ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መለሰ ያለፍርድቤት ትዕዛዝ ለሕገወጥ እሥርና ጭካኔ የተሞላበት አያያዝን ጨምሮ የተለያዩ ሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን በመድረኩ ከተገኙት ተጎጂዎች ለመረዳት መቻሉን ተናግረዋል።በክልል እየቀረቡ የሚገኙ የማንነት፣ የወሰንና የአደረጃጀት ጥያቄዎች ለሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት መሆናቸውን መገለጹንም ተናግረዋል።
በደቡብ ክልል የማንነት፣ የወሰንና የአደረጃጀት ጥያቄዎች ለሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት እየሆኑ መምጣቸውን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ገለፀ። ኮሚሽኑ ነፃነታቸውን በሕገ ወጥና በዘፈቀደ የተነፈጉ ሰዎች መብቶች ላይ ያተኮረ ሕዝባዊ የአቤቱታ ቅበላ መድረክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀዋሳ ከተማ አካሂዷል፡፡ በመድረኩ የመብት ጥሰቶች የደረሰባቸው ተጎጂዎች፣ ምስክሮች ፣ የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በአንድ መድረክ ተገናኝተው መምከራቸውን የኮሚሽኑ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ገልጸዋል ፡፡ የኢትየጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የብሄራዊ ምርመራ አካል ነው ያለውን ሕዝባዊ የአቤቱታ ቅበላ መድረክ በሀዋሣ ከተማ አካሂዷል፡፡ለአራት ቀናት በዝግ በተካሄደው መድረክ የመብት ጥሰቶች ደርሰውብናል ያሉ ተጎጂዎች ፣ምስክሮቻቸው ፣ የሚመለከታቸው የመንግሥት አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በአንድ መድረክ ተገናኛተዋል ፣ መስተካከል በሚገባቸው ጉዳዮች ላይም መክረዋል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መለሰ በመድረኩ ማብቂያ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በመድረኩ ተጎጂዎቹ ደረሱብን ያሉትን የመብት ጥሰቶች አሰምተዋል ብለዋል፡፡ያለፍርድቤት ትዕዛዝ ለሕገወጥ እሥር እና ጭካኔ የተሞላበት አያያዝን ጨምሮ የተለያዩ ሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መስተዋላቸውን በመድረኩ ከተገኙት ተጎጂዎች ለመረዳት መቻሉን ነው ምክትል ዋና ኮሚሽነሯ የተናገሩት።በክልል እየቀረቡ የሚገኙ የማንነት፣ የወሰንና የአደረጃጀት ጥያቄዎች ለሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት መሆናቸውን በመድረኩ መነሳቱን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ ተናግረዋል።ኮሚሽኑ ከመድረኩ አቤቱታዎች ካዳመጠ በኋላ ምን አይነት የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ይከተላል በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበው ጥያቄ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ ‹‹ ለመብት ጥሰቶቹ ከባህሪና ከግንዛቤ ክፍተቶች ጋር የተያያዙ መሆናቸውን ከወዲሁ ግምት መውሰድ ይቻላል ።አሁን መረጃዎችን ሰብስበናል በቀጣይ ዝርዝር የመፍትሄ አቅጣጫዎችንና ምክረ ሀሳብ የምናቀርብ ይሆናል ›› በማለት ምላሽ ሰጥተዋል።የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ለመጀመሪያ ጊዜ በሀዋሣ ከተማ የጀመረውን ሕዝባዊ የአቤቱታ ቅበላ መድረክ በቀጣይ በሌሎች ክልሎችም ለማካሄድ ማቀዱን ምክትል ዋና ኮሚሽነሯ ተናግረዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
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