 የመቀሌውዝርፊያ፤የመንግሥት መግለጫና የህወሓት መልስ | ኢትዮጵያ | DW | 19.12.2022

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ኢትዮጵያ

የመቀሌውዝርፊያ፤የመንግሥት መግለጫና የህወሓት መልስ

የመከላከያ ሠራዊት ባልደረሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች በተለይም በመቀሌ ከተማ በመንግስትና በንግድ ተቋማት ላይ በፓትሮል የታገዘ የተደራጁ ከፍተኛ ዝርፊያዎች መኖራቸውን መንግሥት ተናግሯል። አቶ ጌታቸው ረዳ "እኛ ልንፈታው የማንችለው፣ ሕዝባችን ሊፈታው የማይችለው ማንኛውም አይነት የደህንነት ሥጋት ማንም ሊፈታው አይችልም" ሲሉ በትዊተር ጽፈዋል።

የመቀሌውዝርፊያ፤የመንግሥት መግለጫና የህወሓት መልስ

የፌዴራል መንግሥት "የመከላከያ ሠራዊት ባልደረሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች በተለይም በመቀሌ ከተማ በፓትሮል ጭምር የታገዘ ከፍተኛ ዝርፊያ መኖሩን አስታውቋል። መንግሥት « ለሕዝብ እና ለሀገር ሰላም ሲባል በሰላም ስምምነቱ የገባውን ቃል ሳይውል ሳያድር በመተግበር ላይ መሆኑን በቅርቡ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል።  የሕወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሰላም ስምምነቱን አተገባበር በተመለከተ ከመንግሥት የሚጠበቀው ተግባር እየተፈፀመ አይደለም ማለታቸው ተሰምቷል። ዶቼቬለ በጉዳዩ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የሕግ ባለሙያ  ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ጠቁመው ጉዳዩ በአጭሩ የማይቋጭ ከሆነ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሊሄድ ስለሚችል ሁለቱም ወገኖች በገቡት ግዴታ መሰረት ስምምነቱ መፈፀም አለባቸው" በማለት አሳስበዋል።ሰሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዘገባ አለው።
የፌዴራል መንግሥት "የመቀሌ ሕዝብ ደኅንነት ሊጠበቅ ይገባዋል" ሲል ባወጣው መግለጫ መንግሥት ለሕዝብ እና ለሀገር ሰላም ሲባል በሰላም ስምምነቱ የገባውን ቃል ሳይውል ሳያድርና ሳያንጠባጥብ በመፈጸም ላይ መሆኑን ይሁንና የመከላከያ ሠራዊት ባልደረሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች በተለይም በመቀሌ ከተማ በመንግስትና በንግድ ተቋማት ላይ በፓትሮል የታገዘ የተደራጁ ከፍተኛ ዝርፊያዎች መኖራቸውን ተናግሯል። ለዚህ የመንግሥት መግለጫ ቀጥተኛ መልስ የሰጡት የሕወሓት ዋነኛ ተደራዳሪ ከነበሩት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ "እኛ ልንፈታው የማንችለው፣ ሕዝባችን ሊፈታው የማይችለው ማንኛውም አይነት የደህንነት ሥጋት ማንም ሊፈታው አይችልም" በማለት ትዊተር ላይ ጽፈዋል። 
ይህንን በተመለከተ ጥያቄ ያቀረብንላቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህሩ ዶክተር ዮናስ ቢርመታ የሰላም ስምምነቱ "አተረጓጎም ፈር እንዲስት የማድረግ አዝማሚያ እየተስተዋለ" ነው ብለዋል። "የስምምነት አተረጓጎም በቅን ልቦና ላይ የተመረኮዘ መሆን ይገባዋል። የሕግ ባለሙያው እንደሚሉት "ጉዳዩ የሚያሳስብ" ነው። ተጨባጭ ሁኔታውን የመለወጥ እና አዲስ እውነታ የመፍጠር አዝማሚያ ማስተዋላቸውንም ገልፀዋል። የሕወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የፌዴራል መንግሥት ስምምነቱን በማስፈፀም ረገድ የሚጠበቅበትን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እያደረገ አለመሆኑን በመግለጽ በተለይ የኤርትራ ሠራዊት እና የአማራ ኃይሎች ከክልሉ እንዲወጡ አልተደረገም ማለታቸው ተሰምቷል። 
የኤርትራ ሠራዊትን በተመለከተ ባለፈው ሳምንት በጋዜጠኞች የተጠየቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስታር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ አለም "የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ እንዴት እንደሚወጡ በፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው። የናይሮቢው ውልም እንደዚሁ ያስቀመጠው ስለሆነ በዚያ ደረጃ የሚሄድ ነው" የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር። 
የሕግ መምህሩ ዶክተር ዮናስ ቢርመታ እንደሚሉት ከሰላም ስምምነቱ በኋላ እየታየ ያለው አዝማሚያ በአጭሩ የማይቋጭ ከሆነ እና ስምምነቱ በጊዜው ካልተተገበረ ሁኔታው ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሊሆድ ይችላል። 
በውል ቁጥሩ ያልተገለፀ ሰው ያለቀበትን ፣ መጠነ ሰፊ የስነ ልቦና ጠባሳ የጣለውን እና ግዙፍ ምጣኔ ሀብታዊ ድቀት ያስከተለውን የሁለት ዓመታት ጦርነት ሁለቱ አካላት በሰላም ለመቋጨት መስማማታቸው ትልቅ ተስፋ እና ምስጋና ያስገኘ እርምጃ ነው። 


ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
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የመቀሌውዝርፊያ፤የመንግሥት መግለጫና የህወሓት መልስ

ተዛማጅ ዘገባዎች

(From L to R): South African Minister of International Relations and Cooperation Naledi Pandor, Redwan Hussien Rameto, Representative of the Ethiopian government, Kenyan President Uhuru Kenyatta, African Union Horn of Africa envoy and former Nigerian president Olusegun Obasanjo, Getachew Reda, Representative of the Tigray People's Liberation Front (TPLF), and former deputy President of South Africa Phumzile Mlambo-Ngcuka pose for a photograph after the signing of a peace agreement following the African Union-led negotiations to resolve conflict in Ethiopia at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) offices in Pretoria on November 2, 2022. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)

ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታትና የወደፊቱ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃይል ጉዳይ 07.11.2022

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት ለየ ሀገራት ተወካዮች የመንግሥታቸውንና የሕወሓትን ስምምነት ሲያብራሩ የፌዴራል መንግሥቱ ሕወሓት በሽብርተኛነት የተፈረጀበትን ድንጋጌ መልሶ እንዲመለከተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርበዋል ብለዋል።

Facebook, Twitter and Google logos displayed on a phone screen and keyboard are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Poland on June 14, 2020. European Commission officials said that Facebook, Twitter and Google should provide monthly fake news reports to prevent fake news about coronavirus pandemic. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

የነሀሴ 13 ቀን 2014 ዓም የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 19.08.2022

የነሀሴ 13 ቀን 2014 ዓም የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

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ስለ ሰላም ንግግሩ ህዝቡ ምን ይላል? 24.10.2022

በኢትዮጵያ መንግሥትና በህወሓት መካከል ዛሬ ደቡብ አፍሪቃ ይካሄዳል ተብሎ ስለሚጠበቀው ንግግር ዶቼቬለ ተስፋና እና ሥጋታቸውን የጠየቃቸው በአመዛኙ "ጦርነቱ ለሀገር እና ሕዝብ ጥቅም ሲባል በሰላም እንዲቋጭ" የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል። የሚወድቀው፣ የሚያልቀው፣ ሕዝብ ሊያሳዝን ይገባል። አውቀው ቢሸነፉ እና ወደ ሰላም ቢመጡ ጥሩ ነው"ያሉም አሉ።