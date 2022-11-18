 የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ተስፋና ጥያቄ | ኢትዮጵያ | DW | 02.12.2022

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ኢትዮጵያ

የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ተስፋና ጥያቄ

የሰላም ስምምነት በሁለቱ ሀይሎች መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተፈረመ እንሆ አንድ ወር ሞልቶታል። በብዙሃን ዘንድ ታላቅ ተስፋ የፈጠረው ይህ የሰላም ስምምነት፥ ለመቶ ሺዎች ሞት ምክንያት የሆነው ቶክስ እንዲቆም ከማድረጉ በተጨማሪ በከባድ ሰብአዊ ቀውስ ወዳለችው ትግራይ እርዳታ ለማቅረብ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሆንዋል።

የመቀሌ ነዋሪዎች የአገልግሎት ጥያቄ

             
የኢትዮጵያ መንግስትና የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ተወካዮች በተፈራረሙት ዉል መሰረት ለትግራይ ክልል መከፈት ያባቸዉ አገልግሎቶች እንዲከፈቱ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ።ስምምነቱ ከተፈረመ ዛሬ አንድ ወር ደፍኗል።ይሁንና የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ስምምነቱ ከፍተኛ ተስፋ ቢያሳድርባቸዉም የባንክ፣የኤሌክትሪክ፤ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች አለመጀመራቸዉ ቅር እንዳሰቸዉ እየገለጡ ነዉ። የከተማይቱ ነዋሪዎች የኢትዮጵያ  መንግስት የተቋረጡትን አገልግሎቶች እንዲያስጀምር ጠይቀዋል። 

የሁለት ዓመቱ ጦርነት እንዲያበቃ ያደረገ የተባለው የሰላም ስምምነት በሁለቱ ሀይሎች መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተፈረመ እንሆ አንድ ወር ሞልቶታል። በብዙሃን ዘንድ ታላቅ ተስፋ የፈጠረው ይህ የሰላም ስምምነት፥ ለመቶ ሺዎች ሞት ምክንያት የሆነው ቶክስ እንዲቆም ከማድረጉ በተጨማሪ በከባድ ሰብአዊ ቀውስ ወዳለችው ትግራይ እርዳታ ለማቅረብ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሆንዋል።

መቀሌ በከፊል

መቀሌ በከፊል

በሌላ በኩል ከሰላም ስምምነቱ በኃላ በአፋጣኝ የባንክ፣ ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ ኤሌክትሪክ እና ሌሎች መሰል መሰረታዊ አገልግሎቶች ይመለሳሉ ብለው የጠበቁ በትግራይ የሚገኙ ዜጎች፤ ከሰላም ስምምነቱ አንድ ወር በኃላም ቢሆን አገልግሎቶቹ የሚያገኙበት ሁኔታ አልተፈጠረም። በመቐለ ያነጋገርናቸው ዜጎች ላለፊት ዓመታት የተዘጉ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፈቱላቸው የፌደራል መንግስቱን ይጠይቃሉ።

ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ 

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

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የመቀሌ ነዋሪዎች የአገልግሎት ጥያቄ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ትግራይ ክልል ተፈናቃዮች የሰብአዊ ርዳታ ጥሪ አቀረቡ 18.11.2022

በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው ተፈናቅለው በመቐለ የሚገኙ ዜጎች ለተለያዩ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን ገለፁ። ተፈናቃዮቹ መቐለ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ ጊዜያዊ መጠልያዎች እንዲሁም ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ።

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«አስቸኳይ የህክምና ቁሳቁሶች መቀሌ ደርሰዋል»የዓለም ቀይ መስቀል ድርጅት 16.11.2022

አርባ ቶን ያህል የሕክምና ቁሳቁሶችን፣የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ መድኃኒቶችንና ለቀዶ ህክምና የሚውሉ መሣሪያዎችን ይዘው የተጓዙት ተሽከርካሪዎች በከፍተኛ ጫና ውስጥ ለሚገኘው የክልሉ የጤና አጠባበቅ ሁኔታ ትልቅ ትርጉም አለው ተብሏል። ጦርነቱ ባደቀቃቸው አፋር እና አማራ ክልሎች ምግብ፣መሠረታዊ የቤት ውስጥ እቃዎችን፣መድኃኒቶችን ማቅረቡም ተገልጿል።

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በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች ስለሰላም ስምምነቱ ምን ይላሉ? 09.11.2022

ለሁለት ዓመታት የዘለቀው እና ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም በመንግሥት እና በህወሃት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት በአዎንታዊነት እንደሚቀበሉት ትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ገለጹ።