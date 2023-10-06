የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት
የነዳጅ ዋጋ ጭማሪና የንሮ ውድነት
መንግሥት በቅርቡ በነዳጅ ላይ የሚያደርገውን ድጎማ የማንሳት ዕቅዱ አካል የሆነውን በነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ እንዲደረግ አድርጓል። ይህን ተንተርሶ ዶይቼቬለ የነዋሪዎችና የኢኮኖሚ ባለሙያዎችን ሙያዊ ትንታኔ ያካተተ ዘገባ አቅርቧል። በዘገባው «መንግሥት የነዳጅ ምርቶችን ለመደጎም በየወሩ በአማካይ 10 ቢልዮን ብር ወጪ እያደረገ ለዓመታት መቆየቱ» ይገልጻል። ይህም ለኪሳራ እንደዳረገው በማከል። በዚህ ምክንያትም 147 ቢልዮን ብር የተከማቸ እዳ እንዳለበት አስታውቋል። በመሆኑም የሕዝብ ማመላለሻዎችን በመደጎም ለቀሪዎች ግን በየደረጃው ድጎማውን እያነሳ እንደሚሄድ ግልጽ አድርጓል። በዚህም መሰረት ባለፈው ዓመት በተደጋጋሚ የነዳጅ ጭማሪ የተደረገ ሲሆን በአዲሱ ዓመትም ጭማሪው ቀጥሏል።
ይህ በጦርነትና በኢኮኖሚያዊ ውድቀት ምክንያት የኑሮ ውድነት ላደቀቀው ሕዝብ በእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ እንደሚባለው ኑሮውን የበለጠ ከባድና ውስብስብ እንዳደረገበት ነው የሚነገረው። በኢትዮጵያ የምግብ እህል ዋጋ ግሽበት 28.2 በመቶ እንደሆነ መንግሥት ይገልጻል። የዚህ አጠራጣሪነት እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ሁኔታ የነዳጅ ድጎማ ማንሳት ተገቢ እንዳልሆነ የኢኮኖሚ ባለሙያው ዶክተር አለማየሁ ከበደ ያስረዳሉ። ባለሙያው «ይህ ካልሆነ ግን የዋጋ ግሽበቱ ከመንግሥት ቁጥጥር ውጭ ሊሆን እንደሚችልም» አስጠንቅቀዋል። ይህን ተንተርሰው ከተሰጡ በርካታ አስተያየቶች የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ።
ሰልማን ሰይድ «ዘራፊው፣ አጋቹ ፣የኑሮ ውድነቱ፣ ጦርነቱ ሀገራችን መንግሥት አልባ ሆናለች። በተለይ በስደት ዓለም ያለነው ከሀገራችን ተስፍ እየቆረጥ ነው። አላህ ሰላም ያርግልን።» የሚል አስተያየት ጽፈዋል።
ወንድም አገኝ አንጀሎ ካሰፈሩት ሃሳብ «አምና መስከረም ጤፍ 1 ኪሎ 30 ብር አካባቢ ነበር ካልረሳቹ፤ አሁን በስንት አየተሸጠ ነው ያለው 110ና ከዚያ በላይ አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ የሰው ልጅ ወደፊት መቆየት በጣም በጣም እጅግ አስቸጋሪ ነው። ዛሬ ሰው በህይወት የሚኖረው ሠርቶ በሚያገኘው ደሞዝ ነው ወይ በፈጣሪ ታምራት ነው ይገርማል!»
ተረፈ ዶቲ ደግሞ «ህይወት መጥፎ ሆኗል» የሚል አጭር አስተያየት አስቀምጧል።
መስፍን ሰሎሞን ደግሞ አሁንም የኛ አገር የነዳጅ ዋጋ ቅናሽ ነው የሚል አስተያየት ጽፈዋል። «አሁንም ቢሆን የእኛ አገር የነዳጅ ዋጋ ርካሽ ነዉ። የጎረቤት አገሮችን የነዳጅ ዋጋ እንኳን ብናይ የኢትዮጵያ ነዳጅ ዋጋ በጣም ቅናሽ ነዉ።» ነው የሚሉት።
የተሰበረ ልብና የዕምባ ምስል ባላቸው ምልክቶች አስደግፈው ሃሳባቸውን የገለጹት ደግሞ አማኑኤል አባኮ ደለለው ናቸው። እንዲህ ይላል «እንዴት መንግሥት በዜጋው ለይ ይጨክናል? ...እንዴት በተወሰኑ ጥቂት ዓመታት ውስጥ 300 % ጭማሪ ይደረጋል በነዳጅ ላይ? እንዴትስ የኑሮ ውድነቱን እንቻለው?... የዕውነት ያሳዝናል፤ ይበልጥ የመንግሥት ሠራተኛ በመሆኔ እጸጸታለሁ!»
«መኖር አይታሰብም ኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ ነው።» ያሉት ደግሞ ኤፍሬም ተስፋዬ ናቸው። «ድጎማ ከተነሳ የኑሮ ዉድነት የባሠ ያሣብደናል።» የሚል አጭር አስተያየት ያስቀመጡት ደግሞ ወንድዬ በለጠ ናቸው።
«የዋጋ ጭማሪ (inflation) ሳይሆን በሁሉ ዘርፊ እየተስተዋለ ያለው ጤናማ ያልሆነ የዋጋ ጭማረ (unhealthy inflation)ነው። ይሄ ደግሞ ይባስ ብሎ ማኅበራዊ እኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ቀውስ ያባብሳል እናም የዚህ የዋጋ ንረት ጉዳይ ቢታሰብበት የተሻለ ይሆናል።» የተሰማ ቶሼ አስተያየት ነው። ምትኩ ብርሃኑ «በእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ» ብለዋል።
ስለረሃብ
ወደ ሁለተኛው ርዕስ ተሸጋግረናል። ሰሞኑ በኢትዮጵያ ለተከሰተው የ1977ቱ አስከፊ ረሃብ እርዳታ እንዲውል በገንዘብ ማሰባሰቢያነት ከ38 ዓመታት በፊት የተዘጋጀው የሙዚቃ ዝግጅት ዳግም ወደ መድረክ ሊመጣ ነው መባሉ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው።
«ላይቭ ኤይድ» የሚል ስያሜ የተሰጠው እና በርካታ ሙዚቀኞችን ያሰባሰበው የሙዚቃ ዝግጅት በሚቀጥለው ዓመት በለንደን ይቀርባል ተብሏል። ይህን ተከትሎ በርካታ አስተያየቶች ተሰንዝሯል። የተወሰኑትን እንዲህ ይደመጣሉ።
«ረሀቡ በረታብን፤ መፍትሄም ጠፋ፤ እኛም ተራብን» መቼ ይሁን የተባለ ያሰፈሩት ሐሳብ ነው። እዩኤል አክሊሉ ደግሞ «እየበለፀገች ያለችው ኢትዮጵያ» የሚል አስተያየት አስቀምጠዋል። ዜድ ዞላ በሚል መጠሪያ የሚጠቀሙ አስተያየት ሰጪም «ዲያስፖራዎቻችን ወሬ ከምትፈለስፉብን የተራቡትን እርዱልን» ብለዋል።
«ተፈናቃዮች በርሀብ በበሽታ በተለያዩ ችግሮች ለሞት እየተዳረጉ ነው። በተጨባጭ ያየሁት ጉዳይ ነው። ለማን አቤት እንደሚባል ግራ ገብቶን፤ ሲቀጥል ደግሞ ሰምቶስ አለንላችሁ የሚለው አካልስ ማነው ?» የሚል ጥያቄ ያዘለ አስተያየት ያሰፈሩት ቢሰጥ ሞላ ናቸው።
ዳዊት ወልደመስቀል
«በሚያሳዝን ሁኔታ በርካታ ወገኖቻችን በአሁኑ ወቅት በትግራይ፣ በዋግኽምራ ና በጎንደር በረሀብ እየተጠቁ ነው። እና የሰባ ሰባቱ ድርቅና ረሀብ እንደ ዘፈኑ እየተመለሰ ነው እንበል ይሆን?»
አቹ በሚል መጠሪያ የሚታወቁት ደግሞ ተከታዩን ጽፏል።
«ካልሠራን ረሃቡ ነገም ይቀጥላል። የኛ ሰው ሥራ ፈጥረህ ሥራ ከምትለው ሰለፖለቲካ፣ ሰለዘር ስለ ሃይማኖት ሰለጥላቻ ተረብና ቀልድ የመሳሰሉትን ገጸ ባሕሪ ብትሰጠው አጨብጨቦ ይተውንልሃል። ነገም ካልሠራን እጅ ዘርጊ ለማኝ መሆናችን ይቀጥላል። ዛሬ ላይ ዋጋ እያስከፈለን ያለው ትናንት ልክ የመሰለን የእርስ በርስ ጦርነትን ውጤት ነው። ይህው በትግራይ ዛሬ ላይ በቀን አንዴም መመገብ መከራ እየሆነ ነው። በአማራ ክልልም ያለው የሰላም እጦት ነገ ላይ እራሱን የቻለ ፍዳ ይዞ ይመጣል። መች እንማር? መቼ እንለወጥ?» በማለት ሐሳባቸውን በጥያቄ አጠቃለዋል።
አማን አወል ደግሞ
«ሰው ታጋሽ ሆኖ ነው እንጂ ያሁኑ ረሐብ ከያኔው ይብሳል» ብሏል።
«ህዝቡ መተዛዘን ከቻለ ያለዉ ይበቃል፤ አያስፈልግም የነሱ ሥራ ነዉ እንዲህ የሚያደርገን» ያሉት ደግሞ
ከድር ሃሰን ናቸው።
«በወቅቱም ዘፋኞቹ ነው ታዋቂ የሆኑበት`። የኛን ገፅታ አበላሽቷል ። አሁንም ሚደገመው ጥላቻ ስላላቸው ነው።»
ብሩክ ደርቤ ያስሰፈሩት መልዕክት ነው። በዚህ ርእስ የመጨረሻው ሃይለ አባተ ያስቀመጡት መልዕክት ይሆናል።
«ከችግራችን የማንማር አገር እኛ ብቻ ነን:: ሰው እንዴት የእርዳታ ምግብ መብላት አሳፍሮት ራሱን ለመቻል አይጥርም? ሁልጊዜ ጦርነት? "We are the world" ለኢትዮጵያውያን ቁጭት እንዲኖረን ማድረግ ነበረበት!!»
ስለወልቂጤ ማስተር ፕላን ትግበራ
ከወልቂጤ ማስተር ፕላን የማስከበር ጉዳይ ጋር በተያያዘ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በስፋት ከተንሸራሸሩ ሐሳቦች ሌላኛው ነበር። ይህን አስመልክተው ከተሰነዘሩ አስተያየቶች ጥቂቶቹን እናስደምጣችሁ።
«እነሱ ዝም ብለው ህዝቡም ዝም እንዲል ነው ፍላጎታቸው!`» በሚል ርእስ አለው ተካልኝ ደግፌ ያሰፈሩት ሐሳብ።
«የወልቂጤ ከተማ ማስተር ፕላን የማስከበር ተግባር የደረሰበት ደረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማብራሪያ ይፈልጋል! የከተማ አስተዳደሩ እና ዞኑ መንግሥት ሥልጣንና የግል ጥቅም ከወለደው ፍራቻ ሊወጣ ይገባል።
በወልቂጤ አጎራባች አካባቢ ያለው ትንኮሳ እልባት ሊበጅለት ይገባል። ዛሬ ወልቂጤ መግቢያ ሕገወጦች መንገድ ዘግተው መኪኖች እያስቆሙ ተጓዦችን ሲያጉላሉ ውለዋል።
የወልቂጤ እና የጉራጌ ህዝብ ሆይ የዞኑ እና የወልቂጤ ከተማው አስተዳደር ላይ ጫና ፍጠር! እነሱ ዝም ብለው ህዝቡም ዝም እንዲል ነው ፍላጎታቸው። ስለዚህ ህዝብ መምራት፡ በሕግ በግልፅ የተቀመጠ መብት ማስከበር ካልቻሉ ግልፁን ለህዝቡ ይንገሩት። የወልቂጤ: የአበሽጌ እና ድፍን የጉራጌ ህዝብ መብቱን እንዴት እንደሚያስከብር ያውቅበታል!
የቀቤና ወረዳ ህዝብም ልዩ ወረዳ ብለው ገደል ፤ ለሚከቱት ጥቂት ጥቅመኞች በቃቹ ሊላቸው ይገባል። የቀቤና ህዝብም አዛኝ ቂቤ አንጓች ሆናቹ ከዚህ በላይ ዋጋ ባታስከፍሉት ምክሬ ነው! በትልቅ ዞን ያለው የፈላጭ ቆራጭነት ሚና ወስዳቹ ጥሩ ወረዳ እንኳን እንዳይሆን እያደረጋቹት እንደሆነ እወቁ!» ይላል።
አቡ ሃሊድ
«ለምንድነው አመራሩና ህዝቡ የማይናበበው ? የወልቂጤ አሰተዳደር ህዝብ የሚያነሳው ጥያቄ ሁሌም በንቀትና በአሉታ መመልከቱ ትክክል አይደለም እራሱ ተንቆ ህዝብን እያስደፈረ ነው ስለዚህ ሀይ ሊባል ይገባል ።»
መሱድ አህመዲን ካሰፈሩት ሐሳብ ደግሞ
«... የጉራጌዋ ምድር ወልቂጤ ላይ የቀቤና ልዩ ወረዳ ካልመሰረትኩ፡ የህዝብ እርስት ካልነጠኩ፡ ግጭት ካልቀሰቀስኩ የሚል ሕገወጥ እና ፀረ ሰላም ቡድን ማስቆም ይገባል! ጉዳዩ በጉራጌ ዞን የሚኖሩ ሁሉም ህዝቦች ጉዳይ በመሆኑ በጉራጌ ዞን በሁሉም ወረዳ እና ከተማ አስተዳደር የምትኖሩ ሁሉም በተለይ ወልቂጤ ፡ በወልቂጤ ዙርያ እና አጎራባች ወረዳዎች የምትገኙ ጉራጌ እና የጉራጌ የምንጊዜም ወዳጆች ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪያችን ይድረሳቹ! መንግስት ሕግ እንዲያስከብርና የወልቂጤ ከተማ ማስተር ፕላን ጥሰው የሚገቡ ሕገወጦች ከእኩይ ተግባራቸው እንዲያስቆም ጥሪ እናስተላልፋለን!»
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሰ