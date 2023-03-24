 የመቐለ ነዋሪዎች ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ምን ይጠብቃሉ? | ኢትዮጵያ | DW | 25.03.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የመቐለ ነዋሪዎች ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ምን ይጠብቃሉ?

ከግዚያዊ አስተዳደሩ ምን ትጠብቃላችሁ በሚል ያነጋገርናቸው የመቐለ ዩኒቨርሰቲ የአስተዳደር ትምህርት ክፍል አስተማሪው ዶክተር ተክላይ ተስፋይ፥ በትግራይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር በመነሳት ቅድሚያ መፈፀም ያለበት፣ በትግራይ ያሉ የውጭ ሃይሎች ማስወጣት እና የተፈናቀለው በሚልዮኖች የሚቆጠር ህዝብ መመለስ ሊሆን ይገባል ብለዋል።

የመቐለ ነዋሪዎች ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ምን ይጠብቃሉ?

በትግራይ ከተቋቋመው የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር ምን ይጠብቃሉ ስንል ምሁራን እና የመቐለ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየታቸው ጠይቀናል።
በፕሪቶሪያው ውል መሰረት በትግራይ የተቋቋመው ግዚያዊ አስተዳደር አጣዳፊ የተባሉ የተለያዩ ስራዎች ሊከውን በህዝቡ ዘንድ እንደሚጠበቅ አስተያየት ሰጪዎች ይገልፃሉ። በዋነኝነት በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት እና ህወሓት እንዲሁም በተለያዩ የፖለቲካ ሀይሎች እና ሲቪል ተቋማት ተሳትፎ የተቋቋመው ይህ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በቅርቡ ካቤኔው ይፋ ያደርጋል ተብሏል። ከግዚያዊ አስተዳደሩ ምን ትጠብቃላችሁ በሚል ያነጋገርናቸው የመቐለ ዩኒቨርሰቲ የማኔጅመንት ትምህርት ክፍለ አስተማሪው ዶክተር ተክላይ ተስፋይ፥ በትግራይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር በመነሳት ቅድሚያ መፈፀም ያለበት፣ በትግራይ ያሉ የውጭ ሃይሎች ማስወጣት እና የተፈናቀለው በሚልዮኖች የሚቆጠር ህዝብ መመለስ ሊሆን ይገባል ብለዋል።
ትግራይ የሁለት ዓመት ጦርነት እንዳለፈች ክልል በርካታ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንደተንሰራፉባት የሚናገሩት ዶክተር ተክላይ ተስፋይ ከ21 ወራት በላይ ደሞዝ ያልተከፈሉ የመንግሰት ሰራተኞች ውዝፍ ክፍያቸው የሚያገኙበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ የትግራይ የበጀት ድጎማ ከፌዴራሉ መንግስት ማስለቀቅ፣ የታሰሩ የትግራይ ተወላጅ ፖለቲከኞች፣ ሲቪልና ወታደሮች እንዲፈቱ ጥረት እንዲያደርግ፣ የተቀዛቀዘው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲነቃቃ ማድረግ፣ የወደመ መሰረት ልማት መገንባት እና ሌሎች ስራዎች ከትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር እንደሚጠበቅ ምሁሩ ይናገራሉ።
ሌሎች በመቐለ ከተማ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች እንዲሁ በአቶ ጌታቸው ረዳ ከሚመራ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በርካታ አወንታዊ ለውጦች እንደሚጠብቁ ገልፀውልናል።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ፀሀይ ጫኔ

 

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የመቐለ ነዋሪዎች ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ምን ይጠብቃሉ?

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአቶ ጌታቸው ረዳ ጋዜጣዊ መግለጫ

የአቶ ጌታቸው ረዳ ጋዜጣዊ መግለጫ 24.03.2023

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ-መስተዳደር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት መሾማቸው የተገለጠው አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፥ የትግራይ ክልል ግዛታዊ አንድነትን ለማስጠበቅ እንደሚሠሩ ተናገሩ ። የተፈናቀሉ ያሏቸውን መልሶ ወደ ቀዬአቸው የመመለስ ተግባራት እና ሌሎች ቀዳሚ አጀንዳዎችን እንደሚሠራባቸውም ዐስታውቀዋል ።

የአቶ ጌታቸዉ ሹመት፣የሕወሓት ካሸባሪነት መሰረዝ

የአቶ ጌታቸዉ ሹመት፣የሕወሓት ካሸባሪነት መሰረዝ 23.03.2023

"የዚህ ጦርነት ተሳታፊዎች ብዙ ናቸው። ዓላማቸውም እንደዚሁ በጣም የተለያየ ነው። ትግራይ ላይ ወይም ሕወሓት ላይ ተመሳሳይ አቋም የነበራቸው አካላት አብረው ተሰልፈዋል እና ከኢትዮጵያ መንግሥት በኩል እነዚህን አካላት አሁንም አንድ ላይ አስተባብሮ ወደ ሰላም ስምምነቱ ማስገባት እና ተገዢ ለማድረግ አስቸጋሪ እንደሚሆን ይገባኛል"

ዉይይት፤ የፕሪቶርያዉ ስምምነት በርግጥ ተፈጻሚ እየሆነ ነዉ?

ዉይይት፤ የፕሪቶርያዉ ስምምነት በርግጥ ተፈጻሚ እየሆነ ነዉ? 20.03.2023

ፕሪቶርያ ላይ በሰላም ስምምነት ከተቋጨ አራት ወር የሆነዉና አስከፊ ሰብዓዊ መብት ጥሰት የተፈፀመበት የሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ቢያበቃም ብዙዎች በሰላም ስምምነቱ አፈፃፀም ላይ ጥርጣሬ አላቸዉ። መንግሥት ስምምነቱን እያስፈጸመ አይደለም፤ የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ህወሓት ሁሉን አካታች የሆነ ሽግግር መንግሥት ለመመስረት አልቻለም፤ የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም።