የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ተስፋና ጥያቄ

የሰላም ስምምነት በሁለቱ ሀይሎች መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተፈረመ እንሆ አንድ ወር ሞልቶታል። በብዙሃን ዘንድ ታላቅ ተስፋ የፈጠረው ይህ የሰላም ስምምነት፥ ለመቶ ሺዎች ሞት ምክንያት የሆነው ቶክስ እንዲቆም ከማድረጉ በተጨማሪ በከባድ ሰብአዊ ቀውስ ወዳለችው ትግራይ እርዳታ ለማቅረብ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሆንዋል።
የኢትዮጵያ መንግስትና የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ተወካዮች በተፈራረሙት ዉል መሰረት ለትግራይ ክልል መከፈት ያባቸዉ አገልግሎቶች እንዲከፈቱ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ።ስምምነቱ ከተፈረመ ዛሬ አንድ ወር ደፍኗል።ይሁንና የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ስምምነቱ ከፍተኛ ተስፋ ቢያሳድርባቸዉም የባንክ፣የኤሌክትሪክ፤ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች አለመጀመራቸዉ ቅር እንዳሰቸዉ እየገለጡ ነዉ። የከተማይቱ ነዋሪዎች የኢትዮጵያ መንግስት የተቋረጡትን አገልግሎቶች እንዲያስጀምር ጠይቀዋል።
የሁለት ዓመቱ ጦርነት እንዲያበቃ ያደረገ የተባለው የሰላም ስምምነት በሁለቱ ሀይሎች መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተፈረመ እንሆ አንድ ወር ሞልቶታል። በብዙሃን ዘንድ ታላቅ ተስፋ የፈጠረው ይህ የሰላም ስምምነት፥ ለመቶ ሺዎች ሞት ምክንያት የሆነው ቶክስ እንዲቆም ከማድረጉ በተጨማሪ በከባድ ሰብአዊ ቀውስ ወዳለችው ትግራይ እርዳታ ለማቅረብ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሆንዋል።
በሌላ በኩል ከሰላም ስምምነቱ በኃላ በአፋጣኝ የባንክ፣ ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ ኤሌክትሪክ እና ሌሎች መሰል መሰረታዊ አገልግሎቶች ይመለሳሉ ብለው የጠበቁ በትግራይ የሚገኙ ዜጎች፤ ከሰላም ስምምነቱ አንድ ወር በኃላም ቢሆን አገልግሎቶቹ የሚያገኙበት ሁኔታ አልተፈጠረም። በመቐለ ያነጋገርናቸው ዜጎች ላለፊት ዓመታት የተዘጉ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፈቱላቸው የፌደራል መንግስቱን ይጠይቃሉ።
ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ